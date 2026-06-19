Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यात 2 स्कूल बसचा अपघात

--सिंहगड रस्त्यावर स्कूल बसची धडक
--अपघातामुळे सिंहगड रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी
--सुदैवाने बसमधीस सर्व विद्यार्थी सुखरुप
--अपघातात दोन्ही बसमधील विद्यार्थी सुदैवाने सुखरूप आहेत..कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, अपघातामुळे सिंहगड रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत .. पुढे चाललेल्या बसला पाठीमागून येणाऱ्या बसने धडक दिल्याने हा आपला झाला आहे..
-प्रवाशांनी भरलेली बेस्ट बस खाली केली
-मुंबईत बेस्ट कर्मचा-यांची बंदची हाक
-मुंबईतील रस्त्यावर 'बेस्ट'ची चाकं थांबली
-संजय जाधव यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन
-शिवसेना UBTकडून संजय जाधव यांचा निषेध
-संजय जाधव यांनी पक्षाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप
--धाराशिव मतदारसंघाची उद्या मातोश्रीवर बैठक
--आमदार, जिल्हाप्रमुख, पदाधिका-यांची बैठक
--संघटनेत फूट पडू नये यासाठी उद्धव ठाकरे सतर्क
ऑपरेशन टायगरच्या राजकीय गरमागरमीत आज शिवसेनेचा वर्धापन दिन होत आहे...दोन शिवसेनेचे दोन स्वतंत्र मेळावे होणार आहेत...षण्मुखानंद सभागृहात शिवसेना UBTचा वर्धापन दिन तर गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचा जाहीर मेळावा पार पडणार आहे...शिवसेना UBTने अस्सल शिवसेनेचा वर्धापन दिन म्हणत शिंदेंना डिवचण्याचा प्रयत्न केलाय...तर जनात शिवसेना, मनात शिवसेना या लाईनसह शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मेळाव्याची जय्यत तयारी सुरू आहे... या दोन्ही मेळाव्यांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं आणि राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असणार आहे...दरम्यान ठाकरे फुटीर खासदारांबाबत काय बोलणार याकडे लक्ष असणार आहे...तर एकनाथ शिंदे ठाकरेंना काय उत्तर देतात हे पाहणेही महत्त्वाचं असणार आहे...तसेच फुटलेल्या खासदारांविरोधात असलेल्या रोषामुळे शिवसैनिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे...त्यामुळे मुंबई पोलिसांनीही विशेष खबरदारी घेतलेली दिसतेय..
बेस्ट उपक्रमाच्या खासगीकरणाविरोत कामगार कृती समितीचा एल्गार…मध्यरात्रीपासून कर्मचारी संपावर…बससेवा ठप्प झाल्याने मुंबईकरांची तारांबळ..
बेईमानी करणाऱ्यांना सोडणार नाही... कोणी फुटलं तर त्यांना रस्त्यात तुडवा.. संजय राऊतांचं शिवसैनिकांना आवाहन.. तर UBT बुडवा, काँग्रेस वाढवा.. शिंदेसेनेचा पलटवार
शिवसेना UBTपक्ष काँग्रेसमध्ये विलिन करण्याचा डाव... लोकसभाध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात फुटीर खासदारांचा मोठा दावा.. विचारधारेशी प्रतारणा केल्यानं पक्ष सोडल्याचंही नमूद..
ठाकरेंचे 6 खासदार फुटले, व्हीप बजावल्यानंतरही खासदारांची बैठकीला दांडी, ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस, खासदारांवर कारवाईची टांगती तलवार
शिवसेना UBT च्या सहा फुटीर खासदारांच्या पक्षप्रवेशाचा मुहूर्त ठरला.....21 जूनला शिंदेंच्या शिवसेनेत खासदार पक्षप्रवेश करणार असल्याची सूत्रांची माहिती....
दोन्ही शिवसेनेचा आज वर्धापन दिन…षण्मुखानंद सभागृहात उद्धव ठाकरेंचा तर गोरेगावातील नेस्को सेंटरमध्ये शिंदेंचा मेळावा…फुटीर खासदारांबाबत ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष…