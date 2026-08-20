Maharashtra Breaking News Today LIVE: ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’चे आश्वासन कागदावरच?

- मुंबईतील मोकळ्या जागा, मैदाने आणि उद्यानांच्या वापरावरून पुन्हा राजकीय चर्चा
- मोकळ्या भूखंडांच्या वाटपावरून वाद; महायुतीच्या आश्वासनाची आठवण
- महायुतीच्या जाहीरनाम्यात ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’ लागू करण्याचे आश्वासन
- मोकळ्या जागांच्या देखभालीची जबाबदारी केवळ मुंबई महापालिकेकडे ठेवण्याचे आश्वासन
- देखभालीमध्ये खासगी सहभागाला परवानगी न देण्याची भूमिका
- स्थानिक नागरिक संघटना आणि ALMना देखरेखीत सहभागी करण्याचेही आश्वासन
- निवडणुकीनंतर सहा महिने उलटूनही धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय नाही
- एकीकडे ओपन स्पेस जपण्याचे आश्वासन, तर दुसरीकडे भूखंडांच्या वापरावरून वाद
- मुंबईतील मोकळ्या जागांसाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट धोरणाची मागणी
- ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’ प्रत्यक्षात कधी येणार? मुंबईकरांचा सवाल
अंधेरीत माथाडी कामगारावर हप्तेखोरीच्या वादातून जीवघेणा हल्ला झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरमहा 20 हजार रुपयांचा हप्ता दे, अन्यथा काम करू देणार नाही, अशी धमकी देत नदीम नसरुद्दीन शेख यांना अडवल्याचा आरोप आहे. ट्रेडस्टार बिल्डिंगजवळ भररस्त्यात 8 ते 10 जणांच्या टोळक्याने लाकडी दांडक्यांनी नदीम शेख यांच्यावर बेदम मारहाण केल्याचं सांगितलं जात आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून डाव्या पायाच्या गुडघ्याचं हाड फ्रॅक्चर झालं आहे. सध्या त्यांच्यावर कूपर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बीबी-का-मकबऱ्याच्या परिसरात पाच टवाळखोरांनी बेल्ट भिरकावत पर्यटकांमध्ये दहशत निर्माण केली.. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे..
पुण्यातील वाकड पुलावर ओव्हरटेकच्या वादातून दोन वाहनचालकांमध्ये हाणामारी झाल्याची घटना घडलीय.. ओव्हरटेक करताना वाहनाला कट लागल्याने वादाला सुरुवात झाली.. त्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये हाणामारी झाल्याने काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.. वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकरांचा संयम सुटत असल्याचे या घटनेतून पुन्हा समोर आले..
JNPAजवळच्या समुद्रात एका बुडणा-या बोटीला आणि या बोटीवरील 9 खलाशांना वाचवण्यात पोलिसांना यश आलंय.. इंजिन रुममध्ये पाणी शिरल्यानं या बोटीचं इंजिन बंद पडलं.. आणि बोट बुडू लागली.. मुंबई पोलिसांना याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीनं मदत कार्य सुरु करुन बोटीवरील 9 मच्छिमारांना वाचवलं.. तसं एका खासगी बोटीच्या मदतीनं बुडणारी बोट टग करुन भाऊचा धक्का येथील समुद्र किना-यावर आणली..
ठाण्यातील कासारवडवली ते मोगरपाडा गाव परिसरातील ७८० मीटर लांबीच्या डी.पी. रस्त्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.. स्थानिक नागरिकांशी सामंजस्याने चर्चा करून उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत...
पुण्यातील दांडेकर पूल परिसरात तीन ते चार तरूण कोयते घेऊन दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केलाय... या तरुणांनी घरांच्या दरवाजावर कोयते आपटल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय... या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे... पुण्यात कायद्याचा धाक उरलाय की नाही असा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित होतोय..
'मुलींवर हात टाकाल तर आम्ही मारणारच'
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मनसे नेते अमित ठाकरेंचा अभाविपला इशारा
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विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवा,नादाला लागाल तर मारु'
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'सत्तेतील भाजपच्या संघटनेनं काम का केलं नाही?'
राज्यात गाजलेल्या 'आदर्श' गृहनिर्माण संस्था भूखंड वाटप घोटाळ्यानंतर सरकारी भूखंड वाटपावर घातलेली बंदी अखेर राज्य सरकारने उठविली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासंदर्भातील सुधारित धोरण जाहीर केले आहे.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार सरकारने भूखंड वाटपाच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करीत २०१० पासून बंद पडलेली शासकीय भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणानुसार, यापुढे शासकीय जमिनीचे वाटप जुन्या 'पद्धतीप्रमाणे सोडतीद्वारे न होता 'थेट लिलाव' प्रक्रियेद्वारे केले जाईल. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करतील. त्यानंतर जाहिरात देऊन तांत्रिक व वित्तीय लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाईल.
मुंबईच्या महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या टेंडरवरून वाद, उधळपट्टी कशासाठी, विरोधकांचा सवाल, तर प्रसिद्धीऐवजी बदनामी अधिक, जनसंपर्क विभागाला अधिक चांगला सहाय्यक आयुक्त द्या, रितू तावडेंचं आयुक्तांना पत्र
--आंबेगाव, शिवाजीनगर, वाघोलीत पोलिसांची कारवाई
--150हून अधिक घरमालकांवर गुन्हा दाखल
पनवेल महापालिकेच्या सार्वजनिक शौचालयात बेड, सोफा, वॉशिंग मशीन, किचन.... शौचालयाच्या खोलीतच संसार थाटला....हे नेमकं सार्वजनिक शौचालय की वन रूम किचन?....
राज्यात SIRचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून पुढील टप्प्याच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आलाय.. त्यानुसार अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबरऐवजी ४ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना बुधवारी हा नवीन कार्यक्रम कळवला आहे. एसआयआर प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार होती. आता ही यादी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित होणार आहे. तर प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दावे व हरकती नोंदविण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर अशी मुदत देण्यात आली आहे. या दावे आणि हरकतींवर निर्णय घेण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ते २९ ऑक्टोबर असा कालावधी घेतला जाणार आहे आणि त्यानंतर ४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडणार आहे.. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी काल आपला युक्तिवाद संपवलाय... आज ठाकरेंकडून देवदत्त कामत तर शिंदेंगटाकडून मुकूल रोहितगी युक्तिवाद करणार आहेत.. काल झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह देता येणार नाही...त्यामुळे धनुष्याबाण गोठवा असा युक्तिवाद केला..त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय..
आजची तरुण पीढी कुणाचंही ऐकत नाही, तरुणाईला सांगण्याच्या भानगडीत पडू नका, ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांचं जेनझीबाबत वक्तव्य...
पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 1 कोटी 65 लाखांवर.. हजारो अपात्र बहिणींकडून बेकायदेशीरपणे पैशांचा लाभ.. अपात्र महिलांकडून वसुली करण्याची यंत्रणा अद्याप ठप्प...आरटीआयमधून माहिती समोर..
जुन्नरच्या पिंपळवंडीत नसरापूरची पुनरावृत्ती, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करुन हत्या, सायकल शिकवायच्या बहाण्याने केला घात, नराधमाला अटक, 13 दिवसांची पोलीस कोठडी
मुंबईच्या महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या टेंडरवरून वाद, उधळपट्टी कशासाठी, विरोधकांचा सवाल, तर प्रसिद्धीऐवजी बदनामी अधिक, जनसंपर्क विभागाला अधिक चांगला सहाय्यक आयुक्त द्या, रितू तावडेंचं आयुक्तांना पत्र
29 ऑगस्टपासून अंतरवालीत आंदोलन करणार, दखल न घेतल्यास मुंबईत घुसणार, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा इशारा, मराठ्यांचं वाटोळे करण्यासाठी प्लान सुरू, जरांगेंचा आरोप
ओमराजे निंबाळकर आपलेच होते, त्यांच्यावर टीका करणार नाही, मातोश्रीवरील धाराधिवच्या पदाधिका-यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंचं वक्तव्य, जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या पदाधिका-यांना सूचना
नारायण राणेंचं नाव खासदारकीसाठी सुचवल्यानं मला मंत्रिपद नाही, शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकरांचं वक्तव्य, राणेंचं नाव सुचवल्यानं धमक्या आल्याचाही दावा...
स्वतःला खासदारकी, मुलाला आमदारकी... सुनील तटकरेंकडे कोणता जादूटोणा, शिवसेना नेते रामदास कदम यांचा खोचक टोला, भोंदू खरातचा संदर्भ देत कदमांकडून शंकाही उपस्थित
येऊरच्या कथित टीडीआर घोटाळ्यात अनेक उच्चपदस्थांचा सहभाग, शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात जनता दरबार घेत गणेश नाईकांचा हल्लाबोल, सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचाही इशारा...
मराठीत न बोलणा-या रिक्षा टॅक्सी चालकांवर आजपासून कारवाईला सुरुवात, रोजगार बुडावा ही आमची अपेक्षा नाही, मात्र मराठी अस्मिता टिकवणं गरजेचं, परिवहनमंत्री सरनाईकांचं स्पष्टीकरण..
विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय दहाव्या अनुसूचीला धरून नाही.. अधिकारक्षेत्राबाहेर अध्यक्षांनी निर्णय दिल्याचा देवदत्त कामंतांचा युक्तिवाद... आजही कामत ठाकरेंची बाजू मांडणार..
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 august 2026: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज पु्न्हा कोर्टात सुनावणी.. शिवसेना (युबीटी)चे वकील देवदत्त कामत युक्तिवाद करणार आणि त्यानंतर शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत. आम्हाला मिळणार नसेल तर 'शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह' गोठवा; ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बलांची सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची मागणी . हकालपट्टी करण्यात आलेल्या एकनाथ शिंदेना विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाचा नेता कसा ठरवला? कपिल सिब्बलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात नार्वेकरांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मराठी न येणाऱ्या रिक्षा- टॅक्सीचालकांवर गुरूवारपासून कारवाई करण्यात येणार आहे. जागेवर बॅच-लायसन्स सस्पेंड करणार आहेत. या आणि अशा सर्वच घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून...