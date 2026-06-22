/Maharashtra Breaking News Today LIVE: जीवरक्षकांनी वाचवले चार पर्यटक मुलांचे जीव .... अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील घटना

अलिबाग येथील समुद्रात बुडणारया चार पर्यटक मुलांना किनारयांवरील जीवरक्षकांनी वाचवले. जीवरक्षकांनी केलेल्या या बचावकार्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. कल्याण येथील एक कुटुंब पर्यटनासाठी अलिबाग येथे आले होते. समुद्रकिनाऱ्यावर फिरत असताना कुटुंबातील सात मुले पाण्यात उतरली. त्याचवेळी त्यातील चौघेजण पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर किनाऱ्यापासून दूर वहात जावून गटांगळया खावू लागली. ही मुलं बुडताहेत हे लक्षात येताच किनाऱ्यावर उपस्थित नागरिकांनी आरडाओरडा करून मदत मागितली. तातडीने तेथील जीवरक्षक कुणाल सारंग याने पाण्यात उडी घेतली पाठोपाठ प्रथमेश सारंगदेखील मदतील धावला. दोघांनी मिळून या चौघांना सुखरूप किनारयावर आणले. घटनेनंतर मुलांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. सर्व मुले सुखरूप असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. आपल्या मुलांचे प्राण वाचवल्याबद्दल त्यांनी जीवरक्षकांचे आभार मानले.
अमरावती विधानपरिषद निवडणूकित आज सकाळी 8 वाजता पासून मतमोजणीला सुरुवात झाली असून या निवडणुकीत 451 पैकी 427 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. दरम्यान भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे पाटील यांचा एकतर्फी विजय होण्याचा अंदाज असून मतमोजणीसाठी दोन टेबल चार अधिकारी मतमोजणी करणार आहे. दोन तासात मतमोजणी पूर्ण होऊन 10 वाजेपर्यंत अंतिम निकाल घोषित होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत भाजपकडून प्रवीण पोटे पाटील, काँग्रेसकडून हर्षजीत देशमुख आणि वंचित बहुजन आघाडी कडून निलेश विश्वकर्मा निवडणुकीच्या रिंगणात असून एकूण सात मतदान केंद्रावर मतदान पार पडले आहे
जळगाव येथील मतमोजणी केंद्रावर महायुतीचे व महाविकास आघाडीचे दोन्ही उमेदवार दाखल झाले आहेत. महायुतीचे भाजपचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन मतदान केंद्रावर दाखल झाले तर त्यांच्याच पाठोपाठ महाविकास आघाडीचे शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार शरद तायडे देखील मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाले. एकमेकांविरुद्ध लढत असलेले दोन उमेदवार मतमोजणी केंद्रांवर एकाच वेळी दाखल झाल्याने चर्चा रंगली आहे.
सोलापूर विधान परिषदेच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली असून येथील विधान परिषदेच्या निकाल अवघ्या एका फेरीतच होणार पूर्ण आहे. सोलापूर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत 616 पैकी 614 मतदारांनी मतदान केले. 614 मतांपैकी वैध अवैध प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या एका तासात निकाल समोर येणार आहे. सोलापूर विधान परिषदेसाठी महायुतीचे राजेंद्र राऊत विरुद्ध महाविकास आघाडीचे वसंत देशमुख यांच्यात लढत होतेय.
यंदा जून महिना संपत आला तरी अद्याप पावसाने हजेरी लावलेली नाही.पाऊस नसल्याने उष्णचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. वाढत्या उकाड्यामुळे आज पासून जिल्ह्यातील सर्व शाळा सकाळच्या सत्रात भरवण्याचा भरविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी काढले आहे.
बारामती नगरपरिषदेचे कर व प्रशासकीय अधिकारी सचिन खोरे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एनसीआर प्रकरणावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने हा एनसीआर नियमबाह्य पद्धतीने दाखल करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच संबंधित तक्रारदाराकडून मुख्याधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची समाजमाध्यमांवर बदनामी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. या प्रकरणी एनसीआर तात्काळ रद्द करून संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी नगरपरिषद प्रशासनाने केली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले असून पोलीस प्रशासनाची भूमिका काय राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खेड तालुक्यातील साखरोली गावाच्या हद्दीतील पेट्रोल पंपाच्या पुढील एका वळणावर रविवारी सायंकाळी ६ ते ७ वाजण्याच्या दरम्यान मानवी अवशेष (हाडे) आढळून आल्याने संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच खेड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत हे अवशेष ताब्यात घेतले आणि घटनास्थळाचा पंचनामा केला.
वाशिम जिल्ह्यातील माहुली येथील पर्यावरणप्रेमी निखिल चव्हाण यांनी उन्हाळ्यात वाया जाणाऱ्या वृक्षबियांचे संकलन करून पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा उपक्रम राबविला आहे.यंदा त्यांनी तब्बल १५ लाख वृक्षबियांचे संकलन केले असून त्यामध्ये कडूनिंब,बेहडा, अर्जुन, बहावा, शिरस, पांगारा, चिंच यासह २३ प्रजातींचा समावेश आहे. या बिया वन विभागाच्या वाशिम व मानोरा कार्यालयांना तसेच विविध शाळांना देण्यात आल्या आहेत.आगामी पावसाळ्यात या बियांचे बीजगोळे तयार करून मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांनाही त्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे.कमी खर्चात हरित क्षेत्र वाढविणाऱ्या या उपक्रमाचे जिल्हाभर कौतुक होत असून ‘हरित वाशीम’च्या संकल्पनेला बळ देणारा ठरत आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 June 2026 : आज सोमवार 22 जून पासून विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. सध्या राज्यातील राजकीय परिस्थित पाहाता यंदांचं पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता असून राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी तिच्या अटी, पात्रता आणि अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी या मुद्दयावरून विरोधकांकडून सरकारची कोंडी केली जाण्याची शक्यता आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष वाद तसेच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. या उपवर्गीकरणाला अनुसूचित जातीतील बहुसंख्य घटकांचा विरोध असून सरकारच्या विरोधातील रोषाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. तर विधानपरिषदेची आज मतमोजणी आहे. यासह देश, राज्य, आणि जगभरातील सर्व महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर...