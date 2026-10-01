Maharashtra Breaking News Today LIVE: 'मिरा-भाईंदर जैनांची नगरी'वरुन नवा वाद; भाजपा-मनसे आमने-समाने

मिरा-भाईंदर जैनांची नगरी असल्याच्या भाजप आमदार नरेंद्र मेहतांच्या दाव्यावरून मनसे विधानसभा अध्यक्ष सचिन पोपळे यांनी मेहतांवर पलटवार केला आहे. "मिरा-भाईंदर ही आगरी-कोळी आणि मराठी बांधवांची भूमी आहे, वाद वाढवण्याचे उद्योग बंद करा," असा इशारा दिला आहे.
मिरा-भाईंदर जैनांची नगरी असल्याच्या भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या दाव्यावरून राजकीय वाद पेटला आहे. आमदार, महापौर आणि 9 नगरसेवक जैन असल्याचा दाखला देत मेहता आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज औद्योगिक परिसरातून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ब्रह्म प्रिसिजन मटेरियल्स कंपनीत व्हेंटिलेटर दुरुस्तीचे काम करत असताना ३५ वर्षीय कामगाराचा २५ ते ३० फूट उंचीवरून खाली पडून मृत्यू झाला आहे. दशरथ भगवान पवार असे मृत कामगाराचे नाव आहे. मंगळवारी दुपारी साडेदोनच्या सुमारास कंपनीच्या छतावर व्हेंटिलेटर दुरुस्तीचे काम सुरू असताना दशरथ पवार अचानक खाली कोसळले. त्यांना तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. दरम्यान, या घटनेनंतर मृताच्या नातेवाइकांनी कंपनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. उंचीवर काम करताना आवश्यक सुरक्षा साहित्य आणि सुरक्षेची योग्य व्यवस्था न करता काम करण्यास लावल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. संतप्त नातेवाइकांनी कंपनीसमोर आक्रोश करत शवविच्छेदनासही विरोध दर्शविला. या प्रकरणी एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी घटनास्थळी आणि कंपनी परिसरात चौकशी सुरू केली असून, गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
गणेशोत्सवाची लगबग संपताच मुंबईकरांना आता गांधी जयंतीच्या सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीचे वेध लागले आहेत. २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीनंतर शनिवार आणि रविवार अशी सलग सुट्टी मिळणार असल्याने शहरापासून काही तासांच्या अंतरावरील ठिकाणी जाण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. लांबचा प्रवास टाळून कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी रिसॉर्ट, तर मित्रमंडळींसोबत वेळ घालवण्यासाठी फार्मस्टेचे पर्याय निवडले जात आहेत. तीन दिवसांची सुट्टी असली तरी प्रत्येकालाच दोन-तीन दिवस मुक्काम करणे शक्य नसते. त्यामुळे सकाळी घरातून निघायचे, दिवसभर रिसॉर्टमध्ये वेळ घालवायचा आणि संध्याकाळी मुंबईत परतायचे, असा एकदिवसीय बेतही अनेकांनी आखला आहे. कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवण्यासाठी हा पर्याय सोयीचा मानला जात आहे. त्यातही लोणावळा, खंडाळा, कर्जत, माथेरान, इगतपुरीला जाण्याकडे कल अधिक आहे.
काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीत राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या बैठकीचा किस्सा सांगितला. भाजप सत्तेतून गेल्यानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येईल, असे मोदी म्हणाल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला आहे. ‘आम्ही जाऊ, तेव्हा तुम्ही याल’ असं पंतप्रधान म्हणाल्याचं राहुल गांधींनी सहकाऱ्यांना सांगितलं. एका घटनात्मक पदाच्या निवड समितीच्या बैठकीतील मुद्द्यावरून मोदींना जाब विचारल्याचे राहुल यांनी सांगितले. ‘मागील पंतप्रधानांनी अवलंबलेल्या पद्धतीनुसारच काम करतोय’, असे मोदी म्हणाल्याचे राहुल यांचे म्हणणे. काँग्रेस कार्यकारी समिती बैठकीत राहुल गांधींनी सहकाऱ्यांना आत्मविश्वास बाळगण्याचे आवाहन केले.
मुंबईकरांना एसी प्रवासासाठी आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. एसी लोकल प्रवासाला अधिक आरामदायी करण्यासाठी 238 नव्या एसी लोकलची भर पडणार असली तरी त्यासाठी मुंबईकरांना आणखी दोन वर्ष वाट पाहावी लागणार आहेत. 238 नव्या एसी लोकल 2028 पर्यंत रेल्वेच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
'लालबागचा राजा'च्या चरणी भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोने-चांदीच्या दागिन्यांचा लिलाव बुधवारी करण्यात आला. लिलावात तब्बल 85 वस्तूंची विक्री करण्यात आली. त्यातून 3 कोटी 22 लाख 28 हजार रुपये जमा झाले आहेत, अशी माहिती लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब कांबळे यांनी दिली. गणेशोत्सवात लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होते. भाविकांकडून राजाच्या चरणी विविध वस्तू अर्पण केल्या जातात. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राजाच्या चरणी भक्तांनी भरभरून दान केले आहे. लिलावात 85 वस्तूंची विक्री करण्यात आली. यात विशेष म्हणजे, लिलावात एक किलो वजनाची सोन्याची वीट सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली या विटेची 1 कोटी 55 लाख 50 हजार रुपयांना विक्री झाली. लिलावातील ही सर्वात महागडी वस्तू ठरली. अनेक सोन्याचांदीचे दागिने, मोदक, चांदीच्या गदा, क्रिकेट बॅट आणि दोन मोटरसायकलचा समावेश होता. याशिवाय रोख रकमेच्या स्वरूपात दानपेटीत कोट्यवधी रुपये जमा झाले आहेत. लिलावातून जमा झालेल्या निधीतून मंडळातर्फे समाजोपयोगी उपक्रम राबविले जातात.
सिंधुदुर्गसह कोकणात 1 जून ते 30 सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या चार महिन्यांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिली आहे. जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 36 टक्के पावसाची घट नोंदवली गेली आहे. तसेच संपूर्ण कोकण व गोवा हवामान उपविभागात एकूण 14 टक्के तुटवडा निर्माण झाला आहे. ग्रामीण कृषी मोसमी सेवा, मुळदे यांच्याकडून हा पावसाचा सारांश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. संपूर्ण कोकण व गोवा हवामान उपविभागात चार महिन्यांत सरासरी 2870.8 मिमी पाऊस पडतो. यंदा येथे 2480.1 मिमी पावसाची नोंद झाली असून पर्जन्यमानात 390.7 मिमी म्हणजे 14 टक्क्यांची घट झाली आहे.
भारतीय तटरक्षक दलाने गुजरात दहशतवादविरोधी पथकासह (एटीएस) केलेल्या संयुक्त कारवाईत लक्षद्वीपजवळ अरबी समुद्रात 'आझाद' या इराणी बोटीतून मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ ताब्यात घेतल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली. या कारवाईत एकूण 526 किलो मेथाम्फेटामाइन आणि हेरॉईन जप्त करण्यात आले असून त्याचे मूल्य तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. या कारवाईत जहाजावरील पाच पाकिस्तानी नागरिकांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही संयुक्त कारवाई 25 सप्टेंबरला करण्यात आली, असे तटरक्षक दलाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गुजरात 'एटीएस'चे पोलीस उपमहानिरीक्षक सुनील जोशी यांनी बुधवारी सांगितले की, इराणहून सागरी मार्गाने भारतात अमली पदार्थांची तस्करी केली जात असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाकडून मिळाल्यानंतर ही मोहीम आखण्यात आली. हे अमली पदार्थ तमिळनाडूच्या किनारपट्टीवर उतरवले जाणार होते, अशी माहिती प्राथमिक तपासात मिळाली आहे.
इराकमधील अमेरिकी फौजा माघारी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची घोषणा अमेरिकी लष्कराने बुधवारी केली. उत्तर इराकमधील इर्बिल येथील शेवटच्या हवाई तळावरून अमेरिकी सैन्य माघारी परतले. 'इस्लामिक स्टेट' या दहशतवादी गटाविरोधात पुकारलेली मोहीम 12 वर्षांनी अधिकृतरीत्या संपुष्टात आली. दरम्यान, अमेरिकेची ही माघार म्हणजे पराभव असल्याची प्रतिक्रिया इराण आणि इराकमधून देण्यात आली आणि तेथे जल्लोष करण्यात आला. अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान अमेरिकेने इराकमधून फौजा माघारी घेण्याची घोषणा केली. अमेरिका इराण युद्धादरम्यान इराकलाही लक्ष्य करण्यात आले होते. इस्लामिक प्रतिकाराचा हा विजय असल्याची भावना इराक व इराणमध्ये व्यक्त झाली. या प्रदेशातून अमेरिकेला पूर्ण बाहेर काढण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडल्याची प्रतिक्रिया इराणने व्यक्त केली. अमेरिकेच्या माघारीच्या या कार्यक्रमाला इराकचे पंतप्रधान अली अल झैदी उपस्थित होते. एका नव्या टप्प्याला सुरुवात झाल्याचे ते म्हणाले. अमेरिकेने 2003 मध्ये सद्दाम हुसेन सरकारला पाडण्यासाठी इराकवर आक्रमण केले. अमेरिका 2011 मध्ये माघारी गेली. मात्र, तीन वर्षांनंतर 'इस्लामिक स्टेट'च्या फोफावलेल्या जाळ्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेला पुन्हा या भागात यावे लागले. 'आयएस'ला नेस्तनाबूत करण्यात पुरेसे यश आल्यानंतर, 2024 मध्ये अमेरिका आणि इराकने ही मोहीम संपुष्टात आणायचे ठरवले. या मोहिमेला बुधवारी अधिकृत विराम मिळाला.
सभेला ऑनलाइन उपस्थितीस मान्यता
परदेशात असणारे, आजारपणाने अत्यवस्थ, विकलांग, तसेच काही अपरिहार्य कारकारणांमुळे प्रत्यक्ष सभेस उपस्थित न राहू शकणारे सभासद दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सभेस उपस्थित राहू शकतील. या सभासदांची उपस्थिती दोन तृतीयांश कोरमसाठी तसेच 51 टक्के बहुमतासाठी देखील ग्राह्य धरण्यात येईल, परंतु या सभेस संस्थेच्या एकूण सभासदोच्या 51 टक्के सभासद प्रत्यक्ष उपस्थित असणे अनिवार्य राहिल असे आदेशात म्हटले आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीची नोंदणी आता आधारशी संलग्न केली जाणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेसंदर्भातील दस्तऐवज बनवताना आधार नोंदणी क्रमांक असणे सक्तीचे होणार असून याविषयीची अधिसूचना नोंदणी आणि मुंद्राक विभागामार्फत लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. सध्या, मालमत्ता खरेदीदार दस्तऐवज नोंदवण्यासाठी पॅन कार्ड, पासपोर्ट किंवा मतदार कार्ड यांसारख्या विविध ओळखपत्रांचा वापर करतात. यामुळे अप्रामाणिक खरेदीदार कधीकधी खोट्या नावांनी जमीन खरेदी करण्यासाठी बनावट ओळखीचा वापर करतात. आधारमुळे केंद्रीकृत बायोमेट्रिक प्रणाली बेट नोंदणी पोर्टलशी जोडून, राज्य सरकार खरेदीदाराच्या खऱ्या ओळखीची त्वरित पडताळणी करू शकते. कोणताही व्यवहार अंतिम करण्यापूर्वी, ही ऑनलाइन प्रणाली अंगठ्याचे ठसे आणि डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन यांची पडताळणी करेल. या निर्णयामुळे भूखंडांचे गैरव्यवहार थांबतील. याआधी मालमत्ता दस्तऐवजांची नोंदणी करताना आधार कार्डची प्रत मागितली जात होती, मात्र त्याला कायदेशीर आधार नव्हता. नोंदणीसाठी पर्यायी व्यवस्था आधार क्रमांक नसलेल्या व्यक्तींना आधारसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. आधार क्रमांक मिळेपर्यंत संबंधित लाभार्थी नोंदणी क्रमांक व निर्धारित ओळखपत्रांच्या आधारे सेवांचा लाभ घेऊ शकतील, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, आदी कागदपत्रे स्वीकारली जातील.
'बालिका वधू' या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारून घराघरांत पोहोचलेली अभिनेत्री प्रत्युषा बॅनर्जी हिच्या 2016 सालच्या आत्महत्या प्रकरणातून तिचा कथित प्रियकर राहुल राज याला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दोषमुक्त केले. राहुल याच्यावर प्रत्युषाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. राहुल आणि प्रत्युषा यांच्यातील शेवटच्या संभाषणानुसार, राहुल हा ते राहत असलेल्या घरी येत असताना तिला टोकाचे पाऊल न उचलण्याबाबत समजावत होता. त्यामुळे, त्याच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद राहुल याच्या वकिलांनी त्याला दोषमुक्त करण्याची मागणी करताना केला होता. हा युक्तिवाद न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे एकलपीठाने मान्य केला.
राज्यातील 308 हून अधिक तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. काही भागांत पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाल्याने टंचाईग्रस्त गाव-वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यातील 10 जिल्ह्यांमधील 418 गावे आणि 1 हजार 568 वाड्यांना टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जात आहे. त्यासाठी एकूण 479 टँकर धावत आहेत. त्यापैकी 10 शासकीय, तर 469 खासगी टँकर आहेत. पाणीटंचाईची ही स्थिती प्रामुख्याने राज्यातील मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये दिसून येत आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र दर आठवड्याला ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक होत आहे.
राज्यात जुलैमध्ये सर्वदूर पाऊस झाल्यानंतर ऑगस्टमध्ये महिन्यात पावसाचे प्रमाण कमी नोंदवण्यात आले. मात्र सप्टेंबरमध्येही पावसाने ओढ दिल्याने पावसाची 52 टक्के इतको मासिक तूट निर्माण झाली. दरम्यान, मोसमी पावसाचा चार महिन्यांचा हंगाम बुधवारी संपला. संपूर्ण हंगामात राज्यात (1 जुन ते 30 सप्टेंबर) पावसाची तूट 19 टक्के इतकी नोंदवण्यात आली आहे. शुक्रवारपासून वादळी पावसाचा प्रभाव कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर कमाल तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढ होईल. तसेच ऑक्टोबर महिन्यात देशातील बहुतांश भार्गामध्ये कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी मेट्रो-6 मार्गिकेतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे मिठागराच्या जागेवर प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र ही जागा मागील कित्तेक वर्षांपासून वादात अडकली असून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. यासंदर्भातील मुंबई न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्याने या कारशेड बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमएमआरडीएच्या 15.31 किमीच्या मेट्रो-6 मार्गिकचे काम मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. या मार्गिकेतील कारशेड कांजूरमार्ग येथील मिठागराच्या अंदाजे 15 हेक्टर जागेवर प्रस्तावित आहे. मात्र, ही जागा वादात अडकल्याने कारशेडचे काम रखडले आहे. ही जागा 1917 मध्ये मिठाचे उत्पादन करण्यासाठी 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. याच भाडेपट्ट्याच्या आणि जमिनीच्या मालकीवरून कित्येक वर्षे वाद सुरू आहे. मिठागर विभागाने 2004 मध्ये भाडेपट्टा रद्द केला. भाडेपट्टा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारा दिवाणी दावा प्रलंबित असतानाच ऑक्टोबर 2016 मध्ये 99 वर्षांची भाडेपट्टा मुदत संपली.
'नीट' परीक्षांचे लेखी स्वरूप बदलून ती पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या दृष्टीने शिक्षण मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय परीक्षा स्तरावरील संगणक आधारित चाचणीच्या पायाभूत सुविधांचे धोरण वेगाने विकसित करण्यात येत आहे. या वर्षी सुरुवातीला नीट पेपरफुटीच्या प्रकारानंतर केंद्र सरकारने पुढील वर्षापासून संगणक आधारित चाचणी घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या धोरणनिश्चितीसाठी वेगाने प्रक्रिया सुरू असून या संदर्भात नंदन निलेकणी यांच्या कृती दलाने दिलेल्या अहवालानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नीट वगळता जेईई-मुख्य, सामायिक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा, यूजीसी-नेट आणि सीएसआयआर यूजीसी नेट या परीक्षा मात्र सध्या संगणक आधारित घेण्यात येतात. पायाभूत सुविधांचे धोरण निश्चित झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व परीक्षा तशाच ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येतील, परीक्षा केंद्रांच्या उपलब्धतेमधील भौगोलिक तफावत दूर करणे, केंद्र स्तरावरील परीक्षा श्रेणीचे निकष प्रमाणित करणे आणि लेखी परीक्षेतून संगणक आधारित पद्धतीत सुलभरूपांतर यावर या धोरणात भर राहणार आहे. दरम्यान, यापूर्वीही नीट परीक्षा संगणक आधारित करण्याचा विचार पुढे आला होता. मात्र या वर्षी पेपरफुटीचे प्रकरण चिघळल्यानंतर त्याबाबत वेगाने पावले उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालतल्यास काही धार्मिक भावना दुखावल्या जातील. त्यामुळे धार्मिक भावना, आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या चिंता यांच्यात संतुलन साधून तोडगा काढावा लागेल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. मात्र आम्ही कुठेही 24 तास फटाके फोडण्याची परवानगी देणार नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलंय.
वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी पहिल्यांदाच वनडेमध्ये 400 धावांचा डोंगर उभारला. 406 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आलेल्या भारतीय संघाकडून रोहित शर्माने 101 धावांची खेळी केली. तर शुबमन गिलने शेवटपर्यंत फलंदाजी करून 223 धावांची द्विशतकी खेळी करून भारतीय संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला
दुबईहून इस्रायलमधील तेल अवीवला जाणाऱ्या ‘फ्लायदुबई’ या विमान कंपनीच्या विमानामध्ये बुधवारी वैमानिकावर चाकूने हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. भयानक संकटाच्या वेळी भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे 180 हून अधिक इस्रायली प्रवाशांचे प्राण वाचले आहेत
देशातील महत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल वेळेवर लागत नसल्यानं इंडिया आघाडीत नाराजी देशातील महत्त्वाचे न्यायालयीन खटले तसंच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संदर्भातील खटले सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासंदर्भात इंडिया आघाडीत चर्चा केली.
6 ऑक्टोबरला विरोधी पक्षातील खासदार निवडणूक आयोगावर मोर्चा नेणार आहेत. देशव्यापी मोर्चांचं आयोजन, इंडिया आघाडीनं केलं असून त्यांनी निर्णायक रणशिंग फुंकलं आहे. बुधवारी झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीला 20 पक्षांची हजेरी लावली आहे.
4 ऑक्टोबरला मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातील आंदोलनामध्ये जोमाने उतरा, असे आदेश उद्धव ठाकरे यांनी विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. निवडणूक आयोगाविरुद्धचा राग जो जनतेमध्ये आहे तो रस्त्यावर दिसू द्या अशा सूचना उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासावरून आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. अजित पवार यांच्या अपघातास कारणीभूत असलेल्या 'व्हीएसआर' (VSR) कंपनीला आणि त्या कंपनीला पाठिशी घालणाऱ्या एका प्रभावशाली व्यक्तीवर रोहित पवारांनी संशय व्यक्त केला आहे. ‘मफलर वाला नेता’ महाराष्ट्रातीलच पॉवरफुल नेता आहे, असं रोहित पवार म्हणालेत.
ठाण्यातील शिवसेना ठाकरे गटाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांनी कापुरबाडी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांच्या अटकेची मागणी केली. एफआयआरमध्ये या दोघांचं नाव आल्यानंतर कुंटुबीय प्रदीप यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारास तयार झाले.
प्रदीप पुर्णेकर प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळालं असून कटात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवत प्रदीप पुर्णेकरांचा मित्र पप्या शिंदेला अटक करण्यात आली आहे. प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. डीसीपी अमर जाधव यांच्या नेतृत्वात हत्या प्रकरणाचा तपास होणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 October 2026: नमस्कार! दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे अपडेट्स अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापलेलं असून दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावर निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधत विरोधक आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्रामधील दुष्काळासंदर्भातील बातम्याही चर्चेत असून या बातम्यांसोबतच ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...