/Breaking News Today LIVE: ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंसोबत गेलेल्या 6 खासदारांना...; सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (यूबीटी) सदस्य अरविंद गणपत सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दोन आठवड्यांसाठी सुनावणी पुढे ढकलली. या याचिकेत, लोकसभा अध्यक्षांनी आपल्या सहा खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन करण्यास दिलेल्या मंजुरीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने अध्यक्ष हजर नसल्याचे लक्षात घेऊन हे प्रकरण पुढे ढकलले. यापूर्वी, खंडपीठाने 22 जुलै रोजी प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. अध्यक्ष हजर न राहिल्याने, खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला आव्हान देणारी यूबीटीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली.
मध्य रेल्वेची वाहतूक ठप्प झाली आहे. मुलुंडजवळ तांत्रिक बिघाड झाल्याने मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली आहे. हा तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न रेल्वेकडून युद्धपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान, दुपारच्या शिफ्टला ऑफिसला येणाऱ्यांना याचा फटका बसला असून प्रवाशांचा ट्रॅकवरुन चालत स्टेशन गाठल्याचं पाहायला मिळत आहे.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी 60 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज गोकुळच्या निवडणुकीसाठी 60 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. विभागीय उपनिबंधक दुग्ध यांनी मुदतवाढ मिळावी म्हणून सुप्रीम कोर्टात गेले होते. या आधी सुप्रीम कोर्टाने 90 दिवसांमध्ये निवडणूक घेण्याबाबत आदेश दिले होते. दूध संस्थेच्या 1300 हून अधिक संस्थांच्या पात्र आपात्रतेचा मुद्दा निकाली न निघाल्याने आणि मतदार याद्या तयार न झाल्याने विभागीय उपनिबंधक सुप्रीम कोर्टात गेले होते.
शरद पवार गटाचे खासदार आणि पंतप्रधान यांच्यातील बैठक संपन्न झाली आहे. सुप्रिया सुळे आणि पक्षाचे खासदार उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी पंतप्रधानांशी महाराष्ट्राशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सर्व काही लक्षपूर्वक ऐकून घेतले आणि ती समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले. शरद पवार यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी महाराष्ट्रातील ज्योतिराव फुले, तुकडोजी महाराज, सावित्रीबाई फुले आणि अण्णा भाऊ साठे या चार मान्यवरांना भारतरत्न प्रदान करण्याची मागणी केली आहे. नवी मुंबई विमानतळाला दी. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी.
लक्ष्मण हाके यांनी, "पवार सत्तेशिवाय राहू शकत नाही. राज्यात सुनेत्रा पवार आणि केंद्रात सुप्रिया सुळे असा त्यांचा डाव आहे," असं विधान पंढरपुरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केलं आहे.
"मनोज जरांगे यांचे आंदोलन रद्द झालेली प्रमाणपत्र मंजूर करून घेण्यासाठी सुरू आहे. (भाजपा नेते) प्रसाद लाड हाच जरांगे यांचा मास्टर माईंड आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या जरांगेंच्या आंदोलनाला त्यांनी आर्थिक मदत केली," असा आरोप लक्ष्मण हाकेंनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील म्हेत्रे वस्ती परिसरात रविवारी दुपारी घडलेल्या एका अत्यंत धक्कादायक आणि विचलित करणाऱ्या घटनेत अवघ्या चार वर्षांच्या चिमुरडीवर सात भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने अचानक जीवघेणा हल्ला केला. घरासमोरील मोकळ्या जागेत खेळण्यासाठी बाहेर पडलेल्या या बालिकेवर दबा धरून बसलेल्या कुत्र्यांनी चोहोबाजूंनी वेढा घातला. घाबरून पळणाऱ्या या लहानगीचा दोन कुत्र्यांनी ताबा घेत तिला खाली पाडले. पाठोपाठ इतर पाच कुत्र्यांनीही तिच्यावर तुटून पडत अत्यंत क्रूरपणे चावा घेतला. सुदैवाने, ही घटना घडत असतानाच परिसरातील स्थानिक नागरिक तात्काळ तिच्या मदतीला धावून आल्याने या चिमुरडीचे प्राण वाचू शकले; अन्यथा मोठी दुर्घटना घडली असती. या भीषण हल्ल्याची संपूर्ण दृश्ये जवळच असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झाली असून, यामुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या बालिकेवर सध्या रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार सुरू असून, नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनल्याने महापालिकेने या हिंसक आणि मोकाट भटक्या कुत्र्यांचा त्वरित बंदोबस्त करावा, अशी जोरदार मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून केली जात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील आडे–उटंबर खाडीतील मच्छीमारांच्या सुरक्षेचा आणि रोजगाराचा प्रश्न अखेर सुटला आहे.खाडीत साचलेल्या गाळामुळे बोटी उलटून अपघात होणे आणि जलसमाधी मिळण्याच्या घटना वारंवार घडत होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून शासनाने तब्बल 54 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे किनाऱ्यावर 'ग्रोइन' संरक्षण बंधारा उभारणी आणि खाडीतील गाळ काढण्याच्या कामाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या प्रकल्पामुळे बोटी समुद्रात नेणे आणि सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर आणणे सोपे होणार असून दापोलीतील आडे–उटंबरच्या मच्छीमारांच्या जगण्याला एक नवी सुरक्षित दिशा मिळणार आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावर अनधिकृतपणे वाहनं उभी करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या चालकांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे... महामार्गाचा मुख्य मार्ग आणि पक्का बाजूमार्ग अनधिकृत वाहनतळ म्हणून वापरण्यात येता, यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण होऊ शकते... दिर्घकाळ एकाच ठिकाणी उभ्या असलेल्या वाहनांवर तातीने कारवाई करण्याच्या सूचना RTOकडून देण्यात आल्यात...
पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे हाल
पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत
वांद्रे माटुंगा रोड स्थानकाच्या मध्ये तांत्रिक बिघाड
प्रवासी रेल्वे रुळावरून चालत असल्याचं दृश्य
लोकल थांबल्याने खोळंबा झाल्याची माहिती.
ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे प्रचंड हाल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि आमदार जयंत पाटील यांनी एकत्रित विमान प्रवास केलाय.. मुंबई ते कोल्हापूर दरम्यान या नेत्यांनी एकत्र विमान प्रवास केलाय.. काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर आणि सांगली दौऱ्यावर होते.. तर आमदार जयंत पाटील हे आपल्या ईश्वरपूर मतदारसंघात निघाले होते.. मात्र दोघांच्या एकत्रित विमान प्रवासामुळे राजकीय चर्चांना उधान आलंय..
कल्याणमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी धुमाकूळ घातल्याचं पहायला मिळतंय... खडकपाडा परिसरात काल एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्यांने 130 जणांना चावा घेतला... तर आज सकाळपासून कल्याण स्टेशन दुसऱ्या भटक्या कुत्र्याने 10 ते 15 जणांचा चावा घेतलाय... जखमी प्रवाशांना प्रवास टाळून थेट रुग्णालयात भरती होण्याची वेळ आली... पोलीस आणि नगरसेवकांचे पथक या भकट्या कुत्र्यांचा शोध घेत आहेत... सलग दुसऱ्या दिवशी घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातोय... पालिकेने तातडीने भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिक करतायत...
स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय.. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मुंबईतील वरळीतून ही तिरंगा रॅली काढण्यात येणार आहे.. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, महापौर रितू तावडेंसह हजारो मुंबईकर या रॅलीत सहभागी होतील. देशभक्तीचा नारा देत भाजपचा युवकांना साद घालण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय. तिरंगा रॅलीत मोठ्या संख्येने जेन Z आणि जेन अल्फा ही सामील होणार आहेत.
दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.. १५ ते २० हजार पोलिस आणि निमलष्करी जवान तैनात राहणार आहेत..संशयितांची तपासणी करण्यासाठी ‘अभिज्ञान’ अॅपसह सीसीटीव्ही आणि फेशियल रिकग्निशनचा वापर केला जाणार आहे..
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शालेय पोषण आहाराबाबत मोठा दावा केलाय. चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी तालुक्यातल्या 25 शाळांच्या पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. शासकीय अधिकाऱ्यांनी नागपूर येथील प्रादेशिक प्रयोगशाळेत शालेय पोषण आहाराच्या चाचण्या केल्या आणि या चाचणीमध्ये हा शालेय पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा समोर आलंय असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे. टक्केवारीसाठी या कंत्राटदारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तर कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी वडेट्टीवारांनी केलीय.
-ओझरे घाटातील संरक्षण भिंत खचल्यानं एसटी बससेवा बंद
-प्रादेशिक परिवहन विभागाचा निर्णय
-अवजड वाहतूकीसह एसटी वाहतूकही बंद
माणगावमध्ये इको कार थेट दुकानात घुसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे... कचेरी रोडवरील वंदन सोसायटी परिसरात रिव्हर्स गिअरमध्ये असलेली इको कार अचानक सुरू झाली आणि थेट एका दुकानात घुसली... 15 ते 16 वर्षांच्या मुलाकडून चुकून कार सुरू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे... सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी टळली... मात्र दुकानाचे मोठे नुकसान झाले आहे... या थरारक घटनेचा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे.
कोल्हापूरच्या शिरोळमधील प्रस्तावित सैनिक टाकळी एमआयडीसीला विरोध करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चाला जयसिंगपुरात गालबोट लागले.... मोर्चादरम्यान आंदोलन अंकुशचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील यांच्यासह आंदोलकांना आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या समर्थकांकडून मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे... याप्रकरणी आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी रात्री उशिरापर्यंत जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यात ठिय्या दिला. दरम्यान, आंदोलक आणि पोलिसांमध्येही जोरदार वाद झाला. सैनिक टाकळीतील एमआयडीसी रद्द करण्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. तर सैनिक स्कूल, क्रीडांगण, कॅन्टीन आणि प्रदूषणविरहित प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन आमदार यड्रावकरांनी दिले आहे. मारहाणीच्या निषेधार्थ आज सोमवारी शिरोळ तालुका बंदची हाक देण्यात आली आहे.. दरम्यान रात्री उशिरा आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या समर्थकां वर गुन्हा दाखल करण्यात आला...
आगामी जातनिहाय जनगणनेत नागरिकांनी सांगितलेली जात जशीच्या तशी नोंदवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे... ओबीसींसाठी स्वतंत्र आणि प्रमाणित जातप्रवर्गाची व्यवस्था नसल्याने या प्रक्रियेतून विश्वसनीय आकडेवारी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जनगणनेत जात नोंदणीसाठी 'ओपन-एण्डेड प्रश्न' विचारला जाणार आहे... नागरिकाने स्वतः सांगितलेले जात नाव गणनाकर्मी वर्गीकरण न करता जसेच्या तसे नोंदवतील. आडनाव, पोटजात किंवा सांगितलेल्या जात नावाचे व्यापक जातप्रवर्गात रूपांतर करण्याची जबाबदारी गणना कर्मचाऱ्यांवर नसेल... जात प्रमाणपत्र किंवा अन्य पुरावाही मागितला जाणार नाही... अधिकृत, प्रमाणित जातनोंदणीची व्यवस्था नसेल तर जनगणना अपूर्ण ठरेल, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला. ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना, स्पष्ट वर्गीकरण, पडताळणीयोग्य नोंदणी व्यवस्था करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी दिलाय.
>> ठाकरे गटाच्या सहा फुटीर खासदारांसंबंधी आज सुनावणी
>> उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान
>> सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी
>> लोकसभा अध्यक्षांचा मंजुरीचा निर्णय चुकीचा असा आक्षेप
>> मागच्या सुनावणीत सहा खासदार आणि लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस
>> खासदार आणि अध्यक्षांनी काय उत्तर दिलंय याची उत्सुकता
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत मुलींना सावत्र वडिलांकडून पोटगी मागण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलाय... त्यानुसार पत्नीच्या पहिल्या विवाहातील दोन मुलींना दरमहा पोटगी देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कोर्टाने रद्द केला. मात्र, पत्नीला दरमहा दीड हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला...न्या. एम. एम. नेर्लीकर यांच्यासमोर पतीने दाखल केलेल्या फौजदारी पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी झाली...त्यावेळी कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे...
Breaking News Today LIVE: डिलिमिटेशनच्या नावाखाली विधानसभा, लोकसभा फोडण्याचा प्लान. रोहित पवारांचा भाजपवर गंभीर आरोप... आमचे खासदार डिलीमीटेशनविरोधात मतदान करतील... रोहित पवारांना विश्वास...
Breaking News Today LIVE: ई-20 इंधनावरुन टीका करणा-या राहुल गांधींना मुख्यमंत्री फडणवीसांचा टोला.. काही लोक आपल्या कारचं झाकण उघडं करुन दाखवतात.. त्यांना काय दिसतं, फडणवीसांचा सवाल. ई-20विरोधात अजून एकही पुरावा नसल्याचंही उत्तर.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 August 2026: आज राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. त्याचबरोबर मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणासंबंधीचे घटनादुरुस्ती विधेयक, आणि परकीय योगदानासंबंधीचे एफसीआरए (FCRA) दुरुस्ती विधेयक सरकारने आपल्या सर्व खासदारांना पुढील आठवड्यात सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा महत्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारकडे केवळ एक आठवडा शिल्लक आहे, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणासंबंधीचे घटनादुरुस्ती विधेयक, आणि परकीय योगदानासंबंधीचे एफसीआरए (FCRA) दुरुस्ती विधेयकावर सत्ताधाऱी आणि विरोधक आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात. यासह सर्व महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून