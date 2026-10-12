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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे ए टू झेड अपडेट्स | 12 October 2026

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 October 2026: महाराष्ट्रासहीत देशभरातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 07:38 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे ए टू झेड अपडेट्स | 12 October 2026
12 October 2026 07:36 AM (IST)

...तर महाराष्ट्र बंद पाडू; आदित्य ठाकरेंचा इशारा

सीजेपीच्या मुंबईतील आंदोलनावरून आता राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. शिवाजी पार्क परिसरात ठाकरेंची शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन्ही पक्ष आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. शिवसेना भवनसमोर पोलिसांनी शिवसैनिकांना अटकाव केल्यानंतर शिवसैनिकांना हात लावाल तर महाराष्ट्र बंद पाडू, असा इशारा आदित्य ठाकरेंनी पोलिसांना दिला. आमदार अनिल परबही पोलिसांवर चांगलेच भडकल्याचं दिसून आलं. थोड्याच महिन्यात सत्ता बदलणार, केंद्र सरकार बदलणार, त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, मुंबईत आणि महाराष्ट्रात आंदोलनं ही होणारच, असा इशारा आदित्य ठाकरेंनी दिला आहे.

12 October 2026 07:32 AM (IST)

CJP समर्थकांना सध्या दिल्लीतच थांबण्याचे आवाहन, पुढील आंदोलनाबाबत लवकरच नवी घोषणा होण्याचे संकेत

कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे राष्ट्रीय संघटक अजिंक्य शिंदे यांनी समर्थकांना सध्या दिल्लीतच थांबण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील आंदोलनाची नवी रणनीती आणि घोषणा लवकरच केली जाईल, असे संकेत पक्षाकडून देण्यात आले आहेत.

12 October 2026 07:32 AM (IST)

इंडिया आघाडीचे महाराष्ट्रातील सर्व आमदार, खासदार आज दिल्लीत

दिल्लीत आज इंडिया आघाडीच्या मोर्चात सर्व राज्यातील इंडिया आघाडीचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. इंडिया आघाडीचे महाराष्ट्रातील सर्व आमदार, खासदारही मोर्चासाठी दिल्लीत येणार आहेत. इंडिया आघाडीकडून सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयोगाविरोधात पत्र सादर केलं जाणार. पत्रात मतचोरीच्या मुद्द्यासह निवडणूक आयोगाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांबाबत उल्लेख असणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

12 October 2026 07:28 AM (IST)

सरन्यायाधीश सूर्यकांत विरोधी पक्षनेत्यांना भेटीची वेळ नाकारली

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एसआयआर संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेली भेटीची वेळ नाकारली. सूर्यकांत यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याबाबत निवेदन सादर करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या 'INDIA' आघाडीच्या नेत्यांनी मागितलेली भेटीची वेळ नाकारली आहे.

12 October 2026 07:28 AM (IST)

इंडिया आघाडीचा मोर्चा आणि सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन देणार

इंडिया आघाडी दिल्लीत मोठा मोर्चा काढणार आहे. नेते इंडिया गेट येथे एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडे कूच करतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि “वोट चोरी” या मुद्द्यांवर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांना निवेदन सादर केले जाईल.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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