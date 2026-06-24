Maharashtra Breaking News Today LIVE: किन्नौरमधील उर्नी बेली ब्रिज कोसळला, ओव्हरलोड डंपर सतलज नदीत पडला

पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लोणावळ्यात अखेर वरुणराजाने दमदार हजेरी लावली असून गेल्या २४ तासांत तब्बल ९४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. यंदा मान्सून वेळेवर न दाखल झाल्याने पर्यटकांनी लोणावळ्याकडे काही प्रमाणात पाठ फिरवली होती, त्यामुळे पर्यटन व्यवसायावरही परिणाम झाला होता. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या पावसाच्या जोरदार पुनरागमनामुळे हॉटेल व्यावसायिक, चिक्की व्यापारी आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून येत्या आठवड्यांत पर्यटकांची गर्दी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पावसाळ्याच्या तोंडावर जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरील साईड पट्ट्यांची दुरवस्था पुन्हा एकदा समोर आली आहे. मावळात मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला पाणी साचत असून खचलेल्या साईड पट्ट्यांमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. महामार्गालगतच्या विविध भागांत दुरुस्तीसाठी मुरूम टाकण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष काम अद्याप सुरू झालेले नाही. गेल्या काही महिन्यांत खचलेल्या साईड पट्ट्यांमुळे अनेक लहान-मोठे अपघात घडले असून दुचाकीस्वारांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने दुरुस्तीची कामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी वाहनचालक आणि नागरिकांकडून केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील लेण्याद्री परिसराला मुसळधार पावसाने झोडपलंय,या मुसळधार पावसामुळे अष्टविनायक लेण्याद्री गिरीजात्मज गणपतीच्या डोंगराच्या पायऱ्यावरून मुसळधार पावसामुळे पाणी खळखळून वाहत आहे.
किन्नौर, हिमाचल प्रदेश: काल एक पूल कोसळल्याने प्रशासनाने तातडीने त्याची पाहणी केली. अनेक वर्षांपासून बंद असलेला पर्यायी मार्ग एकेरी वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला आहे. खराब झालेल्या ओएफसी लाईन्सची दुरुस्ती केली जात आहे. एक ट्रक पुलावरून जात असताना तो कोसळला, मात्र चालक सुखरूप बचावला.
पहिल्याच पावसाचा जोरदार पट्टा ठाणे-बेलापुर मार्गाला बसला आहे. ठाणे बेलापूर रोड वाहतूक कोंडीने ठप्प झाला आहे. ठाणे ते थेट दिघा रेल्वे स्थानक अशी चार ते पाच किलोमीटर लांब वाहनांची रांग लागली आहे. अनेक दुचाकी चार चाकी वाहने या वाहतूक कोंडीत अडकून पडलेत.
सातारा जिल्ह्यात कालपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून महाराष्ट्राचे चेरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाटण तालुक्यातील पाथरपुंज येथे कालच्या दिवसभरातील देशातील सर्वात जास्त पाऊस झाल्याची नोंद झाली आहे. पाथरपुंज येथे काल दिवसभरात 174 मिलिमीटर पाऊस झाला असून कोयना धरण परिसर आणि नवजा भागात 112 मिलिमीटर आणि महाबळेश्वर येथे 142 मिलिमीटर पाऊसाची नोंद झाला आहे.पहिल्याच पावसात कोयना भागातील राज्यातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेला ओझर्डे धबधबा प्रवाहित झाला आहे.
पुणे ते दानापूर ( बिहार) अमृत भारत एक्सप्रेस सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 27 जून पासून ही गाडी पुण्यातून धावणार आहे. 22 जून पासून या गाडीच बुकिंग सुरू झाली आहे.
Mumbai Rain | मुंबई कोस्टलचे पहिल्या पावसातील विहंगम दृश्य#Mumbairain #heavyrain #coastalroad #Zee24Taas pic.twitter.com/sULVUMqT0O
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 24, 2026
Andheri Sub Way Water Logging | अंधेरी सबवेत साचलं पाणी | Zee24Taas#Andherisubway #waterlogging #Mumbairain #Zee24Taas pic.twitter.com/H3nD7Qt5mZ
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 24, 2026
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे या परीक्षेच आयोजन करण्यात आला आहे. परीक्षार्थींनी किमान डिड तास आधी पोहोचाव अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ही 28 जून ला होणार .
राज्यात विविध द्रुतगती महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांच्या बांधकामासाठी तसेच रुंदीकरणासाठी गेल्या 12 वर्षांत 5.30 लाख झाडे तोडण्यात आल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे लेखी उत्तर देण्यात आले. परंतु, महामार्गाच्या दुतर्फा, त्या बदल्यात 51.10 लाख झाडांची लागवड केल्याचेही विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान होणाऱ्या झाडांची कत्तल आणि त्याबदल्यात अल्प प्रमाणात झाडांची लागवड होत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य जगताप यांनी उपस्थित केला होता. तसेच, पर्यावरण आणि रस्ते रुंदीकरण यांचा समतोल राखला जात असल्याचीही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर उत्तर देताना सा. बां. विभागाने विविध द्रुतगती 'महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांच्या बांधकामासाठी तसेच रुंदीकरणासाठी गेल्या 12 वर्षांत 5.30 लाख झाडे तोडल्याची कबुली दिली. कंत्राटदारामार्फत महामार्गाच्या दुतर्फा झाडांची लागवड केली जाते. बांधकाम सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांची लागवड ही बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात होते. तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावली असून काही ठिकाणी वृक्षलागवड पूर्ण केल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे ते दानापूर एक्सप्रेस सुरू करण्यास रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे.
पुणे ते दानापूर ( बिहार) अमृत भारत एक्सप्रेस सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
27 जून पासून ही गाडी पुण्यातून धावणार आहे.
22 जून पासून या गाडीच बुकिंग सुरू झालं आहे.
पुढील तीन तासात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तरी नागरिकांनी सतर्क राहावे, असं सरकारने म्हटलं आहे.
शहरात पावसाची रात्रीपासून रिमझिम सुरूच आहे. रात्री पावसाने काही भागात जोरदार हजेरी लावली होती. पुढील 24 तासात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता ज्येष्ठ हवामान तज्ञ अनुपम कश्यपी यांनी व्यक्त केली आहे.
गुजरातमधून विक्रीसाठी आणलेला 22 लाख 91 हजारांचा गुटखा पुण्यातून जप्त करण्यात आला आहे. या गुटख्यावर प्रतिबंध आहे तरीही विक्रीसाठी आणला होता. नर्हे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत मुद्देमाल जप्त केला असून माल देणार आणि घेणार दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
नालासोपारामध्ये झालेल्या पावसामुळे तुळींज पोलीस ठाण्याच्या परिसरात पाणी साचल्याचे चित्र समोर आले आहे. विशेष म्हणजे पहिल्याच जोरदार पावसात पोलीस ठाण्याच्या आवारात आणि काही भागांमध्ये पाणी शिरल्याने प्रशासनाच्या पावसाळी तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पाणी साचल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांच्या तक्रारी, कागदपत्रांची हालचाल आणि इतर प्रशासकीय कामांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार काल अमरावतीत जिल्ह्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावत रात्रभर दमदार बॅटिंग केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना उकाळ्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे तर बळीराजा सुखावला आहे. त्यामुळे आता खोळंबलेल्या पेरणीच्या कामाला वेग येणार आहे. मात्र अजूनही जिल्ह्यात मान्सून दाखल झाला नसून शेतकऱ्यांना अजूनही मान्सूनचा प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मान्सून कधी दाखल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान आजपासून शेतकऱ्यांनी पेरणीचा लगबग सुरु केली आहे. मात्र पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नका असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. तरीही पेरणीचा हंगाम हातातून निघून जाऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी पेरणीची लगबग सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
पेण तालुक्यात झालेल्या पावसाचा फटका एका गणेशमूर्ती कारखानदाराला बसला आहे. पेणच्या कळवा गावात पावसाचे पाणी वाहून नेणारा नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह अडल्यामुळे पाणी गणेश मूर्ती कारखान्यात शिरले आणि मूर्ती भिजल्या आहेत. मूर्ती उंचावर ठेवून वाचवण्याचा प्रयत्न मूर्तिकारांकडून केला जात आहे.यावर स्थानिक प्रशासनाने मार्ग काढावा अशी मागणी कारखाना मालकाने केली आहे.
दादर स्वामीनारायण परिसरात झाड कोसळले. झाड कोसळून चारचाकी दबली गेल्याने कारचे नुकसान झालं आहे. झाड पडलं तेव्हा सुदैवाने कारमध्ये कोणीही नव्हते. अग्निशमन दलाचे अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.
तुर्भे ते कोपरखैरणेदरम्यान पावसामुळे रेल्वे रुळखालील माती खचल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सकाळी 6 वाजल्यापासून वाहतूक विस्कळीत झालेली. ट्रॅकवर माती टाकण्याचे युद्ध पातळीवर काम दोन तास सुरु होतं. रेल्वे पोलीस बंदोबस्तात हे काम करण्यात आलं. सुमारे सव्वा दोन तासानंतर या मार्गावर लोकल ट्रेन धावू लागल्या आहेत.
जून महिना संपत असताना शेतकरी हा नेमका केव्हा येतो पाऊस या विवंचनेत असताना काल रात्री बुलढाणा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पावसाने दमदार सुरुवात केली. घाटाखालील खामगाव, शेगाव, संग्रामपूरसह इतर तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागात मुसळधार पाऊस झाला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. नेमका हा पाऊस पेरणी करता कसा दिलासादायक ठरतो याकडे देखील बळीराजा लक्ष ठेवून आहे. शेतीची मशागत पूर्ण केल्यानंतर पाऊस नेमका केव्हा येतो याकडे तो लक्ष ठेवून होता, आता सलग दोन ते तीन दिवस पावसाने दमदार बॅटिंग केली तर पेरणी करता देखील हा पाऊस उपयुक्त ठरू शकतो, असे चित्र आहे.
वसई-विरारसह संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात गेल्या रात्रीपासून मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून अनेक भागांत पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वसई, विरार आणि नालासोपारा शहरातील सखल भाग जलमय झाले असून अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांसह नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. पहिल्याच जोरदार पावसाने महापालिकेच्या पावसाळापूर्व तयारीचा फज्जा उडाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. अनेक ठिकाणी वाहतूक संथ झाली असून पाणी साचल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली आहे. हवामान विभागाने पुढील काही तासांतही पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दिनांक 23 जून 2026 रात्री 8 वाजल्यापासून ते दिनांक 24 जून 2026 सकाळी 10 वाजेपर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात झालेल्या पावसाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :
> शहर - 184 मिमी
> पूर्व उपनगर - 154 मिमी
> पश्चिम उपनगर - 190 मिमी
अंधेरी सबवे, हिंदमाता, दादर, मालाड सबवे येथे काही कालावधीसाठी पावसाचे पाणी साचले होते, परंतु याठिकाणी पाण्याचा निचरा झाला आहे. तसेच गांधी मार्केट, सायन येथे पाण्याचा निचरा होत असून वाहतूक सुरळीतपणे सुरू आहे. तसेच रेल्वे आणि बेस्ट वाहतूक सुरळीत सुरू आहे.
सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. नालेसफाईची कामे अपुरी राहिल्याने नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना समोर येत आहेत. मालाड पूर्व येथील कोकणीपाडा परिसरात नागरिकांच्या घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याचे चित्र पहिल्याच पावसात पाहायला मिळत आहे.
मुसळधार पावसाचा पश्चिम रेल्वेला फटका बसला आहे. माटुंगा आणि दादर रेल्वे मार्गावर पाणी साचल्याने लोकल 15 ते 20 मिनिटे उशिराने धावत आहेत.
गेले कित्येक दिवसांपासून उन्हाचे चटके सोसणाऱ्या तळकोकणाला पावसाने सोमवारपासून दिलासा दिला. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दमदार सरी कोसळल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यात मंगळवार सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाच्या नोंदणी नुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात सरासरी 46 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सोमवारी रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरूचं आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पावसाने चांगला जोर घेतला होता. या दमदार पावसामुळे जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील भात पेरणी आणि शेतीच्या अन्य कामांना मोठा वेग आला असून बळीराजा कमालीचा सुखावला आहे.
राज्यातील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वरमध्ये मान्सूनचा पहिल्या मुसळधार पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. या पहिल्याच मोठ्या पावसामुळे स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. महाबळेश्वर आणि परिसरात पावसाची धुवांधार बॅटिंग सुरू आहे. संपूर्ण परिसर आता धुक्याच्या चादरीने वेढला गेला असून, येथील निसर्गाचे रूप अधिकच खुलले आहे. या भागातील शेतकरी वर्ग या पावसाची आतुरतेने वाट पाहत होता. पेरणीच्या कामांना आता वेग येणार असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.पावसाचा आनंद घेण्यासाठी वेण्णा लेक, आर्थर सीट पॉईंट आणि मुख्य बाजारपेठेत पर्यटकांची गर्दी पहायला मिळाली. गरम चहा आणि भुट्ट्याचा (मक्याचे कणीस) आस्वाद घेत पर्यटक या वातावरणाचा आनंद पर्यटक घेत आहेत.
गांधी मार्केट परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. मात्र येथे पाणी उपसा करण्यासाठी जो पंप या ठिकाणी लावण्यात आलाय त्यात तांत्रिक बिघाड झाल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडचण निर्माण झाली. पावसाचा जोर कमी असला तरी पाणी ओसरत नसल्याने पूर्व द्रुतगती महामार्ग खोळंबला असून मुंबईकडे येणारी आणि जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरु आहे.
मुंबईवर मोठ्या प्रमाणात ढगांची दाटी झाली असून त्यामुळेच रात्रीपासून सातत्याने पाऊस पडतोय. मुंबईतील पाऊस पुढील काही तास थांबण्याची शक्यता अगदीच धूसर आहे. आज दिवसभर मुंबईमध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरुपाचा पाऊस पडेल असं सांगितलं जात आहे.
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मंगळवारी रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरु असून अनेक ठिकाणी रात्री मुसळधार पाऊस पडल्याने पाणी साचलं आहे. साकीनाका, वांद्रे, शीव, अंधेरी पश्चिम, बोरीवली पूर्व या ठिकाणी अनेक जागी पाणी साचल्याचं दिसून आलं. मुंबईमध्ये पावसाने उसंत घेतली नसल्याने अनेक ठिकाणं जलमय झाली आहे. मुंबईतील पावसाचा जोर दिवसभर कायम राहणार आहे. अनेक ठिकाणी साचलेल्या पाण्यामध्ये गाड्या बंद पडल्याचंही दिसून आलं आहे.
रात्रीपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे अंधेरी सबवेमध्ये पाणी साचले आहे.
23 जून सकाळी 8 ते 24 जून माध्यरात्री 1 वाजेपर्यंत मुंबईत पावसाची नोंद
> मुंबई शहर परिसरात सरासरी 71 मिमी पाऊस
> पूर्व उपनगरात सरासरी 71 मिमी पाऊस
> पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक 99 मिमी पावसाची नोंद
> पश्चिम उपनगरांमध्ये पावसाचा जोर अधिक
> मुंबईत अनेक भागात जोरदार सरी
> पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला
मुंबई आणि पालघरमध्ये येत्या काही तासात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
काही भागात जोरदार वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
ठाणे जिल्ह्यात देखील मुसळधार पाऊस राहण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे.
हार्बर रेल्वेची लोकल वाहतूक उशिराने धावत आहे. ठाणे जिल्ह्यात काल रात्रीपासून पडत असलेल्या पावसामुळे लोकल वाहतुकीला फटका बसला आहे. सकाळी कामावर निघालेल्या कर्मचाऱ्यांना फटका
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या 7 धरणांतील पाणीसाठा अवघ्या 8 टक्क्यांवर आला आहे. पालिकेने 10 टक्के पाणीकपात लागू केली असून ती 29 टक्क्यांवर जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत पुरेसा पाऊस न झाल्यास पाणीकपात वाढीबाबत पालिकेच्या जलअभियंता विभागाकडून निर्णय घेण्यात येईल. तूर्तास मुंबईकरांसाठी अप्पर वैतरणा धरणातून राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या राखीव पाणी साठ्याचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. तर भातसा धरणात सध्या 7 टक्के पाणीसाठा असून तो संपल्यानंतर त्यातून ही मंजूर राखीव पाणीसाठ्याचा वापर सुरू करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आज सायंकाळी सात वाजता एमसीए लाँज, वानखेडे स्टेडियम, डी रोड गेट नंबर 1 व 2 चर्चगेट, मुंबई येथे महाविकास आघाडीच्या विधीमंडळ पक्षाच्या सर्व सदस्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला शरदचंद्र पवार, (अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)), उद्धव ठाकरे (शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)), हर्षवर्धन सपकाळ (अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस पक्ष) हे विधीमंडळ सदस्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 June 2026: राज्यातील पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस असून राजकीय घडामोडींबरोबरच मुंबईत मंगळवारी रात्रीपासून कोसळणारा पाऊस, उपगनरांमधील पावसाची स्थिती, महाराष्ट्रात सर्वदूर पसरलेले पावसाचे ढग या पावसासंदर्भातील बातम्यांवर आज लक्ष असणार आहे. याशिवाय दिवसभरातील महत्त्वाच्या अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी जाणून घेऊ शकता. लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...