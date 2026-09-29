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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दुष्काळ निवारणासाठी सरकारची कर्जाची तयारी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 September 2026 : महाराष्ट्रातील व देशभरातील ताज्या घडामोडी व बातम्यांचा आढावा या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 29, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:33 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दुष्काळ निवारणासाठी सरकारची कर्जाची तयारी
29 September 2026 10:18 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मातंग समाजाचा मुंबईतील आझाद मैदानात मोर्चा

अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने आझाद मैदान येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चासाठी राज्यभरातून मातंग बांधव एकवटलेत. उपवर्गीकरणाचा जीआर जारी होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, असा पवित्रा आंदोलनाच्या नेत्यांनी घेतला आहे.

29 September 2026 10:17 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मालेगाव अत्याचार आणि हत्या प्रकरण अज्ञातांनी आरोपीचं घर पाडलं

मालेगावातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी विजय खैरनार याचं घर अज्ञातांनी पाडलंय.. मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञातांनी आरोपीचं घर पाडलंय.  डोंगराळे इथं ही धक्कादायक घटना घडलीये. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन तीची हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी विजय खैरनार याला फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी नागरिकांनी केलीये. उद्या याप्रकरणी निकाल लागणार आहे मात्र निकालापूर्यीच नागरिकांमध्ये मोठा रोष पसरलाय. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर काही अज्ञातांनी आरोपीचं घर पाडलंय. या घटनेची माहिती मिळताच मालेगाव तालुका पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेत...

29 September 2026 10:16 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोशल मीडियाबाबत सुप्रीम कोर्टाची मोठी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्टाने लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिलेत..लहान मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटचा वापर करण्याबाबत मोठी पावलं उचला, असे आदेशच कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत... सोशल मीडिया कंपन्यांकडून अल्पवयीन मुलांच्या खात्यांबाबत असलेली सध्याची व्यवस्था केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित न ठेवता, ती प्रभावीपणे लागू करा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत... कोर्टाच्या या स्पष्ट आदेशामुळे लहान मुलांना आता सोशल मीडियावर अकाउंट बनवता येणार नाहीये....

29 September 2026 10:16 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पितृपंधरवड्यामुळे भाजीपाला महागला

पितृपंधरवडा सुरू होताच भाजीपाल्याची मागणी वाढल्यानं बाजारातले भाज्यांचे दर कडाडलेत.. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 705 वाहनांतून तब्बल 2 हजार 684 टन भाजीपाल्याची आवक झाली... पितृपक्ष काळात भरणी श्राद्धासह विविध धार्मिक विधी होतात. त्यामुळे भाजीपाल्याची मागणी वाढलीय. पुणे, सातारा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांतून भाजीपाला मुंबई बाजार समितीत दाखल होत आहे..दरम्यान आवक वाढली असली तरी ग्राहकांची गर्दीही वाढल्यानं बाजारात तेजी आहे.

29 September 2026 10:15 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी, आयकार्ड नसल्यास विनातिकीट समजून दंड

रेल्वे प्रवासात तिकिटासोबत आयकार्ड असणं गरजेचं आहे...आयकार्ड नसल्यास विनातिकीट समजून प्रवाशाला दंड केला जाईल... मध्य रेल्वे प्रशासन १ ते ३१ ऑक्टोबर या महिनाभराच्या कालावधीत तिकीट तपासणीची विशेष मोहीम राबवणार आहे... यामध्ये प्रवाशांच्या तिकिटांची सत्यता आणि वैधता तपासण्यात येणार आहे... स्टेशनवर आणि रेल्वे प्रवासादरम्यान तिकिटांची तपासणी करण्यासोबत सवलतीच्या दरातील तिकिटे, विशिष्ट आरक्षण कोटा आणि विविध पासद्वारे आरक्षित केलेल्या तिकिटांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे... सवलत किंवा विशिष्ट कोटयांतर्गत प्रवास करणारे प्रवासी त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगत आहेत का, याची काटेकोर तपासणी मोहिमेदरम्यान करण्यात येणार आहे... 

29 September 2026 10:14 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: आता वीज बिलातून वसूल होणार ट्रॅफिकचा दंड?

वाहतूक दंड न भरल्यास ती रक्कम वीज बिलांसारख्या किंवा इतर सरकारी देयकांमध्ये समावेश करण्याचा विचार करावा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना दिलाय... वाहतूक दंडाची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत अशा सूचनाही कोर्टाने केल्या आहेत... केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नाही, असे न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी म्हटलंय. वाहतूक दंड न भरल्यास वीज बिल थकबाकीत समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात...थकीत ट्रॅफिक ई-चलन दंड वसूल करण्यासाठी ती रक्कम थेट नागरिकांच्या वीज बिलात जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण पर्याय सुप्रीम कोर्टाने सुचवला आहे... मात्र, हा नियम अद्याप लागू झालेला नाही, ही केवळ न्यायालयाने सरकारला दिलेली एक सूचना आहे...

29 September 2026 10:13 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: एल निनोमुळे यंदाचा उन्हाळा 7 ते 8 महिन्यांचा

दुष्काळ, एल निनोमुळे यंदाचा उन्हाळा 7 ते 8 महिन्यांचा....ऑक्टोबर ते मेपर्यंत उन्हाच्या झळा सोसाव्या लागणार...तर यंदा ऑक्टोबर हिट नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र असणार... 

29 September 2026 10:12 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: दुष्काळ निवारणासाठी सरकारची कर्जाची तयारी

दुष्काळ निवारणासाठी सरकारची कर्जाची तयारी...वित्त विभागाकडून निधीचा अंदाज घेण्याचं काम सुरु...केंद्राकडून 1.20 लाख कोटीपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी..

29 September 2026 10:11 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: आदिवासी जेन झींचा लाँग मार्च मुंबईच्या दिशेनं

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उलगुलान मोर्चा नाशिकमधून मुंबईच्या दिशेनं रवाना झालाय.... दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी जेन झींच्या शिष्टमंडळाला चर्चेचं निमंत्रण दिलंय.. त्यामुळे हे शिष्टमंडळही चर्चेसाठी मुंबईच्या दिशेनं रवाना झालंय... कॅबिनेट बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन हे या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करणार आहेत.. दरम्यान विल्होळीतील मुक्कामानंतर हा मोर्चा आज मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहे..

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About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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