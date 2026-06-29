/Todays Breaking News 29 June 2026 : शिवसेना, भाजपच्या शेकडो पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश

छत्रपती संभाजीनगरच्या विमानसेवेला अमेरिका-इस्त्रायल-इराण युद्धाची मोठी झळ बसली आहे, संभाजी नगर हुन गोवा आणि हैदराबादची दुपारची नियमित विमानसेवा आगामी ३ महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. यामुळे शहरातून होणारी विमानांची उड्डाणे नऊवरून थेट सातवर आली आहेत. बुधवार, १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळासाठी इंडिगोच्या वेळापत्रकात ही कपात करण्यात आली आहे, मात्र एअर इंडियाच्या नवी दिल्लीच्या दोन्ही सेवा पूर्ववत राहिल्याने प्रवासी व पर्यटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे,या ही सेवा कपात करण्याचा निर्णय झाला होता मात्र एअर इंडियाला हा निर्णय परत घेतला आहे..
नाशिकच्या येवल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार या पक्षात शेकडो पदाधिकाऱ्यांनी व माजी नगरसेवकांनी प्रवेश केला आहे यात प्रामुख्याने राज्याच्या सत्तेमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेना भाजप मधील काही पदाधिकाऱ्यांनी देखील प्रवेश केल्याने या प्रवेश सोहळ्याची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे. नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळ हे गेल्या काही दिवसांपासून येवल्यात तळ ठोकून असून मंत्री छगन भुजबळ यांच्या गैरहजेरीमध्ये येवल्यात समीर भुजबळ हे संघटन मजबूत करत आहेत. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दयानंद जावळे, शिवसेना युबीटीचे ज्ञानेश्वर खैरमोडे, भाजपचे कुणाल भावसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे सागर नाईकवाडे यांच्यासह अनेक प्रमुख पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने आगामी निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकेल असा विश्वास माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. याप्रसंगी व्यासपीठावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, संभाजी पवार,वसंत पवार, नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी, दत्ता निकम, दीपक लोणारी, मोहन शेलार, देविदास निकम, आधी सह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस शहर व तालुका कार्यकारिणीचे सर्व सेलचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखीचे त्र्यंबकेश्वरहून पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार आहे. पालखीसाठी आकर्षक रथ तसंच मंदिराला विद्युत रोषणाई करण्यात आलीये. पालखीसाठी हजारोच्या संख्येने वारकरी त्र्यंबकेश्वरमध्ये दाखल झालेत. रस्ते खोदकामामुळे यंदा पालखीच्या पारंपरिक मार्गात बदल करण्यात आलाय. खोदलेला रस्ता, त्यात पावसामुळे झालेल्या चिखल यामुळे वाकर-यांना चालण्यात अडचणी येत आहेत.
नसरापूर अत्याचारात नराधम दोषी,नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात भीमराव कांबळे याला पुणे सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. अवघ्या ५२ दिवसांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून २९ जून रोजी शिक्षेवर अंतिम निर्णय होणार आहे.
लोणावळा केतन अग्रवाल हत्याकांड, सोमवारी सिया आणि चेतन ची पोलीस कोठडी संपणार आहे. उद्या त्यांना वडगाव मावळ जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..पोलीस उद्या पोलीस कोठडी वाढवून मागणार आहेत.. न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष
उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याचा सोमवारी तिसरा दिवस, बंडखोर खासदारांच्या मंतदार संघात ठाकरेंच दौरा आहे,शिर्डी लोकसभेचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा कार्यकर्ता मेळावा. सकाळी 10 वाजता हॉटेल सन & सॅंड येथे पत्रकार परिषद.त्यानंतर 11 वाजता कार्यकर्ता मेळावा.६ बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरेंच्या सभा, शिर्डीत शेवट.
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची उद्या सकाळी 11 वा. बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.उद्याच्या सुनावणीमध्ये आरोपी जयराम चाटे याच्या जामीन अर्जावरती मागील सुनावणी मध्ये सरकारी वकिलाकडून आणि आरोपीच्या वकिलाकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता.. आता उद्या जयराम साठे च्या जामीन अर्जावरती सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.तसेच न्यायालयात आरोपींच्या वकिलांकडून करण्यात आलेल्या विविध अर्ज देखील निकाली काढण्याची शक्यता आहे.
मुंबई | दिवसभरात घडणाऱ्या घडामोडी या राज्याच्या राजकारणासह समाजकारणालाही नवी दिशा देणाऱ्या ठरतील. पण, या घडामोडी नेमक्या कोणत्या? पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं अनेक विषयांवरुन सभागृहात संघर्षाची शक्यता आहे.
शेतकरी कर्जमाफी सरसकट न झाल्याचा आरोप, तसंच बँकांच्या तांत्रिक अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा विरोधक आक्रमकपणे मांडण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय नसरापूर अत्याचार प्रकरणाची सुनावणीसुद्धा राज्यभरात महत्त्वाची घडामोड ठरेल. तेव्हा क्षणाक्षणाला नेमकं काय घडणार काय बिघडणार? पाहा सविस्तर Live Blog...