Live Updates: कोल्हापूरात साखर, इथेनॉल हमीभावाचा मुद्दा पेटला.

सीजेपीचे सौरव दास, आशुतोष रांका यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, जंतरमंतरवर आंदोलन केल्याप्रकरणी कारवाई
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची साखर, इथेनॉल हमीभावाच्या दरासाठी सलग दुसऱ्या दिवशी पुणे-बंगळुरू महामार्गावर आंदोलन सुरु आहे... आंदोलनामुळे पुणे-बंगळुरु महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झालीय... साखर आणि इथेनॉल हमीभावासंदर्भात सरकार निर्णय घेत नाही तोवर महामार्गावरून हटणार नाही असा निर्धार आंदोलकांनी केलाय...
मुंबई विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनल-१चा पुनर्विकास जानेवारी २०२७ पासून सुरू होणार आहे... त्यामुळे २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत टर्मिनल-१ च्या पुनर्विकास आराखड्यावर आणि प्रत्येक विमान कंपनीच्या 'नेटवर्क' , 'स्लॉट टीम' बरोबर समन्वय साधून पुढील रणनीती निश्चित केली जाईल...
पालघरच्या बोईसरमध्ये किरकोळ वादातून एका व्यापाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे... हल्ल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झालीय... हल्ल्यात व्यापाऱ्याच्या डोक्याला आणि पोटाला गंभीर दुखापत झाली असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे...
राज्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मदत मिळावी, यासाठी उच्च, तंत्रशिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे...विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे ट्रॅकिंग करण्यात येणार असून, प्रत्येक विद्यापीठ स्तरावर स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन केला जाणार आहे... हा टास्क फोर्स विद्यार्थ्यांची माहिती राज्यस्तरीय कक्षाला देईल. त्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. तसेच दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी शून्य शुल्क चलनाचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे...
काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या २००६ मधील हत्या प्रकरणात अपडेट समोर आलीय. माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह आठ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सीबीआयने केलीय. लवकरच या अपिलावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पुण्यावर 20 टक्के पाणीकपातीचे संकट..पुण्यात दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची शक्यता...पुण्यात सध्या 10 टक्के पाणीकपात..
भंडारा जिल्ह्यात धान पिकाला फटका...लाखांदूर तालुक्यातील कोरडवाहू शेतकरी संकटात...पिकासाठी केलेला लागवडीचा खर्चही निघणं कठीण ... अत्यल्प पावसामुळे धानपिकाची दयनीय अवस्था
...डाळी, कडधान्यांच्या दरात 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ...दुष्काळामुळे उत्पादन घटल्याने अन्न धान्यांचे दर वाढले...
नवरात्रोत्सवात भाजीपाल्याचे दर कडाडले...भाज्यांची मागणी वाढल्याने दर वधारले...मेथी आणि कोथिंबिरीच्या दरात 5 पट वाढ...
विधान परिषदेच्या पुणे शिक्षक निवडणुकीत ट्विस्ट, शिवसेना अपक्ष सचिन सानप यांना पाठिंबा देणार, नेत्यांसोबतच्या चर्चेनंतर उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा निर्णय, भाजपच्या नाशिक पॅटर्नला उत्तर देण्याची खेळी असल्याची चर्चा..
दुस-या दिवशीही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं आंदोलन..आंदोलकांचा ठिय्या, पुणे-बंगळुरू महामार्ग रोखला
बिहारच्या वैशालीमध्ये गंगा नदीत बोट उलटली, 14 जणांचा मृत्यू.. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती...
मुंबई लगतच्या नालासोपा-यात लग्नाचं आमिष दाखवून लैंगिक शोषण, आरोपी आरिफ शेखच्या मोबाईलमध्ये दीडशेहून अधिक अश्लील व्हिडिओ, धर्मांतराचा कटही समोर...
प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात आरोपी पप्या शिंदे, संतोष कनोजिया आणि राजेंद्र शिंदेची आमनेसामने चौकशी, तर मीनाक्षी शिंदेंनाही चौकशीसाठी बोलावलं जाण्याची शक्यता..
अभिजीत दिपके आज नागपुरातून दिल्लीला रवाना होणार, ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात सीजेपीच्या आंदोलनाची पुढची रणनीती ठरण्याची शक्यता
ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा हेच आमचं मिशन, दिल्लीत चाय पे चर्चा करत इंडिया आघाडीचा निर्धार, दस-यानंतर पुन्हा मोठं आंदोलन, तर काँग्रेसनं निवडणूक आयुक्तांना राज्यपाल-मंत्री केलं, भाजपचा पलटवार.ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा हेच आमचं मिशन, दिल्लीत चाय पे चर्चा करत इंडिया आघाडीचा निर्धार, दस-यानंतर पुन्हा मोठं आंदोलन, तर काँग्रेसनं निवडणूक आयुक्तांना राज्यपाल-मंत्री केलं, भाजपचा पलटवार.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 october 2026: सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेना पक्ष चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता,दुपारी दोन वाजता सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तर, एकीकडे राज्य व केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणी माजी महापौर मीनाक्षी शिंदेंच्या पतीची चौकशी संपलीय. तर लवकरच तर लवकरच माजी महापौर मीनाक्षी शिंदेंचीही चौकशी होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यासह राज्यातील व देशाती घडामोडी जाणून घेऊयात लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून