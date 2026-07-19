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Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव

Maharashtra Breaking News Today LIVE 19 July 2026: केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या सोनम वांगचूक यांना हटवलं या घडामोडीकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे. याशिवाय राजकारणात अनेक घडामोडी घडत आहेत याचे अपडेट्स ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 19, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:14 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव
19 July 2026 11:14 AM (IST)

नवी मुंबईतील शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला आघाडीच्या उपजिल्हा प्रमुखाला अटक

नवी मुंबईतील शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला आघाडीच्या उपजिल्हा प्रमुखाला अटक झाली आहे. पूजा बनसोडे यांना खंडणी प्रकरणी तुर्भे पोलीसांनी अटक केली .  तुर्भे येथील स्क्रॅपचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिकाकडून 2 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे.  खंडणी देण्यास नकार दिल्यावर मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा पूजा बनसोडे यांच्यावर आरोप आहे. पूजा बनसोडे यांच्यासोबत असलेल्या इतर 3 आरोपींचा पोलिस शोध घेतायत. 

19 July 2026 11:08 AM (IST)

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव 

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गीतांजली अंगमो यांनी आपल्या पतीला सफदरजंग रुग्णालयातून खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची विनंती केली आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अंगमो यांनी म्हटले आहे की, परिस्थिती "चिंताजनक" आहे आणि सफदरजंगमधील डॉक्टरांवरील त्यांचा विश्वास उडाला आहे.

19 July 2026 10:01 AM (IST)

पुण्याच्या भोर तालुक्यातील दीडघर-हातवे बंधारा सर्व वाहनांसाठी बंद 

पुण्याच्या भोर तालुक्यातील दीडघर-हातवे बंधारा सर्व वाहनांसाठी बंद केल्याने ग्रामस्थांची गैरसोय वाढली आहे..... केतकावणे-हातवे पर्यायी मार्ग तीव्र चढ-उतार, नागमोडी वळणे आणि चिखलामुळे अपघात प्रवण ठरला आहे.... त्यामुळे पुलाचे तांत्रिक परीक्षण करून तो सुरक्षित असल्यास सुरू करण्याची मागणी करण्यात आलीयं.... 

19 July 2026 09:46 AM (IST)

पुण्यात 5 जणांची २ कोटी २५ लाख ९५ हजार रुपयांची सायबर फसवणूक 

पुण्यात 5 जणांची २ कोटी २५ लाख ९५ हजार रुपयांची सायबर फसवणूक झाली..... शेअर, फॉरेक्स आणि बनावट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या आमिषाने फसवणूक केली... याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे... 

19 July 2026 09:34 AM (IST)

जम्मूमधील अमरनाथनंतर आता वैष्णोदेवी यात्राही स्थगित

--जम्मूमधील वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित
--अमरनाथनंतर आता वैष्णोदेवी यात्राही स्थगित
--खराब हवामानामुळे प्रशासनाचा निर्णय
--जम्मूसह परिसरात आज अतिवृष्टीचा इशारा
--भाविकांना कटरा परिसरातचं थांबवलं
--वातावरणात सुधारणा झाल्यानंतर यात्रा पुन्हा सुरु केली जाणार.. 

19 July 2026 09:27 AM (IST)

रत्नागिरी- लांजा तालुक्यातील खोरनीनको धबधबा प्रवाहित

धरणाची रचना अशी आहे कि त्यातून हे मानवनिर्मीत धबधबे निर्माण झालेत

धरण आणि तिथंच धबधबा असा दुहेरी संगम

पावसाळ्यात धरण भरलं की धरणाच्या सांडव्यावरून पाणी वाहू लागतं

त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पडणारा खोरनिनकोचा हा मानवनिर्मित सुंदर धबधबा भान हरपून टाकतो

यावर्षी जुलैच्या पंधरवड्या खोरनीनकोचे धरण भरलं

गेल्या वर्षी हे धरण जून महिन्यातच होतं भरलं

19 July 2026 09:27 AM (IST)

राष्ट्रवादीचे जय पवार अॅक्शन मोडवर

-पुणे-पिंपरी चिंचवड मनपाच्या नगरसेवकांची घेतली बैठक
-बैठकीत प्रत्येक प्रभागातील विकासकामांचा आढावा, प्रलंबित प्रश्न, नागरिकांच्या अपेक्षा यावर चर्चा

19 July 2026 08:39 AM (IST)

८ जणांचा होरपळून मृत्यू तर १०हून अधिक गंभीर जखमी

गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट…८ जणांचा होरपळून मृत्यू तर १०हून अधिक गंभीर जखमी…

19 July 2026 08:38 AM (IST)

72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा

72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा... आर्टिकल 370 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म... तर मु.पो. बोंबिलवाडी' सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट..

19 July 2026 08:38 AM (IST)

झी 24तासचा मराठवाडा सन्मान

झी 24तासचा मराठवाडा सन्मान.. राजकारण, समाजकारण, उद्योग, संस्कृती, शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-यांचा गौरव 

19 July 2026 08:37 AM (IST)

सकारात्मक स्पर्धा असायला पाहिजे-पंकजा मुंडें

भाजप-शिवसेनेत कोणतीही कुरघोडी नाही... सकारात्मक स्पर्धा असायला पाहिजे... झी 24 तासच्या मराठवाडा सन्मान कार्यक्रमात पंकजा मुंडेंचं विधान....

19 July 2026 08:37 AM (IST)

नागपुरातील आंदोलनादरम्यान उद्धव ठाकरेंचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर

रामरक्षा बोलणं तुमचं तर रामरक्षा करणं आमचं काम...नागपुरातील आंदोलनादरम्यान उद्धव ठाकरेंचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर

19 July 2026 08:36 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का

उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का…6 फुटीर खासदारांच्या गटाला शिवसेनेतील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांकडून मान्यता …

19 July 2026 08:36 AM (IST)

 मुजोर नगरसेवक रमेश म्हात्रेला हायकोर्टाचा दणका

डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणात मुजोर नगरसेवक रमेश म्हात्रेला हायकोर्टाचा दणका…कल्याण कोर्टाकडून मंजूर जामीन हायकोर्टाकडून रद्द…आज संध्याकाळी ५ पर्यंत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश…तर डॉक्टरानी पुकारलेला राज्यव्यापी संप मागे घेण्याच्या सूचना…

19 July 2026 08:35 AM (IST)

RCC क्लासचा NEET निकालानंतर जल्लोष

तुरुंगात असलेल्या मोटेगावरकरांच्या RCC क्लासचा NEET निकालानंतर जल्लोष…आनंदोत्सवानंतर काही मिनिटांत CBIकडून क्लासची झाडाझडती…

19 July 2026 08:34 AM (IST)

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंचा सवाल

]सरकारने आंदोलकांचा अंत पाहू नये…केंद्र सरकारला आंदोलकांशी चर्चा करायला काय अडचण…ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंचा सवाल…

19 July 2026 08:34 AM (IST)

सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात

सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात…शिवाजी पार्कवर एकत्र येत आंदोलनाला पाठिंबा देणार…जंतरमंतरवील पोलीस कारवाईबाबत राज ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष…

19 July 2026 08:33 AM (IST)

सोनम वांगचूक यांचं रुग्णालयातही उपोषण सुरुच

जंतरमंतरवरून पोलिसांनी उचलून नेलेल्या सोनम वांगचूक यांचं रुग्णालयातही उपोषण सुरुच…कुठलेही वैद्यकीय उपचार घेण्यास स्पष्ट नकार…तर उद्या संसदेवर मोर्चा काढणारच, आंदोलकांचा निर्धार... 

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates
maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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