/Maharashtra Breaking News Today LIVE: मृणालताई गोरे उड्डाणपुलावरील दोन नॉईज बॅरिअर पॅनल कोसळले; डंपरच्या धडकेत घटना

संजय दिना पाटील यांच्या समर्थनार्थ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून मार्गावर बॅनरबाजी करण्यात आलेली आहे या बॅनर मध्ये संजय दिना पाटील यांचे हार्दिक स्वागत करण्यात आले आहे बॅनरवर एकनाथ शिंदे श्रीकांत शिंदे यांचे फोटो देखील आहेत त्यावरून संजय दिना पाटील यांचा पक्षप्रवेश हा जवळपास निश्चित झाल्याचे दिसून येत आहे.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दरघसरणीचा फटका बसला आहे.बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर गेल्या काही दिवसांत प्रतिक्विंटल तब्बल 700 रुपयांनी घसरून 7,500 रुपयांवरून 6,800 रुपयांवर आले आहेत.दरातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांनी विक्रीला ब्रेक दिल्याने बाजारातील आवकही कमी झाली आहे.काल रिसोड आणि कारंजा बाजार समित्यांमध्ये मिळून केवळ 1,317 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली.दर वाढण्याच्या अपेक्षेने शेतकरी माल विक्री टाळत असले तरी खरीप हंगामासाठी बियाणे,खते व इतर खर्चासाठी निधीची गरज असल्याने त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होत आहे.
मृणालताई गोरे उड्डाणपुलावरील दोन नॉईज बॅरिअर पॅनल कोसळले; डंपरच्या धडकेत घटना
अंधेरीतील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाचे उद्घाटन होऊन अवघे दोन आठवडे होत नाहीत तोच उड्डाणपुलावरील सुरक्षेच्या दृष्टीने बसवण्यात आलेले दोन नॉईज बॅरिअर पॅनल कोसळल्याची घटना समोर आली आहे. शुक्रवारी पहाटे अंधेरीतील रिलिफ रोड जंक्शनजवळ, उड्डाणपुलाच्या उतरणीच्या आधी हा प्रकार घडला. भरधाव आणि निष्काळजीपणे चालवण्यात आलेल्या डंपर ट्रकची धडक लागल्याने हे पॅनल खाली कोसळले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही. मात्र, नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाच्या दर्जाबाबत आणि सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित यंत्रणेकडून घटनेची पाहणी करून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.
“जगातील महान नेत्यांपैकी एक कोण?” असा प्रश्न विचारला असता ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेतले. मोदींच्या नेतृत्वगुणांचा उल्लेख करताना ट्रम्प म्हणाले, “मोदी अतिशय चांगले नेते आहेत. भारताची आर्थिक कामगिरी उल्लेखनीय आहे. मोदी युद्धांपासून दूर राहतात, ही त्यांची मोठी ताकद आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा देश आहे.” यावेळी ट्रम्प यांनी भारतात पूर्वी सरकारे वारंवार बदलत असत, मात्र नरेंद्र मोदी गेली १२ वर्षे देशाचे नेतृत्व करत असल्याचाही उल्लेख केला.
अमरावती जिल्ह्यातही पावसाने दांडी मारल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून जिल्ह्यातील पेरण्या खोडबल्याचं पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत केवळ १८०० हेक्टरच शेतकऱ्यांच्या पेरण्या झाल्या असून यावर्षी ६ लाख ५० हजार हेक्टर वर पेरणीचे क्षेत्र अपेक्षित अडीच लाख हेक्टरवर सोयाबीन पिक अडीच लाख हेक्टर कपाशीच क्षेत्र असणार तर एक लाख वीस हजार तुरीचा नियोजन असल्याचा अंदाज आहे. अद्याप मान्सूनचा पाऊस आला नसल्यामुळे पेरण्या थांबल्या असून मान्सूनचा पाऊस येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक राहुल सातपुते यांनी केले आहे. २४ ते २५ जून नंतर महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय होईल असा कृषी विभागाचा अंदाज असून ७० ते १०० मिलिमीटर पाऊस पडेपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये असेही आव्हान कृषी विभागामार्फत करण्यात आल्या दरम्यान पाऊस लांबल्याने मोठ्या प्रमाणात उकाळा वाढला असून नागरिक उखाड्याने हैराण झाल्याचा पाहायला मिळत आहे.
पुणे जिल्ह्यात गावठी दारू पिऊन 22 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या पोलीस प्रशासनाने राज्यभरात हातभट्टी द्वारे बनवल्या जाणाऱ्या गावठी दारू विरोधात मोहीम उघडली आहेदरम्यान येवला तालुका पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या द्वारे राजापूर ममदापूर वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रालगत आज्ञास्थळी मारलेल्या छाप्यामध्ये गावठी दारू बनवण्याचा अड्डा पोलिसांनी उध्वस्त केला आहे येथील सर्व साहित्य पोलिसांनी घटनास्थळी नष्ट केला असून आरोपींचा सध्या शोध घेतला जात आहे
सातारा - कराड तालुक्यात बिबट्याचा वावर मानवी वस्तीत वाढला असून रात्री एका बिबट्याने कराड- ढेबेवाडी मार्गावरील विंग फाटा येथे दुचाकीवर झडप घेतली. यामध्ये दुचाकीस्वार खाली पडून जखमी झाला आहे. दरम्यान बिबट्या सुध्दा जखमी झाला असून काही वेळात त्याने घटनास्थळावरून पळ काढला आहे. दुसरीकडे कराड तालुक्यातीलच तासवडे एमआयडीसीत पुन्हा एकदा बिबट्याचा वावर आढळून आला असून बिबट्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांत एमआयडीसीत बिबट्या शिरण्याची ही तिसरी घटना असल्याने उद्योजक आणि कामगार वर्गामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर खटाव तालुक्यातही बिबट्याची दहशत पहायला मिळत आहे. जयराम स्वामींच्या वडगावमध्ये वडजाई मंदिर परिसरात दूध गाडी चालकाला रस्त्याकडेला बिबट्या दिसल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 June 2026: शिवसेनेच्या 60 व्या वर्धापनदिनानिमित्त षण्मुखानंद सभागृहात उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील प्रतिउत्तर दिले. मुंबई- मनसेचा मेळाव्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे शनिवारी सकाळी पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करणार आहेत. तर दुसरीकडे मुंबईत विविध मागण्यांसाठी बेस्ट कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची नात आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे आज वांद्रेमधील जिओ गार्डनमध्ये विवाहबंधनात अडकणार आहेत. मुंबईतील धरणांमधील पाणीसाठा आता फक्त 10 टक्क्यांवर आलाय त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी कपात करण्यात आलीये. अशा दिवसभरातील सर्व घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर....