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Maharashtra Breaking News Today LIVE: उद्धव ठाकरे आजपासून बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 June 2025: किल्ले रायगडावर आज तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडतोय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडणार आहे. याचे आणि इतर सगळ्याच घडामोडींचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 27, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:18 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: उद्धव ठाकरे आजपासून बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात
27 June 2026 10:17 AM (IST)

दोन-चार गद्दार फोडल्यानं शिवसेना संपत नसते- उद्धव ठाकरे 

सहा खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे फुटीर खासदारांच्या मतदारसंघात दौरा करत आहेत.. या दौ-यासाठी काल ते नागपूरात दाखल झाले... दरम्यान यावेळी शिवसैनिकांकडून त्यांचं जंगी स्वागत केलं....यावेळी शिवसैनिकांना संबोधित करताना ठाकरेंनी फुटीर खासदारांसह सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल केलाय...आतापर्यंत अनेक गद्दार निघून गेले मात्र कडवट शिवसैनिक असेपर्यंत पक्ष संपणार नाही, कुणाच्या कितीही पिढ्या उतरल्या तरी शिवसेना कोणीही संपवू शकत नाही असंही उद्धव ठाकरेंनी यावेळी म्हटलंय... 

27 June 2026 10:16 AM (IST)

निंबाळकर आणि श्रीकांत शिंदे केंद्रीय मंत्रीपदाच्या शर्यतीत

खासदार ओमराजे निंबाळकर, श्रीकांत शिंदे तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला
नवस फेडण्यासाठी बालाजीला गेल्याची सूत्रांची माहिती
निंबाळकर आणि श्रीकांत शिंदे केंद्रीय मंत्रीपदाच्या शर्यतीत

27 June 2026 10:07 AM (IST)

उद्धव ठाकरे, फडणवीसांचा एकाच विमानानं प्रवास

उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी काल एकाच विमानानं प्रवास केलाय... मुंबई ते नागपूर असा प्रवास दोघांनी एकाच विमानातून केलाय...टेकऑफआधी दोन्ही नेत्यांमध्ये दिलखुलास संवाद झालाय...विमानातही हे दोघे बाजू बाजूच्या सीटवरच होते...उद्धव यांच्या शेजारी त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे बसलेले होते... दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांकडून हा एकत्र प्रवास योगायोगानं झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

27 June 2026 09:29 AM (IST)

आवक वाढली, भाव घसरले, टोमॅटो कच-यात

टोमॅटोची आवक वाढल्याने भाव घसरले आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शुक्रवारी टोमॅटोची विक्रमी 344 टन आवक झाल्याने बाजारभावात मोठी घसरण झाली. टोमॅटोचे होलसेल बाजारातील दर थेट १४ ते २४ रुपये प्रतिकिलो इतके खाली आले. तर किरकोळ बाजारात टोमॅटो ४० ते ५० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे.

 

27 June 2026 09:28 AM (IST)

पुण्यातील 52 भाविक काठमांडूत अडकले

कैलास मानसरोबर यात्रेसाठी गेलेले पुण्यातील भाविक काठमांडूत अडकलेत. जवळपास 52 भाविक काठमांडूत अडकून आहे. चीन सरकारने परमिट देऊनही व्हिसा न दिल्यानं हे भाविक नेपाळच्या काठमांडूत अडकून पडले आहेत. या सर्व भाविकांनी यात्रेसाठी लागणारे सर्व आवश्यक दस्तऐवज आणि अर्ज वेळेत सादर केले होते. मात्र, ऐनवेळी चीन प्रशासनाकडून व्हिसा मिळण्यात अडचणी येत असल्याने भाविकांचा पुढील प्रवास रखडला आहे. या परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने यात हस्तक्षेप करावा आणि अडकलेल्या भाविकांना मदत करावी, अशी मागणी होतेय.

27 June 2026 09:28 AM (IST)

उद्धव ठाकरे आजपासून बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात

उद्धव ठाकरे आजपासून बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात…यवतमाळ, वाशिम, हिंगोलीसह धाराशिवमधील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार…बंडखोरांबाबत ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष

27 June 2026 09:26 AM (IST)

दोन-चार गद्दार निघून गेल्यानं शिवसेना संपत नसते- नागपुरातून उद्धव ठाकरेंचा घणाघात…

दोन-चार गद्दार निघून गेल्यानं शिवसेना संपत नसते… कुणाच्या कितीही पिढ्या उतरल्या तरी शिवसेना संपवू शकत नाही…नागपुरातून उद्धव ठाकरेंचा घणाघात…

27 June 2026 09:26 AM (IST)

संजय पाटलांवर राज्य शासनाचा वरदहस्त

मुख्यमंत्र्यांनी संजय पाटलांवर कारवाई करावी,संजय पाटलांवर FIR नोंद झाली का?संजय पाटलांच्या वक्तव्यावर सतेज पाटलांचा सवाल

27 June 2026 09:26 AM (IST)

राज ठाकरेंचा संजय दीना पाटलांवर निशाणा

गँगस्टर बोलणार नाही ते खासदार बोलतोय,तो बॉम्ब फोडेन; ५ खून केलेत इतकं सगळं बोलतो तरी चौकशी नाही,मनसेच्या मेळाव्यात राज ठाकरेंचं वक्तव्य

27 June 2026 09:25 AM (IST)

मुंबई ते नागपूर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंचा एकाच विमानाने प्रवास

मुंबई ते नागपूर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंचा एकाच विमानाने प्रवास…टेकऑफआधी दोन्ही नेत्यांचा दिलखुलास संवाद…राजकीय चर्चांना उधाण…

27 June 2026 09:20 AM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून ३ दिवसांच्या सेशल्स दौऱ्यावर रवाना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सेशल्सच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर जात आहेत. सेशल्सच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याला ते 'सन्माननीय प्रमुख पाहुणे' म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील सुरक्षा यांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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