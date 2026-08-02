/Maharashtra Breaking News Today LIVE: फडणवीसांना महाराष्ट्रातून का हलवताय? शिंदेंच्या हालचाली.., संजय राऊतांचा गौप्यस्फोट

नेपाळी वंशाचे प्रसिद्ध गिर्यारोहक निर्मल पुर्जा यांचा ब्रॉड शिखरावर झालेल्या भीषण हिमस्खलनात मृत्यू झाला, अशी अधिकृत माहिती निम्सदाई फाउंडेशनने शनिवारी फेसबुक पेजवरून दिली. या दुर्घटनेत मोहिमेतील इतर सदस्यांचाही मृत्यू झाल्याची पुष्टी फाउंडेशनकडून करण्यात आली आहे.
'महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण' लवकर आखण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी हे धोरण असेल. चार डिजिटल प्रणाली जोडण्यात येतील. याद्वारे प्रत्येक रुग्णवाहिकेवर नजर असेल. नागरिकांना जवळची रुग्णवाहिका, स्थान, वेळ, व्हिडिओ मार्गदर्शन आणि अंदाजित भाडे मिळेल. खासगी रुग्णवाहिकांना दरपत्रक बंधनकारक असेल आणि कमाल दर अधिसूचित करण्यात येईल.
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना १ लाख ९ हजार कोटी रुपयांच्या कर वितरणाचा अतिरिक्त अग्रीम हप्ता वितरीत केला असून, राज्यनिहाय वाटपानुसार महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक चालना मिळणार आहे.केंद्र सरका ने ही रक्कम १० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त दिली आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा उभारणी, विविध विकास प्रकल्प, भांडवली खर्च तसेच प्राधान्याच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
जन्म-मृत्यू दाखल्यांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेली नवी प्रणाली शहापूर तालुक्यात नागरिक आणि ग्रामपंचायतींसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नव्या नियमांनुसार ग्रामपंचायतींनी कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करूनही गेल्या महिनाभरापासून जिल्हास्तरावरून मंजुरी न मिळाल्याने शेकडो दाखले प्रलंबित पडले आहेत.
शहर आणि उपनगरांतील रस्त्यांवर पडलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त करून मुंबई महापालिका प्रशासनाला खडे बोल सुनावले होते. यानंतर शनिवारी पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी घनकचरा विभागाची आढावा बैठक घेतली. या वेळी वारंवार कचरा टाकल्या जाणाऱ्या संवेदनशील ठिकाणी 'सीसी टीव्ही'द्वारे देखरेख ठेवून कचरा फेकणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. तसेच अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे हटवून पदपथ मोकळे करण्याचेही निर्देश आयुक्तांनी दिले.
महावितरणकडे जमा असलेल्या 'सुरक्षा ठेवी'वर (सिक्युरिटीज डिपॉझिट) वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भांडुप परिमंडलातील सुमारे २८ लाख वीज ग्राहकांना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये महावितरणकडून तब्बल ६९.९९ कोटी रुपये व्याजापोटी देण्यात आले. हा परतावा ग्राहकांच्या थेट वीज बिलातून वजा करण्यात आला.
मध्य रेल्वेद्वारे ४ ते १४ ऑगस्ट कालावधीत लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी ११ दिवसांचा विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कामांमध्ये शर्टिंग नेकचे बांधकाम, सिक साइडिंगमध्ये बदल, देखभाल साइडिंग यार्ड, देखभाल साइडिंग क्रमांक ६, ७, ८ आणि ९ मधील पिट लाइन्सचा विस्तार, तसेच पाणीपुरवठा वाहिनी, ड्रेनेज आणि पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या वाहिनीचे वळण बदलणे, आवश्यक अन्य डागडुजीची कामे यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.
इराण-अमेरिका युद्धामुळे भारतात व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. त्याचा फटका हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना बसला होता, मात्र, तेल कंपन्यांनी १ ऑगस्ट रोजी १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत १९२ रुपयांची मोठी कपात केल्यामुळे या व्यावसायिकांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, अन्नपदार्थ, कॅटरिंग आणि खाद्यव्यवसायाचा खर्च काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, घरगुती ग्राहकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नसून १४.२ किलोच्या घरगुती गॅसची किंमत पूर्वीप्रमाणेच ९४२ रुपये कायम ठेवण्यात आली आहे.
कोहिनूर इमारत दुर्घटना प्रकरणी बिल्डिंग मालक बिलाल अहमद अबूबकर खान (रा. मुंबई) आणि दुरुस्तीचे काम करणारा ठेकेदार अशोक यांच्याविरुद्ध भोईवाडा पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी रात्री गुन्हा दाखल केला. खान याने इमारत बांधकाम करताना पालिकेची परवानगी घेतली नव्हती. तसेच दुर्घटनाग्रस्त इमारत अनधिकृत होती.
एकनाथ शिंदे ढोंगी आहेत. आनंद दिघे गुरु बोलतात ना.. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी काय संबंध? स्वागत बोर्डावार त्या फालकावर बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो नाही, आनंद दिघे यांचा फोटो नाही, बाळासाहेब यांचे फोटो नको हे मालक बोलेत ना. हे डरपोक लोकं आहेत बाळासाहेब यांना घाबरतात, असे राऊत म्हणाले.
12 वर्षात पहिल्यांदा मोदी सरकारला राजीनामा एखाद्या मंत्र्याचा घ्यायला लागला ते ही शिक्षण मंत्र्याचा.शिक्षण खातं हे तरुणांची पिढी घडवणार खातं आहे.. तिथे वाळवी लागली
नरेंद्र मोदी यांच्या मानत विचार आला की या खात्यासाठी दूरदृष्टी उत्तम शिक्षित नेता पाहिजे.आता या वेळेला उच्च शिक्षित आता देवेंद्र फडणवीस आहेत.. मोदी यांनी फडणवीस यांना विचारलं आणि केंद्रात बोलावलं.मुख्यमंत्री केंद्रात गेले तर भाजपमध्ये दिल्लीतून राज्य करायचं अशी परंपरा आहे.या देशाला उत्तम शिक्षण मंत्री मिळेल अशी इच्छा आहे. देवेंद्र फडणवीस काय विचारलं करतील हा त्यांचा मुदा आहे
फडणवीस यांना महाराष्ट्रमधुन का हलवत आहात? एकनाथ शिंदे हालचाल करत आहेत ते दिसतंय, असे संजय राऊत म्हणाले.
सरकारी परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींची सुधारित कायद्याला मंजुरी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, कायदा मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना शुक्रवारी उशिरा प्रसिद्ध केली. नवीन सुधारित कायद्यानुसार, पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास आता अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 2 August 2026: खड्डे, रखडलेली विकासकामे, अपघात आणि निकृष्ट कामांवर नाशकातील संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरणार आहेत. खड्डेमुक्त नाशिकसाठी नागरिकांचे रणशिंग, ७ ऑगस्टला महापालिकेला घेराव घातला जाणार आहे.जुलै महिना संपला तरी मराठवाड्यातील लघु आणि मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. मराठवाड्यातील ८०४ लघुप्रकल्पांमध्ये सध्या अवघा १४.९९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.गोदावरीच्या वरच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जायकवाडी धरणातील पाण्याची आवक वेगाने सुरू आहे. रविवारी सकाळी धरणात ५० हजार क्युसेक वेगाने पाणी जमा होत आहे.