Maharashtra Breaking News Today LIVE: उद्धव ठाकरे आजपासून बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात

सहा खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे फुटीर खासदारांच्या मतदारसंघात दौरा करत आहेत.. या दौ-यासाठी काल ते नागपूरात दाखल झाले... दरम्यान यावेळी शिवसैनिकांकडून त्यांचं जंगी स्वागत केलं....यावेळी शिवसैनिकांना संबोधित करताना ठाकरेंनी फुटीर खासदारांसह सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल केलाय...आतापर्यंत अनेक गद्दार निघून गेले मात्र कडवट शिवसैनिक असेपर्यंत पक्ष संपणार नाही, कुणाच्या कितीही पिढ्या उतरल्या तरी शिवसेना कोणीही संपवू शकत नाही असंही उद्धव ठाकरेंनी यावेळी म्हटलंय...
खासदार ओमराजे निंबाळकर, श्रीकांत शिंदे तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला
नवस फेडण्यासाठी बालाजीला गेल्याची सूत्रांची माहिती
निंबाळकर आणि श्रीकांत शिंदे केंद्रीय मंत्रीपदाच्या शर्यतीत
उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी काल एकाच विमानानं प्रवास केलाय... मुंबई ते नागपूर असा प्रवास दोघांनी एकाच विमानातून केलाय...टेकऑफआधी दोन्ही नेत्यांमध्ये दिलखुलास संवाद झालाय...विमानातही हे दोघे बाजू बाजूच्या सीटवरच होते...उद्धव यांच्या शेजारी त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे बसलेले होते... दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांकडून हा एकत्र प्रवास योगायोगानं झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
टोमॅटोची आवक वाढल्याने भाव घसरले आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शुक्रवारी टोमॅटोची विक्रमी 344 टन आवक झाल्याने बाजारभावात मोठी घसरण झाली. टोमॅटोचे होलसेल बाजारातील दर थेट १४ ते २४ रुपये प्रतिकिलो इतके खाली आले. तर किरकोळ बाजारात टोमॅटो ४० ते ५० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे.
कैलास मानसरोबर यात्रेसाठी गेलेले पुण्यातील भाविक काठमांडूत अडकलेत. जवळपास 52 भाविक काठमांडूत अडकून आहे. चीन सरकारने परमिट देऊनही व्हिसा न दिल्यानं हे भाविक नेपाळच्या काठमांडूत अडकून पडले आहेत. या सर्व भाविकांनी यात्रेसाठी लागणारे सर्व आवश्यक दस्तऐवज आणि अर्ज वेळेत सादर केले होते. मात्र, ऐनवेळी चीन प्रशासनाकडून व्हिसा मिळण्यात अडचणी येत असल्याने भाविकांचा पुढील प्रवास रखडला आहे. या परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने यात हस्तक्षेप करावा आणि अडकलेल्या भाविकांना मदत करावी, अशी मागणी होतेय.
उद्धव ठाकरे आजपासून बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात…यवतमाळ, वाशिम, हिंगोलीसह धाराशिवमधील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार…बंडखोरांबाबत ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष
दोन-चार गद्दार निघून गेल्यानं शिवसेना संपत नसते… कुणाच्या कितीही पिढ्या उतरल्या तरी शिवसेना संपवू शकत नाही…नागपुरातून उद्धव ठाकरेंचा घणाघात…
मुख्यमंत्र्यांनी संजय पाटलांवर कारवाई करावी,संजय पाटलांवर FIR नोंद झाली का?संजय पाटलांच्या वक्तव्यावर सतेज पाटलांचा सवाल
गँगस्टर बोलणार नाही ते खासदार बोलतोय,तो बॉम्ब फोडेन; ५ खून केलेत इतकं सगळं बोलतो तरी चौकशी नाही,मनसेच्या मेळाव्यात राज ठाकरेंचं वक्तव्य
मुंबई ते नागपूर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंचा एकाच विमानाने प्रवास…टेकऑफआधी दोन्ही नेत्यांचा दिलखुलास संवाद…राजकीय चर्चांना उधाण…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सेशल्सच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर जात आहेत. सेशल्सच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याला ते 'सन्माननीय प्रमुख पाहुणे' म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील सुरक्षा यांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 June 2025: किल्ले रायगडावर आता तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडतोय. किल्ले विशाळगडावर तिथी प्रमाणे शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा होणार आहे. उद्धव ठाकरे यवतमाळच्या दौऱ्यावर आहेत. ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेले संजय देशमुख यांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरेंची तोड धडाडणार आहे. याचे आणि इतर सगळ्याचे अपडेट्स तुम्ही या ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर जाणून घेऊ शकता.