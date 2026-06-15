Maharashtra Breaking News Today LIVE: बेस्ट कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा

यंदा पाऊस लांबणीवर गेल्याने व त्यातच उष्णतेच्या लाटेत अधिकच भर पडली आहे. सध्या भिवंडी व शहापूर तालुक्यात उष्णतेचा पारा सध्या ४० अंशाच्या वर पोहचला आहे. राज्यात वाढत्या उष्णतेच्या लाटेमुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांसह राज्यातील धरणातील पाणीसाठ्यावर देखील झाला आहे.
तब्बल दीड वर्षांनंतर मनमाड शहरात पुन्हा एकदा शाळेची घंटा खणखणली असून,नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी विविध शाळांमध्ये शाळा प्रवेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे फुलांचा वर्षाव, गुलाबपुष्प, फुगे आणि मिठाई देऊन जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्येही आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर तब्बल पाच महिन्यांनंतर आज पासून पुन्हा दर्शनासाठी खुलं झालं आहे. मंदिर परिसरातील विकासकामे आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. पहिल्या दिवशी भोलेनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झालीये.
पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्टेटस सिम्बॉल म्हणून शस्त्र परवाने वापरणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करत 279 बंदूक परवाने रद्द केले आहेत. तसेच नव्या परवान्यांसाठी आलेले 476 अर्जही सखोल पडताळणीनंतर फेटाळण्यात आले. आत्मसंरक्षणाचे कारण दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात जीवाला कोणताही धोका नसल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
पुणे महापालिकेच्या स्वर्गीय अजितदादा पवार शहरी गरीब आरोग्य योजनेसाठी आता 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन ‘एक खिडकी’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली असून, नागरिकांना आता आपल्या भागातच योजनेशी संबंधित सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणातील विषय सहायक पदांच्या निवडीसाठी नवीन निवड समिती गठित केली. तिचे अध्यक्षपद शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविले. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेबाबत ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वी समितीचे अध्यक्षपद शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे होते.
बेस्टची आर्थिक घसरण थांबवण्यात राज्य सरकार आणि महापालिका अपयशी ठरल्याने आंदोलन . १६ तारखेपर्यत बेस्ट साठी निश्चित आराखडा पालिकेने दिला नाही तर आंदोलनाचा ईशारा आंदोलनात अनेक संघटना सहभागी होणार आहेत. बेस्ट कामगारांची अवस्था बिकट झाली आहे यासाठी राज्य सरकारने बेस्ट, मुंबई महानगर पालिकेने एकत्रित येऊन निर्णय घ्यावा अन्यथा १८ तारखेपासून आंदोलन करू . १६ तारखेनंतर तोडगा नाही निघाला तर बेस्ट कृती समितीचं आंदोलन निश्चित आज असा इशारा देण्यात आला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सांडपाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जात असल्याने नदीकाठच्या ७० ते ८० गावांतील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाले आहेत. त्यामुळे किडनीचे विकार, त्वचारोग आणि जलजन्य आजारांचे प्रमाण वाढल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रशासनाला तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
गेल्या १२ वर्षांत पुणे विमानतळाने प्रवासी वाहतूक आणि सुविधांमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. २०१४ मधील ४४.६ लाख वार्षिक प्रवासीसंख्या २०२६ मध्ये १.१३ कोटींवर पोहोचली असून, विमानांची वार्षिक ये-जा ३५ हजारांवरून जवळपास ६९ हजारांवर गेली आहे. डिजीयात्रा, उडान यात्री कॅफे, आधुनिक टर्मिनल, बॅगेज सिस्टीम तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधांमुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुलभ झाला आहे.
आरोपी विष्णू चाटे चा जामीन अर्ज कोर्टात दाखल, त्यावर सरकारी पक्षाकडून लेखी म्हणणे दिलं जाणार.आजच्या सुनावणीत विष्णू चाटेच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद होण्याची शक्यता. तसेच प्रलंबित अर्जांवर देखील आदेश येण्याची शक्यता. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना बदलण्याच्या आरोपींनी केलेल्या मागणीवर उज्वल निकम म्हणणं मांडण्याची शक्यता.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 June 2026: मनोज जरांगेंनी आज रोहित पवारांची भेट घेतली. रोहित पवारांच्या आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे. यावेळी मनोज जरांगे यांनी रोहित पवारांची भेट घेतली आणि आंदोलन मागं घेण्याचं आवाहन केलं. नवी मुंबईत आज विविध आरोग्य सुविधांचं उद्घाटन होणार आहे. तर भोंदू अशोक खरात प्रकरणात सुद्धा नवीन खुलासे समोर आलेत. तेव्हा राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या एका क्लिकवर.