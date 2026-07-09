Maharashtra Breaking News Today LIVE: पिंपरी चिंचवड इमारत दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू

अकोल्यात जीर्ण इमारत कोसळली.. शहरातील काली मशीद भागातील घटना..इमारत कोसळून वाहनांचं नुकसान
पिंपरी चिंचवड - इमारत दुर्गटनेत एक मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आहे... ९ जण अडकले होते त्या पैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे...
कोल्हापुरातील ऐतिहासिक छत्रपती शाहू मिल परिसरातील भिंतीचा भाग कोसळला आहे.... गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मिल परिसरातील संरक्षक भिंतीचा काही भाग कोसळला आहे.... कोटीतीर्थ तलावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगतची ही भिंत ढासळली आहे.... राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या औद्योगिक दूरदृष्टीचे प्रतीक असलेल्या या ऐतिहासिक वास्तूची दिवसेंदिवस होत असलेली पडझड चिंताजनक असून, या ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन, संवर्धन आणि तातडीने संरक्षण करण्याची मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे...
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे मनसे कार्यकर्त्यांना आदेश
मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूरसह सर्व शहरांमधील फुटपाथां वरील झाडांभोवतीचे सिमेंट काँक्रीट त्वरित तोडावे,
झाडांच्या भोवती केलेल्या सिमेंट काँक्रिटीकरणामुळे त्या झाडांची मुळे ही माती व हवा न मिळाल्यामुळे या पावसाळ्यात अनेक झाडे उन्मळून पडत आहेत.
पक्षामार्फत ही उपाययोजना उपक्रम तातडीने राबवून याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
पिंपरी चिंचवडच्या मोशी इथं झालेल्या इमारत दुर्घटनेमध्ये नऊ जणांना बाहेर काढण्यासाठी अजूनही शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहे.... लष्कर एनडीआरएफ आणि इतर यंत्रणांचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे.... आतापर्यंत इमारतीमधून नऊ जणांना बाहेर काढण्यात यश आलं आहे.....
मुंबईतील प्रसिद्ध के रुस्तम आणि कंपनी या आईस्क्रीम उत्पादक कंपनीचा सुरक्षा परवाना एफडीए कडून निलंबित करण्यात आला आहे. एफडीएच्या कारवाईत दुकानात स्वच्छतेच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले होते. तिथे जिवंत उंदीर आणि घरगुती माशांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर आढळून आलाय, नियमानुसार आवश्यक असलेले अनिवार्य रेकॉर्ड दुकानात ठेवण्यात आले नव्हते तसेच ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एफडीएकडून कारवाई करण्यात आली आहे.
आज दि. ८/०७/२०२६ रोजी धरणाच्या पाणी पातळीमधील झपाट्याने होत असलेली घट मुळे आज ठीक रात्री १०:३० वा. खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदी पात्रामध्ये ६२९६ क्युसेक विसर्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे.
माऊलींच्या पालखीचं आळंदीहून प्रस्थान, ज्ञानोबा-तुकोबांच्या जयघोषात वारक-यांचा उत्साह ओसंडला, मुक्ताईची पालखी बीड मुक्कामी....
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी बनावट दस्त कोर्टाकडून रद्द....स्टॅम्प ड्युटीमाफीचा निर्णय महसूलकडे असल्याचं कोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण...झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं गैरव्यवहार प्रकरण
नागरी सुरक्षा सुधारणा संहिता विधेयक परिषदेत मंजूर....गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांकडून विधेयक सादर.... विधेयक सादर केल्यानंतर विरोधक आक्रमक
विधान परिषदेत डान्सबार सुधारणा विधेयक मंजूर… पंकज भोयर यांच्याकडून विधेयक सादर… अश्लील नृत्याला चाप बसणार
अधिवेशनात आज पाऊस आणि अंतिम आठवडा वर चर्चा… कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी ठरणार
शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना अटक.. डॉक्टरांना मारहाण करणं भोवलं.. तर इतर तीन जणांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी.. रमेश म्हात्रेंना आज कोर्टात हजर करणार..
राज्यातील शिक्षक संघटनांचे आज राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन, BLOची कामं, SIR अशैक्षणिक कामांची सक्ती, टीईटी संदर्भातील मुद्द्यांवरुन आक्रमक.. सामूहिक रजा घेऊन शिक्षकांचा एल्गार...
नाशिक जिल्ह्यासाठी आज पावसाचा यलो अलर्ट… पहिली ते 7 वीच्या शाळांना सुट्टी… इतर सर्व शाळा आणि महाविद्यालये नियमित सुरू राहणार… 13 जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळांवर प्रवेशबंदी…
कोल्हापुरात पंचगंगा नदी इशारा पातळीवर, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा..
चिपळूणची वशिष्टी नदी इशारा पातळीवर तर जगबुडी नदी धोका पातळीवर....नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा...प्रशासन अलर्ट मोडवर
पिंपरी-चिंचवडच्या मोशीमध्ये कचऱ्याचा डोंगर इमारतीवर कोसळला... 9 जणांना सुखरुप वाचवण्यात यश तर अजूनही 9 जण ढिगा-याखाली... बचावकार्य सुरु
आज विरोधकांचा अंतिम आठवडा वर चर्चा,पावसात झालेल्या नुकसान वर चर्चा होणार असून कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे.यामध्ये हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी ठरणार आहे. पिंपरी चिंचवडमधील मोशी येथे अतिवृष्टीमुळे कचऱ्याच्या डोंगराचे भूस्खलन होऊन तो थेट 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. यावेळी 20 कर्मचारी जेवण करत होते. त्यातील 10 जण अजूनही अडकले आहेत. तर 10 जणांना बाहेर काढण्यात आलंय. अयोध्येतील प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणी काँग्रेसकडून आंदोलन,नागपूरातील पोद्दारेश्वर राम मंदिरात समोर करणार सत्याग्रह आंदोलन करणार आहेत. याशिवाय राज्यातील हिंगोली जिल्ह्यात भूकंप झाला आहे. ज्याची तीव्रता 4.1 होती. राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने विश्रांती घेतली आहे तर अनेक ठिकाणी पाऊस आहे. या सर्वांचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा....