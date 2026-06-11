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Maharashtra Breaking News Today LIVE: चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ई-शिवाई बसचा अपघात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 June 2026: दिवसभरातील सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स तुम्ही एकाच लिंकवर पाहू शकता. देश, विदेशाबरोबरच महाराष्ट्रातील राजकीय, समाजिक आणि ताज्या घडामोडींचे सर्व लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 11, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:56 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ई-शिवाई बसचा अपघात
11 June 2026 11:55 AM (IST)

अमित शहा 19 आणि 20 जूनला कोल्हापूर दौऱ्यावर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 19 आणि 20 जूनला कोल्हापूर दौऱ्यावर येणार आहेत. 20 जूनला अमित शहा यांच्या हस्ते अंबाबाई विकास आराखडा अंतर्गत झालेल्या कामांचं उद्घाटन होणार आहे. या आराखड्यांतर्गत अद्याप सुरू असलेल्या कामांची देखील अमित शहा पाहणी करणार आहेत. पाहणीनंतर अमित शहांची जाहीर सभा देखील घेणार आहेत.

11 June 2026 11:34 AM (IST)

नाशिक विधान परिषदेचा तिढा सुटला; थोड्याच वेळात...

नाशिक विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये बंडखोर उमेदवार गोकुळ गीते थोड्याच वेळात नरेंद्र दराडेंना पाठिंबा जाहीर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून महायुतीच्या नेत्यांकडून गोकुळ गितेंची मनधरणी सुरू होती. अखेर त्यांचे मन वळवण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आलं आहे. मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी गोकुळ गितेंच्या माघारीसाठी सर्वाधिक प्रयत्न केले.

11 June 2026 11:04 AM (IST)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार महत्त्वाची पत्रकार परिषद  

- उद्या, 12 जून रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं आहे.

- नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला 12 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे.

- दुपारी 12 वाजता मुंबईतील बिर्ला क्रिडा केंद्रामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलंय.

11 June 2026 10:10 AM (IST)

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना सैन्यदालाकडून रणगाडा भेट

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना दलाकडून रणगाडा भेट देण्यात आला आहे अण्णा हजारे यांचे सैन्य दलातील कार्य आणि समाजसेवा यांची दखल घेत संरक्षण विभाग आणि सैन्य दलाकडून राळेगणसिद्धी येथे हा रणगाडा भेट देण्यात आला आहे T55 म्हणजेच भीम नावाचा हा रणगाडा सैन्यदलाकडून देण्यात आला आहे. 

11 June 2026 09:42 AM (IST)

संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यासाठी यंदा तीन बैलजोड्या

जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज संस्थांच्या वतीने संत तुकाराम महाराजांच्या 341 व्या देहू ते पंढरपूर पालखी सोहळ्याची तयारी सुरू केली आहे. यंदाच्या पालखी रथ सेवेसाठी खिल्लार जातीच्या तीन बैलजोड्या संस्थान स्वतः खरेदी करणार आहे. पालखी रथासाठी ताकदवान व उंच बैलजोड्याची निवड केली जाते. गेल्यावर्षी संस्थानच्या वतीने प्रथमच बैलजोड्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मागील वर्षी कर्नाटकातून एक आणि साताऱ्यातील बावधन येथून बैलजोड्या खरेदी केल्या होत्या. ह्यावेळी देखील तिथूनच बैलजोड्या खरेदी करणार आहेत. पालखी रथासाठी दोन तर चौघडा गाडीसाठी एक अशा एकूण तीन बैलजोड्या सेवेत दाखल होणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील आठवड्या पर्यंत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होईल असे संस्थानच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

11 June 2026 09:41 AM (IST)

शहरातील हैद्राबाद रोडवर बर्निंग कारचा थरार, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही

सोलापूर शहरातील हैदराबाद रोडवर बर्निंग कारचा थरार पाहायला मिळाला. बुधवारी रात्री एका धावत्या कारने अचानक पेट घेतल्याने मोठी खळबळ उडाली. कारमधून प्रवास करणारे तिघेजण सुखरूप असून परिसरातील नागरिकांच्या समय सूचकतेमुळे पेटलेली कार विझवण्यात यश आले. सुदैवानं कोणतीही जीवित हानी नाही मात्र आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. 

11 June 2026 09:16 AM (IST)

चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ई-शिवाई बसचा अपघात

हिंगोलीहून अकोल्याकडे जाणाऱ्या ई-शिवाई बसचा वाशीम जिल्ह्यातील तोंडगाव फाट्याजवळ अपघात झाला.चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्याच्या कडेला खाली उतरली.या अपघातात बसमधील काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून त्यांना पुढील उपचारासाठी वाशिम येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या.सध्या क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त बस रस्त्यावर आणण्याचे काम सुरू आहे.

11 June 2026 09:15 AM (IST)

प्रोजेक्ट एक्स' पार्टीतील मद्यसाठ्याचा स्रोत शोधण्यावर पोलिसांचा भर

पुण्यातील ‘प्रोजेक्ट एक्स’ कथित रेव  पार्टीप्रकरणी पोलिसांनी प्रमुख आयोजक यश राजा चौधरीसह दोघांची कसून चौकशी केली. पार्टीचे नियोजन, सहभागींची निवड आणि प्रवेश शुल्काबाबत माहिती घेतली जात आहे. तर जप्त करण्यात आलेल्या नऊ लाखांहून अधिक किमतीच्या विदेशी दारू चा पुरवठा नेमका कोठून झाला, याचाही स्वतंत्र तपास सुरू केला जात आहे  संपूर्ण नेटवर्क उघड करण्यासाठी पोलिसांची चौकशी सुरू आहे

11 June 2026 09:14 AM (IST)

पावसाळ्यात साथरोग नियंत्रणासाठी आरोग्य विभाग सतर्क.. व्यापक पूर्वतयारी सुरू

पावसाळ्यात जलजन्य व कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक तयारी सुरू केली आहे. आश्रमशाळांची तपासणी, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, डास नियंत्रण, औषधसाठा आणि प्रयोगशाळा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डेंग्यू, मलेरिया व चिकुनगुनियावर नियंत्रणासाठी सर्वेक्षण, फवारणी आणि जलद प्रतिसाद पथके कार्यरत ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

11 June 2026 09:12 AM (IST)

मुंबईत टॉवर, झोपड्यांसाठी स्वतंत्र रेडी रेकनर

मुंबईत आता गगनचुंबी इमारत आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र रेड रेकनर दर आकारले जाणार आहेत. याशिवाय परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडी रेकनर दरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून राज्यात तीन टप्प्यांमध्ये 'मायक्रो झोनिंग'साठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येत आहे.  मुंबई शहरातील 'मायक्रो झोनिंग' साठी 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर' या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून मुंबईत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.  त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल,' असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्य विधिमंडळाच्या २०२६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. ९'च्या अनुषंगाने बुधवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. त्यावेळी बावनकुळे बोलत होते.

11 June 2026 09:12 AM (IST)

नाशिककर सावधान, लहान मुले महिला करतायेत चोऱ्या

नाशिकच्या इंदिरानगरमधील मल्हार अपार्टमेंटमध्ये  चोरीची घटना समोर आलीये. बुधवारी सकाळी ७.४५ वाजेच्या सुमारास चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. एका महिलेने आणि लहान मुलीने अपार्टमेंट मधील तब्बल तीन मोबाईल फोन लंपास केले. चोरीदरम्यान आणखी एक महिला कंपाऊंडबाहेर संशयास्पदरीत्या थांबलेली होती.  तिघींनी संगनमताने चोरी केल्याचा प्राथमिक संशय आहे. चोरीनंतर टेम्पोमधून घटनास्थळावरून पलायन केले. परिसरातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन; संशयित दिसल्यास तत्काळ पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन संबंधित प्रशासनाकडून करण्यात आले आहेत. 

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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