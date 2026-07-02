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Maharashtra Breaking News Live: पुढील किती दिवस असाच मुसळधार पाऊस राहणार? जाणून घ्या इशारा

Maharashtra News LIVE Today 2 July 2026:  ऑपरेशन टायगरनंतर ऑपरेशन तुतारीची चर्चा सुरु आहे. याशिवाय राज्यात पावसाचा जोर वाढलेला आहे. याबद्दलचे आणि इतर प्रत्येक ठिकाणचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 02, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:28 AM IST
Maharashtra Breaking News Live: पुढील किती दिवस असाच मुसळधार पाऊस राहणार? जाणून घ्या इशारा
02 July 2026 11:28 AM (IST)

पेपरफुटीनंतर TET परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता.

पेपरफुटीनंतर TET परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता.. नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने परीक्षा लांबणीवर..  

02 July 2026 11:14 AM (IST)

पुढील किती दिवस असाच मुसळधार पाऊस राहणार? जाणून घ्या इशारा 

--पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा,
--कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा 
--मुंबईत अतिवृष्टीचा धोका, ऑरेंज अलर्ट जारी..
--मराठवाड्यातही पावसाची प्रतीक्षा संपणार

02 July 2026 10:42 AM (IST)

भंडारा तालुक्यात धक्कादायक प्रकार उघडकीस, फिल्टरच्या पाण्याच्या टाकीत....

भंडारा तालुक्यातील परसोडी ग्रामपंचायतीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय.. गावातील RO फिल्टरच्या पाण्याच्या टाकीत अज्ञात व्यक्तीने कचरा टाकल्याचा प्रकार समोर आला असून, याच टाकीतील दूषित पाणी नागरिकांना पुरवठा केला जात होता. या घटनेमुळे देखभाल आणि स्वच्छतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय.

02 July 2026 10:17 AM (IST)

मुंबईत पहाटेपासून मुसळधार पाऊस

--मुंबईतील दादरपूर्व भागात पाणी साचलं
--राजगृहाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पाणी साचलं
--पाण्याचा निचरा करण्याचे प्रयत्न सुरू  

02 July 2026 10:17 AM (IST)

नालेसफाईतील हलगर्जीचा अलिबागकरांना फटका

--चेंढरे बायपास परिसरातील रस्त्यांवर पाणी
--पाण्यातून वाट काढताना नागरिकांची कसरत
--नागरिकांकडून संताप व्यक्त  

02 July 2026 10:05 AM (IST)

पावसामुळे मुंबई लोकलवर काय परिणाम?

-पावसामुळे मुंबई लोकल उशिराने धावतेय
-पश्चिम मार्गावर 10 ते 15 मिनिटांनी लोकल उशिरा
-मध्य रेल्वे मार्गावर लोकल 11 मिनिटे उशिरा
-हार्बरवर लोकल 5 ते 7 मिनिटांनी उशिरा धावतेय

02 July 2026 09:45 AM (IST)

नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

अमरनाथ यात्रेसाठी यात्रेकरुंची पहिली तुकडी रवाना, जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

02 July 2026 09:44 AM (IST)

नव्या फिचरमुळे ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटना वाढण्याची भीती

भारतात व्ह़ॉट्सअॅपचं नवं फिचर यूजरनेम्स अडचणीत, सरकारची मेटाला नोटीस, नव्या फिचरमुळे ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटना वाढण्याची भीती

02 July 2026 09:44 AM (IST)

 तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावर हल्ला

 तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावर हल्ला... अंडी आणि दगडी फेकल्याचा महुआ मोइत्रा यांचा आरोप... पश्चिम बंगाल पोलिसांकडे मदतीची मागणी...

02 July 2026 09:43 AM (IST)

खोतकर, भातखळकर आमने-सामने

विधानसभेत कॅबिनेट मंत्री उपस्थित नसल्यानं अर्जुन खोतकर आक्रमक... खोतकर, भातखळकर आमने-सामने... जयंत पाटलांनीही टोचले गैरहजर मंत्र्यांचे कान...

02 July 2026 09:42 AM (IST)

राम कदमांचं वक्तव्य

देहविक्रीला तयार असणाऱ्यांना गिऱ्हाईकं मिळतातच', फुटीर खासदार-आमदारांवर राज ठाकरेंची बोचरी टीका तर राज ठाकरेंवर हक्कभंग येऊ शकतो, राम कदमांचं वक्तव्य

02 July 2026 09:42 AM (IST)

अहिरांपाठोपाठ सुनील शिंदेही शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चांना उधाण

आम्हाला सगळ्यांना आत्मचिंतनाची गरज, सुनील शिंदेंच्या वक्तव्याची संजय राऊतांकडून पाठराखण, तर अहिरांपाठोपाठ सुनील शिंदेही शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चांना उधाण, शिंदेंनी चर्चा फेटाळल्या...

02 July 2026 09:41 AM (IST)

ऑपरेशन टायगरनंतर ऑपरेशन तुतारीची चर्चा

ऑपरेशन टायगरनंतर ऑपरेशन तुतारीची चर्चा....महायुतीकडून ऑफर आली तर विचार करू...नाशकात खासदार अमोल कोल्हे यांचं मोठं विधान

02 July 2026 09:30 AM (IST)

चेंबूर दुर्घटनाप्रकरणी 3 अधिकारी निलंबित

चेंबूर दुर्घटनाप्रकरणी 3 अधिकारी निलंबित, सहाय्यक उद्यान अधीक्षक जगदीश भोईर, दुय्यम अभियंत्यासह मनपाचा एक अधिका-याचंही निलंबन, महापालिकेकडून चौकशी समिती स्थापन

02 July 2026 09:28 AM (IST)

अतिवृष्टीच्या इशा-यामुळे आज शाळांना सुट्टी

मुंबई नजीकच्या पालघरमध्ये अतिवृष्टीच्या इशा-यामुळे आज शाळांना सुट्टी, पालघरसह ठाणे जिल्ह्यातही हवामान विभागाकडून पावसाचा ऑरेंज अलर्ट

02 July 2026 09:27 AM (IST)

महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा

पुढील 5 दिवस कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा, मुंबईत अतिवृष्टीचा धोका, ऑरेंज अलर्ट जारी.. तर मराठवाड्यातही पावसाची प्रतीक्षा संपणार

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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