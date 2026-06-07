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Breaking News Today LIVE : धक्कादायक! दक्षिण सोलापूर तालुक्यात काकाने पाच वर्षीय पुतण्याला संपवलं

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 June 2026: राज्याबरोबरच देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा घेतलेला धावता आढावा जाणून घ्या एका क्लिकवर...

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 07, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:13 AM IST
Breaking News Today LIVE : धक्कादायक! दक्षिण सोलापूर तालुक्यात काकाने पाच वर्षीय पुतण्याला संपवलं
07 June 2026 09:10 AM (IST)

दक्षिण सोलापूर तालुक्यात काकाने केला पाच वर्षीय पुतण्याचा खून

दक्षिण सोलापूर तालुक्यात काकानेच पुतण्याची गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वरुरगाव पाच वर्षाच्या चिमूरड्याच्या हत्येमुळे हादरलं आहे. सार्थक यल्लाप्पा कास्तार असं खून झालेल्या चिमुरड्याचं नाव असून काका अंकुश परसप्पा कास्तार याच्या विरोधात मंद्रूप पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सार्थकच्या डोळ्याला, गळा आणि हनुवटीवर दुखापत झाल्याचं दिसून आलं. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेल असत डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. आता काकांनी पुतण्याची हत्या नेमकी कशासाठी केली हे पोलीस तपासातून पुढे येणार आहे. 

07 June 2026 09:10 AM (IST)

मुळेगाव तांड्यावर अखेर बुलडोझर; हातभट्टीचे अड्डे केले जमीनदोस्त

सोलापूरच्या मुळेगाव तांडा परिसरात सुरू असलेल्या अवैध हातभट्टी व्यवसायावर शुक्रवारी स्थानिक गुन्हे शाखेने धडक मोहीम राबवत हातभट्टीचे अड्डे उद्ध्वस्त केले.जेसीबीच्या सहाय्याने संपूर्ण यंत्रणा जमीनदोस्त करण्यात आली.या कारवाईत सुमारे ७ लाख ४७ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला असून,चार सराईत हातभट्टी व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील अवैध दारू निर्मिती आणि विक्रीवर कठोर कारवाई करण्याच्या पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकाने कारवाई केली. दरम्यान हातभट्टी निर्मितीसाठी वापरली जाणारी चूल, लोखंडी बॅरल, प्लास्टिक ड्रम, गूळमिश्रित रसायन तसेच मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल आढळून आला. पोलिसांनी पंचनामा करून संपूर्ण साहित्य जप्त केले. त्यानंतर जेसीबीच्या सहाय्याने हातभट्टीचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले.अवैध हातभट्टी निर्मितीसाठी साहित्य बाळगल्याप्रकरणी चौघांविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

07 June 2026 08:22 AM (IST)

विद्युत तारेला स्पर्श झाल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू... महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्याचा नाहक बळी

परभणीच्या सेलू तालुक्यातील म्हाळसापूर येथे शेतकऱ्याचा विद्युत तारेला स्पर्श झाल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.. शेतकरी आसाराम आवटे हे शेतातील लोखंडी नागरणीचे साहित्य घेऊन घराकडे येत असताना लोखंडी नागराची दांडी लोबकाळलेल्या विद्युत तारेला स्पर्श जोराचा धक्का लागल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे महावितरण ने पावसाळ्यापूर्वी विद्युत दुरुस्तीची कामे न केल्याने शेतकऱ्याचा नाहक बळी गेला आहे. 

07 June 2026 08:13 AM (IST)

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळासाठी राज्यातील 12 केंद्रावर आज मतदान प्रक्रिया 

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळासाठी राज्यातील 12 केंद्रावर आज मतदान प्रक्रिया होत आहे. समर्थ पॅनेल आणि चित्रकर्मी पॅनेलसह अपक्षांमध्ये लढत होत असून राज्यातील कोल्हापूर,पुणे आणि मुंबई इथल्या मतदान केंद्रांवर सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत होणार मतदान आहे. कार्यकारिणीच्या एकूण १७ जागांसाठी ४४ उमेदवार रिंगणात आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील ३,४०३ पात्र सभासद मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. 

07 June 2026 07:55 AM (IST)

फिट मोहीमे अंतर्गत सायकल रॅली चे आयोजन 

वाशिम जिल्हा पोलीस दल आणि सायकल असोसिएशन महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज वाशिम येथे भव्य सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. पोलीस कवायत मैदान येथून या रॅलीला प्रारंभ झाला.रॅलीला जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक निकेश खाटमोडे यांनी हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ केला. यावेळी जिल्हाभरातील मोठ्या संख्येने सायकलस्वार सहभागी झाले होते.सायकलिंग बाबत जनजागृती करणे,आरोग्यदायी जीवनशैलीचा संदेश देणे तसेच पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणे हा या रॅलीचा मुख्य उद्देश होता.रॅलीला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

07 June 2026 07:38 AM (IST)

नसरापूर अत्याचार प्रकरण  न्यायालयात फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची साक्ष पूर्ण, तांत्रिक पुरावे सादर

 नसरापूर अत्याचार प्रकरणाची जिल्हा सत्र न्यायालयात दररोज सुनावणी सुरू आहे त्यात न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या  तज्ज्ञांची साक्ष पूर्ण झाली. सरकारी पक्षाच्या वतीने फॉरेन्सिक एक्सपर्टची मुख्य तपासणी यशस्वीरीत्या पार पडली. यावेळी गुन्ह्याशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्यासंबंधीचे वैज्ञानिक व तांत्रिक पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले. या पुराव्यांच्या आधारे पुढील टप्प्यात आरोपीची साक्ष नोंदविण्याची प्रक्रिया होणार आहे त्यामुळे या प्रकरणातील सुनावणीला वेग आला आहे.

07 June 2026 07:38 AM (IST)

पुण्यात पुन्हा कथित रेव्ह पार्टीवर पोलिसांचा छापा

पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील एका खाजगी रिसॉर्टमध्ये सुरू असलेल्या कथित रेव्ह पार्टीवर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने छापा टाकला. 'प्रोजेक्ट एक्स' नावाने आयोजित करण्यात आलेल्या या पार्टीत ६० ते ७० तरुण-तरुणी सहभागी झाल्याची माहिती आहे. झिंगलेल्या अवस्थेतील अनेकांची चौकशी करण्यात येत आहे नशेसाठी वापरले जाणारे संशयित पदार्थ पोलिसांनी जप्त केले आहेत. लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील या रिसॉर्टमध्ये विना परवाना दारू व साउंड सिस्टीमचा वापर होत असल्याचेही समोर आले आहे. अमली पदार्थांच्या वापराचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

07 June 2026 07:37 AM (IST)

बारामती बस स्थानकाचा राज्यात प्रथम क्रमांक

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानात बारामती बस स्थानकाचा नुकताच राज्यात प्रथम क्रमांक आलेला आहे एक कोटी रुपयांचं बक्षीस बारामती बस स्थानकाला मिळालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पावर यांनी बस स्थानकास भेट देऊन त्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. दोन दिवसांपूर्वी बारामती मध्ये  झालेल्या वादळ वारा आणि पावसामुळे काही झाडे कोसळली होती. याबाबत ही सुनेत्रा पवार यांनी परिस्थिती जाणून घेतली आहे.

07 June 2026 07:36 AM (IST)

करमाळ्यात वादळी वाऱ्याने नुकसान

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा मध्ये काल झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे भाळवणी मध्ये घरांचे पत्रे उडाले आहेत तर केळीच्या बागा जमीन दोस्त झाल्या आहेत.  काल भाळवणी येथील शेतकरी भैरू कोपनर यांच्या केळी बागेचे नुकसान झालेला आहे तीन एकर केळीची बाग वादळाने सपाट झालेली आहे या वादळामुळे रहिवासी घरांनाही मोठा फटका बसला असून वेताळ बनसोडे यांच्या घरावर पत्र्याचे छत सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे उडून गेलं आहे सुदैवाने या घटनेमध्ये कोणीही जखमी झालं नाही.

07 June 2026 07:33 AM (IST)

छगन भुजबळ राज्यसभेवर जाण्याची शक्यता 

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहितीये.फडणवीस दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांशी बोलून राष्ट्रवादीला निरोप कळवणार असल्याचही कळंतय.मात्र समीर भुजबळांना राज्यात मंत्रीपद मिळालं तरच छगन भुजबळ राज्यसभेवर जाण्यास राजी असतील.तर समीर भुजबळ आमदार नसल्यानं त्यांच्या मंत्रिपदासाठी मुख्यमंत्री अनुकुल नाहीत.शिवाय दोन्ही पदांची भुजबळांची मागणी राष्ट्रवादीतील नेत्यांनाच अमान्य आहे.

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TAGS:
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Mumbai news
pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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