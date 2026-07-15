Maharashtra Breaking News Today LIVE: धनंजय मुंडेंचं मंत्रिमंडळात कमबॅक होणार असल्याची चर्चा

जुलै महिन्याच्या पावसात उल्हास नदीवरील बुलेट ट्रेनच्या कामकाजाकरिता उभारण्यात आलेला पूल पावसाच्या पाण्यात वाहून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. कामकाजादरम्यान उभारण्यात आलेला हा पूल सामान वाहून नेण्याकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आला होता. नदीच्या किनाऱ्यावर पूल उभा दिसत असून नदीच्या मध्यभागी असणारा पूल मात्र पाण्यात वाहून गेल्याचे चित्र दिसत आहे.
कोल्हापूर विमानतळावर असणाऱ्या कचऱ्याच्या डब्यात चरस सापडल्यानंतर कोल्हापूर पोलिसांनी एअरपोर्टवर कडक तपासणी करायला सुरुवात केली आहे. एअरपोर्टवर येणाऱ्या सर्वच वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. एकीकडे कोल्हापूर पोलिस एअरपोर्टमध्ये चरस घेवून जाणाऱ्या दिल्लीच्या जिम ट्रेनरच्या शोधत आहे, तर दुसरीकडे एअरपोर्टच्या सुरक्षतेच्या भिंती ओलांडून कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य पुन्हा घडू नये यासाठी कोल्हापूर पोलिस कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अमरावती जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद आता उघडपणे समोर आला आहे. अंजनगाव सुर्जी येथे आयोजित मतदार जनजागृती व एसआयआर प्रशिक्षण शिबिरात जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी आपल्या पक्षातील काही नगरसेवकांवर गंभीर आरोप केले. विधान परिषद निवडणुकीत काही नगरसेवकांनी 5 ते 6 लाख रुपये घेऊन भाजप उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केल्याचा दावा त्यांनी केला. काँग्रेसच्या निर्देशानुसार कोऱ्या मतपत्रिका जमा करण्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्यात केवळ पाचच कोरे फॉर्म जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जनतेने काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी पैशासाठी पक्षाशी गद्दारी केल्याची टीका करत अशा पदाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांची पक्षपदे काढून घेण्यात येतील असा इशाराही देशमुख यांनी दिला. या आरोपांमुळे जिल्हा काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली. आता वरिष्ठ नेतृत्वाची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्जत तालुक्यातील चांदई येथील तासगावकर कॉलेज आणि भिवपुरी येथील रायगड हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेजच्या मालमत्तेवर बँक ऑफ इंडियाने सारफेसी कायद्यांतर्गत प्रतीकात्मक ताबा घेतला आहे. तब्बल 78 कोटी 21 लाख रुपयांच्या थकबाकीप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून संबंधित ठिकाणी ताबा नोटीस लावण्यात आली आहे.
लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची सूत्रांची माहिती.... सरकारमधील वादग्रस्त मंत्र्यांना डच्चू देऊन नव्या चेह-यांना संधी मिळण्याची शक्यता....धनंजय मुंडेंचं मंत्रिमंडळात कमबॅक होणार असल्याची चर्चा...
पावसाच्या लपंडावामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतक-याला सरकारचा मोठा दिलासा, दुबार पेरणीसाठीचा खर्च डीपीडीसीच्या निधीतून देणार, सरकारची घोषणा
नंदकिशोर गोयंका यांचं मुंबईत निधन,उद्या हिसारमध्ये पार्थिवावर अंत्यसंस्कार,एस्सेल समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांना पितृशोक झालाय.त्यांचे वडील नंदकिशोर गोयंका यांचं वयाच्या 96व्या वर्षी सोमवारी निधन झालंय.दरम्यान त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी हिसारमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.हिसारमधील गोयंका उद्यान अग्रोहा इथं उद्या नंदकिशोर गोयंका याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
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ठाकरेंच्या ६ फुटीर खासदारांनी घेतली अमित शाहांची भेट… मतदारसंघातील विकासकामांसाठी केंद्राकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अमित शाहाचं आश्वासन…
राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल यांच्यासह राष्ट्रवादी SPचे नेते जयंत पाटील यांनी वर्षावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची घेतली भेट, राजकीय वर्तुळात चर्चा, तर मतदारसंघातील कामांसलाठी भेट, जयंत पाटलांचं स्पष्टीकरण
Maharashtra Breaking News Today LIVE 15 July 2026: कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल शेतकरी करणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा जाहीर सत्कार करणार आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात पार पडणार मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार सोहळा. एकनाथ शिंदे आणि अमित शाहा यांच्यातील बैठक संपली-तब्बल दीड तास दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा-बैठकीला फुटीर खासदारांसह श्रीकांत शिंदे उपस्थित. एनसीपीचे प्रमुख नेते फडणवीसांची भेट घेणार.अजितदादांच्या निधनानंतर अर्थखातं फडणवीसांकडे आहे आता अर्थखातं पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीला मिळणार का? हा प्रश्न चर्चेत आहे. नागपुरातील राम मंदिरात 18 जुलैना उद्धव ठाकरे रामरक्षा पठण करणार आहेत.त्या आधी आज संजय राऊतांनी राम मंदिरात जात पाहणी केली. राम मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष रवी वाघमारे यांच्यासोबत त्यांनी यावेळी चर्चा देखील केली.दरम्यान मंदिरात सकारात्मक ऊर्जा असल्याचीही प्रतिक्रिया राऊतांनी दिली. यासह इतर सर्व बातम्यांचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा....