Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासह देशभरातील घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट्स, एका क्लिकवर

सोनम वांगचुक यांना अटक झाली तरी आंदोलन सुरुच राहील अशी प्रतिक्रिया शरद पवारांनी दिलीये. वांगचुक यांना अनेक राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिल्याची माहिती त्यांनी दिलीये. NEETपेपरफुटीमुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असाना सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप पवारांनी केलाय. दिल्लीत गेल्या 20 दिवासंपासून आंदोलन सुरु होतं मात्र सरकारमधील कुणीही आंदोलकांची भेट घेतली नाही याबद्दल त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली..
Maharashtra Breaking News Today LIVE: खासदार संजय राऊतांनी सरसंघचालक मोहन भागवतांना पत्र पाठवत रामरक्षा आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलाय...आज नागपुरात शिवसेना UBTकडून रामरक्षा पठण करण्यात येणार आहे..या रामरक्षा आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलंय..
अयोध्येतील चोरी प्रकरणाने हिंदूंच्या श्रद्धेला आणि विश्वासाला तडा गेला आहे... हिंदू समाजाला पुन्हा एकदा ऊर्जा देणे गरजेचे आहे... राम मंदिर चोरी प्रकरणी हिंदूंना अंधभक्तीतून जागे करण्यासाठी शिवसेनेने राज्यभरात 'रामरक्षा' आंदोलन सुरू केली आहे... या चळवळीचा दुसरा टप्पा नागपूर येथे होत असल्याने आपणास हे निमंत्रण देत आहोत...असं संजय राऊतांना या पत्रात म्हटलंय.
नागपुरातील राम मंदिराबाहेर बॅनर वॉर पाहायला मिळतंय. एकीकडे शिवसेना UBTकडून रामरक्षा पठणाचे बॅनर लागले आहे. तर दुसरीकडे त्याच परिसरात भाजपाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने लक्ष्मी नृसिंह महायज्ञाचे होर्डिंग लावण्यात आलेय.
रामरक्षा आंदोलनासाठी उद्धव ठाकरे मातोश्रीवरुन रवाना..अयोध्या राम मंदिर दानचोरीविरोधात नागपुरात आंदोलन, रामनगर मंदिर परिसरात बॅनरबाजी
कल्याण-डोंबिवलीतील डॉक्टरला झालेल्या मारहाणीविरोधात एल्गार. मुजोर नगरसेवक रमेश म्हात्रेवर कठोर कारवाईची मागणी. आरोग्यसेवा कोलमडण्याची शक्यता..
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तन्वी कमलेकर यांचं सभापतीपद रद्द. कमलेकर खासदार विशाल पाटलांच्या निकटवर्तीय.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सत्तेत येण्यासाठी विलिनीकरण आवश्यक, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला भाजपकडून अट घातल्याची सूत्रांची माहिती, तर राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाला सुनेत्रा पवारांचा विरोध असल्याची चर्चा.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला भाजप नेत्या नवनीत राणा उत्तर देणार, अमरावतीच्या हनुमान गढीवर राणा हनुमान चालिसा पठण करणार, पुन्हा ठाकरे विरुद्ध राणा संघर्ष पेटणार
अयोध्या राममंदिर दानचोरी प्रकरणावरुन शिवसेना UBT आक्रमक झालीय. आज दुपारी नागपुरात उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत रामरक्षा पठण करण्यात येणार आहे.. रामनगर इथल्या राममंदिरात या कार्यक्रमाला ठाकरेंसह संजय राऊत आणि शिवसेना UBTचे नेते कार्यकर्ते उपस्थित राहतील. मंदिरात राम दर्शन आणि रामरक्षा पठणानंतर मंदिरा समोरील रस्त्यावर सभा ही होणार आहे. या रामरक्षा पठणाकरता अगदी मुख्यमंत्री आणि सरसंघचालकांनाही उद्धव ठाकरेच्या शिवसेनेकडून आमंत्रण देण्यात आलेले आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 July 2026: महाराष्ट्रासह देशभरात अनेक घडामोडी होत आहोत. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हे दिल्लीतील जंतर मंतर येथे उपोषणाला बसले असून त्यांची प्रकृती खालावल्याचे समोर येत आहे. तर, एकीकडे महाराष्ट्रात दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सध्या समोर येत आहेत. या दोन्ही महत्त्वाच्या घडामोडींसह इतर घडामोडींचाही आढावा घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून