Maharashtra Breaking News Live: पुढील किती दिवस असाच मुसळधार पाऊस राहणार? जाणून घ्या इशारा

पेपरफुटीनंतर TET परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता.. नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने परीक्षा लांबणीवर..
--पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा,
--कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा
--मुंबईत अतिवृष्टीचा धोका, ऑरेंज अलर्ट जारी..
--मराठवाड्यातही पावसाची प्रतीक्षा संपणार
भंडारा तालुक्यातील परसोडी ग्रामपंचायतीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय.. गावातील RO फिल्टरच्या पाण्याच्या टाकीत अज्ञात व्यक्तीने कचरा टाकल्याचा प्रकार समोर आला असून, याच टाकीतील दूषित पाणी नागरिकांना पुरवठा केला जात होता. या घटनेमुळे देखभाल आणि स्वच्छतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय.
--मुंबईतील दादरपूर्व भागात पाणी साचलं
--राजगृहाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पाणी साचलं
--पाण्याचा निचरा करण्याचे प्रयत्न सुरू
--चेंढरे बायपास परिसरातील रस्त्यांवर पाणी
--पाण्यातून वाट काढताना नागरिकांची कसरत
--नागरिकांकडून संताप व्यक्त
-पावसामुळे मुंबई लोकल उशिराने धावतेय
-पश्चिम मार्गावर 10 ते 15 मिनिटांनी लोकल उशिरा
-मध्य रेल्वे मार्गावर लोकल 11 मिनिटे उशिरा
-हार्बरवर लोकल 5 ते 7 मिनिटांनी उशिरा धावतेय
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पुढील 5 दिवस कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा, मुंबईत अतिवृष्टीचा धोका, ऑरेंज अलर्ट जारी.. तर मराठवाड्यातही पावसाची प्रतीक्षा संपणार
Maharashtra Breaking News LIVE Today 2 July 2026: ऑपरेशन टायगरनंतर ऑपरेशन तुतारीची चर्चा सुरू असताना महायुतीकडून ऑफर आली तर विचार करू असं विधान खासदार अमोल कोल्हे यांनी नाशिकमध्ये बोलताना केलं..दरम्यान रोहित पवारांनी प्रतिक्रिया दिलीये... आमचा एकही खासदार,आमदार फुटणार नसल्याचं त्यांनी म्हटंल.....संपर्कात असतील म्हणून अमोल कोल्हेंनी विधान केलं असेल असं वक्तव्य नाना पटोलेंनींही प्रतिक्रिया दिली. विधानसभेत कॅबिनेट मंत्री उपस्थित नसल्यावरून दोन सत्ताधारी आमदारच आले आमनेसामने, सभागृहात एकही कॅबिनेट मंत्री हजर नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी उपस्थित केला. याशिवाय आज राज्यात पावसाने धुमाकूळ घातला असून अनेक ठिकाणी पाणी साठलं आहे. या आणि अशाच अनेक अपडेट्स या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर जाणून घ्या.