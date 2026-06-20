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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मृणालताई गोरे उड्डाणपुलावरील दोन नॉईज बॅरिअर पॅनल कोसळले; डंपरच्या धडकेत घटना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 June 2026: देश, राज्य, शहर आणि जगातील महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा आजच्या लाईव्ह ब्लॉगमधून घ्या. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी लिंक रिफ्रेश करा....

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 20, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:45 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मृणालताई गोरे उड्डाणपुलावरील दोन नॉईज बॅरिअर पॅनल कोसळले; डंपरच्या धडकेत घटना
20 June 2026 09:45 AM (IST)

शिंदेंच्या शिवसेनेची संजय दिना पाटील यांच्या समर्थनार्थ बॅनरबाजी 

संजय दिना पाटील यांच्या समर्थनार्थ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून मार्गावर बॅनरबाजी करण्यात आलेली आहे या बॅनर मध्ये संजय दिना पाटील यांचे हार्दिक स्वागत करण्यात आले आहे बॅनरवर एकनाथ शिंदे श्रीकांत शिंदे यांचे फोटो देखील आहेत त्यावरून संजय दिना पाटील यांचा पक्षप्रवेश हा जवळपास निश्चित झाल्याचे दिसून येत आहे. 

20 June 2026 09:10 AM (IST)

सोयाबीन दरात प्रतिक्विंटल 700 रुपयांची घसरण;शेतकऱ्यांनी विक्रीला दिला ब्रेक

खरीप हंगामाच्या तोंडावर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दरघसरणीचा फटका बसला आहे.बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर गेल्या काही दिवसांत प्रतिक्विंटल तब्बल 700 रुपयांनी घसरून 7,500 रुपयांवरून 6,800 रुपयांवर आले आहेत.दरातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांनी विक्रीला ब्रेक दिल्याने बाजारातील आवकही कमी झाली आहे.काल रिसोड आणि कारंजा बाजार समित्यांमध्ये मिळून केवळ 1,317 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली.दर वाढण्याच्या अपेक्षेने शेतकरी माल विक्री टाळत असले तरी खरीप हंगामासाठी बियाणे,खते व इतर खर्चासाठी निधीची गरज असल्याने त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होत आहे.

20 June 2026 09:08 AM (IST)

मृणालताई गोरे उड्डाणपुलावरील दोन नॉईज बॅरिअर पॅनल कोसळले; डंपरच्या धडकेत घटना 

अंधेरीतील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाचे उद्घाटन होऊन अवघे दोन आठवडे होत नाहीत तोच उड्डाणपुलावरील सुरक्षेच्या दृष्टीने बसवण्यात आलेले दोन नॉईज बॅरिअर पॅनल कोसळल्याची घटना समोर आली आहे. शुक्रवारी पहाटे अंधेरीतील रिलिफ रोड जंक्शनजवळ, उड्डाणपुलाच्या उतरणीच्या आधी हा प्रकार घडला. भरधाव आणि निष्काळजीपणे चालवण्यात आलेल्या डंपर ट्रकची धडक लागल्याने हे पॅनल खाली कोसळले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही. मात्र, नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाच्या दर्जाबाबत आणि सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित यंत्रणेकडून घटनेची पाहणी करून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

20 June 2026 09:07 AM (IST)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले आहे.

“जगातील महान नेत्यांपैकी एक कोण?” असा प्रश्न विचारला असता ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेतले. मोदींच्या नेतृत्वगुणांचा उल्लेख करताना ट्रम्प म्हणाले, “मोदी अतिशय चांगले नेते आहेत. भारताची आर्थिक कामगिरी उल्लेखनीय आहे. मोदी युद्धांपासून दूर राहतात, ही त्यांची मोठी ताकद आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा देश आहे.” यावेळी ट्रम्प यांनी भारतात पूर्वी सरकारे वारंवार बदलत असत, मात्र नरेंद्र मोदी गेली १२ वर्षे देशाचे नेतृत्व करत असल्याचाही उल्लेख केला.

20 June 2026 09:07 AM (IST)

अमरावती जिल्ह्यात पावसाची दांडी, पेरण्या खोळंबल्या

अमरावती जिल्ह्यातही पावसाने दांडी मारल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून जिल्ह्यातील पेरण्या खोडबल्याचं पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत केवळ १८०० हेक्टरच शेतकऱ्यांच्या पेरण्या झाल्या असून यावर्षी ६ लाख ५० हजार हेक्टर वर पेरणीचे क्षेत्र अपेक्षित अडीच लाख हेक्टरवर सोयाबीन पिक अडीच लाख हेक्टर कपाशीच क्षेत्र असणार तर एक लाख वीस हजार तुरीचा नियोजन असल्याचा अंदाज आहे. अद्याप मान्सूनचा पाऊस आला नसल्यामुळे पेरण्या थांबल्या असून मान्सूनचा पाऊस येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक राहुल सातपुते यांनी केले आहे. २४ ते २५ जून नंतर महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय होईल असा कृषी विभागाचा अंदाज असून ७० ते १०० मिलिमीटर पाऊस पडेपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये असेही आव्हान कृषी विभागामार्फत करण्यात आल्या दरम्यान पाऊस लांबल्याने मोठ्या प्रमाणात उकाळा वाढला असून नागरिक उखाड्याने हैराण झाल्याचा पाहायला मिळत आहे. 

20 June 2026 09:06 AM (IST)

 येवला तालुका पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई, गावठी दारू तयार करणाऱ्या हातभट्ट्या केल्या उध्वस्त

पुणे जिल्ह्यात गावठी दारू पिऊन 22 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या पोलीस प्रशासनाने राज्यभरात हातभट्टी द्वारे बनवल्या जाणाऱ्या गावठी दारू विरोधात मोहीम उघडली आहेदरम्यान येवला तालुका पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या द्वारे राजापूर ममदापूर वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रालगत आज्ञास्थळी मारलेल्या छाप्यामध्ये गावठी दारू बनवण्याचा अड्डा पोलिसांनी उध्वस्त केला आहे येथील सर्व साहित्य पोलिसांनी घटनास्थळी नष्ट केला असून आरोपींचा सध्या शोध घेतला जात आहे

20 June 2026 09:06 AM (IST)

कराडला बिबट्याची दुचाकीस्वारावर झडप, तासवडे एमआयडीत देखील वावर वाढल

सातारा - कराड तालुक्यात बिबट्याचा वावर मानवी वस्तीत वाढला असून रात्री एका बिबट्याने कराड- ढेबेवाडी मार्गावरील विंग फाटा येथे दुचाकीवर झडप घेतली. यामध्ये दुचाकीस्वार खाली पडून जखमी झाला आहे. दरम्यान बिबट्या सुध्दा जखमी झाला असून काही वेळात त्याने घटनास्थळावरून पळ काढला आहे. दुसरीकडे कराड तालुक्यातीलच तासवडे एमआयडीसीत पुन्हा एकदा बिबट्याचा वावर आढळून आला असून बिबट्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांत एमआयडीसीत बिबट्या शिरण्याची ही तिसरी घटना असल्याने उद्योजक आणि कामगार वर्गामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर खटाव तालुक्यातही बिबट्याची दहशत पहायला मिळत आहे. जयराम स्वामींच्या वडगावमध्ये वडजाई मंदिर परिसरात दूध गाडी चालकाला रस्त्याकडेला बिबट्या दिसल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

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TAGS:
Breaking News Maharashtra
Live updates
shiv sena

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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