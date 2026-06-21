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Maharashtra Breaking News Today LIVE: विरोधकांचा उद्देश साध्य होऊ देणार नाही - ओमराजे निंबाळकर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 June 2026 : आज मुंबईकरांची सकाळ ही पाऊसाने झाली असून उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय आज NEET ची फेरपरीक्षा होणार,परीक्षा केंद्रांवर असणार खडा पहारा, परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित आणि सुरळीत वातावरणात घेण्यासाठी सर्वसमावेशक तयारी करण्यात आली आहे. हे आणि असे सर्वच अपडेट्स ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या.... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 21, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:09 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: विरोधकांचा उद्देश साध्य होऊ देणार नाही - ओमराजे निंबाळकर
21 June 2026 10:09 AM (IST)

विरोधकांचा उद्देश साध्य होऊ देणार नाही - ओमराजे निंबाळकर 

 

 

 पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल लागल्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर आज प्रथमच धाराशिवला जाणार आहेत....धाराशिवमध्ये ते कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक घेणार आहेत... खासदार फुटीनंतर त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे... दरम्यान, मध्यरात्री आमदार वरुण सरदेसाई आणि कैलास पाटील यांनी भेट घेऊन मनधरणी केल्याची चर्चा असून, बैठकीनंतर ओमराजे आपली पुढील राजकीय भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे..

21 June 2026 10:04 AM (IST)

मान्सूनची प्रतीक्षा संपणार…मंगळवारपासून मोसमी पाऊस सक्रिय होण्याचा अंदाज

मान्सूनची प्रतीक्षा संपणार…मंगळवारपासून मोसमी पाऊस सक्रिय होण्याचा अंदाज…मान्सूनच्या वाटचालीसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण होत असल्याची माहिती..तर महामुंबईत ठिकठिकाणी पहाटेपासूनच पावसाच्या हलक्या सरी

21 June 2026 09:47 AM (IST)

परभणीच्या मानवतमध्ये मंदिराचा मंडप कोसळून 4 भाविकांचा मृत्यू

परभणीच्या मानवतमध्ये मंदिराचा मंडप कोसळून 4 भाविकांचा मृत्यू...23 जणांवर उपचार सुरु तर 5 ते 6 जणांची प्रकृती गंभीर...मृतांच्या कुटुंबाला 5 लाखांची मदत जाहीर

21 June 2026 09:32 AM (IST)

पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार

पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधक सरकारला घेरणार
शेतकरी तसंच प्रश्नांवरुन विरोधक कोंडी करणार
रणनिती ठरवण्यासाठी मविआची मुंबईत बैठक

21 June 2026 09:31 AM (IST)

पाण्याच्या गैरवापराविरोधात कडक भूमिक

पुणे महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याच्या गैरवापराविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे... व्यावसायिक कारणांसाठी पिण्याचे पाणी वापरणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाचा प्रतिकूल अंदाज आणि शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतलायं.. वारंवार नियमभंग केल्यास थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.... पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांच्या बैठकीत याबाबत आदेश देण्यात आले असून गळती रोखणे आणि पाणी बचतीवर भर देण्यात आला आहे....

21 June 2026 09:31 AM (IST)

नवी मुंबई विमानतळावर पाणीगळती

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सामान वाहतूक विभागाजवळ 17 जून रोजी किरकोळ पाणीगळतीची घटना घडली होती. मात्र, ती अवघ्या अर्ध्या तासातच नियंत्रणात आणण्यात आल्याची माहिती विमानतळ प्रशासनाने शनिवारी दिलीये.. बॅगेज बेल्ट क्रमांक पाच आणि सहाजवळ ही गळती आढळून आली. त्यानंतर संबंधित परिसर तातडीने सुरक्षित करण्यात आला आणि सामान हाताळणीची व्यवस्था पर्यायी बेल्टवर हलविण्यात आली. त्यामुळे विमानतळाच्या नियमित कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नाही तसेच प्रवाशांच्या सुविधांमध्येही कोणताही अडथळा निर्माण झाला नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. दरम्यान नागरिकांना अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन विमानतळ प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. 

21 June 2026 09:30 AM (IST)

आज 12 वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन

आज 12 वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन... भारतात प्राचीन काळापासून शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी योगाभ्यास केला जातो. मानवी दिनचर्येमधलं योगासनांचं महत्त्व आणि फायदे जगालाही मिळावेत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये 2014 मध्ये प्रस्ताव मांडला. तेव्हापासून जागतिक स्तरावर हा दिवस योग दिन म्हणून साजरा केला जातो. 21 जून हा दिवस उत्तर गोलार्धात वर्षातला सर्वात मोठा दिवस असल्यानं, या दिवसाला आध्यात्मिक आणि आरोग्यदायी महत्त्व आहे. 'निरोगी वृद्धत्वासाठी योग' ही यंदाची योग दिनाची संकल्पना आहे. आजच्या दिवशी राज्यासह संपूर्ण देश तसंच जगभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत कोलकातामध्ये आज मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. मुंबईत जुहू चौपाटीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत भव्य योग शिबिर भरवलं आहे. 

21 June 2026 09:30 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंचा बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात दौरा

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27, 28 आणि 29 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांचा दौरा
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यवतमाळपासून दौरा सुरु तर शिर्डीत सांगता
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27 जून रोजी यवतमाळ आणि हिंगोलीत दौरा
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28 जून रोजी परभणी आणि धाराशिवमध्ये दौरा
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29 जून रोजी शिर्डीत ठाकरेंचा दौरा

21 June 2026 09:29 AM (IST)

संजय दिना पाटील सुप्रिया सुळेंच्या मुलीच्या लग्नात 

बंडखोर खासदार संजय दिना पाटील यांनी रविवारी सुप्रिया सुळेंच्या मुलीच्या लग्नात हजेरी लावली होती...मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये रेवती सुळेंचा विवाह सोहळा संपन्न झाला...या सोहळ्याला ठाकरेंचे बंडखोर खासदार संजय दिना पाटील हे ही उपस्थित होते....

21 June 2026 09:28 AM (IST)

रेवती सुळे-सारंग लखानीचा विवाह सोहळा 

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती सुळे, सारंग लखानीचा विवाहसोहळा पार पडला ....नात रेवती सुळेच्या विवाहसोहळ्याला शरद पवारांनी व्हीलचेअरवरून उपस्थिती लावली.... सुनेत्रा पवार,पार्थ पवार जय पवार यांनीही हजेरी लावली...राजकीय, सामाजिक आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती....रेवती सुळेच्या संगित कार्यक्रमात अभिनेता शाहरुख यांनी देखील उपस्थिती लावली...त्याचबरोबर रेवती आणि सारंगसोबत डान्स केल्याचं पाहायला मिळालं...

21 June 2026 09:27 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंचा आज ईशान्य मुंबई दौरा

खासदारांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरेंचा आज ईशान्य मुंबई दौरा... भांडुपमधील कार्यकर्त्यांशी सांधणार संवाद....

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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