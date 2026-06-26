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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईतील गांधी मार्केट परिसरात पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी मॅनहोलमध्ये पडला

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Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 26, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:42 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईतील गांधी मार्केट परिसरात पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी मॅनहोलमध्ये पडला
26 June 2026 10:40 AM (IST)

मुंबईतील गांधी मार्केट परिसरात पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी मॅनहोलमध्ये पडला 

 

मुंबईतील गांधी मार्केट परिसरात पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी मॅनहोलमध्ये पडल्याच्या घटनेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय... महापौर रितू तावडे यांनी ही घटना संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. पावसामुळे पाणी साचलेल्या परिसराची पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला होता. मात्र तो नेमका कशामुळे आणि कशा परिस्थितीत पडला, याची तपासणी आता केली जाणार आहे.
घटनास्थळी उपस्थित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाणार असून ड्रेन उघडा का होता, सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, याचीही चौकशी होणार आहे.

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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