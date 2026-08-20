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Maharashtra Breaking News Today LIVE: ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’चे आश्वासन कागदावरच?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 august 2026:   राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 20, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:21 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’चे आश्वासन कागदावरच?
20 August 2026 10:20 AM (IST)

पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी गुडन्यूज!

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत दप्तर मिळणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जवळपास 41 लाख ४३ हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. विद्यमान योजनेअंतर्गत दप्तरांचे वाटप केले जाईल. ज्या पालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीतून विद्यार्थ्यांना दप्तर किंवा त्यासाठीची रक्कम दिली जाते, त्या शाळांना राज्यस्तरीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

20 August 2026 10:13 AM (IST)

‘ओपन स्पेस पॉलिसी’चे आश्वासन कागदावरच?

- मुंबईतील मोकळ्या जागा, मैदाने आणि उद्यानांच्या वापरावरून पुन्हा राजकीय चर्चा

- मोकळ्या भूखंडांच्या वाटपावरून वाद; महायुतीच्या आश्वासनाची आठवण
- महायुतीच्या जाहीरनाम्यात ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’ लागू करण्याचे आश्वासन
- मोकळ्या जागांच्या देखभालीची जबाबदारी केवळ मुंबई महापालिकेकडे ठेवण्याचे आश्वासन
- देखभालीमध्ये खासगी सहभागाला परवानगी न देण्याची भूमिका
- स्थानिक नागरिक संघटना आणि ALMना देखरेखीत सहभागी करण्याचेही आश्वासन
- निवडणुकीनंतर सहा महिने उलटूनही धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय नाही
- एकीकडे ओपन स्पेस जपण्याचे आश्वासन, तर दुसरीकडे भूखंडांच्या वापरावरून वाद
- मुंबईतील मोकळ्या जागांसाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट धोरणाची मागणी
- ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’ प्रत्यक्षात कधी येणार? मुंबईकरांचा सवाल

20 August 2026 10:12 AM (IST)

मुंबईतील अंधेरीत माथाडी कामगारावर हल्ला

 

अंधेरीत माथाडी कामगारावर हप्तेखोरीच्या वादातून जीवघेणा हल्ला झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरमहा 20 हजार रुपयांचा हप्ता दे, अन्यथा काम करू देणार नाही, अशी धमकी देत नदीम नसरुद्दीन शेख यांना अडवल्याचा आरोप आहे. ट्रेडस्टार बिल्डिंगजवळ भररस्त्यात 8 ते 10 जणांच्या टोळक्याने लाकडी दांडक्यांनी नदीम शेख यांच्यावर बेदम मारहाण केल्याचं सांगितलं जात आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून डाव्या पायाच्या गुडघ्याचं हाड फ्रॅक्चर झालं आहे. सध्या त्यांच्यावर कूपर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

20 August 2026 10:09 AM (IST)

बीबी-का-मकबऱ्यात टवाळखोरांचा धिंगाणा, बेल्ट भिरकावत पर्यटकांना धमकी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बीबी-का-मकबऱ्याच्या परिसरात पाच टवाळखोरांनी बेल्ट भिरकावत पर्यटकांमध्ये दहशत निर्माण केली.. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे..

20 August 2026 09:59 AM (IST)

पुण्यातील वाकड पुलावर ओव्हरटेकच्या वादातून दोन वाहनचालकांमध्ये हाणामारी

पुण्यातील वाकड पुलावर ओव्हरटेकच्या वादातून दोन वाहनचालकांमध्ये हाणामारी झाल्याची घटना घडलीय.. ओव्हरटेक करताना वाहनाला कट लागल्याने वादाला सुरुवात झाली.. त्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये हाणामारी झाल्याने काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.. वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकरांचा संयम सुटत असल्याचे या घटनेतून पुन्हा समोर आले..

20 August 2026 09:56 AM (IST)

बुडणाऱ्या बोटीतील 9 मच्छिमारांना वाचवण्यात यश

JNPAजवळच्या समुद्रात एका बुडणा-या बोटीला आणि या बोटीवरील 9 खलाशांना वाचवण्यात पोलिसांना यश आलंय.. इंजिन रुममध्ये पाणी शिरल्यानं या बोटीचं इंजिन बंद पडलं.. आणि बोट बुडू लागली.. मुंबई पोलिसांना याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीनं मदत कार्य सुरु करुन बोटीवरील 9 मच्छिमारांना वाचवलं.. तसं एका खासगी बोटीच्या मदतीनं बुडणारी बोट टग करुन भाऊचा धक्का येथील समुद्र किना-यावर आणली..

20 August 2026 09:56 AM (IST)

डी.पी. रस्त्याचा मार्ग मोकळा होणार, रस्त्याचे काम मार्गी लावण्याचे निर्देश

ठाण्यातील कासारवडवली ते मोगरपाडा गाव परिसरातील ७८० मीटर लांबीच्या डी.पी. रस्त्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.. स्थानिक नागरिकांशी सामंजस्याने चर्चा करून उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत...

20 August 2026 09:49 AM (IST)

पुण्यात कोयता गँगची दहशत कायम

पुण्यातील दांडेकर पूल परिसरात तीन ते चार तरूण कोयते घेऊन दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केलाय... या तरुणांनी घरांच्या दरवाजावर कोयते आपटल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय... या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे... पुण्यात कायद्याचा धाक उरलाय की नाही असा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित होतोय..

20 August 2026 09:39 AM (IST)

साठ्ये कॉलेजमधील राड्यावरुन अमित ठाकरेंनी अभाविपला इशारा दिलाय..

'मुलींवर हात टाकाल तर आम्ही मारणारच'
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मनसे नेते अमित ठाकरेंचा अभाविपला इशारा
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विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवा,नादाला लागाल तर मारु'
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'सत्तेतील भाजपच्या संघटनेनं काम का केलं नाही?'

20 August 2026 09:33 AM (IST)

शासकीय जमीन वाटपावरील बंदी रद्द

राज्यात गाजलेल्या 'आदर्श' गृहनिर्माण संस्था भूखंड वाटप घोटाळ्यानंतर सरकारी भूखंड वाटपावर घातलेली बंदी अखेर राज्य सरकारने उठविली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासंदर्भातील सुधारित धोरण जाहीर केले आहे.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार सरकारने भूखंड वाटपाच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करीत २०१० पासून बंद पडलेली शासकीय भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणानुसार, यापुढे शासकीय जमिनीचे वाटप जुन्या 'पद्धतीप्रमाणे सोडतीद्वारे न होता 'थेट लिलाव' प्रक्रियेद्वारे केले जाईल. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करतील. त्यानंतर जाहिरात देऊन तांत्रिक व वित्तीय लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाईल.

20 August 2026 08:33 AM (IST)

मुंबईच्या महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या टेंडरवरून वाद

मुंबईच्या महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या टेंडरवरून वाद, उधळपट्टी कशासाठी, विरोधकांचा सवाल, तर प्रसिद्धीऐवजी बदनामी अधिक, जनसंपर्क विभागाला अधिक चांगला सहाय्यक आयुक्त द्या, रितू तावडेंचं आयुक्तांना पत्र

20 August 2026 08:33 AM (IST)

पुण्यात भाडेकरुंनी माहिती लपवल्यानं कारवाई

--पुण्यात शेकडो घरमालकांवर थेट गुन्हा दाखल

--आंबेगाव, शिवाजीनगर, वाघोलीत पोलिसांची कारवाई
--150हून अधिक घरमालकांवर गुन्हा दाखल

20 August 2026 08:29 AM (IST)

पनवेलमध्ये शौचालयाच्या खोलीतच संसार थाटला

पनवेल महापालिकेच्या सार्वजनिक शौचालयात बेड, सोफा, वॉशिंग मशीन, किचन.... शौचालयाच्या खोलीतच संसार थाटला....हे नेमकं सार्वजनिक शौचालय की वन रूम किचन?....

20 August 2026 08:03 AM (IST)

राज्यात SIRचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून पुढील टप्प्याच्या वेळापत्रकात बदल

राज्यात SIRचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून पुढील टप्प्याच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आलाय.. त्यानुसार अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबरऐवजी ४ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना बुधवारी हा नवीन कार्यक्रम कळवला आहे. एसआयआर प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार होती. आता ही यादी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित होणार आहे. तर प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दावे व हरकती नोंदविण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर अशी मुदत देण्यात आली आहे. या दावे आणि हरकतींवर निर्णय घेण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ते २९ ऑक्टोबर असा कालावधी घेतला जाणार आहे आणि त्यानंतर ४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल

20 August 2026 08:02 AM (IST)

सेना कुणाची? आज पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडणार आहे.. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी काल आपला युक्तिवाद संपवलाय... आज ठाकरेंकडून देवदत्त कामत तर शिंदेंगटाकडून मुकूल रोहितगी युक्तिवाद करणार आहेत.. काल झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह देता येणार नाही...त्यामुळे धनुष्याबाण गोठवा असा युक्तिवाद केला..त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय..  

20 August 2026 08:02 AM (IST)

, ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांचं जेनझीबाबत वक्तव्य.

आजची तरुण पीढी कुणाचंही ऐकत नाही, तरुणाईला सांगण्याच्या भानगडीत पडू नका, ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांचं जेनझीबाबत वक्तव्य...

20 August 2026 08:02 AM (IST)

पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 1 कोटी 65 लाखांवर

पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 1 कोटी 65 लाखांवर.. हजारो अपात्र बहिणींकडून बेकायदेशीरपणे पैशांचा लाभ.. अपात्र महिलांकडून वसुली करण्याची यंत्रणा अद्याप ठप्प...आरटीआयमधून माहिती समोर..

20 August 2026 08:01 AM (IST)

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करुन हत्या

जुन्नरच्या पिंपळवंडीत नसरापूरची पुनरावृत्ती, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करुन हत्या, सायकल शिकवायच्या बहाण्याने केला घात, नराधमाला अटक, 13 दिवसांची पोलीस कोठडी

20 August 2026 08:01 AM (IST)

जनसंपर्क विभागाला अधिक चांगला सहाय्यक आयुक्त द्या

मुंबईच्या महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या टेंडरवरून वाद, उधळपट्टी कशासाठी, विरोधकांचा सवाल, तर प्रसिद्धीऐवजी बदनामी अधिक, जनसंपर्क विभागाला अधिक चांगला सहाय्यक आयुक्त द्या, रितू तावडेंचं आयुक्तांना पत्र

20 August 2026 08:00 AM (IST)

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा इशारा,

29 ऑगस्टपासून अंतरवालीत आंदोलन करणार, दखल न घेतल्यास मुंबईत घुसणार, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा इशारा, मराठ्यांचं वाटोळे करण्यासाठी प्लान सुरू, जरांगेंचा आरोप

20 August 2026 08:00 AM (IST)

जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या पदाधिका-यांना सूचना

ओमराजे निंबाळकर आपलेच होते, त्यांच्यावर टीका करणार नाही, मातोश्रीवरील धाराधिवच्या पदाधिका-यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंचं वक्तव्य, जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या पदाधिका-यांना सूचना

20 August 2026 07:59 AM (IST)

नारायण राणेंचं नाव खासदारकीसाठी सुचवल्यानं मला मंत्रिपद नाही

नारायण राणेंचं नाव खासदारकीसाठी सुचवल्यानं मला मंत्रिपद नाही, शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकरांचं वक्तव्य, राणेंचं नाव सुचवल्यानं धमक्या आल्याचाही दावा... 

20 August 2026 07:59 AM (IST)

शिवसेना नेते रामदास कदम यांचा खोचक टोला

स्वतःला खासदारकी, मुलाला आमदारकी... सुनील तटकरेंकडे कोणता जादूटोणा, शिवसेना नेते रामदास कदम यांचा खोचक टोला, भोंदू खरातचा संदर्भ देत कदमांकडून शंकाही उपस्थित

20 August 2026 07:58 AM (IST)

शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात जनता दरबार घेत गणेश नाईकांचा हल्लाबोल

येऊरच्या कथित टीडीआर घोटाळ्यात अनेक उच्चपदस्थांचा सहभाग, शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात जनता दरबार घेत गणेश नाईकांचा हल्लाबोल, सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचाही इशारा...

20 August 2026 07:58 AM (IST)

मराठी अस्मिता टिकवणं गरजेचं, परिवहनमंत्री सरनाईकांचं स्पष्टीकरण..

मराठीत न बोलणा-या रिक्षा टॅक्सी चालकांवर आजपासून कारवाईला सुरुवात, रोजगार बुडावा ही आमची अपेक्षा नाही, मात्र मराठी अस्मिता टिकवणं गरजेचं, परिवहनमंत्री सरनाईकांचं स्पष्टीकरण.. 

20 August 2026 07:58 AM (IST)

आजही कामत ठाकरेंची बाजू मांडणार..

विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय दहाव्या अनुसूचीला धरून नाही.. अधिकारक्षेत्राबाहेर अध्यक्षांनी निर्णय दिल्याचा देवदत्त कामंतांचा युक्तिवाद... आजही कामत ठाकरेंची बाजू मांडणार..

20 August 2026 07:57 AM (IST)

धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या नाही तर गोठवा

धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या नाही तर गोठवा, अंतिम युक्तिवादावेळी कपिल सिब्बल यांची मोठी मागणी, चिन्हाचे सगळे फायदे शिंदेंनी घेतल्याचे ताशेरे... जनतेचा आशीर्वाद आम्हालाच, शिंदेंचं वक्तव्य

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates
maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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