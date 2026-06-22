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Maharashtra Breaking News Today LIVE: जीवरक्षकांनी वाचवले चार पर्यटक मुलांचे जीव .... अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील घटना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 June 2026 : 22 जून पासून विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. विधानपरिषदेची आज मतमोजणी आहे. यासह देश, राज्य, आणि जगभरातील सर्व महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर... 

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 22, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:18 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: जीवरक्षकांनी वाचवले चार पर्यटक मुलांचे जीव .... अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील घटना
22 June 2026 09:04 AM (IST)

जीवरक्षकांनी वाचवले चार पर्यटक मुलांचे जीव .... अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील घटना

अलिबाग येथील समुद्रात बुडणारया चार पर्यटक मुलांना किनारयांवरील जीवरक्षकांनी वाचवले. जीवरक्षकांनी केलेल्‍या या बचावकार्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. कल्याण येथील एक कुटुंब पर्यटनासाठी अलिबाग येथे आले होते. समुद्रकिनाऱ्यावर फिरत असताना कुटुंबातील सात मुले पाण्यात उतरली. त्याचवेळी त्‍यातील चौघेजण पाण्‍याच्‍या प्रवाहाबरोबर किनाऱ्यापासून दूर वहात जावून गटांगळया खावू लागली. ही मुलं बुडताहेत हे लक्षात येताच किनाऱ्यावर उपस्थित नागरिकांनी आरडाओरडा करून मदत मागितली. तातडीने तेथील जीवरक्षक कुणाल सारंग याने पाण्‍यात उडी घेतली पाठोपाठ प्रथमेश सारंगदेखील मदतील धावला. दोघांनी मिळून या चौघांना सुखरूप किनारयावर आणले. घटनेनंतर मुलांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. सर्व मुले सुखरूप असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. आपल्या मुलांचे प्राण वाचवल्याबद्दल त्यांनी जीवरक्षकांचे आभार मानले.

22 June 2026 09:03 AM (IST)

अमरावती विधानपरिषद निवडणूकित आज सकाळी 8 वाजता पासून मतमोजणीला सुरुवात

अमरावती विधानपरिषद निवडणूकित आज सकाळी 8 वाजता पासून मतमोजणीला सुरुवात झाली असून या निवडणुकीत 451 पैकी 427 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. दरम्यान भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे पाटील यांचा एकतर्फी विजय होण्याचा अंदाज असून मतमोजणीसाठी दोन टेबल चार अधिकारी मतमोजणी करणार आहे. दोन तासात मतमोजणी पूर्ण होऊन 10 वाजेपर्यंत अंतिम निकाल घोषित होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत भाजपकडून प्रवीण पोटे पाटील, काँग्रेसकडून हर्षजीत देशमुख आणि वंचित बहुजन आघाडी कडून निलेश विश्वकर्मा निवडणुकीच्या रिंगणात असून एकूण सात मतदान केंद्रावर मतदान पार पडले आहे

22 June 2026 08:48 AM (IST)

जळगाव मतमोजणी केंद्रावरमहायुतीचे व महाविकास आघाडीचे दोन्ही उमेदवार दाखल

जळगाव येथील मतमोजणी केंद्रावर महायुतीचे व महाविकास आघाडीचे दोन्ही उमेदवार दाखल झाले आहेत. महायुतीचे भाजपचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन मतदान केंद्रावर दाखल झाले तर त्यांच्याच पाठोपाठ महाविकास आघाडीचे शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार शरद तायडे देखील मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाले. एकमेकांविरुद्ध लढत असलेले दोन उमेदवार मतमोजणी केंद्रांवर एकाच वेळी दाखल झाल्याने चर्चा रंगली आहे. 

22 June 2026 08:28 AM (IST)

सोलापूर विधान परिषदेच्या मतमोजणीला सुरुवात

सोलापूर विधान परिषदेच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली असून येथील विधान परिषदेच्या निकाल अवघ्या एका फेरीतच होणार पूर्ण आहे. सोलापूर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत 616 पैकी 614 मतदारांनी मतदान केले. 614 मतांपैकी वैध अवैध प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या एका तासात निकाल समोर येणार आहे. सोलापूर विधान परिषदेसाठी महायुतीचे राजेंद्र राऊत विरुद्ध महाविकास आघाडीचे वसंत देशमुख यांच्यात लढत होतेय. 

22 June 2026 08:25 AM (IST)

गोव्यातील बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणी ईडीने जप्त केली 1000 कोटींची मालमत्ता

ईडी ने गोव्यातील कथित बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खनन प्रकरणात सिंगापूर मधील मालमत्तेसह 1023 कोटी रुपयांवर अधिक मूल्याची मालमत्ता जप्त केली आहे. सांगावकर ग्रुप आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी (इव्हीएस) केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खननाच्या प्रकरणात मनी लॉडरिंग प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत 19 जून रोजी एक तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे. असे केंद्रीय तपास यंत्रणेने एका निवेदनात म्हटले आहे.

22 June 2026 08:25 AM (IST)

रत्नागिरीत आज पासून सर्व शाळा सकाळच्या सत्रात

यंदा  जून महिना संपत आला तरी अद्याप पावसाने हजेरी लावलेली नाही.पाऊस नसल्याने उष्णचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. वाढत्या उकाड्यामुळे आज पासून जिल्ह्यातील सर्व शाळा सकाळच्या सत्रात भरवण्याचा भरविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी काढले आहे.

22 June 2026 08:24 AM (IST)

नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक छळाविरोधात कारवाईची मागणी

 बारामती नगरपरिषदेचे कर व प्रशासकीय अधिकारी सचिन खोरे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एनसीआर प्रकरणावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने हा एनसीआर नियमबाह्य पद्धतीने दाखल करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच संबंधित तक्रारदाराकडून मुख्याधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची समाजमाध्यमांवर बदनामी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. या प्रकरणी एनसीआर तात्काळ रद्द करून संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी नगरपरिषद प्रशासनाने केली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले असून पोलीस प्रशासनाची भूमिका काय राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

22 June 2026 08:23 AM (IST)

खेडमध्ये खळबळ: साखरोली पेट्रोल पंपाजवळ आढळले मानवी अवशेष, पोलिसांकडून तपास सुरू!.

खेड तालुक्यातील साखरोली गावाच्या हद्दीतील पेट्रोल पंपाच्या पुढील एका वळणावर रविवारी सायंकाळी ६ ते ७ वाजण्याच्या दरम्यान मानवी अवशेष (हाडे) आढळून आल्याने संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच खेड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत हे अवशेष ताब्यात घेतले आणि घटनास्थळाचा पंचनामा केला.

22 June 2026 08:22 AM (IST)

15 लाख वृक्षबियांचे संकलन; निखिल चव्हाण यांचा ‘हरित वाशिम’साठी अनोखा उपक्रम

वाशिम जिल्ह्यातील माहुली येथील पर्यावरणप्रेमी निखिल चव्हाण यांनी उन्हाळ्यात वाया जाणाऱ्या वृक्षबियांचे संकलन करून पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा उपक्रम राबविला आहे.यंदा त्यांनी तब्बल १५ लाख वृक्षबियांचे संकलन केले असून त्यामध्ये कडूनिंब,बेहडा, अर्जुन, बहावा, शिरस, पांगारा, चिंच यासह २३ प्रजातींचा समावेश आहे. या बिया वन विभागाच्या वाशिम व मानोरा कार्यालयांना तसेच विविध शाळांना देण्यात आल्या आहेत.आगामी पावसाळ्यात या बियांचे बीजगोळे तयार करून मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांनाही त्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे.कमी खर्चात हरित क्षेत्र वाढविणाऱ्या या उपक्रमाचे जिल्हाभर कौतुक होत असून ‘हरित वाशीम’च्या संकल्पनेला बळ देणारा ठरत आहे.

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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