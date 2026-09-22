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Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी, लाइव्ह अपडेट्स वाचा

Maharashtra Breaking News Today LIVE 22 September 2026 : देशातील त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी आणि गणेशोत्सवाच्या अपडेट्स वाचा एका क्लिकवर. ब्लॅागमधील अपडेट्स वाचण्यासाठी रिफ्रेश करत रहा.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:52 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी, लाइव्ह अपडेट्स वाचा
22 September 2026 11:51 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिकमध्ये पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थितीची अखेर दखल

नाशिकमध्ये पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थितीची राज्य शासनाने अखेर दखल घेतली... ज्या भागात पावसानं दीड महिन्यापासून दडी मारली त्या भागात दुष्काळाचा ट्रिगर-1 करण्यात लागू करण्यात आला आहे. लागू करण्यात आलेल्या ट्रिगर 1 मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव,नांदगावं, चांदवड, देवळा, मालेगाव,येवला,बागलाण, कळवण, नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्याचा समावेश आहे.ट्रिगर-1  लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले...तसेच लवकरात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून भरीव मदत देण्याची मागणी केली शेतकऱ्यांनी केली आहे...

22 September 2026 11:51 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: ऐन सणासुदीच्या काळात कांदा दरात घसरण

कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असतानाच ऐन सणासुदीच्या काळात कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. कांद्याची आवक घटलेली असतानाही लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दर खाली आले आहेत 16 सप्टेंबरच्या तुलनेत कांद्याच्या सरासरी दरात 400 रुपयांची प्रति क्विंटल मागे मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याच्या सरासरी दरात 400 रुपयांची घट झाली असून, 4 हजार 500 रुपयांपर्यंत पोहोचलेला सरासरी दर आता 4 हजार 100 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे

22 September 2026 10:55 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: कर्नाटकच्या धर्तीवर दुष्काळ जाहीर करा

कर्नाटकच्या धर्तीवर दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारकडे केलीय. दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना सरकार कशाची वाट पाहतंय असा सवाल वडेट्टीवारांनी विचारलाय.. तर तांत्रिक बाबीत अडकू नका असा सल्ला राष्ट्रवादी एसपीचे नेते जयंत पाटील यांनी दिलाय.

22 September 2026 10:05 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील पाच विधानपरिषद निवडणुकींची घोषणा

महाराष्ट्रातील पाच विधानपरिषद निवडणुकींची घोषणा. अमरावती, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीचो घोषणा. 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान तर 27 ऑक्टोबर रोजी होणार मतमोजणी

22 September 2026 10:04 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगे चौकशीच्या फेऱ्यात?

मनोज जरांगे चौकशीच्या फेऱ्यात?

जरांगेंच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार

आंदोलनाशी संबंधित सहकाऱ्यांची होणार चौकशी?
आयकर विभागाकडून आयकर रिटर्न,मालमत्ताची चौकशी होणार?

22 September 2026 10:03 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करणाऱ्यांवर कारवाई

गणेश विसर्जनासह आगामी सणांच्या काळात डीजे आणि डॉल्बीसाठी वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे.,.. मिरवणुकीतील मॉडिफाय वाहन आढळल्यास ते जागेवरच सील करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त  यांनी दिले आहेत.... १८ नोव्हेंबर पर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत.... वाहनांवर टॉप, मिड, बेस अशा मल्टिस्पीकर सिस्टिमचे थर रचून भिंतीसारखी रचना केली जाते... यासाठी वाहनांच्या मूळ रचनेत बेकायदेशीर बदल केले जातात... अशा मॉडिफाय वाहनांचा वापर पूर्णपणे बंदी करण्यात आला ...तसंच मालक, चालक आणि उत्सव मंडळांनी अशी वाहने रस्त्यावर आणू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ..आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित मालक, चालक आणि आयोजकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे...

22 September 2026 10:02 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: रायगड रोप वे दीड महिना बंद राहणार

रायगड रोप वे सेवा 15 नोव्हेंबरपर्यंत देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद राहणार आहे. या कालावधीत किल्ले रायगड येथील रोप वे सेवा बंद ठेऊन देखभाल दुरुस्ती केली जाणार आहे... रायगड रोप वे प्रशासनाने ही माहिती दिलीयं.... रोप वेच्या यंत्रणेची तांत्रिक तपासणी आणि रोप बदलण्याच्या कामासाठी रोप वे सेवा बंद राहणारेय.दीड महिना  रोप वे सेवा बंद राहणार असल्याने रोप वे प्रशासनानं शिवप्रेमी आणि पर्यटकांची दिलगीरी व्यक्त केली आहे.. 

22 September 2026 09:50 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: निलेशचंद्र मुनींना भीक घालू नये-गोवर्धन देशमुख

मुंबईतील कबुतरखाने तात्काळ सुरु करण्याची मागणी करणाऱ्या निलेशचंद्र मुनींवर मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुखांनी टीका केलीय... निलेशचंद्र

मुनींना भीक घालू नये... ते मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं गोवर्धन देशमुख म्हणालेत... तर नागरिकांच्या आरोग्यासाठी कबुतरखाने बंद असले पाहिजे, अशी भूमिका गोवर्धन देशमुखांनी घेतलीय...

22 September 2026 09:50 AM (IST)

अयोध्येतील राम मंदिरात 105 वेळा दानचोरी

अयोध्येतील राम मंदिरात 105 वेळा दानचोरी… मंदिरातील सीसीटीव्ही फुटेजमधून घटना उघड, उत्तर प्रदेश सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

22 September 2026 09:49 AM (IST)

बाप्पाच्या विसर्जनाठी मुंबई महानगरपालिका सज्ज...

6 फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तीसाठी 385 कृत्रिम तलावांची निर्मिती... विसर्जनस्थळी पोलिसांचा चोख पोलीस बंदोबस्त

22 September 2026 09:49 AM (IST)

मराठवाड्यात दररोज सरासरी 8 शेतकरी आत्महत्या

नापिकी, कर्जबाजारीपणाला कंटाळून 8 महिन्यांत तब्बल 653 शेतक-यांनी संपवलं जीवन...बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक 149 आत्महत्या 

22 September 2026 09:48 AM (IST)

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक, दुष्काळ स्थितीसह कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार, दुष्काळाच्या अनुषंगाने कुठले मोठे निर्णय याकडे लक्ष…

22 September 2026 09:48 AM (IST)

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी… शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करणार…कोर्टाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर युक्तिवादाची शक्यता..

 

22 September 2026 09:48 AM (IST)

कबुतरखान्यांवरून आंदोलनाचा इशारा देणा-या जैनमुनी निलेशचंद्र यांच्यावर मनसेची टीका

राज्यात राहायचं तर कायद्याचं पालन करा, कबुतरखान्यांवरून आंदोलनाचा इशारा देणा-या जैनमुनी निलेशचंद्र यांच्यावर मनसेची टीका तर नीलेशचंद्र मुनींना भीक घालू नका... मराठी एकीकरण समितीची प्रशासनाला विनंती...

22 September 2026 09:46 AM (IST)

डीजेच्या दणदणाटाची मुंबई हायकोर्टाकडून सुमोटो दखल

डीजेच्या दणदणाटाची मुंबई हायकोर्टाकडून सुमोटो दखल. नियमांचं उल्लंघन करणारे डीजे, साऊंड सिस्टीम जप्त करत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश. आज होणाऱ्या तातडीच्या सुनावणीकडे लक्ष…

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About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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