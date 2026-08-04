LIVE: अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची राज ठाकरे पहाणी करणार

Breaking News: पद्मश्री डी. वाय. पाटील यांचे कोल्हापुरात निधन, वयाच्या 90व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील माणगाव बायपासच्या रखडलेल्या कामाची अधिका-यांसह प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे रविवार, 9 ऑगस्ट 2026 रोजी रायगड जिल्ह्यातील माणगाव दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते दक्षिण रायगड मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटनही करतील. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील बायपासच्या कामाचा संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा घेणार. राज ठाकरे यांच्या या दौऱ्याकडे रायगड जिल्ह्यासह मुंबई-गोवा महामार्ग परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सांगली महापालिकेच्या वाढीव घरपट्टी विरोधात सर्वपक्षीय कृती समिती कडून आज सांगली,मिरज आणि कुपवाड शहर बंदची हाक देण्यात आली आहे.सांगली महापालिकेकडून भांडवली मूल्य कर प्रणाली अंतर्गत शहरातल्या नागरिकांना घरपट्टीच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत.यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कर वाढ करण्यात आल्याचा आरोप करत वाढीव घरपट्टीला सर्व स्तरातून विरोध होत असून वाढीव घरपट्टी रद्द करावी,या मागणीसाठी सर्वपक्षीय समितीकडून आज बंदची हाक देण्यात आली आहे,या बंदला व्यापारी संघटनांसह सामाजिक संघटनांनी देखील पाठिंबा दिला आहे, तर वाढीव प्रकरणी सांगली महापालिकेवर मोर्चा देखील काढण्यात येणार आहे.
तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री उदयनिथी स्टॅलिन यांना अटक, अभिनेत्री त्रिशाबाबतचे वक्तव्य भोवले
सन 2020 ते 2026 या कालावधीत झालेल्या CET परीक्षेच्या निकालाचे विश्लेषण केल्यावर 2023 नंतर एक ट्रेंड दिसून येतो. 2023 पासून CET च्या Top 100 विद्यार्थ्यांमध्ये बारावीच्या बोर्डात PCM मध्ये 85 % पेक्षा अधिक मार्क्स मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक वर्षी घटत चालली आहे. MH-CET 2026 मध्ये Top 100 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 43 विद्यार्थ्यांना बारावीच्या बोर्डात PCM मध्ये 85% पेक्षा अधिक मार्क्स आहेत, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
आज mht-cet मध्ये कसा भ्रष्टाचार होतो हे मी सांगणार आहे. जे काही जबाब दिले आहेत त्यात सिद्ध झालं आहे mpsc चा पेपर 25 लाखाला फुटला. आम्ही भायखळा पोलीस ठाण्यात जाणार आहोत पाठपुरावठा करण्यासाठी. उत्पादन शुल्क यात अधिकचे पुरावे आमच्या हाती लागले आहेत, यांच्यात मार्किंग पॅटर्न लीक झालं होतं. Mpsc वर सगळ्यांचा विश्वास होता, तलाठीचा मुद्दा देखील आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा आम्ही लवकरच मागणार आहोत. हा सगळा काळाबाजार भाजप काळात झालेला आहे. 10 लाख विद्यार्थी बसतात, 2 वेळा पेपर होतो आणि रँकनुसार लिस्ट लावली जाते. आमच्या पदाधिकारी यांनी आमच्याकडे माहिती दिली, पहिली परीक्षा देणं बंधनकारक असतं, असं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
लोकसभेचं काम दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब, विरोधकांची घोषणाबाजी
मुंबई म्हाडाच्या गृहनिर्माण सोडतीतील विलंबामुळे हजारो अर्जदारांचे लाखो रुपये गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ अडकून पडल्याचा आरोप काँग्रेस नेते, राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत यांनी केला आहे..... या विलंबामुळे निम्न मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय अर्जदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय... मुंबई म्हाडा गृहनिर्माण सोडतीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत सुरुवातीला ३० एप्रिल होती.... त्यानंतर ती १४ मे आणिनंतर २९ मेपर्यंत वाढविण्यात आली.... सुरुवातीला १५ मे रोजी सोडत होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.... त्यामुळे घर मिळालेल्या अर्जदारांना अनामत रकमेचा परतावा मे महिन्याच्या अखेरीस मिळेल, अशी अपेक्षा होती... मात्र, ऑगस्ट महिना सुरू होऊनही म्हाडाने अद्याप सोडतीची तारीख जाहीर केलेली नसल्याचं सचिन सावंत यांनी म्हटलंय....
आता लिव्ह-इन पार्टनरवरही छळाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. त्याच्यावर पतीप्रमाणेच खटला चालणार आहे. कलम 498 अ अर्थात कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायद्याची व्याप्ती वाढवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. यानुसान पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणा-या क्रुरतेविरोधात जसा गुन्हा दाखल होतो, तसाच लिव्ह-इन नात्यातील भागीदारांवरही गुन्हा दाखल होणार आहे. लिव्ह-इन नाते 'विवाहाच्या स्वरूपातील' असेल आणि त्यात लग्नाचा स्पष्ट उद्देश सिद्ध होत असेल, तर महिलांचा छळ करणाऱ्या पुरुषावर खटला चालविला जाऊ शकतो, असं सवोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पीएफ धारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता 25 हजारांपर्यंत बेसिक असणा-यांनाही पेन्शन मिळणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन योजनेची व्याप्ती वाढल्याने 25 हजारांपर्यंत मूळ वेतन असल्यानं पेन्शन लागू होणार आहे. या संदर्भातील प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.
सीसीएमपी कोर्स केलेल्या होमिओपॅथी पदवीधरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात हा संप पुकारण्यात आलाय. महाराष्ट्र मार्ड, एएसएमआय, इतर संघटनांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. सकाळी ६ वाजल्यापासून बुधवारी सकाळी 6 वाजेपर्यंत 24 तास वैद्यकीय सेवा बंद राहतील. मात्र नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली तर हे सेवा बंद आंदोलन अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवण्याचा
इशारा आयएमएने दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे 2 हजार 500 डॉक्टर संपात सहभागी होणार आहेत. खासगीसह शासकीय रुग्णालयांतील सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.. शस्त्रक्रिया, कर्करोग उपचार, डायलिसिस आणि प्रसूती सेवा प्रभावित होऊ शकतात.
बिहारमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीत राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी दे धक्का दिलाय. बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांचा दणदणीत विजय झालाय...बांकीपूर हा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांचा बालेकिल्ला आहे. त्यांची राज्यसभा खासदारपदी वर्णी लागल्यानंतर इथं पोटनिवडणूक झाली होती. मात्र इथं प्रशांत किशोर यांनी बाजी मारलीये...त्यामुळे भाजपच्या बालेकिल्ल्यातच कमळ कोमेजलं असं म्हणण्याची वेळ आलीय.
अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला विद्यार्थिनीची फसवणूक करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बाळापूर पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीने विद्यार्थिनीला लग्नाचे आमिष दाखवत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र नंतर लग्न करण्यास नकार दिल्याने संबंधित विद्यार्थिनीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.अनेक दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आरोपी पोलीस कर्मचारी फरार झाला होता.या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत कुटुंबीयांसह बाळापूरमधील नागरिकांनी तीव्र आंदोलन केले होते. आरोपी पोलीस कर्मचारी पवन वडगावे याला तात्काळ अटक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी स्वतः लक्ष घालून आरोपीला अटक करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन पडघन यांच्या विशेष पथकाने आरोपीला अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेतील मृताच्या कुटुंबीयांना मदतीची घोषणा हवेतच. महिना उलटूनही असलम शेख यांचं कुटुंबाला मदत नाहीच. तर चौकशी अहवालही अद्याप जाहीर नाहीच
-उल्हासनगर मनपा मुख्यालयच धोकादायक
- पावसात मनपा इमारत अधिक धोकादायक स्थितीत
- भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर
- महापालिकेकडून 427 इमारती धोकादायक जाहीर
--महाराष्ट्र प्रदेश भाजपची आज तातडीची बैठक
---प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांनी SIR अभियानाच्या अनुषंगाने बोलावली बैठक
--भाजप मुख्यालयात थोड्याच वेळात बैठकीला सुरुवात होणार
--राज्याचे सर्व महामंत्री आणि मोजके नेते उपस्थित राहणार
बीडच्या कायदा सुव्यवस्थेवर सुनेत्रा पवारांना प्रश्न विचारणा-या पत्रकाराला धनंजय मुंडेंनी रोखलं. पत्रकार परिषदेतील प्रकारावरुन काँग्रेसची सुनेत्रा पवारांवर बोचरी टीका. काँग्रेसकडून सुनेत्रा पवारांचा गुंगी गुडिया असा उल्लेख
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 August 2026: आज राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. उद्याच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अतिवृष्टी, पूरस्थिती, पाणीसाठा यांचा आढावा घेतला जाणार,तर, महायुती सरकारच्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेवरही चर्चा होणार आहे. त्याचबरोबर दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे ठाकरेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी- पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह प्रकरण- निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान-शिवसेना UBTचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सोमवारी सुरू होत आहे. त्यामुळं विरोधक राम मंदिरावरुन सरकारला घेरणार असल्याचं कळतंय. या सर्व महत्त्वाच्या घडामोडींवर या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून अपडेट्स जाणून घेऊयात.