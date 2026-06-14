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Maharashtra Breaking News Today LIVE: कॉमेडियन प्रणीत मोरे शो वाद... महिला डॉक्टर सेजल पवारला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 June 2026: आज आमदार रोहित पवार हे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणार आहेत. याशिवाय आज भारतीय महिला टी विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना रंगणार आहे. आज राज ठाकरे यांचा वाढदिवस आहे. या आणि अशा सर्वच घडामोंडीचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा.  

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 14, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:45 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: कॉमेडियन प्रणीत मोरे शो वाद... महिला डॉक्टर सेजल पवारला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले
14 June 2026 10:30 AM (IST)

 नाफेड कांदा खरेदी दर 1,650; तरीही शेतकऱ्यांची नाराजी कायम

सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने नाफेड आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत करण्यात येणाऱ्या कांदा खरेदीचा दर वाढवून 1,650 प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयानंतरही नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाऐवजी नाराजीचे वातावरण दिसून येत आहे.सरकारी खरेदी प्रक्रियेत मर्यादित प्रमाणात खरेदी केली जाते, नोंदणी आणि जाचक अटींमुळे सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही, त्यामुळे ही खरेदी योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फारसा फायदा करून देत नसून ती फसवी योजना असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया अनेक कांदा उत्पादकांनी दिली

14 June 2026 10:26 AM (IST)

जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांमध्ये वाढ 45 हजार ग्रामस्थांना पाणी टंचाईची झळ 

जून महिना सुरू होऊनही अद्याप पाऊस म्हणावा तसा पडत नसल्याने जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त वाड्यांमध्ये आणखी भर पडली आहे.जिल्ह्यात ६४ गावांतील १५१ वाड्यांमधील ४५,८८३ ग्रामस्थांना पाणीटंचाईची झळ बसत आहे.या टंचाईग्रस्तांना केवळ १८ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.मात्र, हा पाणीपुरवठा अपुरा असल्याने विकतचे पाणी पिण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. पावसाचे आगमन अजून काही दिवस लांबल्यास पाणीटंचाईची झळ अजून तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

14 June 2026 10:24 AM (IST)

जळगाव जामोद जळगाव जामोद मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा रास्ता रोको

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे युवा नेते आमदार रोहित पवार यांना विविध प्रकरणांतून विनाकारण लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करत, आज जळगाव जामोद येथे पक्षाच्या वतीने आक्रमक 'रास्ता रोको' आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रसेनजीत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता. या आंदोलनात केवळ पदाधिकारीच नव्हे, तर परिसरातील शेकडो शेतकरी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले होते. राज्यातील बळीराजा सध्या अस्मानी आणि सुल्तानी संकटात सापडला असताना, त्यांना वाऱ्यावर सोडून सरकार केवळ राजकीय आकसापोटी रोहित पवारांच्या मागे ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावत असल्याचा तीव्र संताप आंदोलकांनी व्यक्त केला.

14 June 2026 10:19 AM (IST)

वाशीम जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या 836 शेतकऱ्यांना दिलास

वाशीम जिल्ह्यात यावर्षी एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील ८३६ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ५० लाख रुपयांचा मदत निधी मंजूर करण्यात आला आहे.1 ते 4 एप्रिल दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील ५७ गावांमधील 291.61 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते.जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या पंचनामे व अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाने मदतीस मंजुरी दिली आहे.खरीप हंगामाच्या तोंडावर मिळालेल्या या मदतीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून आर्थिक अडचणीतून सावरण्यास मदत होणार आहे.

14 June 2026 10:17 AM (IST)

डिझेल संपल्याने पुणे पोलिसांच्या गाडयांना ब्रेक , मोटार परिवहन विभागाचा डिझेल साठा संपला

डिझेल संपल्याने कोणतेही डिझेल वाहने पुढील आदेशापर्यंत इंधन भरण्यासाठी पाठवू नका असे आदेश दिले आहेत. पुणे शहर आयुक्त कार्यलायात 300 वाहने डिझेलवर चालतात. शहरातील कायदा सुवेवस्था गुन्हे प्रतिबंध बंदोबस्त आपत्कालीन सेवेसाठी असणाऱ्या वाहनावर इंधन संकट

14 June 2026 10:05 AM (IST)

कॉमेडियन प्रणीत मोरे शो मधील वाद... महिला डॉक्टर सेजल पवारला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले 

कॉमेडियन प्रणीत मोरे शो मधील वाद प्रकरणातील आरोपी महिला डॉक्टर सेजल पवार यांना केईएम रुग्णालयातून १५ दिवसांच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. मुंबईच्या सरकारी रुग्णालय केईएमच्या डॉक्टर सेजल पवार यांनी ₹३७० च्या बिर्याणी शो दरम्यान आक्षेपार्ह टिप्पणीही केली होती. यानंतर, महाराष्ट्र सायबरने सेजल पवार यांच्यासह प्रणीत मोरे यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.

14 June 2026 10:04 AM (IST)

व्यापार आणि इराण युद्धाच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि ट्रम्प यांची भेट होणार 

व्यापार आणि इराण युद्धाच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि ट्रम्प यांची फेब्रुवारीनंतरची पहिली भेट होणार अशी शक्यता आहे. जी-७ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या द्विपक्षीय बैठकीची घोषणा व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी केली असली तरी, भारतीय बाजूने कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्स आणि स्लोव्हाकियाच्या जवळपास आठवडाभराच्या दौऱ्यावर रवाना झाल्यानंतर काही तासांनी, इव्हियान येथील जी7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने त्यांची आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट होईल, अशी माहिती व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली.

14 June 2026 09:41 AM (IST)

शिवसेना UBTच्या खासदारांची मातोश्रीवर बैठक 

शिवसेना सर्व खासदारांची आज मातोश्रीवर बैठक पार पडणार आहे.. उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडणार आहे.. मागील काही दिवसांपासून शिवसेना UBTचे काही खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा होत आहेत.. याच पार्श्वभूमीवर या बैठकीचं आयोजन केल्याची माहिती आहे..खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव हे गेल्या काही बैठकांना गैरहजर होते, त्यामुळे आता १४ तारखेच्या बैठकीला तरी ते उपस्थित राहणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.. 

14 June 2026 09:35 AM (IST)

रोहित पवारांचा सरकारला अल्टिमेटम 'संध्याकाळपर्यंत मागण्या मान्य करा', अन्यथा...

शेतकऱ्यांसाठी आमदार रोहित पवार मैदानात उतरलेत. पंढरपुरात गेल्या तीन दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. संध्याकाळपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाला नाही तर सोमवारी सकाळी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर जवळील संत नामदेव पायरीजवळ जाऊन अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार.असा इशारा रोहित पवारांनी दिलाय.. दरम्यान त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आज अनेक नेते आंदोलनस्थळी भेट देणार आहेत.. राजू शेट्टी 11 वाजता, महादेव जानकर दुपारी 12 वाजता तर कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेले मनोज जरांगेही दुपारी 1 वाजता आंदोलनस्थळी भेट देणार आहेत..तसंच खासदार सुप्रिया सुळेंदेखील आंदोलनस्थली भेट देऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत...

14 June 2026 09:24 AM (IST)

बंडखोरीनंतर नाशिकमध्ये आता हॉटेल पॉलिटिक्स

नाशिक विधान परिषद निवडणुकीमध्ये बंडखोरीच्या पॉलिटिकल ड्राम्यानंतर आता हॉटेल पॉलिटिक्सची एंट्री झालीय. नरेंद्र दराडे आज नाशिकमधील महायुतींच्या मतदारांना घेऊन पुढील चार दिवसांसाठी ठाण्यात मुक्कामासाठी आले आहेत..विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी नाशिकमध्ये नगरसेवकांचा घोडेबाजार होऊ नये याकरिता नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलंय..कल्याण रोड येथील साह्या ग्रँड या हॉटेलमध्ये या नगरसेवक मुक्कामी आहेत..    

14 June 2026 09:00 AM (IST)

राज ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त जनतेसाठी खास उपक्रम

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त जनतेसाठी खास उपक्रम,मुंबईतील दुचाकी वाहनधारकांसाठी पेट्रोलवर प्रति लिटर ₹५ सूट देण्यात येणार आहे.जनतेच्या हितासाठी आणि वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर मनसेकडून हा छोटासा दिलासा.स्थळ: एच. पी. बत्रा पेट्रोल पंप, साकी-विहार रोड, साकीनाका, मुंबई,वेळ: सकाळी ९ ते रात्री ९ 

14 June 2026 08:59 AM (IST)

लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ नवे लष्करप्रमुख

लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ नवे लष्करप्रमुख…३० जूनला पदभार स्वीकारणार …धीरज सेठ यांना दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार …

14 June 2026 08:37 AM (IST)

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा आज वाढदिवस

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा आज वाढदिवस...सर्वच क्षेत्रातून राज ठाकरेंवर शुभेच्छांचा वर्षाव.....तर लोकोपयोगी उपक्रमातून वाढदिवस साजरा करा, राज ठाकरेंचं मनसैनिकांना आवाहन...

14 June 2026 08:36 AM (IST)

देसाईंच्या नाराजीवर गिरीश महाजनांची भूमिका

येऊ नको म्हटलं तर कोणत्या गाडीत बसू... अशी आमची अवस्था... शंभुराज देसाईंचा नाराजीचा सूर कायम... तर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा... तो विषय संपला... देसाईंच्या नाराजीवर गिरीश महाजनांची भूमिका....

14 June 2026 08:35 AM (IST)

भारताचा पहिला सामना पाकिस्तानासोबत होणार

भारतीय महिला टी विश्वचषकाला सुरुवात झाली आहे, यामध्ये पहिला सामना हा इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यात यजमान संघाने पहिल्या सामन्यात दमदार विजय मिळवला. आता भारताचा संघ हा स्पर्धेची सुरुवात ही 14 जून रोजी करणार आहे. भारताचा पहिला सामना हा त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे हा सामना भारताच्या संघासाठी महत्वाचा असणार आहे

14 June 2026 08:35 AM (IST)

नाशिक विधान परिषद  हॉटेल पॉलिटिक्सची एंट्री

नाशिक विधान परिषद निवडणुकीच्या पूर्वी नरेंद्र दराडेंची हॉटेल पॉलिटिक्स.विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी नाशिक मध्ये नगरसेवकांचा घोडेबाजार होऊ नये याकरिता नाशिक मधील काही-नगरसेवकांना कल्याण रोड येथील सह्या ग्रँड या हॉटेलमध्य नरेंद्र दराडे युतीच्या नगरसेवकांना घेऊन पोहचले आहेत.

14 June 2026 08:34 AM (IST)

 शिवसेना सर्व खासदारांची मातोश्रीवर बैठक

उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत होणार बैठक,शिवसेना युबीटीचे काही खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्या वारंवार येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर होतंय बैठक,खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव हे गेल्या काही बैठकांना गैरहजर होते, त्यामुळे आता १४ तारखेच्या बैठकीला तरी उपस्थित राहणार का याकडे लक्ष. 

14 June 2026 08:33 AM (IST)

रोहित पवार यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस

 संध्याकाळपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाला नाही तर सोमवारी सकाळी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर जवळील संत नामदेव पायरीजवळ जाऊन अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार.आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला इशारा दिलाय. 

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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