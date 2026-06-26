/Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईतील गांधी मार्केट परिसरात पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी मॅनहोलमध्ये पडला

मुंबईतील गांधी मार्केट परिसरात पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी मॅनहोलमध्ये पडल्याच्या घटनेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय... महापौर रितू तावडे यांनी ही घटना संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. पावसामुळे पाणी साचलेल्या परिसराची पाहणी करत असताना महापालिकेचा कर्मचारी उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला होता. मात्र तो नेमका कशामुळे आणि कशा परिस्थितीत पडला, याची तपासणी आता केली जाणार आहे.
घटनास्थळी उपस्थित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाणार असून ड्रेन उघडा का होता, सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, याचीही चौकशी होणार आहे.
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