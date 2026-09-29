Maharashtra Breaking News Today LIVE: दुष्काळ निवारणासाठी सरकारची कर्जाची तयारी

अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने आझाद मैदान येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चासाठी राज्यभरातून मातंग बांधव एकवटलेत. उपवर्गीकरणाचा जीआर जारी होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, असा पवित्रा आंदोलनाच्या नेत्यांनी घेतला आहे.
मालेगावातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी विजय खैरनार याचं घर अज्ञातांनी पाडलंय.. मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञातांनी आरोपीचं घर पाडलंय. डोंगराळे इथं ही धक्कादायक घटना घडलीये. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन तीची हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी विजय खैरनार याला फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी नागरिकांनी केलीये. उद्या याप्रकरणी निकाल लागणार आहे मात्र निकालापूर्यीच नागरिकांमध्ये मोठा रोष पसरलाय. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर काही अज्ञातांनी आरोपीचं घर पाडलंय. या घटनेची माहिती मिळताच मालेगाव तालुका पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेत...
सुप्रीम कोर्टाने लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिलेत..लहान मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटचा वापर करण्याबाबत मोठी पावलं उचला, असे आदेशच कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत... सोशल मीडिया कंपन्यांकडून अल्पवयीन मुलांच्या खात्यांबाबत असलेली सध्याची व्यवस्था केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित न ठेवता, ती प्रभावीपणे लागू करा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत... कोर्टाच्या या स्पष्ट आदेशामुळे लहान मुलांना आता सोशल मीडियावर अकाउंट बनवता येणार नाहीये....
पितृपंधरवडा सुरू होताच भाजीपाल्याची मागणी वाढल्यानं बाजारातले भाज्यांचे दर कडाडलेत.. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 705 वाहनांतून तब्बल 2 हजार 684 टन भाजीपाल्याची आवक झाली... पितृपक्ष काळात भरणी श्राद्धासह विविध धार्मिक विधी होतात. त्यामुळे भाजीपाल्याची मागणी वाढलीय. पुणे, सातारा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांतून भाजीपाला मुंबई बाजार समितीत दाखल होत आहे..दरम्यान आवक वाढली असली तरी ग्राहकांची गर्दीही वाढल्यानं बाजारात तेजी आहे.
रेल्वे प्रवासात तिकिटासोबत आयकार्ड असणं गरजेचं आहे...आयकार्ड नसल्यास विनातिकीट समजून प्रवाशाला दंड केला जाईल... मध्य रेल्वे प्रशासन १ ते ३१ ऑक्टोबर या महिनाभराच्या कालावधीत तिकीट तपासणीची विशेष मोहीम राबवणार आहे... यामध्ये प्रवाशांच्या तिकिटांची सत्यता आणि वैधता तपासण्यात येणार आहे... स्टेशनवर आणि रेल्वे प्रवासादरम्यान तिकिटांची तपासणी करण्यासोबत सवलतीच्या दरातील तिकिटे, विशिष्ट आरक्षण कोटा आणि विविध पासद्वारे आरक्षित केलेल्या तिकिटांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे... सवलत किंवा विशिष्ट कोटयांतर्गत प्रवास करणारे प्रवासी त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगत आहेत का, याची काटेकोर तपासणी मोहिमेदरम्यान करण्यात येणार आहे...
वाहतूक दंड न भरल्यास ती रक्कम वीज बिलांसारख्या किंवा इतर सरकारी देयकांमध्ये समावेश करण्याचा विचार करावा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना दिलाय... वाहतूक दंडाची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत अशा सूचनाही कोर्टाने केल्या आहेत... केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नाही, असे न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी म्हटलंय. वाहतूक दंड न भरल्यास वीज बिल थकबाकीत समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात...थकीत ट्रॅफिक ई-चलन दंड वसूल करण्यासाठी ती रक्कम थेट नागरिकांच्या वीज बिलात जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण पर्याय सुप्रीम कोर्टाने सुचवला आहे... मात्र, हा नियम अद्याप लागू झालेला नाही, ही केवळ न्यायालयाने सरकारला दिलेली एक सूचना आहे...
दुष्काळ, एल निनोमुळे यंदाचा उन्हाळा 7 ते 8 महिन्यांचा....ऑक्टोबर ते मेपर्यंत उन्हाच्या झळा सोसाव्या लागणार...तर यंदा ऑक्टोबर हिट नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र असणार...
दुष्काळ निवारणासाठी सरकारची कर्जाची तयारी...वित्त विभागाकडून निधीचा अंदाज घेण्याचं काम सुरु...केंद्राकडून 1.20 लाख कोटीपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी..
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उलगुलान मोर्चा नाशिकमधून मुंबईच्या दिशेनं रवाना झालाय.... दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी जेन झींच्या शिष्टमंडळाला चर्चेचं निमंत्रण दिलंय.. त्यामुळे हे शिष्टमंडळही चर्चेसाठी मुंबईच्या दिशेनं रवाना झालंय... कॅबिनेट बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन हे या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करणार आहेत.. दरम्यान विल्होळीतील मुक्कामानंतर हा मोर्चा आज मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहे..
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 September 2026 : मतदार याद्यांमधील कथित घोळ आणि निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कारभाराविरोधात, विशेषतः मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्रिक्षण ( प्रक्रियेच्या विरोधात ठाकरे बंधूंनी मुंबईत 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी संयुक्त जनमोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा नेमका कोणत्या मार्गाने काढला जाणार, त्याची वेळ आणि ठिकाण काय असेल, याची सविस्तर रूपरेषा या पत्रकार परिषदेत जाहीर केली जाईल. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्र सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.. केंद्रीय पथक दुष्काळाच्या परिस्थितीची महाराष्ट्रात पाहणी करणार आहे.. शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह 3 ऑक्टोबरनंतर महाराष्ट्रात पाहणी करणार आहेत. यासह राज्यातील व महाराष्ट्रातील घडामोडींचा आढावा घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून