Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी, लाइव्ह अपडेट्स वाचा

नाशिकमध्ये पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थितीची राज्य शासनाने अखेर दखल घेतली... ज्या भागात पावसानं दीड महिन्यापासून दडी मारली त्या भागात दुष्काळाचा ट्रिगर-1 करण्यात लागू करण्यात आला आहे. लागू करण्यात आलेल्या ट्रिगर 1 मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव,नांदगावं, चांदवड, देवळा, मालेगाव,येवला,बागलाण, कळवण, नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्याचा समावेश आहे.ट्रिगर-1 लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले...तसेच लवकरात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून भरीव मदत देण्याची मागणी केली शेतकऱ्यांनी केली आहे...
कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असतानाच ऐन सणासुदीच्या काळात कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. कांद्याची आवक घटलेली असतानाही लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दर खाली आले आहेत 16 सप्टेंबरच्या तुलनेत कांद्याच्या सरासरी दरात 400 रुपयांची प्रति क्विंटल मागे मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याच्या सरासरी दरात 400 रुपयांची घट झाली असून, 4 हजार 500 रुपयांपर्यंत पोहोचलेला सरासरी दर आता 4 हजार 100 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे
कर्नाटकच्या धर्तीवर दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारकडे केलीय. दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना सरकार कशाची वाट पाहतंय असा सवाल वडेट्टीवारांनी विचारलाय.. तर तांत्रिक बाबीत अडकू नका असा सल्ला राष्ट्रवादी एसपीचे नेते जयंत पाटील यांनी दिलाय.
महाराष्ट्रातील पाच विधानपरिषद निवडणुकींची घोषणा. अमरावती, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीचो घोषणा. 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान तर 27 ऑक्टोबर रोजी होणार मतमोजणी
मनोज जरांगे चौकशीच्या फेऱ्यात?
जरांगेंच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार
आंदोलनाशी संबंधित सहकाऱ्यांची होणार चौकशी?
आयकर विभागाकडून आयकर रिटर्न,मालमत्ताची चौकशी होणार?
गणेश विसर्जनासह आगामी सणांच्या काळात डीजे आणि डॉल्बीसाठी वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे.,.. मिरवणुकीतील मॉडिफाय वाहन आढळल्यास ते जागेवरच सील करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त यांनी दिले आहेत.... १८ नोव्हेंबर पर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत.... वाहनांवर टॉप, मिड, बेस अशा मल्टिस्पीकर सिस्टिमचे थर रचून भिंतीसारखी रचना केली जाते... यासाठी वाहनांच्या मूळ रचनेत बेकायदेशीर बदल केले जातात... अशा मॉडिफाय वाहनांचा वापर पूर्णपणे बंदी करण्यात आला ...तसंच मालक, चालक आणि उत्सव मंडळांनी अशी वाहने रस्त्यावर आणू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ..आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित मालक, चालक आणि आयोजकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे...
रायगड रोप वे सेवा 15 नोव्हेंबरपर्यंत देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद राहणार आहे. या कालावधीत किल्ले रायगड येथील रोप वे सेवा बंद ठेऊन देखभाल दुरुस्ती केली जाणार आहे... रायगड रोप वे प्रशासनाने ही माहिती दिलीयं.... रोप वेच्या यंत्रणेची तांत्रिक तपासणी आणि रोप बदलण्याच्या कामासाठी रोप वे सेवा बंद राहणारेय.दीड महिना रोप वे सेवा बंद राहणार असल्याने रोप वे प्रशासनानं शिवप्रेमी आणि पर्यटकांची दिलगीरी व्यक्त केली आहे..
मुंबईतील कबुतरखाने तात्काळ सुरु करण्याची मागणी करणाऱ्या निलेशचंद्र मुनींवर मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुखांनी टीका केलीय... निलेशचंद्र
मुनींना भीक घालू नये... ते मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं गोवर्धन देशमुख म्हणालेत... तर नागरिकांच्या आरोग्यासाठी कबुतरखाने बंद असले पाहिजे, अशी भूमिका गोवर्धन देशमुखांनी घेतलीय...
अयोध्येतील राम मंदिरात 105 वेळा दानचोरी… मंदिरातील सीसीटीव्ही फुटेजमधून घटना उघड, उत्तर प्रदेश सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
6 फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तीसाठी 385 कृत्रिम तलावांची निर्मिती... विसर्जनस्थळी पोलिसांचा चोख पोलीस बंदोबस्त
नापिकी, कर्जबाजारीपणाला कंटाळून 8 महिन्यांत तब्बल 653 शेतक-यांनी संपवलं जीवन...बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक 149 आत्महत्या
राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक, दुष्काळ स्थितीसह कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार, दुष्काळाच्या अनुषंगाने कुठले मोठे निर्णय याकडे लक्ष…
शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी… शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करणार…कोर्टाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर युक्तिवादाची शक्यता..
राज्यात राहायचं तर कायद्याचं पालन करा, कबुतरखान्यांवरून आंदोलनाचा इशारा देणा-या जैनमुनी निलेशचंद्र यांच्यावर मनसेची टीका तर नीलेशचंद्र मुनींना भीक घालू नका... मराठी एकीकरण समितीची प्रशासनाला विनंती...
डीजेच्या दणदणाटाची मुंबई हायकोर्टाकडून सुमोटो दखल. नियमांचं उल्लंघन करणारे डीजे, साऊंड सिस्टीम जप्त करत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश. आज होणाऱ्या तातडीच्या सुनावणीकडे लक्ष…
Maharashtra Breaking News Today LIVE 22 September 2026: शिवसेना प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी असून सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर दुपारी 2 वाजता सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. तर एकीकडे आठवडाभरात राज्यात दुष्काळाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आयआयटी बॉम्बे येथील विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येनंतर विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आला आहे. यासारख्या अन्य ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून