Maharashtra Breaking News Today LIVE: रायगडमध्ये खड्ड्यामुळे एका पोलीस पाटलाचा अपघातात मृत्यू

धक्कादायक बातमी लातूरमधून.. रेणापूर तालुक्यातील खरोळा येथे शेतातील बोरवेलची वायर चोरल्याचा आरोप करत तीन लहान मुलांना बेदम मारहाण करण्यात आलीये.. या लहान मुलांना खांबाला बांधून दोघांनी गुराप्रमाणे मारलं.. या मारहाणीचा व्हिडिओ समोर आलाय.. याप्रकरणी रेणापूर पोलिसांनी चोरीच्या आरोपावरुन तीन अल्पवयीन मुलांवर तसंच त्यांना मारहाण करणा-या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय.
-हिंगोलीत संस्था चालकाकडून शिक्षकाला शिवीगाळ
--शिक्षकाला शिवीगाळ, जीवे मारण्याची धमकी
--पदोन्नतीसाठी अर्ज केल्याने संताप
--पळशीच्या खासगी शाळेतील प्रकार
--संस्था चालकाविरोधात शिक्षण अधिका-यांकडे तक्रार
--संस्थापकाचा शिवीगाळ करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल
राज्यभर शेतकरी, विरोधी पक्षांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील अटी रद्द केल्या आहेत...तसेच शेतक-यांचं सरसकट दोन लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केलीये...सोबतच मागील वर्षात कर्जफेड न केलेल्या शेतक-यांनाही प्रोत्साहनपर निधी योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचंही स्पष्ट केलंय...शेतक-यांना दिलासा देताना सरकराने 30 स्पटेंबर 2025पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती...तसेच नियमित कर्जफेड करणा-यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर निधी देण्याची घोषणा केली होती...मात्र 2019मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना केवळ 50 हजारांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार होती... तसेच प्रोत्साहनपर निधीसाठी 7 वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट ठेवण्यात आली होती...या दोन्ही अटी आता रद्द करण्यात आल्या असून आता सरसकट दोन लाखांपर्यत कर्जमाफी मिळणार आहे...
मुंबई – पुणे रेल्वे प्रवाशांसाठी एसटीच्या २०० अतिरिक्त बस फेऱ्या चालविण्यात येणार आहे.... अतिवृष्टीमुळे रेल्वे मार्गाचे नुकसान झाल्यामुळे मुंबई – पुणे मार्गावरील दररोज धावणाऱ्या सुमारे ३० रेल्वे गाड्या रद्द असल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाली आहे.... त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने अतिरिक्त बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला....
रायगडमध्ये खड्ड्यामुळे एका पोलीस पाटलाचा मृत्यू अपघात झालाय. रेल्वे उड्डाणपुलाखाली पडलेल्या खड्ड्यात दुचाकी आदळून ते मागून येणा-या एसटीखाली चिरडले गेल्यानं त्यांचा मृत्यू झालाय.. दरम्यान यावेळी संतप्त नागरिकांनी रास्तारोको करत संबंधितावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
वाशिमच्या भटउमरा परिसरात वन्य प्राण्यांचा हैदोस बघायला मिळत असून नुकतच उगवून आलेलं सोयाबीनचं कोवळ पीक नीलगाई फस्त करताहेत.या परिसरात नील गाईंचे मोठमोठे कळप तयार झाले असून शेतकऱ्यांना पिकाचं रक्षण करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागतेय.वनविभागानं या निलगाईंचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबईच्या अंधेरीत भरधाव बेस्ट बसची १४ वाहनांना धडक…अपघातात ८ जण जखमी, वाहनांचंही मोठं नुकसान
बेल्जियमला 2-1ने नमवत स्पेनची फुटबॉल वर्ल्डकप सेमीफायनलमध्ये धडक, रोनाल्डोला रडवणारा मिकल मेरिनो पुन्हा एकदा ठरला स्पेनचा तारणहार
बीड, धाराशिव, संभाजीनगरनंतर नाशिकच्या मालेगावात ATSचा छापा.... रमाजन पुरा भागात ATSची कारवाई..... संशयास्पद काही मिळून न आल्याने संशयिताची चौकशी झाल्यानंतर सुटका.....
मुंबईत राष्ट्रवादीला पुन्हा धक्का..... नवाब मलिकांची पुतणी बुशरा नदीम मलिक यांचं नगरसेवक पद रद्द.....आतापर्यंत राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेवकांचं पद रद्द.....
ठाण्यात चाळीचा भाग कोसळला.... घटनेत 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू....आझाद नगर परिसरातील मद्रास चाळ इथली घटना
कांदिवलीत प्रेमप्रकरणातून तरुणीची निर्घृण हत्या... गळ्यावर चाकूचे वार करत हत्या... आरोपी सूरज वाघमारे अटकेत.
अकोल्यात किरकोळ वादातून आमदाराच्या भावाची तरूणाला मारहाण....आमदार किरण लहामटे यांच्या भावाकडून मारहाण...घटना सीसीटीव्हीत चित्रित..
शिक्षकांचं आंदोलन मागे घेण्यात अखेर सरकारला यश.....मंत्री गिरीश महाजनांच्या मध्यस्थीने आंदोलन मागे घेण्याची संघटनांची घोषणा....
ATSची नागपुरात मोठी कारवाई.. पाकिस्तान कनेक्शनप्रकरणी 10 जण ताब्यात.. पाकिस्तानात गुन्हेगारी टोळीशी संपर्क साधल्याचा संशय..
शेवपुरी खाण्यासाठी बेस्ट बसचालकाने बस 20 मिनिटं बस थांबवली.... मुलुंडमधील एमजी रोडवरील प्रकार...चालकाच्या बेजबाबदार वर्तनाचा प्रकार समोर
मुंबई महापालिकेच्या सभेत जोरदार गोंधळ...नवनाथ बन आणि UBT नगरसेवकांमध्ये बाचाबाची... राम मंदिर मुद्द्यावर सभागृहात जोरदार जुंपली...
अजित पवार विमान अपघाताचा अंतिम रिपोर्ट जानेवारीपूर्वी येणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची विधानसभेत ग्वाही, CID आणि AAIBकड़ून तपास सुरू असल्याची माहिती
सत्ता असताना दाम, सत्ता गेली की राम.. ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर शिंदेंचा टोला.. कर्माची मिळाली शिक्षा म्हणून रामरक्षा आठवल्याचाही निशाणा..
उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी ठाकरेंचे आमदार मिलिंद नार्वेकरांचे मानले आभार... कनेक्टिंग लिंकवरील वाहतूक पूर्ववत झाल्यानंतर नार्वेकरांनी केलेलं ट्वीट... शिंदेंकडून नार्वेकरांच्या भूमिकेचं कौतुक....
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मारकुट्या रमेश म्हात्रेला सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी दिली असून डॉक्टर मारहाण प्रकरणी सर्व आरोपींना पोलीस कोठडी दिली आहे. राज ठाकरे मिमिक्रीत गेले असते तर स्टँडअप कॉमेडियनचं दुकान बंद झालं असतं.. कनेक्टिंग लिंकवरुन राज ठाकरेंनी केलेल्या मिमिक्रीवर फडणवीसांचा पलटवार नियमीत कर्ज भरणारे शेतकरी देखील कर्जमाफीसाठी पात्र ठरतील.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा.. 2026-27ची अट काढण्यात येणार असल्याची ग्वाही. अजित पवार विमान अपघाताचा अंतिम रिपोर्ट जानेवारीपूर्वी येणार.मुख्यमंत्री फडणवीसांची सभागृहात माहिती..विमान अपघाताप्रकरणी CID आणि AAIBकड़ून तपास सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी ठाकरेंचे आमदार मिलिंद नार्वेकरांचे मानले आभार.कनेक्टिंग लिंकवरील वाहतूक पूर्ववत झाल्याचं नार्वेकरांचं ट्वीट.शिंदेंकडून नार्वेकरांच्या भूमिकेचं कौतूक करण्यात आले आहे. अंधेरी पश्चिममध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात. जवळपास 14 गाड्या एकमेकांवर आदळल्या.दोन ते तीन जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. याबद्दलचे आणि इतर सर्व घडामोडींचे अपडेट्स ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या....