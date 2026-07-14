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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त २२ जुलैला नागपुरात महायज्ञ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 July 2026: पंढरपूर वारी सुरु आहे याशिवाय राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. याबद्दलचे सर्व अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर घ्या... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 14, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:01 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त २२ जुलैला नागपुरात महायज्ञ
14 July 2026 11:59 AM (IST)

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ए टी एसची छापेमारी

देशविघातक कृत्यात सहभागी असल्याच्या संशयावरून दहशतवाद विरोधी पथकाची पुण्यासह पिंपरी चिंचवड परिसरात ठिकठिकाणी छापेमारी केली. तर पुणे, पिंपरी चिंचवड दोन्ही शहरात मिळून २३ ठिकाणी छापेमारी सुरू असल्याची माहिती आहे. पाकिस्तानी गॅंगस्टरशी संबंध असल्याच्या संशयावरून काही जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती.

14 July 2026 11:59 AM (IST)

गिरीजा राऊत प्रकरण संदर्भात आरोपी भोंदू बाबा फिरोज शेखला न्यायालयात हजर करणार 

गिरीजा राऊत प्रकरण संदर्भात आरोपी भोंदू बाबा फिरोज शेखची दोन दिवसाची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज दुपारी ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करणार आहेत. माजी खा.विनायक राऊत, त्यांचा मुलगा गितेश राऊत आणि पत्नी यांच्यासह काही भोंदु बाबांवर विनायक राऊत यांची सून गिरिजा राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणात अघोरी कृत्य केल्याबद्दल बाबा फिरोज शेख याला पोलिसांनी अटक केली असून दोन दिवस पोलिसांनी भोंदू बाबाची कसून चौकशी केली.

14 July 2026 11:33 AM (IST)

वाशिम बाजार समितीत हळदीच्या दरात मोठी तेजी...

--आठवडाभरात हळद दरात 3 हजारांची वाढ...
--हळदीला प्रति क्विंटल 15 ते 17 हजारांचा दर... 

14 July 2026 11:20 AM (IST)

छत्रपती संभाजीनगर शहरात एफडीएचे छापे

छत्रपती संभाजीनगर शहरात एफडीएचे छापे...2 नामांकित खाद्यतेल पॅकिंग कंपन्यांवर धाड... 2 कोटी 93 लाखांचा खाद्यतेल साठा जप्त...नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणा-यां दोन्ही कंपन्यांचे परवाने रद्द... 

14 July 2026 11:19 AM (IST)

भोंदू बाबा फिरोजला आज कोर्टात हजर करणार

गिरीजा राऊत प्रकरणातील आरोपी भोंदू बाबा फिरोजला आज कोर्टात हजर करणार... फिरोजची पोलीस कोठडी आज संपणार...फिरोजवर अघोरी पूजेचे आरोप

14 July 2026 10:39 AM (IST)

जयंत पाटलांना आणखी एक धक्का

--ईश्वरपूर नगराध्यक्षानंतर नगरसेवक अपात्र
--नगरसेवक सुनील मलगुंडे अपात्र
--मलगुंडे यांच्यावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप

14 July 2026 10:39 AM (IST)

नाशिकमध्ये भाजीपाल्याचा भडका

कोथिंबीर यंदा उच्चांकी दरावर-210 रुपये प्रति जुडी कोथिंबीर-कांदापात आणि फळभाज्याही महागल्या

14 July 2026 10:38 AM (IST)

संत ज्ञानेश्वर पालखीच जेजुरीत,तर तुकाराम महाराजांचा पालखी वरवंड येथे मुक्कामी

संत ज्ञानेश्वर पालखीचा मुक्काम आज मल्हारी मार्तंडाच्या जेजुरीत..संत तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा आज वरवंड येथे मुक्कामी.संत सोपान काका पालखी सोहळा आज मांडकी येथे मुक्कामी.अनेक पालखी सोहळ्यांचा पुणे जिल्ह्यात वैष्णवांचा मेळा भरलेला दिसत असून आज ज्ञानियांचा राजा संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचा मुक्काम आज अखंड महाराष्ट्राचे कुलदैवत मल्हारी मार्तंडाच्या जेजुरी नगरीत आहे शैव वैष्णवांचा मेळा या ठिकाणी भरला आहे. उद्या पालखी जेजुरी नगरीचा निरोप घेऊन वाल्हे गावात मुक्कामासाठी निघणार आहे.. संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा आज दौंड तालुक्यातीलच यवतकरांचा निरोप घेऊन वरवंड येथे आज मुक्कामी विसरणार आहे उद्या हा पालखी सोहळा अवघड रोटी घाट सर करून बारामती तालुक्यात प्रवेश करत गवळ्याची उंडवडी येथे मुक्कामी विसावेल.संत सोपान काका पालखी सोहळा आज मांडकी येथे मुक्कामी विसावून उद्या बारामती तालुक्यात प्रवेश करीत निंबूत येथे मुक्कामी असणार आहे

14 July 2026 10:38 AM (IST)

गिरीजा राऊत चांदी आणि 13 बॅगा घेऊन गेल्या-राऊत 

गिरीजा राऊत घर सोडून जाताना सोनं, चांदी आणि 13 बॅगा घेऊन बाहेर पडली असा आरोप माजी खासदार विनायक राऊतांनी केलाय. हिंमत असेल तर सासरी येताना किती स्त्रीधन आणलं ते जाहीर करावं असं आव्हान विनायक राऊतांनी दिलंय.

14 July 2026 10:37 AM (IST)

जेजुरी अपघातात मोठी अपडेट

जेजुरी अपघातातील ट्रक चालकाचं वय 70 वर्ष,चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने अपघात, ट्रक चालक 2 दिवसांपासून आजारी औषध घेऊन चालक चालवत होता. ट्रक गोळ्या घेतल्यानं झोप येत असल्याची चालकाची कबुली ट्रकचालक पोलिसांच्या ताब्यात, अधिकचा तपास सुरू 

14 July 2026 10:36 AM (IST)

एलिफंटा बेटावरील दुकानांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू

एलिफंटा बेटावरील दुकानांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू.दुकानांना अनधिकृत असल्याची नोटीस. स्थानिकांकडून भाडं भरण्याची कबूली.

14 July 2026 10:35 AM (IST)

राज्यातील मुलांच्या वसतिगृहांची प्रचंड दुरवस्था

राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहांची प्रचंड दुरवस्था.कॅगच्या पाहणीतून धक्कादायक माहिती समोर...तर हॉस्टेलचा दर्जा वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू, मंत्री शिरसाटांची माहिती.

14 July 2026 10:35 AM (IST)

लाडकी बहीण योजनेतील 92 लाख महिलांना वगळ 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील खर्चावर कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर आणि योजनेतून तब्बल 92 लाख महिलांना वगळल्यानंतर राज्यात मोठी खळबळ उडाली. बीड जिल्ह्यातील अपात्र महिलांच्या आकडेवारीवरून राजकीय वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला होता. लाडक्या बहिणी सरकारला जड झाल्यात का? असा सवाल करीत विरोधकांनी सत्ताधा-यांना धारेवर धरलं. या सर्व घडामोडींवर आता राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय-

14 July 2026 10:34 AM (IST)

रमेश म्हात्रेसह तिघांना न्यायालयीन कोठडी

कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरण-रमेश म्हात्रे यांच्यासह चारही आरोपींना न्यायालयीन कोठडी कल्याण न्यायालयाचा निर्णय,चारही आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर केले गेले हजर,लेखी स्वरूपात झाला आर्ग्युमेंट,आरोपींच्या वतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल-

14 July 2026 10:34 AM (IST)

चेंबूरमधील झाड कोसळल्याच्या घटनेचा अहवाल

चौकशी समितीचा अहवाल समोर,दुर्घटनेला कंत्राटदार जबाबदार,कंत्राटदाराला 5 लाखांचा दंड,झाडांची सुरक्षितता आणि रस्त्यांच्या देखरेखीसाठी नेमलेले कंत्राटदार घटनेला जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने दिला... या अहवालाची अंबलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिलेत.चेंबुरमध्ये शाळेच्या बसवर झाडपडून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता.

14 July 2026 10:34 AM (IST)

NCPच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप

राष्ट्रवादीचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांचा आक्षेप,सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे,9 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील ARS Associates या विधी संस्थेमार्फत पाठविण्यात आलेल्या सात पानी नोटिशीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

14 July 2026 10:32 AM (IST)

रायगड पालकमंत्री पदाबाबत  महत्त्वाची बैठक

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री भरत गोगावले यांच्यात पार पडणार बैठक. रखडलेल्या पालकमंत्री पदाबाबत सविस्तर होणार चर्चा.सरकार स्थापन झाल्यापासून रायगड पालकमंत्री पदाचा तिढा आहे कायम. रायगड मधील विधान परिषदेची जागा राष्ट्रवादीला सोडल्यानंतर रायगड पालकमंत्री पदाचा मार्ग झाला होता मोकळा. आजच्या बैठकीवर सगळ्यांचे लक्ष ,येत्या पाच ते सहा दिवसात रायगड पालकमंत्री निर्णय येण्याची शक्यता - सूत्र 

14 July 2026 10:31 AM (IST)

आज मुंबईतील आर्ट अव्हेन्यूचे सौंदर्यीकरण व रोशणाई लोकार्पण

दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या काळा घोडा परिसरातील आर्ट अव्हेन्यूचे सौंदर्यीकरण व रोशणाई करण्यात आलेल्या कामांचे आज सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. काळा घोडा प्लाझा, बी.भरुचा मार्ग, मुंबई येथे हा लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.कार्यक्रमाला सन्माननीय अतिथी म्हणून उप मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री(मुंबई शहर जिल्हा) एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष तथा स्थानिक आमदार अॅड. राहुल नार्वेकर; कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा; माहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा पालकमंत्री अॅड. आशिष शेलार उपस्थित राहणार आहेत

14 July 2026 10:30 AM (IST)

आज मंत्रिमंडळाची बैठक

दुपारी 12 वाजता मंत्रालयात बैठक होणार असून महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

14 July 2026 10:27 AM (IST)

एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांना पितृशोक

श्री. नंद किशोर गोएंका यांचं मुंबईत निधन. 96 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. बुधवारी सकाळी गोएंका उद्यान, अग्रोहा इथं अंत्यसंस्कार होणार.

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TAGS:
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maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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