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Maharashtra Breaking News Today LIVE: पिंपरी चिंचवड इमारत दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 09 July 2026: पिंपरी चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोमध्ये ही धक्कादायक घटना घडलीय.  अतिवृष्टीमुळे कचऱ्याच्या डोंगराचे भूस्खलन होऊन तो थेट 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. याशिवाय हिंगोली जिल्हा पुन्हा भूकंपानं हादरला. पहाटे 3:23 वाजता झाला असून या भूकंपाची तीव्रता 4.1 होती या भूकंपाचे केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील काकड दाभा या गावाच्या शिवारात भूगर्भात दहा किलोमीटर खोल होते. याचे आणि यासोबत पासवाचे सर्व अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर....

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 09, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:59 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पिंपरी चिंचवड इमारत दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू
09 July 2026 10:58 AM (IST)

अकोल्यात जीर्ण इमारत कोसळली

अकोल्यात जीर्ण इमारत कोसळली.. शहरातील काली मशीद भागातील घटना..इमारत कोसळून वाहनांचं नुकसान

09 July 2026 10:21 AM (IST)

पिंपरी चिंचवड इमारत दुर्गटनेत एक मृत्यू 

पिंपरी चिंचवड - इमारत दुर्गटनेत एक मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आहे... ९ जण अडकले होते त्या पैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे... 

09 July 2026 10:17 AM (IST)

कोल्हापूरमधील छत्रपती शाहू मिल परिसरातील भिंतीचा भाग कोसळला 

कोल्हापुरातील ऐतिहासिक छत्रपती शाहू मिल परिसरातील भिंतीचा भाग कोसळला आहे.... गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मिल परिसरातील संरक्षक भिंतीचा काही भाग कोसळला आहे.... कोटीतीर्थ तलावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगतची ही भिंत ढासळली आहे.... राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या औद्योगिक दूरदृष्टीचे प्रतीक असलेल्या या ऐतिहासिक वास्तूची दिवसेंदिवस होत असलेली पडझड चिंताजनक असून, या ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन, संवर्धन आणि तातडीने संरक्षण करण्याची मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे...

09 July 2026 09:58 AM (IST)

झाडांना वाचवण्यासाठी राज ठाकरे सरसावले

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे मनसे कार्यकर्त्यांना आदेश 

 मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूरसह सर्व शहरांमधील फुटपाथां वरील झाडांभोवतीचे सिमेंट काँक्रीट त्वरित तोडावे,

झाडांच्या भोवती केलेल्या सिमेंट काँक्रिटीकरणामुळे त्या झाडांची मुळे ही माती व हवा न मिळाल्यामुळे या पावसाळ्यात अनेक झाडे उन्मळून पडत आहेत. 

पक्षामार्फत ही उपाययोजना उपक्रम तातडीने राबवून याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

09 July 2026 09:49 AM (IST)

पिंपरी चिंचवडच्या मोशीमधील इमारत दुर्घटना,18 तासानंतर बचाव कार्य सुरूच

पिंपरी चिंचवडच्या मोशी इथं झालेल्या इमारत दुर्घटनेमध्ये नऊ जणांना बाहेर काढण्यासाठी अजूनही शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहे.... लष्कर एनडीआरएफ आणि इतर यंत्रणांचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे.... आतापर्यंत इमारतीमधून नऊ जणांना बाहेर काढण्यात यश आलं आहे..... 

09 July 2026 09:35 AM (IST)

मुंबईतील प्रसिद्ध आईस्क्रीम उत्पादक कंपनीचा सुरक्षा परवाना निलंबित

मुंबईतील प्रसिद्ध के रुस्तम आणि कंपनी या आईस्क्रीम उत्पादक कंपनीचा सुरक्षा परवाना एफडीए कडून निलंबित करण्यात आला आहे. एफडीएच्या कारवाईत दुकानात स्वच्छतेच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले होते. तिथे जिवंत उंदीर आणि घरगुती माशांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर आढळून आलाय, नियमानुसार आवश्यक असलेले अनिवार्य रेकॉर्ड दुकानात ठेवण्यात आले नव्हते तसेच ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एफडीएकडून कारवाई करण्यात आली आहे. 

09 July 2026 09:15 AM (IST)

खडकवासला धरणातील पाण्याचा विसर्ग थांबवला

आज दि. ८/०७/२०२६ रोजी धरणाच्या पाणी पातळीमधील झपाट्याने होत असलेली घट मुळे आज ठीक रात्री १०:३० वा.  खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदी पात्रामध्ये ६२९६ क्युसेक विसर्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे.

09 July 2026 09:08 AM (IST)

माऊलींच्या पालखीचं आळंदीहून प्रस्थान

माऊलींच्या पालखीचं आळंदीहून प्रस्थान, ज्ञानोबा-तुकोबांच्या जयघोषात वारक-यांचा उत्साह ओसंडला, मुक्ताईची पालखी बीड मुक्कामी....

09 July 2026 09:08 AM (IST)

झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं गैरव्यवहार प्रकरण

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी बनावट दस्त कोर्टाकडून रद्द....स्टॅम्प ड्युटीमाफीचा निर्णय महसूलकडे असल्याचं कोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण...झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं गैरव्यवहार प्रकरण

09 July 2026 09:07 AM (IST)

गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांकडून विधेयक सादर

नागरी सुरक्षा सुधारणा संहिता विधेयक परिषदेत मंजूर....गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांकडून विधेयक सादर.... विधेयक सादर केल्यानंतर विरोधक आक्रमक

09 July 2026 09:06 AM (IST)

अश्लील नृत्याला चाप बसणार

विधान परिषदेत डान्सबार सुधारणा विधेयक मंजूर… पंकज भोयर यांच्याकडून विधेयक सादर… अश्लील नृत्याला चाप बसणार

09 July 2026 09:05 AM (IST)

अधिवेशनात आज पाऊस आणि अंतिम आठवडा वर चर्चा

अधिवेशनात आज पाऊस आणि अंतिम आठवडा वर चर्चा… कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी ठरणार

09 July 2026 09:05 AM (IST)

शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना अटक

शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना अटक.. डॉक्टरांना मारहाण करणं भोवलं.. तर इतर तीन जणांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी.. रमेश म्हात्रेंना आज कोर्टात हजर करणार..

09 July 2026 09:04 AM (IST)

आज राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन

राज्यातील शिक्षक संघटनांचे आज राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन, BLOची कामं, SIR अशैक्षणिक कामांची सक्ती, टीईटी संदर्भातील मुद्द्यांवरुन आक्रमक.. सामूहिक रजा घेऊन शिक्षकांचा एल्गार...

09 July 2026 09:03 AM (IST)

नाशिक जिल्ह्यासाठी आज पावसाचा यलो अलर्ट

नाशिक जिल्ह्यासाठी आज पावसाचा यलो अलर्ट… पहिली ते 7 वीच्या शाळांना सुट्टी… इतर सर्व शाळा आणि महाविद्यालये नियमित सुरू राहणार… 13 जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळांवर प्रवेशबंदी…

09 July 2026 09:03 AM (IST)

नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा.. 

कोल्हापुरात पंचगंगा नदी इशारा पातळीवर, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा.. 

09 July 2026 09:02 AM (IST)

जगबुडी नदी धोका पातळीवर

चिपळूणची वशिष्टी नदी इशारा पातळीवर तर जगबुडी नदी धोका पातळीवर....नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा...प्रशासन अलर्ट मोडवर 

09 July 2026 09:00 AM (IST)

9 जणांना सुखरुप वाचवण्यात यश

पिंपरी-चिंचवडच्या मोशीमध्ये कचऱ्याचा डोंगर इमारतीवर कोसळला... 9 जणांना सुखरुप वाचवण्यात यश तर अजूनही 9 जण ढिगा-याखाली... बचावकार्य सुरु

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TAGS:
live news
Maharashtra breaking news in marathi

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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