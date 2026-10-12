Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे ए टू झेड अपडेट्स | 12 October 2026

सीजेपीच्या मुंबईतील आंदोलनावरून आता राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. शिवाजी पार्क परिसरात ठाकरेंची शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन्ही पक्ष आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. शिवसेना भवनसमोर पोलिसांनी शिवसैनिकांना अटकाव केल्यानंतर शिवसैनिकांना हात लावाल तर महाराष्ट्र बंद पाडू, असा इशारा आदित्य ठाकरेंनी पोलिसांना दिला. आमदार अनिल परबही पोलिसांवर चांगलेच भडकल्याचं दिसून आलं. थोड्याच महिन्यात सत्ता बदलणार, केंद्र सरकार बदलणार, त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, मुंबईत आणि महाराष्ट्रात आंदोलनं ही होणारच, असा इशारा आदित्य ठाकरेंनी दिला आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे राष्ट्रीय संघटक अजिंक्य शिंदे यांनी समर्थकांना सध्या दिल्लीतच थांबण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील आंदोलनाची नवी रणनीती आणि घोषणा लवकरच केली जाईल, असे संकेत पक्षाकडून देण्यात आले आहेत.
दिल्लीत आज इंडिया आघाडीच्या मोर्चात सर्व राज्यातील इंडिया आघाडीचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. इंडिया आघाडीचे महाराष्ट्रातील सर्व आमदार, खासदारही मोर्चासाठी दिल्लीत येणार आहेत. इंडिया आघाडीकडून सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयोगाविरोधात पत्र सादर केलं जाणार. पत्रात मतचोरीच्या मुद्द्यासह निवडणूक आयोगाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांबाबत उल्लेख असणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एसआयआर संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेली भेटीची वेळ नाकारली. सूर्यकांत यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याबाबत निवेदन सादर करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या 'INDIA' आघाडीच्या नेत्यांनी मागितलेली भेटीची वेळ नाकारली आहे.
इंडिया आघाडी दिल्लीत मोठा मोर्चा काढणार आहे. नेते इंडिया गेट येथे एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडे कूच करतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि “वोट चोरी” या मुद्द्यांवर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांना निवेदन सादर केले जाईल.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 October 2026: पुण्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांनी सुरु केलेलं पुण्यातील आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. तसेच आज इंडिया आघाडीचा दिल्लीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा आहे. याचसोबत कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीला आलेलं छावणीचं स्वरुप कायम आहे. याच आणि इतर सर्व घडामोडींचे अपडेट्स आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचा धावाता आढावा आणि सर्व अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...