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Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज घडणाऱ्या घडामोडींवर नजर ठेवा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 August 2026:  राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. नवीन अपडेट्ससाठी हे पेज सतत रिफ्रेश करत राहा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 28, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:53 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज घडणाऱ्या घडामोडींवर नजर ठेवा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून...
28 August 2026 09:53 AM (IST)

देशभरात आज रक्षाबंधनाचा उत्साह

देशभरात आज रक्षाबंधनाचा उत्साह, बहिण- भावाच्या नात्याचे सेलिब्रेशन...

28 August 2026 09:53 AM (IST)

नेपाळच्या महापुरात राज्यातील 57 जण अडकले

नेपाळच्या महापुरात राज्यातील 57 जण अडकले...ठाण्यातील 9, रायगडचे 37, नाशिकमधील 11 विद्यार्थी अडकले...तर राज्य सरकारकडून पर्यटकांच्या सुटकेसाठी वेगवान हालचाली... 
 

28 August 2026 09:53 AM (IST)

नेपाळच्या महाप्रलयात २८८ भारतीय बेपत्ता

नेपाळच्या महाप्रलयात २८८ भारतीय बेपत्ता, २००हून अधिक जण तिबेटमध्ये अडकले…भारतीयांच्या सुटकेसाठी केंद्रासह राज्य सरकारचे प्रयत्न…तर नेपाळमध्ये पुरामुळे ३९२ जणांचा मृत्यू, शेकडो नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती…

28 August 2026 09:52 AM (IST)

आरक्षण बदलले तरी मैदानाचे अस्तित्व कायम ठेवा

आरक्षण बदलले तरी मैदानाचे अस्तित्व कायम ठेवा, नेव्हिल डिसूझा मैदानाबाबत शिंदेसेनेची भूमिका, आदित्य ठाकरेंच्या भूमिकेला शिंदेंच्या शिवसेनेची साथ असल्याची चर्चा

28 August 2026 09:52 AM (IST)

कुणबी पुरावे असणाऱ्यांनी 8 दिवसांत अर्ज करावेत

कुणबी पुरावे असणाऱ्यांनी 8 दिवसांत अर्ज करावेत, तात्काळ दाखले देऊ... संभाजीनगरमध्ये विभागीय आयुक्तांसोबतच्या बैठकीनंतर मंत्री विखे पाटलांची माहिती

28 August 2026 09:51 AM (IST)

जरांगे आणि सदावर्तेंमध्ये पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता

जरांगे आणि सदावर्तेंमध्ये पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता, गुणरत्न सदावर्ते जरांगेंच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात आज तक्रार करणार

28 August 2026 09:51 AM (IST)

पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनाचा आज 16 वा दिवस

पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनाचा आज 16 वा दिवस, विद्यार्थ्यांच्या 100 टक्के मागण्या पूर्ण, आदिवासी विकासमंत्र्यांची माहिती तर विरोधी पक्षाच्या राजकारणाला विद्यार्थ्यांनी बळी पडू नका, उईकेंचं आवाहन

28 August 2026 09:51 AM (IST)

एमपीएससी पेपरफुटीप्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणार.

एमपीएससी पेपरफुटीप्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणार...पारदर्शक परीक्षांसाठी समितीही गठीत... मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही, तर विरोधकांना राजकारण न करण्याचाही सल्ला

28 August 2026 09:50 AM (IST)

शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये पुन्हा बेबनाव

शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये पुन्हा बेबनाव.. सुप्रिया सुळेंकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याच्या वडेट्टीवारांच्या दाव्यामुळे ठिणगी.. अनावधानानं नाव घेतलं, वादानंतर वडेट्टीवारांची सारवासारव

28 August 2026 09:50 AM (IST)

मुंबई पालिकेत लवकरच शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसणार

मुंबई पालिकेत लवकरच शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसणार, महायुती समन्वय समितीत अडीच वर्षांसाठी शिवसेनेला महापौरपद देण्याचं भाजपचं आश्वासन... सूत्रांची माहिती...

28 August 2026 09:49 AM (IST)

अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

राज्यातील अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ…परिवहन विभागाच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा धक्का, जुजबी मराठी यायला हवं, शिंदेंची सावध भूमिका

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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