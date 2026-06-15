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Maharashtra Breaking News Today LIVE: बेस्ट कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 June 2026:  राज्याबरोबरच देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा घेतलेला धावता आढावा जाणून घ्या एका क्लिकवर...

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 15, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:51 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: बेस्ट कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा
15 June 2026 09:38 AM (IST)

 शहापूर भातसा धरणाची पातळी खालावली.. धरणात फक्त ४० टक्के पाणीसाठा

यंदा पाऊस लांबणीवर गेल्याने व त्यातच उष्णतेच्या लाटेत अधिकच भर पडली आहे. सध्या भिवंडी व शहापूर तालुक्यात उष्णतेचा पारा सध्या ४० अंशाच्या वर पोहचला आहे. राज्यात वाढत्या उष्णतेच्या लाटेमुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांसह राज्यातील धरणातील पाणीसाठ्यावर देखील झाला आहे. 

15 June 2026 09:31 AM (IST)

मनमाडमध्ये तब्बल दीड महिन्यांनी वाजली शाळेची घंटा

तब्बल दीड वर्षांनंतर मनमाड शहरात पुन्हा एकदा शाळेची घंटा खणखणली असून,नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी विविध शाळांमध्ये शाळा प्रवेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे फुलांचा वर्षाव, गुलाबपुष्प, फुगे आणि मिठाई देऊन जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्येही आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. 

15 June 2026 09:28 AM (IST)

भीमाशंकर मंदिर आज पासून भाविकांसाठी खुले; भाविकांची मोठी गर्दी

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर तब्बल पाच महिन्यांनंतर आज पासून पुन्हा दर्शनासाठी खुलं झालं आहे. मंदिर परिसरातील विकासकामे आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. पहिल्या दिवशी भोलेनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झालीये. 

15 June 2026 09:28 AM (IST)

स्टेटस सिम्बॉलसाठी बंदूक परवाने मागणाऱ्यांना पुणे पोलिसांचा दणका

पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्टेटस सिम्बॉल म्हणून शस्त्र परवाने वापरणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करत 279 बंदूक परवाने रद्द केले आहेत. तसेच नव्या परवान्यांसाठी आलेले 476 अर्जही सखोल पडताळणीनंतर फेटाळण्यात आले. आत्मसंरक्षणाचे कारण दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात जीवाला कोणताही धोका नसल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

15 June 2026 09:27 AM (IST)

15 क्षेत्रीय कार्यालयांतून मिळणार शहरी गरीब आरोग्य योजनेचा लाभ

पुणे महापालिकेच्या स्वर्गीय अजितदादा पवार शहरी गरीब आरोग्य योजनेसाठी आता 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन ‘एक खिडकी’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली असून, नागरिकांना आता आपल्या भागातच योजनेशी संबंधित सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

15 June 2026 09:27 AM (IST)

विद्या प्राधिकरण पुनर्रचनेसाठी समिती

शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणातील विषय सहायक पदांच्या निवडीसाठी नवीन निवड समिती गठित केली. तिचे अध्यक्षपद शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविले. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेबाबत ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वी समितीचे अध्यक्षपद शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे होते.

15 June 2026 09:06 AM (IST)

बेस्ट कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा 

बेस्टची आर्थिक घसरण थांबवण्यात  राज्य सरकार आणि महापालिका अपयशी ठरल्याने आंदोलन . १६ तारखेपर्यत बेस्ट साठी निश्चित आराखडा पालिकेने दिला नाही तर आंदोलनाचा ईशारा आंदोलनात अनेक  संघटना सहभागी होणार आहेत. बेस्ट कामगारांची अवस्था बिकट झाली आहे यासाठी राज्य सरकारने बेस्ट, मुंबई महानगर पालिकेने एकत्रित येऊन निर्णय घ्यावा अन्यथा १८ तारखेपासून आंदोलन करू . १६ तारखेनंतर तोडगा नाही निघाला तर बेस्ट कृती समितीचं आंदोलन निश्चित आज असा इशारा देण्यात आला आहे. 

15 June 2026 08:57 AM (IST)

मुळा-मुठा प्रदूषणाचा ग्रामीण भागाला फटका, ८० गावांच्या आरोग्यावर गंभीर संकट

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सांडपाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जात असल्याने नदीकाठच्या ७० ते ८० गावांतील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाले आहेत. त्यामुळे किडनीचे विकार, त्वचारोग आणि जलजन्य आजारांचे प्रमाण वाढल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रशासनाला तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

15 June 2026 08:56 AM (IST)

१२ वर्षांत पुणे विमानतळाची मोठी झेप, वार्षिक प्रवासीसंख्या ४४ लाखांवरून १.१३ कोटींवर

गेल्या १२ वर्षांत पुणे विमानतळाने प्रवासी वाहतूक आणि सुविधांमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. २०१४ मधील ४४.६ लाख वार्षिक प्रवासीसंख्या २०२६ मध्ये १.१३ कोटींवर पोहोचली असून, विमानांची वार्षिक ये-जा ३५ हजारांवरून जवळपास ६९ हजारांवर गेली आहे. डिजीयात्रा, उडान यात्री कॅफे, आधुनिक टर्मिनल, बॅगेज सिस्टीम तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधांमुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुलभ झाला आहे.

15 June 2026 08:56 AM (IST)

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची आज होणार सुनावणी

आरोपी विष्णू चाटे चा जामीन अर्ज कोर्टात दाखल, त्यावर सरकारी पक्षाकडून लेखी म्हणणे दिलं जाणार.आजच्या सुनावणीत विष्णू चाटेच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद होण्याची शक्यता. तसेच प्रलंबित अर्जांवर देखील आदेश येण्याची शक्यता. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना बदलण्याच्या आरोपींनी केलेल्या मागणीवर उज्वल निकम म्हणणं मांडण्याची शक्यता.

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TAGS:
marathi news
Maharashtra News
thane news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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