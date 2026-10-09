Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीत तिस-या दिवशी इंडिया आघाडीचा एल्गार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 october 2026 : राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 09, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 09:24 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीत तिस-या दिवशी इंडिया आघाडीचा एल्गार
09 October 2026 08:50 AM (IST)

बिग बी अमिताभ बच्चन यांची नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: बिग बी अमिताभ बच्चन यांची नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली.. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत नानांच्या आठवणींना उजाळा... 

09 October 2026 08:48 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: राज्य सरकारकडून सीएम-सृष्टी योजना लागू करण्यास मान्यता

राज्य सरकारने 'सीएम-सृष्टी' योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे... राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन,नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास आणि उत्कृष्टता केंद्रांना चालना देण्यासाठी ही योजना लागू केलीयं.... उच्च , तंत्र शिक्षण विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला...

09 October 2026 08:48 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: नाना पाटेकरांच्या अंत्यविधीला बॉलिवूडची पाठ?

नाना पाटेकर अनंततात विलीन झालेत. मात्र नाना पाटेकर यांच्या अंत्यविधीला बॉलिवूडमधील मोजकेच चेहरे उपस्थित राहिल्याचं पाहायला मिळालं.. हिंदी चित्रपट सृष्टीतील मोजकेच दिग्गज तिथे प्रत्यक्ष पोहोचू शकले, ज्यात प्रामुख्याने जॅकी श्रॉफ, दिग्दर्शक अनिस बझ्मी, श्याम कौशल, क्रांती प्रकाश झा, गायक सुरेश वाडकर आणि फिरोज नाडियाडवाला यांचा समावेश होता. 

त्यामुळे बॉलिवूडने  नानांच्या अंत्यविधीकडे पाठ फिरवली का?" अशी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. या संदर्भात सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात येतोय.. नेटक-यांकडून सोशल मीडियावर पोस्ट करत बॉलिवूडवर संतापाची भावना व्यक्त केली जातेय.. नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून नानांना श्रद्धांजली वाहिली.. मात्र श्रद्धांजलीच्या पोस्ट टाकून जबाबदारी संपते का असा सवाल नेटक-यांकडून विचारला जातोय.. 

09 October 2026 08:45 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीत तिस-या दिवशी इंडिया आघाडीचा एल्गार

दिल्लीत तिस-या दिवशी इंडिया आघाडीचा एल्गार...इंडिया आघाडीच्या खासदारांचा राजघाटावर ठिय्या.."ज्ञानेश कुमार, मोदी-शाहांना सद्बुद्धी मिळो"...राहुल, प्रियंका गांधींची स्मृतीस्थळावर प्रार्थना...

09 October 2026 08:44 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: प्रदीप पूर्णेकर हत्येच्या निषेधार्थ आज विरोधी पक्षांचा मोर्चा

ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्येच्या निषेधार्थ आज विरोधी पक्षांचा मोर्चा, तर  आरोपी पप्या शिंदे यांची पोलीस कोठडी आज संपणार…  पप्या शिंदेला ठाणे सत्र न्यायालयात हजर करणार..

09 October 2026 08:44 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: ऐन सणासुदीत विमान प्रवास महागला

...इंडिगोपाठोपाठ एअर इंडिया, आकासाचा प्रवास महागला....

देशांतर्गत प्रवास 400 ते 1200 रुपयांनी महाग ... प्रवाशांना विमान प्रवासासाठी मोजावे लागणार अधिकचे पैसे ....

09 October 2026 08:43 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी

मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी...लेझर, तीव्र प्रकाशझोताच्या वापरावरही निर्बंध...4 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार आदेश ...आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा... 

09 October 2026 08:43 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दुष्काळग्रस्त पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्

दुष्काळग्रस्त पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य...अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून जीआर जारी...स्थलांतरितांना कुठूनही धान्य घेण्याची सुविधा... 

09 October 2026 08:42 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अमरावतीत ऑक्टोबर हिटचा कहर

अमरावतीत ऑक्टोबर हिटचा कहर...शहराचं तापमान थेट 39.6 अंशांवर ...अमरावतीत 19 वर्षांतील तापमानाचा रेकॉर्ड ....ऑक्टोबरमध्येच एप्रिल-मेप्रमाणे उष्णतेच्या झळा...

09 October 2026 08:42 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: ट्रम्प प्रशासनाचा आयटी कंपन्यांना तडाखा.

ट्रम्प प्रशासनाचा आयटी कंपन्यांना तडाखा..... मायक्रोसॉफ्ट , अॅडोब , इन्फोसिस , टाटा, विप्रो सारख्या मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई.... भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना धक्का ....

09 October 2026 08:42 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर अनंतात विलीन

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर अनंतात विलीन, शोकाकुल वातावरणात नानांवर अंत्यसंस्कार, उपमुख्यमंत्र्यांसह कलाकार आणि चाहत्यांच्या उपस्थितीत पुण्यातील डोणजे गावात अखेरचा निरोप... 

09 October 2026 08:41 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: सलग चौथ्या दिवशी दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या आंदोलनाची शक्यता

सलग चौथ्या दिवशी दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या आंदोलनाची शक्यता… इंडिया आघाडीचे नेते राष्ट्रपतींची भेट घेणार…सर्व खासदारांना संसदेतील सेंट्रल हॉल मधे उपस्थित राहण्याच्या सूचना

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news
Maharashtra Weather Updates
pune
Political News in Maharashtra
Marathi breaking news
mumbai news today
nana patekar
india block protest
Election commision
Dhruv Rathi
CJP Protest

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नाना पाटेकरांसोबत घातपाताचा संशय? गोवा पोलिसांनी सुरु केला तपास; पंचनामा, शवविच्छेदन आणि...
2
3
4
5