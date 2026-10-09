Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीत तिस-या दिवशी इंडिया आघाडीचा एल्गार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: बिग बी अमिताभ बच्चन यांची नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली.. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत नानांच्या आठवणींना उजाळा...
राज्य सरकारने 'सीएम-सृष्टी' योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे... राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन,नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास आणि उत्कृष्टता केंद्रांना चालना देण्यासाठी ही योजना लागू केलीयं.... उच्च , तंत्र शिक्षण विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला...
नाना पाटेकर अनंततात विलीन झालेत. मात्र नाना पाटेकर यांच्या अंत्यविधीला बॉलिवूडमधील मोजकेच चेहरे उपस्थित राहिल्याचं पाहायला मिळालं.. हिंदी चित्रपट सृष्टीतील मोजकेच दिग्गज तिथे प्रत्यक्ष पोहोचू शकले, ज्यात प्रामुख्याने जॅकी श्रॉफ, दिग्दर्शक अनिस बझ्मी, श्याम कौशल, क्रांती प्रकाश झा, गायक सुरेश वाडकर आणि फिरोज नाडियाडवाला यांचा समावेश होता.
त्यामुळे बॉलिवूडने नानांच्या अंत्यविधीकडे पाठ फिरवली का?" अशी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. या संदर्भात सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात येतोय.. नेटक-यांकडून सोशल मीडियावर पोस्ट करत बॉलिवूडवर संतापाची भावना व्यक्त केली जातेय.. नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून नानांना श्रद्धांजली वाहिली.. मात्र श्रद्धांजलीच्या पोस्ट टाकून जबाबदारी संपते का असा सवाल नेटक-यांकडून विचारला जातोय..
दिल्लीत तिस-या दिवशी इंडिया आघाडीचा एल्गार...इंडिया आघाडीच्या खासदारांचा राजघाटावर ठिय्या.."ज्ञानेश कुमार, मोदी-शाहांना सद्बुद्धी मिळो"...राहुल, प्रियंका गांधींची स्मृतीस्थळावर प्रार्थना...
ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्येच्या निषेधार्थ आज विरोधी पक्षांचा मोर्चा, तर आरोपी पप्या शिंदे यांची पोलीस कोठडी आज संपणार… पप्या शिंदेला ठाणे सत्र न्यायालयात हजर करणार..
...इंडिगोपाठोपाठ एअर इंडिया, आकासाचा प्रवास महागला....
देशांतर्गत प्रवास 400 ते 1200 रुपयांनी महाग ... प्रवाशांना विमान प्रवासासाठी मोजावे लागणार अधिकचे पैसे ....
मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी...लेझर, तीव्र प्रकाशझोताच्या वापरावरही निर्बंध...4 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार आदेश ...आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा...
दुष्काळग्रस्त पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य...अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून जीआर जारी...स्थलांतरितांना कुठूनही धान्य घेण्याची सुविधा...
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ट्रम्प प्रशासनाचा आयटी कंपन्यांना तडाखा..... मायक्रोसॉफ्ट , अॅडोब , इन्फोसिस , टाटा, विप्रो सारख्या मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई.... भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना धक्का ....
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर अनंतात विलीन, शोकाकुल वातावरणात नानांवर अंत्यसंस्कार, उपमुख्यमंत्र्यांसह कलाकार आणि चाहत्यांच्या उपस्थितीत पुण्यातील डोणजे गावात अखेरचा निरोप...
सलग चौथ्या दिवशी दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या आंदोलनाची शक्यता… इंडिया आघाडीचे नेते राष्ट्रपतींची भेट घेणार…सर्व खासदारांना संसदेतील सेंट्रल हॉल मधे उपस्थित राहण्याच्या सूचना
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 october 2026: जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे पार्थिव पंचतत्त्वात विलीन, अत्यंत भावुक वातावरणात त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंतिम संस्कार करण्यात आले. त्याचबरोबर इंडिया आघाडी सलग चौथ्या दिवशी दिल्लीत आंदोलन करणार असून निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. यासह राज्यातील ठळक घडामोडी व ताज्या अपडेट्स जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून