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LIVE: अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची राज ठाकरे पहाणी करणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 August 2026: राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक, संसदेचं पावसाळी अधिवेशन यासह शेतकरी कर्जमाफीबाबतच्या राज्यातील व देशभरातील सर्व घडामोडी या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:51 AM IST
LIVE: अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची राज ठाकरे पहाणी करणार
04 August 2026 11:48 AM (IST)

Breaking News: पद्मश्री डी. वाय. पाटील यांचे कोल्हापुरात निधन, वयाच्या 90व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

 

04 August 2026 11:30 AM (IST)

अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील माणगाव बायपासची राज ठाकरे पहाणी करणार

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील माणगाव बायपासच्या रखडलेल्या कामाची अधिका-यांसह प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे रविवार, 9 ऑगस्ट 2026 रोजी रायगड जिल्ह्यातील माणगाव दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते दक्षिण रायगड मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटनही करतील. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील बायपासच्या कामाचा संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा घेणार. राज ठाकरे यांच्या या दौऱ्याकडे रायगड जिल्ह्यासह मुंबई-गोवा महामार्ग परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

04 August 2026 11:26 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज सांगली बंदची हाक,महापालिकेवर काढण्यात येणार सर्वपक्षीय मोर्चा.

सांगली महापालिकेच्या वाढीव घरपट्टी विरोधात सर्वपक्षीय कृती समिती कडून आज सांगली,मिरज आणि कुपवाड शहर बंदची हाक देण्यात आली आहे.सांगली महापालिकेकडून भांडवली मूल्य कर प्रणाली अंतर्गत शहरातल्या नागरिकांना घरपट्टीच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत.यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कर वाढ करण्यात आल्याचा आरोप करत वाढीव घरपट्टीला सर्व स्तरातून विरोध होत असून वाढीव घरपट्टी रद्द करावी,या मागणीसाठी सर्वपक्षीय समितीकडून आज बंदची हाक देण्यात आली आहे,या बंदला व्यापारी संघटनांसह सामाजिक संघटनांनी देखील पाठिंबा दिला आहे, तर वाढीव प्रकरणी सांगली महापालिकेवर मोर्चा देखील काढण्यात येणार आहे.

04 August 2026 11:10 AM (IST)

तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री उदयनिथी स्टॅलिन यांना अटक, अभिनेत्री त्रिशाबाबतचे वक्तव्य भोवले

04 August 2026 11:08 AM (IST)

सन 2020 ते 2026 या कालावधीत झालेल्या CET परीक्षेच्या निकालाचे विश्लेषण केल्यावर 2023 नंतर एक ट्रेंड दिसून येतो. 2023 पासून CET च्या Top 100 विद्यार्थ्यांमध्ये बारावीच्या बोर्डात PCM मध्ये 85 % पेक्षा अधिक मार्क्स मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक वर्षी घटत चालली आहे. MH-CET 2026 मध्ये Top 100 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 43 विद्यार्थ्यांना बारावीच्या बोर्डात PCM मध्ये 85% पेक्षा अधिक मार्क्स आहेत, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

04 August 2026 11:05 AM (IST)

राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा लवकरच मागणारः रोहित पवार

आज mht-cet मध्ये कसा भ्रष्टाचार होतो हे मी सांगणार आहे. जे काही जबाब दिले आहेत त्यात सिद्ध झालं आहे mpsc चा पेपर 25 लाखाला फुटला. आम्ही भायखळा पोलीस ठाण्यात जाणार आहोत पाठपुरावठा करण्यासाठी. उत्पादन शुल्क यात अधिकचे पुरावे आमच्या हाती लागले आहेत, यांच्यात मार्किंग पॅटर्न लीक झालं होतं. Mpsc वर सगळ्यांचा विश्वास होता, तलाठीचा मुद्दा देखील आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा आम्ही लवकरच मागणार आहोत. हा सगळा काळाबाजार भाजप काळात झालेला आहे. 10 लाख विद्यार्थी बसतात, 2 वेळा पेपर होतो आणि रँकनुसार लिस्ट लावली जाते. आमच्या पदाधिकारी यांनी आमच्याकडे माहिती दिली, पहिली परीक्षा देणं बंधनकारक असतं, असं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 

04 August 2026 10:35 AM (IST)

लोकसभेचं काम दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब, विरोधकांची घोषणाबाजी

04 August 2026 10:35 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई म्हाडाच्या गृहनिर्माण सोडतीला विलंब

मुंबई म्हाडाच्या गृहनिर्माण सोडतीतील विलंबामुळे हजारो अर्जदारांचे लाखो रुपये गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ अडकून पडल्याचा आरोप काँग्रेस नेते, राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत यांनी केला आहे.....  या विलंबामुळे निम्न मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय अर्जदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय... मुंबई म्हाडा गृहनिर्माण सोडतीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत सुरुवातीला ३० एप्रिल होती.... त्यानंतर ती १४ मे आणिनंतर २९ मेपर्यंत वाढविण्यात आली.... सुरुवातीला १५ मे रोजी सोडत होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.... त्यामुळे घर मिळालेल्या अर्जदारांना अनामत रकमेचा परतावा मे महिन्याच्या अखेरीस मिळेल, अशी अपेक्षा होती... मात्र, ऑगस्ट महिना सुरू होऊनही म्हाडाने अद्याप सोडतीची तारीख जाहीर केलेली नसल्याचं  सचिन सावंत यांनी  म्हटलंय....   

04 August 2026 10:34 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: छळ केल्यास लिव्ह-इन पार्टनरवरही गुन्हा

आता लिव्ह-इन पार्टनरवरही छळाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. त्याच्यावर पतीप्रमाणेच खटला चालणार आहे. कलम 498 अ अर्थात कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायद्याची व्याप्ती वाढवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. यानुसान पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणा-या क्रुरतेविरोधात जसा गुन्हा दाखल होतो, तसाच लिव्ह-इन नात्यातील भागीदारांवरही गुन्हा दाखल होणार आहे. लिव्ह-इन नाते 'विवाहाच्या स्वरूपातील' असेल आणि त्यात लग्नाचा स्पष्ट उद्देश सिद्ध होत असेल, तर महिलांचा छळ करणाऱ्या पुरुषावर खटला चालविला जाऊ शकतो, असं सवोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.

04 August 2026 10:31 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पीएफ धारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता 25 हजारांपर्यंत बेसिक असणा-यांनाही पेन्शन मिळणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन योजनेची व्याप्ती वाढल्याने 25 हजारांपर्यंत मूळ वेतन असल्यानं पेन्शन लागू होणार आहे. या संदर्भातील प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.

04 August 2026 10:28 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टर आज संपावर

सीसीएमपी कोर्स केलेल्या होमिओपॅथी पदवीधरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात हा संप पुकारण्यात आलाय. महाराष्ट्र मार्ड, एएसएमआय, इतर संघटनांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. सकाळी ६ वाजल्यापासून बुधवारी सकाळी 6 वाजेपर्यंत 24 तास वैद्यकीय सेवा बंद राहतील. मात्र नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली तर हे सेवा बंद आंदोलन अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवण्याचा
इशारा आयएमएने दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे 2 हजार 500 डॉक्टर संपात सहभागी होणार आहेत. खासगीसह शासकीय रुग्णालयांतील सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..  शस्त्रक्रिया, कर्करोग उपचार, डायलिसिस आणि प्रसूती सेवा प्रभावित होऊ शकतात.

04 August 2026 10:27 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: बिहारमध्ये राजकीय रणनीतीकाराचा भाजपला दे धक्का

बिहारमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीत राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी दे धक्का दिलाय. बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांचा दणदणीत विजय झालाय...बांकीपूर हा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांचा बालेकिल्ला आहे. त्यांची राज्यसभा खासदारपदी वर्णी लागल्यानंतर इथं पोटनिवडणूक झाली होती. मात्र इथं प्रशांत किशोर यांनी बाजी मारलीये...त्यामुळे भाजपच्या बालेकिल्ल्यातच कमळ कोमेजलं असं म्हणण्याची वेळ आलीय.

04 August 2026 10:26 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE:  विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या प्रकरणी पोलीस कर्मचाऱ्याला अटक

अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला विद्यार्थिनीची फसवणूक करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बाळापूर पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीने विद्यार्थिनीला लग्नाचे आमिष दाखवत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र नंतर लग्न करण्यास नकार दिल्याने संबंधित विद्यार्थिनीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.अनेक दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आरोपी पोलीस कर्मचारी फरार झाला होता.या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत कुटुंबीयांसह बाळापूरमधील नागरिकांनी तीव्र आंदोलन केले होते. आरोपी पोलीस कर्मचारी पवन वडगावे याला तात्काळ अटक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी स्वतः लक्ष घालून आरोपीला अटक करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन पडघन यांच्या विशेष पथकाने आरोपीला अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे.

04 August 2026 10:25 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेतील मृताच्या कुटुंबीयांना मदतीची घोषणा हवेतच. महिना उलटूनही असलम शेख यांचं कुटुंबाला मदत नाहीच. तर  चौकशी अहवालही अद्याप जाहीर नाहीच

04 August 2026 10:25 AM (IST)

-उल्हासनगर मनपा मुख्यालयच धोकादायक
- पावसात मनपा इमारत अधिक धोकादायक स्थितीत
- भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर
- महापालिकेकडून 427 इमारती धोकादायक जाहीर

04 August 2026 10:24 AM (IST)

--महाराष्ट्र प्रदेश भाजपची आज तातडीची बैठक
---प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांनी SIR अभियानाच्या अनुषंगाने बोलावली बैठक
--भाजप मुख्यालयात थोड्याच वेळात बैठकीला सुरुवात होणार 
--राज्याचे सर्व महामंत्री आणि मोजके नेते उपस्थित राहणार

04 August 2026 10:24 AM (IST)

काँग्रेसकडून सुनेत्रा पवारांचा गुंगी गुडिया असा उल्लेख 

बीडच्या कायदा सुव्यवस्थेवर सुनेत्रा पवारांना प्रश्न विचारणा-या पत्रकाराला धनंजय मुंडेंनी रोखलं. पत्रकार परिषदेतील प्रकारावरुन काँग्रेसची सुनेत्रा पवारांवर बोचरी टीका. काँग्रेसकडून सुनेत्रा पवारांचा गुंगी गुडिया असा उल्लेख 

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TAGS:
maharashtra breaking news live morning marathi news today​ Shivsena Name Symbol Hearing Parliament Monsoon Session rain update 4 august 2026 latest News

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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