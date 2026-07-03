Maharashtra Breaking News Today LIVE: पनवेलमध्ये 64 धोकादायक इमारती, कधीही कोसळण्याची भीती

पनवेलमध्ये 64 इमारती अतिधोकादायक असल्याचं आढळून आलंय. या इमारती पावसात कधीही कोसळण्याची शक्यता असल्याने मोठी जीवितहानी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांनी तत्काळ घरे रिकामी करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. तशा नोटिसाच प्रशासनाने बजावल्याने ऐन पावसाळ्यात दुसरे घर शोधायचे तरी कुठे, असा प्रश्न शेकडो कुटुंबीयांना पडला आहे.
माणगाव परिसरात मुंबई-गोवा महामार्गावरील पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा होत नसल्याने रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत आहे. पहिल्या पावसापासून निर्माण झालेली ही समस्या अद्याप कायम असून वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. साचलेल्या पाण्यातून दुचाकी, रिक्षा, कार आणि अवजड वाहने मार्ग काढत असल्याने वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. विशेषतः समोरून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज न आल्याने किरकोळ वादही होत आहेत. वारंवार ही परिस्थिती उद्भवत असतानाही महामार्ग प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याने वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पाण्याचा तातडीने निचरा करून सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
राज्याच्या इतिहासात महिला शेतकऱ्यांसाठी आज मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलाय.. 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026' विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं.. या कायद्यामुळे महिलांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.. पात्र महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिलं जाणार असून त्याच्या आधारे कृषी योजना, अनुदान, पीक विमा, बँक कर्ज, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी आणि इतर आर्थिक लाभ मिळतील.. या विधेयकात पारंपरिक शेतीसोबत पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन, मशरूम लागवड, वनोपज संकलन आणि भूमिहीन शेतकरी महिलांचाही समावेश करण्यात आलाय.. महिला शेतकरी निधी स्थापन करून त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष योजना राबवल्या जाणार आहेत. तसंच डिजिटल डेटाबेस, राज्यस्तरीय परिषद आणि स्वतंत्र सक्षमीकरण कक्षाच्या माध्यमातून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे..
चेंबूरमध्ये झाड कोसळून 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच.. मुंबईतील विविध भागांत झाडं कोसळण्याच्या घटना सुरुच आहेत.गुरुवारी मुंबईतील 2 भागांध्ये झाडं कोसळली आहेत..चर्चगेट आणि मरोळ भागात झाडं कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत.. बुधवारी मरिन ड्राईव्हवर मोठं झाड मुळासकट उन्मळून पडल्याची घटना घडली होती.. तर जोगेश्वरी पश्चिमेतील ए.सी. रोडवर कोसळलेल्या झाडाखाली टेम्पो आणि वीजेचा मीटर बॉक्स दबला गेला.. मात्र सुदैवाने जीवितहानी टळली.. कुर्ला पूर्वेतील नेहरू नगरमध्ये झाड कोसळून अनेक वाहनांचं नुकसान झालं.. तर काल अंधेरीच्या मरोळ मिलिटरी रोडवरही मुसळधार पावसात झाड कोसळल्याची घटना घडली. या सर्व घटनांमुळे मुंबईतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय.. दरम्यान धोकादायक झाडांचे तातडीने ऑडिट करण्याचे आदेश मुंबई महापालिका प्रशासनाने दिलेत.. मात्र मान्सूनपूर्व झाडांची तपासणी, छाटणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे का करण्यात आल्या नाहीत.. असा सवाल आता उपस्थित होत असून पालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय..
काल झाड आणि आज मॅनहोल, साटम हसत बोलले
जयंत पाटलांसोबत बोलताना साटमांचं विधान
अमित साटमांच्या वक्तव्यानंतर विरोधकांची टीका
अर्थाचा अनर्थ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, साटमांचं स्पष्टीकरण
उपमहापौर संजय घाडींचं झी 24 तासशी बोलताना विधान
'आयुक्तांचा राजीनामा मागितला, गरज पडल्यास माझाही देईन'
मुंबईकरांचा जीव हा राजकारणाचा विषय नाही'
यापुढे अशा घटना घडल्यास नगरसेवकांसह राजीनामा देईन- घाडी
--- ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांना कामं- आदित्य ठाकरे
--- आमदार आदित्य ठाकरे यांचा आरोप
--- महापौरांकडून मुंबईची सेवा होत नाही-आदित्य ठाकरे
--- मॅनहोल दुर्घटनेतील मृताच्या कुटुंबाला 10 लाखांची मदत जाहीर
--- महापौर रितू तावडेंकडून मदतीची घोषणा
--- येत्या 2 दिवसांत सर्व मॅनहोलची तपासणी होणार
--- महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची माहिती
मुंबईच्या साकीनाका परिसरात 55 वर्षीय व्यक्तीचा मॅनहोलमध्ये पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला.. या घटनेची गंभीर दखल घेत महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी 4 अधिकाऱ्यांना निलंबित केलंय.. तसंच संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिलेत.. प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून 7 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत.. मृताच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली असून मुंबईतील सर्व मॅनहोलची तपासणी अनिवार्य करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत..
Maharashtra Breaking News Today LIVE 03 July 2026: मॅनहोल दुर्घटना प्रकरणी 4 अधिकाऱ्यांचं निलंबनदुर्घटनाप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन, 7 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे समितीला आदेश दिले आहेत. दोन दिवसात मुंबईत पावसामुळे दोघांचा बळी गेला. पहिल्या दुर्घटनेत एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या घटनेत एका व्यक्तीचा मॅनहोलमध्ये पडून दुर्दैवी अंत झाला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री येथे एका महत्त्वाच्या विषयावरती पत्रकार परिषद, सहा खासदार आणि एक विधान परिषद आमदार फुटल्यानंतरची पहिलीच पत्रकार परिषद दुपारी १२.३० वाजता आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पोलीस कोठडी ३ जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता या दोन्ही आरोपींना वडगाव न्यायालयात हजर केले जाईल. पोलीस लाय डिटेक्टर टेस्ट करण्याची मागणी करणार आहे. याबद्दलचे सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा...