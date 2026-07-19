Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव

नवी मुंबईतील शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला आघाडीच्या उपजिल्हा प्रमुखाला अटक झाली आहे. पूजा बनसोडे यांना खंडणी प्रकरणी तुर्भे पोलीसांनी अटक केली . तुर्भे येथील स्क्रॅपचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिकाकडून 2 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे. खंडणी देण्यास नकार दिल्यावर मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा पूजा बनसोडे यांच्यावर आरोप आहे. पूजा बनसोडे यांच्यासोबत असलेल्या इतर 3 आरोपींचा पोलिस शोध घेतायत.
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गीतांजली अंगमो यांनी आपल्या पतीला सफदरजंग रुग्णालयातून खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची विनंती केली आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अंगमो यांनी म्हटले आहे की, परिस्थिती "चिंताजनक" आहे आणि सफदरजंगमधील डॉक्टरांवरील त्यांचा विश्वास उडाला आहे.
पुण्याच्या भोर तालुक्यातील दीडघर-हातवे बंधारा सर्व वाहनांसाठी बंद केल्याने ग्रामस्थांची गैरसोय वाढली आहे..... केतकावणे-हातवे पर्यायी मार्ग तीव्र चढ-उतार, नागमोडी वळणे आणि चिखलामुळे अपघात प्रवण ठरला आहे.... त्यामुळे पुलाचे तांत्रिक परीक्षण करून तो सुरक्षित असल्यास सुरू करण्याची मागणी करण्यात आलीयं....
पुण्यात 5 जणांची २ कोटी २५ लाख ९५ हजार रुपयांची सायबर फसवणूक झाली..... शेअर, फॉरेक्स आणि बनावट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या आमिषाने फसवणूक केली... याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे...
--जम्मूमधील वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित
--अमरनाथनंतर आता वैष्णोदेवी यात्राही स्थगित
--खराब हवामानामुळे प्रशासनाचा निर्णय
--जम्मूसह परिसरात आज अतिवृष्टीचा इशारा
--भाविकांना कटरा परिसरातचं थांबवलं
--वातावरणात सुधारणा झाल्यानंतर यात्रा पुन्हा सुरु केली जाणार..
धरणाची रचना अशी आहे कि त्यातून हे मानवनिर्मीत धबधबे निर्माण झालेत
धरण आणि तिथंच धबधबा असा दुहेरी संगम
पावसाळ्यात धरण भरलं की धरणाच्या सांडव्यावरून पाणी वाहू लागतं
त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पडणारा खोरनिनकोचा हा मानवनिर्मित सुंदर धबधबा भान हरपून टाकतो
यावर्षी जुलैच्या पंधरवड्या खोरनीनकोचे धरण भरलं
गेल्या वर्षी हे धरण जून महिन्यातच होतं भरलं
-पुणे-पिंपरी चिंचवड मनपाच्या नगरसेवकांची घेतली बैठक
-बैठकीत प्रत्येक प्रभागातील विकासकामांचा आढावा, प्रलंबित प्रश्न, नागरिकांच्या अपेक्षा यावर चर्चा
गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट…८ जणांचा होरपळून मृत्यू तर १०हून अधिक गंभीर जखमी…
72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा... आर्टिकल 370 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म... तर मु.पो. बोंबिलवाडी' सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट..
झी 24तासचा मराठवाडा सन्मान.. राजकारण, समाजकारण, उद्योग, संस्कृती, शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-यांचा गौरव
भाजप-शिवसेनेत कोणतीही कुरघोडी नाही... सकारात्मक स्पर्धा असायला पाहिजे... झी 24 तासच्या मराठवाडा सन्मान कार्यक्रमात पंकजा मुंडेंचं विधान....
रामरक्षा बोलणं तुमचं तर रामरक्षा करणं आमचं काम...नागपुरातील आंदोलनादरम्यान उद्धव ठाकरेंचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर
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डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणात मुजोर नगरसेवक रमेश म्हात्रेला हायकोर्टाचा दणका…कल्याण कोर्टाकडून मंजूर जामीन हायकोर्टाकडून रद्द…आज संध्याकाळी ५ पर्यंत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश…तर डॉक्टरानी पुकारलेला राज्यव्यापी संप मागे घेण्याच्या सूचना…
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]सरकारने आंदोलकांचा अंत पाहू नये…केंद्र सरकारला आंदोलकांशी चर्चा करायला काय अडचण…ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंचा सवाल…
सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात…शिवाजी पार्कवर एकत्र येत आंदोलनाला पाठिंबा देणार…जंतरमंतरवील पोलीस कारवाईबाबत राज ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष…
जंतरमंतरवरून पोलिसांनी उचलून नेलेल्या सोनम वांगचूक यांचं रुग्णालयातही उपोषण सुरुच…कुठलेही वैद्यकीय उपचार घेण्यास स्पष्ट नकार…तर उद्या संसदेवर मोर्चा काढणारच, आंदोलकांचा निर्धार...
Maharashtra Breaking News Today LIVE 19 July 2026: वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून हटवण्यासंदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र-याचिका पाठवली आहे.. सोनम वांगचुक आणि सर्व शांततापूर्ण आंदोलकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले जावे असं त्यात आहे. याशिवाय कोकणात रामदास कदम आणि सुनील तटकरे असा वाद रंगला आहे.