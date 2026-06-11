Maharashtra Breaking News Today LIVE: चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ई-शिवाई बसचा अपघात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 19 आणि 20 जूनला कोल्हापूर दौऱ्यावर येणार आहेत. 20 जूनला अमित शहा यांच्या हस्ते अंबाबाई विकास आराखडा अंतर्गत झालेल्या कामांचं उद्घाटन होणार आहे. या आराखड्यांतर्गत अद्याप सुरू असलेल्या कामांची देखील अमित शहा पाहणी करणार आहेत. पाहणीनंतर अमित शहांची जाहीर सभा देखील घेणार आहेत.
नाशिक विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये बंडखोर उमेदवार गोकुळ गीते थोड्याच वेळात नरेंद्र दराडेंना पाठिंबा जाहीर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून महायुतीच्या नेत्यांकडून गोकुळ गितेंची मनधरणी सुरू होती. अखेर त्यांचे मन वळवण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आलं आहे. मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी गोकुळ गितेंच्या माघारीसाठी सर्वाधिक प्रयत्न केले.
- उद्या, 12 जून रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं आहे.
- नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला 12 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे.
- दुपारी 12 वाजता मुंबईतील बिर्ला क्रिडा केंद्रामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलंय.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना दलाकडून रणगाडा भेट देण्यात आला आहे अण्णा हजारे यांचे सैन्य दलातील कार्य आणि समाजसेवा यांची दखल घेत संरक्षण विभाग आणि सैन्य दलाकडून राळेगणसिद्धी येथे हा रणगाडा भेट देण्यात आला आहे T55 म्हणजेच भीम नावाचा हा रणगाडा सैन्यदलाकडून देण्यात आला आहे.
जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज संस्थांच्या वतीने संत तुकाराम महाराजांच्या 341 व्या देहू ते पंढरपूर पालखी सोहळ्याची तयारी सुरू केली आहे. यंदाच्या पालखी रथ सेवेसाठी खिल्लार जातीच्या तीन बैलजोड्या संस्थान स्वतः खरेदी करणार आहे. पालखी रथासाठी ताकदवान व उंच बैलजोड्याची निवड केली जाते. गेल्यावर्षी संस्थानच्या वतीने प्रथमच बैलजोड्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मागील वर्षी कर्नाटकातून एक आणि साताऱ्यातील बावधन येथून बैलजोड्या खरेदी केल्या होत्या. ह्यावेळी देखील तिथूनच बैलजोड्या खरेदी करणार आहेत. पालखी रथासाठी दोन तर चौघडा गाडीसाठी एक अशा एकूण तीन बैलजोड्या सेवेत दाखल होणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील आठवड्या पर्यंत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होईल असे संस्थानच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
सोलापूर शहरातील हैदराबाद रोडवर बर्निंग कारचा थरार पाहायला मिळाला. बुधवारी रात्री एका धावत्या कारने अचानक पेट घेतल्याने मोठी खळबळ उडाली. कारमधून प्रवास करणारे तिघेजण सुखरूप असून परिसरातील नागरिकांच्या समय सूचकतेमुळे पेटलेली कार विझवण्यात यश आले. सुदैवानं कोणतीही जीवित हानी नाही मात्र आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
हिंगोलीहून अकोल्याकडे जाणाऱ्या ई-शिवाई बसचा वाशीम जिल्ह्यातील तोंडगाव फाट्याजवळ अपघात झाला.चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्याच्या कडेला खाली उतरली.या अपघातात बसमधील काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून त्यांना पुढील उपचारासाठी वाशिम येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या.सध्या क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त बस रस्त्यावर आणण्याचे काम सुरू आहे.
पुण्यातील ‘प्रोजेक्ट एक्स’ कथित रेव पार्टीप्रकरणी पोलिसांनी प्रमुख आयोजक यश राजा चौधरीसह दोघांची कसून चौकशी केली. पार्टीचे नियोजन, सहभागींची निवड आणि प्रवेश शुल्काबाबत माहिती घेतली जात आहे. तर जप्त करण्यात आलेल्या नऊ लाखांहून अधिक किमतीच्या विदेशी दारू चा पुरवठा नेमका कोठून झाला, याचाही स्वतंत्र तपास सुरू केला जात आहे संपूर्ण नेटवर्क उघड करण्यासाठी पोलिसांची चौकशी सुरू आहे
पावसाळ्यात जलजन्य व कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक तयारी सुरू केली आहे. आश्रमशाळांची तपासणी, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, डास नियंत्रण, औषधसाठा आणि प्रयोगशाळा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डेंग्यू, मलेरिया व चिकुनगुनियावर नियंत्रणासाठी सर्वेक्षण, फवारणी आणि जलद प्रतिसाद पथके कार्यरत ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
मुंबईत आता गगनचुंबी इमारत आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र रेड रेकनर दर आकारले जाणार आहेत. याशिवाय परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडी रेकनर दरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून राज्यात तीन टप्प्यांमध्ये 'मायक्रो झोनिंग'साठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. मुंबई शहरातील 'मायक्रो झोनिंग' साठी 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर' या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून मुंबईत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल,' असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्य विधिमंडळाच्या २०२६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. ९'च्या अनुषंगाने बुधवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. त्यावेळी बावनकुळे बोलत होते.
नाशिकच्या इंदिरानगरमधील मल्हार अपार्टमेंटमध्ये चोरीची घटना समोर आलीये. बुधवारी सकाळी ७.४५ वाजेच्या सुमारास चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. एका महिलेने आणि लहान मुलीने अपार्टमेंट मधील तब्बल तीन मोबाईल फोन लंपास केले. चोरीदरम्यान आणखी एक महिला कंपाऊंडबाहेर संशयास्पदरीत्या थांबलेली होती. तिघींनी संगनमताने चोरी केल्याचा प्राथमिक संशय आहे. चोरीनंतर टेम्पोमधून घटनास्थळावरून पलायन केले. परिसरातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन; संशयित दिसल्यास तत्काळ पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन संबंधित प्रशासनाकडून करण्यात आले आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 June 2026: अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा 27 वा वर्धापन दिन हा आज दादांशिवाय प्रथमच भावूक वातावरणात उद्या साजरा होणार आहे. महाजनांच्या बैठकीत नाशिक विधानपरिषदेचा तिढा सुटल्याची माहिती असून गोकुळ गिते विधानपरिषदेतून माघार घेण्याची शक्यता आहे. तसेच आज पासून फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. या सर्व घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...