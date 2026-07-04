Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत पावसाची संततधार सुरूच, लाइव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

जालना जिल्ह्यात एसटीच्या दोन बसचा भीषण अपघात झालाय..दोन्ही बसची समोरसमोर धडक झालीये.. या अपघातात 35 ते 40 प्रवासी जखमी झाले आहेत. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील शहापूर येथे ही घटना घडली आहे.अपघात झाल्यानंतर लगेचच स्थानिकांनी मदत करत जखमी प्रवाशांना अंबड येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी रवाना केलंय. अंबडहून बीडला जाणा-या आणि बिडहून अंबडकडे येणा-या बसेस बसेसचा हा अपघात झालाय. शहापूर येथे पुलाचं काम सुरू आहे. या दरम्यान दोन्हीही बसेसच्या चालकांचं बस वरील नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाल्याचं सांगितल जातंय.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: भीमा नदीच्या खोऱ्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने उजनी धरण भरण्याबाबत चिंता वाढली आहे.. सध्या उजनी धरणाची पाणी पातळी वजा 28 टक्के इतकी खाली गेली आहे.. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अपेक्षित पर्जन्य न झाल्यामुळे धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक कमी आहे..
Maharashtra Breaking News Today LIVE: म्हाडाच्या कोकण मंडळाने मुंबई महानगर प्रदेशातील 8 हजार घरांची सोडत काढण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केलीय. घरांची शोधाशोध सुरू असून लवकरच घरांची संख्या निश्चित करून ऑगस्ट अखेरीस अंदाजे आठ हजार घरांसाठी सोडत काढण्याचे कोकण मंडळाचे नियोजन आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांवर कडक नियंत्रणासाठी नवे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. रुग्णालयांना उपचारांचे दर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आलेय. नियमभंग केल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो..
--मुंबईत पुन्हा दोन ठिकाणी झाडं कोसळली
--दादरच्या मीनाताई ठाकरे फुल मार्केट भागात झाड कोसळलं
--माटुंग्यातही झाड कोसळून 2 वाहनांचं नुकसान
भारतीय हवामान विभागाने ठाणे जिल्ह्यासाठी ४ व ५ जुलै रोजी रेड अलर्ट जारी करून मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी ४ जुलै रोजी ठाणे जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्या तसेच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून संबंधित आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 July 2026: मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तर काही ठिकाणी पडछडीच्या घटनाही घडल्या आहेत. तर, दुसरीकडे राज्यात केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील घडामोडींना वेग आला आहे. यासह राज्यातील इतर घडामोडींचा वेगवान आढावा घेऊयात एका क्लिकवर