Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुणे विमानतळ परिसरातील पबवर पोलिसांची धाड

जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून आज रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथे भव्य 'आदिवासी जनजागृती रॅली' उत्साहात पार पडली. आदिवासी सामाजिक सेवा संस्था (रत्नागिरी) आणि आदिवासी आदिम कातकरी संघटना (शाखा खेड) यांच्या संयुक्त विद्यमाने या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुकादम लँडमार्क ते पाटीदार हॉल (भरणे नाका) दरम्यान निघालेल्या या रॅलीत समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि पारंपरिक गाण्यांवर ताल धरत, नृत्य करत निघालेल्या या रॅलीने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. 'आमचा अभिमान - आमची संस्कृती' आणि 'आमचा हक्क - आमचा अधिकार' असा संदेश देत ही रॅली पाटीदार हॉल येथे संपन्न झाली.
नाशिक पुणे महामार्गावरील चक्काजाम आंदोलन संपले असून जवळपास तब्बल दोन ते अडीच तास हे आंदोलन चालले. नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या प्रश्नावरून देण्यात आली होती चक्काजाम आंदोलनाची हाक देण्यात आली. काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेले आंदोलन संपले. संगमनेर तालुक्यातील हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर आंदोलन सुरू होते. आंदोलन संपल्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवडमधल्या चऱ्होली परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्यान नागरिकांमध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाल आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारल्या असल्या तरी वस्ती परिसरात बिबट्याचा वावर वारंवार आढळत असून, नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वन विभागान केवळ गस्त वाढविण्याऐवजी ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे बसवावेत, रात्रीच्या वेळी वन विभागाची नियमित गस्त वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वन विभागाने तातडीने उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पुणे विमानतळ परिसरातील पबवर पोलिसांची धाड...नियमांचे उल्लंघन करुन पार्टी करणारे 62 तरुण-तरुणी पोलिसांच्या ताब्यात.. बेकायदेशीरपणे पहाटे 3वाजेपर्यंत सुरु होता पब ...
- सोलापुर - पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर बर्निंग टेम्पोचा थरार
- मोहोळ नजीकच्या सावळेश्वर टोलनाक्याजवळ घडली थरारक घटना
- शनिवारी रात्रीच्या दरम्यान टेम्पोला लागली अचानक आग
- सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही मात्र टेम्पोचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात भीषण अपघात....
अपघातात 7 प्रवाशांचा मृत्यू, तर 11 जण जखमी....
माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे ९१ वर्ष पूर्ती निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाला सुरुवात
लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक समाजाचा दर्जा द्या
महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाला स्वायत्त दर्जा द्या
लिंगायत समाजाच्या मागण्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना लिंगायत समाजाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रमक आंदोलन
--आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची
--आमदार सत्यजित तांबेंना घेतलं ताब्यात
--आंदोलकांकडून पोलिसांची गाडी आडवण्याचा प्रयत्न
--आंदोलकांची प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
--पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी चक्काजाम
--चाकण ते संगमनेरपर्यंत रस्तारोको आंदोलन
--प्रकल्पाचा मार्ग बदलण्यास तीव्र आक्षेप
--संगमनेरच्या हिवरगाव पावसामध्ये रस्तारोको
--बाळासाहेब थोरातांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु
--पुणे-नाशिक रस्ते वाहतूक विस्कळीत
--खासबाग कुस्ती मैदानात आत्मक्लेष आंदोलन
--केशवराव भोसले नाट्यगृह, मैदान कामाविरोधात आक्रमक
--पुनर्बांधणीकडे प्रशासनाचं दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे रायगडमध्ये दाखल…मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची करणार पाहणी…महामार्गाची दुरावस्था, खड्ड्यांबाबत काय बोलणार याकडे लक्ष... तर पेणमधील पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन करणार…
पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या बहुप्रतीक्षित सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गावरून आता संघर्ष पेटलाय.. सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला सुरुवात झालीये..या आंदोलनामुळे नाशिक पुणे महामार्गावर वाहतुक ठप्प झालीये.. हजारोंच्या संख्येने नागरिक आंदोलनात सहभागी झालेत.
हजारोंच्या संख्येने नागरिक उतरले रस्त्यावर...
चाकण पासून सिन्नर पर्यंत चक्काजाम...
नारायणगाव मधील GMRT चे कारण देत रद्द केलेला मार्ग पूर्ववत करण्याची मागणी..
जुन्नर तालुक्यात खासदार अमोल कोल्हे, संगमनेर हिवरगाव पावसा टोल नाक्यावर बाळासाहेब थोरात , जयश्री थोरात तर सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाटा येथील समृद्धी महामार्गावर सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला सुरुवात...
नाशिक पुणे महामार्गावर वाहतुक ठप्प....
हजारोंच्या संख्येने नागरिक आंदोलनात सहभागी...
नाशिक जिल्ह्याला पुन्हा भूकंपाचा इशारा... आठवडाभरात दुस-यांदा नाशिक जिल्हा भूकंपानं हादरला.. प्रशासनाकडून नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा…
पुणे आणि नाशिक या दोन औद्योगिक शहरांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे–चाकण–राजगुरुनगर–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर–नाशिक अशी धावणार होती. या मार्गामुळे उत्तर पुणे जिल्ह्यासह संगमनेर आणि सिन्नर परिसराच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, मार्गातील नारायणगाव नजीक असणाऱ्या GMRTच्या संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणांवर रेल्वे मार्गाचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी मूळ मार्ग रद्द करून पर्यायी मार्गाचा निर्णय जाहीर केला. नव्याने जाहीर करण्यात आलेला पर्यायी मार्ग पुणे–अहिल्यानगर–शिर्डी– नाशिक असा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या निर्णयामुळे चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर आणि सिन्नर परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..
कर्मयोगी संत गाडगेबाबांच्या विचारांचा वारसा आयुष्यभर जपणारे आणि गाडगे बाबा मिशन मुंबईचे उपाध्यक्ष ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बापूसाहेब देशमुख यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झाले. अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील नागरवाडी या गाडगेबाबांच्या अंतिम श्रद्धास्थानी त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. बापूसाहेब देशमुख यांना संत गाडगेबाबांचा प्रत्यक्ष सहवास लाभला होता. गाडगेबाबांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात उभारलेल्या शाळा, आश्रमशाळा आणि धर्मशाळांच्या माध्यमातून गोरगरिबांच्या उद्धारासाठी केलेल्या कार्यात बापूसाहेबांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांच्या निधनाने गाडगेबाबांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून जगणारे एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व हरपल्याची भावना व्यक्त होत असून सामाजिक क्षेत्रात मोठा शोक व्यक्त केला जात आहे. त्यांच्या पश्चात मुले, मुली व आप्तपरिवार आहे. अकोला जिल्ह्यातील मुर्तीजापूर येथे सायंकाळी ५ वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
मेडिकलवर ग्राहकांनी एक गोळी मागितल्यास ती द्यावीच लागेल.. पूर्ण स्ट्रीप देण्याचा आग्रह धरल्यास मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांवर कारवाई... झी २४तासच्या टू द पॉईंट कार्यक्रमातून तुकाराम मुंढेंचा मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांना इशारा..
मुंढेंचा पुढचा मोर्चा आता फूड डिलिव्हरी अॅपकडे... 'फूड डिलिव्हरी अॅपनं अन्नाची गुणवत्ता तपासावी.. झी २४तासच्या टू द पॉईंटमधून तुकाराम मुंढेंचा इशारा...
मारकुट्या रमेश म्हात्रेची राज्यातून तडीपारी…जेलमधून जामिनावर बाहेर येताच गोव्यात रवानगी…
प्रयागराजमध्ये राहुल गांधींचा विद्यार्थ्यांशी संवाद…शिक्षणासाठी लाखो रुपये उकळले जातात पण रोजगार मिळत नाही..राहुल गांधींचा हल्लाबोल…तर दर हजार तरुणांमागे केवळ १२ जणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळत असल्याचा दावा…
सीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मातोश्रीवर घेतली आदित्य ठाकरेंची भेट…सौरव दास, रत्ना सिंग आणि ज्युनियर ठाकरेंमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा…
नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेसाठी चक्काजाम आंदोलन…अमोल कोल्हे आणि सत्यजित तांबेंच्या नेतृत्वात चाकणपासून सिन्नरपर्यंत रास्तारोको करणार…वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता…
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे रायगडमध्ये दाखल…मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची करणार पाहणी…महामार्गाची दुरावस्था, खड्ड्यांबाबत काय बोलणार याकडे लक्ष... तर पेणमधील पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन करणार…
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 August 2026: राज ठाकरे आज रायगड जिल्ह्याच्या एकदिवसीय दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात राज ठाकरे मुंबई-गोवा महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. राज ठाकरे स्वतः महामार्गाची पाहणी करणार असल्याने त्यांच्या दौऱ्यातून महामार्गाच्या प्रश्नावर राज ठाकरे उद्या रस्ते आणि खड्यांबद्दल काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. शिर्डी- नाशिक पुणे रेल्वे मार्गासाठी उद्या चक्काजाम आंदोलन, चाकण पासून सिन्नर पर्यंत केला जाणार चक्काजाम...जुन्नर तालुक्यात खासदार अमोल कोल्हे, संगमनेर हिवरगाव पावसा टोल नाक्यावर बाळासाहेब थोरात तर सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाटा येथील समृद्धी महामार्गावर सत्यजीत तांबे करणार आंदोलनाचे नेतृत्व... नाशिक पुणे महामार्ग वाहतुकीवर आज मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंप धक्क्याची शक्यता आहे. हे आणि पावसाचे आणि राजकीय असे सगळेच अपडेट्स या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या.