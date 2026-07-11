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Maharashtra Breaking News Today LIVE: रायगडमध्ये खड्ड्यामुळे एका पोलीस पाटलाचा अपघातात मृत्यू

Maharashtra Breaking News Today LIVE 11 July 2026:  पुण्यातील पिंपरी येथील मोशी इमारत रेस्क्यू अद्यापही सुरु आहे. अंधेरी पश्चिममध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाला आहे. याचे आणि इतर प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या.... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 11, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:43 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: रायगडमध्ये खड्ड्यामुळे एका पोलीस पाटलाचा अपघातात मृत्यू
11 July 2026 10:41 AM (IST)

लातूरमध्ये 3 लहान मुलांना खांबाला बांधून बेदम मारहाण

 

धक्कादायक बातमी लातूरमधून.. रेणापूर तालुक्यातील खरोळा येथे शेतातील बोरवेलची वायर चोरल्याचा आरोप करत तीन लहान मुलांना बेदम मारहाण करण्यात आलीये.. या लहान मुलांना खांबाला बांधून दोघांनी गुराप्रमाणे मारलं.. या मारहाणीचा व्हिडिओ समोर आलाय.. याप्रकरणी रेणापूर पोलिसांनी चोरीच्या आरोपावरुन तीन अल्पवयीन मुलांवर तसंच त्यांना मारहाण करणा-या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. 
 

11 July 2026 10:39 AM (IST)

हिंगोलीत संस्था चालकाकडून शिक्षकाला शिवीगाळ

 

-हिंगोलीत संस्था चालकाकडून शिक्षकाला शिवीगाळ
--शिक्षकाला शिवीगाळ, जीवे मारण्याची धमकी
--पदोन्नतीसाठी अर्ज केल्याने संताप
--पळशीच्या खासगी शाळेतील प्रकार
--संस्था चालकाविरोधात शिक्षण अधिका-यांकडे तक्रार
--संस्थापकाचा शिवीगाळ करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल 

11 July 2026 10:09 AM (IST)

राज्यातील शेतक-यांसाठी आनंदाची बातमी 

राज्यभर शेतकरी, विरोधी पक्षांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील अटी रद्द केल्या आहेत...तसेच शेतक-यांचं सरसकट दोन लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केलीये...सोबतच मागील वर्षात कर्जफेड न केलेल्या शेतक-यांनाही प्रोत्साहनपर निधी योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचंही स्पष्ट केलंय...शेतक-यांना दिलासा देताना सरकराने 30 स्पटेंबर 2025पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती...तसेच नियमित कर्जफेड करणा-यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर निधी देण्याची घोषणा केली होती...मात्र 2019मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना केवळ 50 हजारांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार होती... तसेच प्रोत्साहनपर निधीसाठी 7 वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट ठेवण्यात आली होती...या दोन्ही अटी आता रद्द करण्यात आल्या असून आता सरसकट दोन लाखांपर्यत कर्जमाफी मिळणार आहे... 

11 July 2026 10:08 AM (IST)

एसटीच्या २०० अतिरिक्त बस फेऱ्या चालविण्यात येणार

मुंबई – पुणे रेल्वे प्रवाशांसाठी एसटीच्या २०० अतिरिक्त बस फेऱ्या चालविण्यात येणार आहे.... अतिवृष्टीमुळे रेल्वे मार्गाचे नुकसान झाल्यामुळे मुंबई – पुणे मार्गावरील दररोज धावणाऱ्या सुमारे ३० रेल्वे गाड्या रद्द असल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाली आहे.... त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने अतिरिक्त बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला....

11 July 2026 09:41 AM (IST)

रायगडमध्ये खड्ड्यामुळे एका पोलीस पाटलाचा अपघातात मृत्यू 

रायगडमध्ये खड्ड्यामुळे एका पोलीस पाटलाचा मृत्यू अपघात झालाय. रेल्वे उड्डाणपुलाखाली पडलेल्या खड्ड्यात दुचाकी आदळून ते मागून येणा-या एसटीखाली चिरडले गेल्यानं त्यांचा मृत्यू झालाय.. दरम्यान यावेळी संतप्त नागरिकांनी रास्तारोको करत संबंधितावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. 

11 July 2026 09:40 AM (IST)

वाशिमच्या भटउमरा परिसरात वन्य प्राण्यांचा हैदोस

वाशिमच्या भटउमरा परिसरात वन्य प्राण्यांचा हैदोस बघायला मिळत असून नुकतच उगवून आलेलं सोयाबीनचं कोवळ पीक नीलगाई फस्त करताहेत.या परिसरात नील गाईंचे मोठमोठे कळप तयार झाले असून शेतकऱ्यांना पिकाचं रक्षण करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागतेय.वनविभागानं या निलगाईंचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

11 July 2026 09:25 AM (IST)

मुंबईच्या अंधेरीत भरधाव बेस्ट बसची १४ वाहनांना धडक

मुंबईच्या अंधेरीत भरधाव बेस्ट बसची १४ वाहनांना धडक…अपघातात ८ जण जखमी, वाहनांचंही मोठं नुकसान

11 July 2026 09:06 AM (IST)

मिकल मेरिनो पुन्हा एकदा ठरला स्पेनचा तारणहार

बेल्जियमला 2-1ने नमवत स्पेनची फुटबॉल वर्ल्डकप सेमीफायनलमध्ये धडक, रोनाल्डोला रडवणारा मिकल मेरिनो पुन्हा एकदा ठरला स्पेनचा तारणहार

11 July 2026 09:05 AM (IST)

नाशिकच्या मालेगावात ATSचा छापा

बीड, धाराशिव, संभाजीनगरनंतर नाशिकच्या मालेगावात ATSचा छापा.... रमाजन पुरा भागात ATSची कारवाई..... संशयास्पद काही मिळून न आल्याने संशयिताची चौकशी झाल्यानंतर सुटका.....

11 July 2026 09:05 AM (IST)

मुंबईत राष्ट्रवादीला पुन्हा धक्का

मुंबईत राष्ट्रवादीला पुन्हा धक्का..... नवाब मलिकांची पुतणी बुशरा नदीम मलिक यांचं नगरसेवक पद रद्द.....आतापर्यंत राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेवकांचं पद रद्द.....

11 July 2026 09:04 AM (IST)

ठाण्यात चाळीचा भाग कोसळला

ठाण्यात चाळीचा भाग कोसळला.... घटनेत 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू....आझाद नगर परिसरातील मद्रास चाळ इथली घटना

11 July 2026 09:04 AM (IST)

कांदिवलीत प्रेमप्रकरणातून तरुणीची निर्घृण हत्या

कांदिवलीत प्रेमप्रकरणातून तरुणीची निर्घृण हत्या... गळ्यावर चाकूचे वार करत हत्या... आरोपी सूरज वाघमारे अटकेत.

11 July 2026 09:03 AM (IST)

आमदार किरण लहामटे यांच्या भावाकडून मारहाण

अकोल्यात किरकोळ वादातून आमदाराच्या भावाची तरूणाला मारहाण....आमदार किरण लहामटे यांच्या भावाकडून मारहाण...घटना सीसीटीव्हीत चित्रित..

11 July 2026 09:00 AM (IST)

शिक्षकांचं आंदोलन मागे घेण्यात अखेर सरकारला यश

शिक्षकांचं आंदोलन मागे घेण्यात अखेर सरकारला यश.....मंत्री गिरीश महाजनांच्या मध्यस्थीने आंदोलन मागे घेण्याची संघटनांची घोषणा....

11 July 2026 09:00 AM (IST)

ATSची नागपुरात मोठी कारवाई

ATSची नागपुरात मोठी कारवाई.. पाकिस्तान कनेक्शनप्रकरणी 10 जण ताब्यात.. पाकिस्तानात गुन्हेगारी टोळीशी संपर्क साधल्याचा संशय..

11 July 2026 08:59 AM (IST)

चालकाच्या बेजबाबदार वर्तनाचा प्रकार समोर 

शेवपुरी खाण्यासाठी बेस्ट बसचालकाने बस 20 मिनिटं बस थांबवली.... मुलुंडमधील एमजी रोडवरील प्रकार...चालकाच्या बेजबाबदार वर्तनाचा प्रकार समोर 

11 July 2026 08:58 AM (IST)

नवनाथ बन आणि UBT नगरसेवकांमध्ये बाचाबाची

मुंबई महापालिकेच्या सभेत जोरदार गोंधळ...नवनाथ बन आणि UBT नगरसेवकांमध्ये बाचाबाची... राम मंदिर मुद्द्यावर सभागृहात जोरदार जुंपली... 

11 July 2026 08:58 AM (IST)

मुख्यमंत्री फडणवीसांची विधानसभेत ग्वाही

अजित पवार विमान अपघाताचा अंतिम रिपोर्ट जानेवारीपूर्वी येणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची विधानसभेत ग्वाही, CID आणि AAIBकड़ून तपास सुरू असल्याची माहिती

11 July 2026 08:58 AM (IST)

ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर शिंदेंचा टोला

सत्ता असताना दाम, सत्ता गेली की राम..  ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर शिंदेंचा टोला.. कर्माची मिळाली शिक्षा म्हणून रामरक्षा आठवल्याचाही निशाणा..

11 July 2026 08:56 AM (IST)

शिंदेंकडून नार्वेकरांच्या भूमिकेचं कौतुक

उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी ठाकरेंचे आमदार मिलिंद नार्वेकरांचे मानले आभार... कनेक्टिंग लिंकवरील वाहतूक पूर्ववत झाल्यानंतर नार्वेकरांनी केलेलं ट्वीट... शिंदेंकडून नार्वेकरांच्या भूमिकेचं कौतुक.... 

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Live updates
Maharashtra News

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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