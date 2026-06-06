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Breaking News Today LIVE: जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दहा जणांवर गुन्हा दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 June 2026: राज्याबरोबरच देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा घेतलेला धावता आढावा जाणून घ्या एका क्लिकवर...

Written BySwapnil GhangaleEdited By:Swapnil Ghangale
Published: Jun 06, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:04 AM IST
Breaking News Today LIVE: जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दहा जणांवर गुन्हा दाखल
06 June 2026 09:44 AM (IST)

आगामी 'नीट' च्या पार्श्वभूमीवर गुप्तचर यंत्रणांची लातूर शहरावर करडी नजर

देशभर गाजलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाची धार अद्याप कायम असल्याचे दिसून येत आहे. आगामी २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आणि राज्य तपास यंत्रणा पुन्हा सतर्क झाल्या आहेत. निट पेपर फुटी प्रकरणात अटकेत असलेल्या शिवराज मोटेगावकर याच्या क्लासेस आणि त्यासंदर्भातील घडामोडींवर गुप्तचर यंत्रणांची बारकाईने नजर असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. दरम्यान, सीबीआयच्या विशेष पथकाने सलग २२ दिवस लातूरमध्ये मुक्काम ठोकून शेकडो विद्यार्थी, पालक आणि डॉक्टरांची चौकशी करत तपासाची व्याप्ती अनेक जिल्ह्यांपर्यंत वाढवली होती. आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावरील हालचाली, संशयास्पद संपर्क आणि आर्थिक व्यवहारांवर यंत्रणांची करडी नजर असून कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.

06 June 2026 09:44 AM (IST)

सोलापुरातील बोरामणी शिवारात तब्बल 36 किलो गांजा जप्त, सोलापूर ग्रामीण गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई

दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी शिवारात तब्बल 36 किलो गांजा जप्त छत्तीसगड राज्यातील जगदलपूर येथून गांजा बोरामणी मध्ये येताच पोलिसांनी टाकली धाड टाकली. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने मोठी कारवाई केली असून 36 गड मधून गांजा आणणाऱ्या तीन जणांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. सदर आरोपींना न्यायालयाने सुनावली 9 जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आली आहे. गांजा पुरवठा करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा सोलापूर ग्रामीण पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. 

06 June 2026 09:25 AM (IST)

 चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रवेश केलेल्या रानटी हत्तीच्या कळपाची ताडोबा जवळ एन्ट्री

चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रवेश केलेल्या रानटी हत्तीच्या कळपाची ताडोबा जवळ एन्ट्री झाल्याने वनविभाग आणि ताडोबा प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सावली तालुक्यातील मुरमाडी-गोलाभूज भागातील विस्तीर्ण तलावाचा परिसर 30 च्या संख्येत हत्ती असलेल्या या कळपाने मुक्कामासाठी निवडला आहे. गेली 5 वर्षे गडचिरोली जिल्ह्यात राहून नासधूस करत असलेला हा कळप कोरडी पडलेली वैनगंगा नदी ओलांडून गेले 5 दिवस चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुरमाडी- गोलाभूज भागात मुक्कामी आहे. मुरमाडी भागातील घनदाट जंगल आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता त्यांचा मुक्काम वाढण्याची शक्यता आहे. या गावात एका घराचे नुकसान करत हत्तींनी आपल्या शक्तीची चुणूक दाखवली आहे. खरीप हंगाम आणि शेतशिवारात वाढलेली ग्रामस्थांची वर्दळ लक्षात घेता वनविभागाने  ग्रामस्थांच्या मदतीने परिस्थितीवर लक्ष ठेवत 25 जणांची प्रशिक्षित चमू गावात मुक्कामी ठेवली आहे. हत्तींना गावात येण्यापासून रोखण्यासाठी एकीकडे त्यांच्यावर ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जात आहे. तर कळप गावाजवळ येऊ नये म्हणून पेटते टेंभे लावणे, तिखटाचा धूर करणे असे उपाय योजले जात आहेत. गावात लाऊडस्पिकरद्वारे सावधान रहा, अशी जनजागृती केली जात आहे. रानटी हत्तीचा कळप पाऊसकाळ सुरू होण्याआधी गडचिरोली जिल्ह्यात परत गेला नाही आणि त्याने ताडोबात प्रवेश घेतला तर सर्व अनुकूलता असलेला हा भाग त्यांच्या कायम मुक्कामाचा असू शकेल, सोबतच यामुळे ताडोबाचा आर्थिक कणा असलेल्या सफारी पर्यटनावर संकट ओढवू शकते. 

06 June 2026 09:00 AM (IST)

दहावी पास पात्रतेची नोकरी पदवीधराला देता येणार नाही

नवी दिल्ली: काही सरकारी नोकऱ्या या कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्यांसाठीच असतात. त्या जागेवर पदवीधर किंवा उच्च शिक्षितांना नोकरी द्यायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गी सर्वोच्च न्यायालयाने आज विला. तसे केल्यामुळे खऱ्या दावेदाऱ्यांचा रोजगार हिरावून घेण्यासारखे ठरेल, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने एका बँकेत पदवीधर असल्याचे तपवून अटेंडंटच्या पदाची नोकरी मिळवणाऱ्याला निलंबित करण्याचा बँकेचा निर्णय कायम ठेवला.

06 June 2026 08:59 AM (IST)

इंडिगोची सहा उड्डाणे तात्पुरती केली बंद

देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोने आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमध्ये बदल करत सहा परदेशी मार्गावरील विमान सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमी होत असलेली प्रवासी संख्या, वाढता खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. इंडिगोकडून १ जुलैपासून मलेशियातील लंगकावी, थायलंडमधील क्राबी, व्हिएतनाममधील हो ची मिन्ह सिटी, चीनमधील हाँगकाँग आणि शांघाय या मार्गावरील उड्डाणे बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच कंबोडियातील सीएम रीप मार्गावरील सेवा ३ जुलैपासून स्थगित केली जाणार आहे. या सर्व मार्गावरील उड्डाणे ३० सप्टेंबर पर्यंत बंद राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. आगामी तिमाहीत प्रवासाची मागणी तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या वाढत्या किंमती, वाढलेला खर्च, स्तरावरील परिस्थिती यांचा आर्थिक परिणाम विमान कंपन्यांवर होत आहे.

06 June 2026 08:57 AM (IST)

ऑल इंडिया पॅंथर सेने तर्फे आरक्षण बचाव यात्रेला सुरुवात

महाराष्ट्र राज्यात एस सी घटकांमध्ये आरक्षणाचा वर्गीकरणाचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कडून केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करून ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे अध्यक्ष दीपक केदारे यांनी आरक्षण बचाव यात्रेला सुरुवात केली असून येवल्यातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून शिवसृष्टी स्मारक येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून यात्रेला सुरुवात करण्यात आली याप्रसंगी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून आरक्षण बचाव नारा देण्यात आला. प्रसंगी ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

06 June 2026 08:51 AM (IST)

जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दहा जणांवर गुन्हा दाखल

जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्याच्या कारणावरून जनगणना पर्यवेक्षक,प्रगनक यांच्या वर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय जनगणना कामी हजर राहण्याचे आदेश असून सुद्धा कर्मचाऱ्यांनी कामात कसूर केल्याच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम अंतर्गत एकूण 10 जणांवर नानलपेठ आणि नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

06 June 2026 08:45 AM (IST)

परभणी - जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दहा जणांवर गुन्हा दाखल

जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्याच्या कारणावरून जनगणना पर्यवेक्षक, प्रगनक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय जनगणना कामी हजर राहण्याचे आदेश असून सुद्धा कर्मचाऱ्यांनी कामात कसूर केल्याच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम अंतर्गत एकूण 10 जणांवर नानलपेठ आणि नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील तपास पोलीस करत आहेत. नानलपेठ पोलीस स्टेशन आणि नवा मोंढा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

06 June 2026 08:45 AM (IST)

जळगाव नेऊर येथे सहा एकर डाळिंब बागेवर शेतकऱ्याने चालवला ट्रॅक्टर 

जून महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहामध्ये उन्हाची तीव्रता अधिक वाढल्याने फळबाग जगणे मुश्किल होत आहे त्यातच डाळिंब बागेवर तेल्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे जळगाव नेऊर येथील डाळिंब उत्पादक शेतकरी पवन शिंदे, गोकुळ शिंदे व योगेश शिंदे यांनी आपल्या सहा एकर डाळिंब बागेवर ट्रॅक्टर फिरवून बाग नष्ट केली आहे. चार वर्षे बाग उभी करण्यासाठी आलेला खर्च, उत्पादनात असलेली तफावत यामुळे शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला असून शासनाने शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

06 June 2026 08:40 AM (IST)

धुवांधार पावसाने माण तालुका झोडपलं; म्हसवडसह अनेक गावांचा वीजपुरवठा खंडित

माण तालुक्याला मान्सूनपूर्व पावसाने झोडपून काढले आहे. म्हसवड, देवापूर, कुकुडवाड, वरकुटे-मलवडी आणि गोंदवले परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. काही ठिकाणी मुसळधार तर कुकुडवाड परिसरात ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या जोरदार पावसामुळे वरकुटे-मलवडी येथील आठवडी बाजार परिसर पाण्याखाली गेला. तर कुकुडवाड-मायणी मार्गावर झाड कोसळल्याने वीज खांब आणि विद्युत तारा तुटल्या. परिणामी मायणी फिडरची वीजपुरवठा यंत्रणा बंद पडली आणि म्हसवडसह परिसरातील अनेक गावांचा वीजपुरवठा खंडित झाला.महावितरणचे कर्मचारी वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अचानक झालेल्या मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले.

06 June 2026 08:40 AM (IST)

रत्नागिरीत 181 गावे दरडप्रवण, तर 6 तालुके पूरप्रवण क्षेत्रात!

रत्नागिरी जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली असून संभाव्य आपत्तीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. यंदा जिल्ह्यातील 181 गावे दरडप्रवण तर चिपळूण, खेड, संगमेश्वर, लांजा, रत्नागिरी आणि राजापूर हे  6 तालुके पूरप्रवण क्षेत्रात जाहीर करण्यात आले आहेत. पावसाळ्यात आंबा, अनुस्कुरा, कुंभार्ली,परशुराम, भोस्ते आणि कशेडी या ६ घाटांमध्ये दरडी कोसळण्याचा मोठा धोका आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे अल्सुरे, कारुळ, हरचेरी, तोंणदे, सोमेश्वर, गोळप, माचाळ आणि चिंचूरटी या 8 गावांचा संपर्क तुटण्याची शक्यता आहे. या सर्व संवेदनशील भागांवर जिल्हा प्रशासन विशेष लक्ष ठेवून असून सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

06 June 2026 08:08 AM (IST)

10 लाख रुपयांच्या नकली नोटा जप्त

वाशिमच्या तोंडगाव टोलनाक्यावर नकली नोटा चलनात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजस्थानमधील एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्याकडून 10 लाख रुपयांच्या नकली नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत.त्याचे दोन साथीदार मात्र फरार झाले.आरोपींनी यापूर्वी वाशिम बायपासवरील पानटपरीवर 500 रुपयांची बनावट नोट वापरल्याचे उघड झाले.पानटपरी चालकाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे टोलनाका कर्मचाऱ्यांनी आरोपीला अडवून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.याप्रकरणी राजस्थान पासिंगची स्कॉर्पिओ गाडीही जप्त करण्यात आली आहे.गेल्या आठवड्यात वाशिम जिल्ह्यात नकली नोटांवरील ही दुसरी मोठी कारवाई असून यापूर्वी 23 लाखांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या.

06 June 2026 08:06 AM (IST)

पुणेकरांवार पाणी कपातीचे संकट? 

एक दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याच्या निर्णयावर विचार सुरू आहे. मान्सूनला झालेला विलंब आणि धरण क्षेत्रातील घटलेला पाणी साठा ही प्रमुख कारण आहे. महापालिकेने आता पासून त्याची तयारी सुरू केली आहे. 4 ही धरणात अवघा एकूण साठवण क्षमतेच्या 20 टक्के इतका पाणी साठा आहे.

06 June 2026 08:02 AM (IST)

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार फॅमेलीच्या कार्यक्रमाला गैरहजर

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या सकाळी 8:45 वा पुणे झेडपीच्या शिवराज्य दिन समारंभास हजेरी लावतील त्यानंतर लाल महालच्या शिवराज्यभिषेक दिन सोहळ्यात सहभागी होतील त्यानंतर लोहगाव ला एका हॉटेल उद्घाटनास रवाना होतील. पवार कुटुंबाच्या टेक्नॉलजी ऑन व्हिल्स प्रोग्रामला सुनेत्रा पवार जाणार नाहीत त्यांच्या आजच्या पुणे दौऱ्यात शारदा प्रांगण प्रोग्रामचा कुठेही उल्लेख नाही. 

06 June 2026 07:57 AM (IST)

मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार; कांगपोकपी जिल्ह्यात सशस्त्र हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात 3 जणांचा मृत्यू

मणिपूरमधील हिंसाचार पुन्हा एकदा उफाळून आला असून कांगपोकपी जिल्ह्यातील एका गावावर सशस्त्र हल्लेखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात एका महिलेसह तिघांचा मृत्यू झाला. हल्लेखोरांनी अनेक मिनिटे गोळीबार केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले, तर किमान सात घरे आगीत जळून खाक झाली.

06 June 2026 07:52 AM (IST)

ममता बॅनर्जींच्या बैठकीला फक्त 8 आमदार अन् 6 खासदार उपस्थित

पक्षाध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्याच्या कालीघाट येथील त्यांच्या निवासस्थानी बोलावलेल्या बैठकीला तृणमूलच्या बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी दांडी मारल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पक्षाच्या 80 पैकी तब्बल 60 आमदारांनी गेल्या बैठकीला पाठ फिरवली होती, तर शुक्रवारी झालेल्या ताज्या बैठकीला केवळ 8 आमदार आणि 6 खासदार उपस्थित होते.

06 June 2026 07:52 AM (IST)

नीट परीक्षेतील पेपर फुटीनंतर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर

नीट परीक्षेतील पेपर फुटीनंतर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः घेतला आढावा, महाराष्ट्रात 35 शहरातील पाचशे केंद्रांवर दोन लाखहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देणार, अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, सीसीटीव्ही फिड प्रत्येक जिल्ह्यात मॉनिटर करा. परीक्षार्थी कोणत्या वस्तू घेऊन येऊ शकतात, याची माहिती आधीच द्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या सूचना

06 June 2026 07:50 AM (IST)

सोलापूरमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली

सोलापूरमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली आहे. विधान परिषद उमेदवार वसंतराव देशमुखांना उत्तमराव जानकरांचा उघड विरोध आहे. पक्षाचे तीन आमदार देशमुखांच्या विरोधात आहेत.

06 June 2026 07:50 AM (IST)

कृष्णा डोंणगावकर यांनी शिवसेनेतील हकालपट्टीसाठी या व्यक्तीला दिला दोष

छत्रपती संभाजीनगर- जालना विधानपरिषद- ठाकरे गटाच्या नेत्या देवयानी डोंणगावकर आणि कृष्णा डोंणगावकर यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्यावर कृष्णा डोंणगावकर यांनी आरोप केला की हकालपट्टीमुळे वेदना झाल्या आहेत. यामागे अंबादास दानवे यांची भूमिका असावी, अंबादास दानवेंना माझ्याबद्दल काही राग असावा त्यामुळे त्यांनी माझी हकालपट्टी करायला लावली असेल.

06 June 2026 07:46 AM (IST)

फडणवीस यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अनावरण होणार आहे. सकाळी 11 वाजता हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

06 June 2026 07:43 AM (IST)

कोल्हापुरातही शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा उत्साह

किल्ले रायगड बरोबरच कोल्हापुरात छत्रपती घराण्याच्या वतीने शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यात येत आहे. करवीर नगरीतील  नवीन राजवाड्यामधील दरबार हॉल मध्ये शिवकालीन शिवराज्याभिषेकाची आठवण करून देणारा शाही सोहळा सप्नन  होत आहे. या सोहळ्या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या  सुवर्णमूर्तीवर अभिषेक करण्यात येणार आहे. या सोहळ्याला खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांच्यासह राजघराण्यातील सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. एकीकडे  किल्ले रायगडवर  संभाजीराजे छत्रपती यांच्या वतीने  तर कोल्हापुरात छत्रपती घराण्याच्या वतीने शिवराज्याभिषेक सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो आहे. ज्या दरबारातून  राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी राज्यकारभाराची सूत्रे हलवली  त्याच ऐतिहासिक दरबार हॉलमध्ये हा सोहळा संपन्न होत आहे. या सोहळ्याला कोल्हापूरकरांनी  मोठी उपस्थिती लावली आहे.

06 June 2026 07:42 AM (IST)

रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा

रायगड किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडत आहे. संभाजी छत्रपती यांच्या हस्ते हा शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडणार आहे.

06 June 2026 07:42 AM (IST)

गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणारी 234 अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा

महानगरपालिकेच्या टी विभाग कार्यालयाच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने केली कारवाई! परिमंडळ 6 चे उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनात आणि सहायक आयुक्त योगिता कोल्हे यांच्या नेतृत्वात ही अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई करण्यात आली. महानगरपालिकेचे 10 अभियंते, महानगरपालिकेचे 100 कर्मचारी, खासगी 150 कामगार-कर्मचारी यांच्यासोबत 2 पोकलेन संयंत्र, 4 जेसीबी संयंत्र, 10 डंपर आदींच्या सहाय्याने ही सर्व बांधकामे हटविण्यात आली. उन्नत चक्रीय मार्ग, उड्डाणपूल, बोग असे प्रकल्प आहेत. समांतर जुळे ब गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरी ते मुलुंडच्या खिंडीपाडाप जुळा व भुमिगत बोगदा बांधला जाणार आहे

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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