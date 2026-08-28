Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज घडणाऱ्या घडामोडींवर नजर ठेवा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून...

देशभरात आज रक्षाबंधनाचा उत्साह, बहिण- भावाच्या नात्याचे सेलिब्रेशन...
नेपाळच्या महापुरात राज्यातील 57 जण अडकले...ठाण्यातील 9, रायगडचे 37, नाशिकमधील 11 विद्यार्थी अडकले...तर राज्य सरकारकडून पर्यटकांच्या सुटकेसाठी वेगवान हालचाली...
नेपाळच्या महाप्रलयात २८८ भारतीय बेपत्ता, २००हून अधिक जण तिबेटमध्ये अडकले…भारतीयांच्या सुटकेसाठी केंद्रासह राज्य सरकारचे प्रयत्न…तर नेपाळमध्ये पुरामुळे ३९२ जणांचा मृत्यू, शेकडो नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती…
आरक्षण बदलले तरी मैदानाचे अस्तित्व कायम ठेवा, नेव्हिल डिसूझा मैदानाबाबत शिंदेसेनेची भूमिका, आदित्य ठाकरेंच्या भूमिकेला शिंदेंच्या शिवसेनेची साथ असल्याची चर्चा
कुणबी पुरावे असणाऱ्यांनी 8 दिवसांत अर्ज करावेत, तात्काळ दाखले देऊ... संभाजीनगरमध्ये विभागीय आयुक्तांसोबतच्या बैठकीनंतर मंत्री विखे पाटलांची माहिती
जरांगे आणि सदावर्तेंमध्ये पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता, गुणरत्न सदावर्ते जरांगेंच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात आज तक्रार करणार
पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनाचा आज 16 वा दिवस, विद्यार्थ्यांच्या 100 टक्के मागण्या पूर्ण, आदिवासी विकासमंत्र्यांची माहिती तर विरोधी पक्षाच्या राजकारणाला विद्यार्थ्यांनी बळी पडू नका, उईकेंचं आवाहन
एमपीएससी पेपरफुटीप्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणार...पारदर्शक परीक्षांसाठी समितीही गठीत... मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही, तर विरोधकांना राजकारण न करण्याचाही सल्ला
शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये पुन्हा बेबनाव.. सुप्रिया सुळेंकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याच्या वडेट्टीवारांच्या दाव्यामुळे ठिणगी.. अनावधानानं नाव घेतलं, वादानंतर वडेट्टीवारांची सारवासारव
मुंबई पालिकेत लवकरच शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसणार, महायुती समन्वय समितीत अडीच वर्षांसाठी शिवसेनेला महापौरपद देण्याचं भाजपचं आश्वासन... सूत्रांची माहिती...
राज्यातील अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ…परिवहन विभागाच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा धक्का, जुजबी मराठी यायला हवं, शिंदेंची सावध भूमिका
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 August 2026: देशभरात आज रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जात आहे. नेपाळमध्ये अचानक आलेल्या पुरात अनेक भारतीयांसह शेकडो बेपत्ता झालेत.तिबेटमध्ये भूकंपा झाला या भूकंपानं हिमनदी फुटली आणि त्यामुळे हा महापूर आल्याची माहिती नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलीये.आतापर्यंत पुरात 359 जणांचा मृत्यू झालाय. तर 826 सुरक्षा कर्मचारी, तसंच 1500हून अधिक जण बेपत्ता आहेत. पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाचा 16 वा दिवस असून त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 24 तास डॉक्टरांचं पथक तैनात आहे.इथल्या उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची प्रत्येक चार तासांनी वैद्यकीय तपासणी केली जातंय.तपासणीत प्रकृती खालावलेल्या विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात पाठवण्यात येत आहे. आतापर्यंत चार विद्यार्थ्यांवर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत. या आणि अशा सर्वच घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा.