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Maharashtra Breaking News Today LIVE: धनंजय मुंडेंचं मंत्रिमंडळात कमबॅक होणार असल्याची चर्चा

Maharashtra Breaking News Today LIVE : राज्यात राजकारण तापलेलं आहे. अनेक घडामोडी घडत आहेत. याशिवाय पावसाचाही अपडेट्स आहेत. या सगळ्यांचा आढावा एकाच ठिकाणी तुम्ही घेऊ शकता. यासाठी सतत हा ब्लॉग रिफ्रेश करत राहा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 15, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:12 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: धनंजय मुंडेंचं मंत्रिमंडळात कमबॅक होणार असल्याची चर्चा
15 July 2026 11:12 AM (IST)

बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी बांधण्यात आलेला ठाणे जिल्ह्यातील पूल पुराच्या पाण्यात वाहून गेला

जुलै महिन्याच्या पावसात उल्हास नदीवरील बुलेट ट्रेनच्या कामकाजाकरिता उभारण्यात आलेला पूल पावसाच्या पाण्यात वाहून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. कामकाजादरम्यान उभारण्यात आलेला हा पूल सामान वाहून नेण्याकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आला होता. नदीच्या किनाऱ्यावर पूल उभा दिसत असून नदीच्या मध्यभागी असणारा पूल मात्र पाण्यात वाहून गेल्याचे चित्र दिसत आहे.

15 July 2026 11:10 AM (IST)

कोल्हापूर विमानतळावरील कचऱ्याच्या डब्यात चरस; यंत्रणा हाय अलर्टवर

कोल्हापूर विमानतळावर असणाऱ्या कचऱ्याच्या डब्यात चरस सापडल्यानंतर कोल्हापूर पोलिसांनी एअरपोर्टवर कडक तपासणी करायला सुरुवात केली आहे. एअरपोर्टवर येणाऱ्या सर्वच वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. एकीकडे कोल्हापूर पोलिस एअरपोर्टमध्ये चरस घेवून जाणाऱ्या दिल्लीच्या जिम ट्रेनरच्या शोधत आहे, तर दुसरीकडे एअरपोर्टच्या सुरक्षतेच्या भिंती ओलांडून कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य पुन्हा घडू नये यासाठी कोल्हापूर पोलिस कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

15 July 2026 11:07 AM (IST)

काँग्रेस नगरसेवकांनी 5 ते 6 लाख रुपये घेऊन भाजप उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केल्याचा पक्षातूनच आरोप

अमरावती जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद आता उघडपणे समोर आला आहे. अंजनगाव सुर्जी येथे आयोजित मतदार जनजागृती व एसआयआर प्रशिक्षण शिबिरात जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी आपल्या पक्षातील काही नगरसेवकांवर गंभीर आरोप केले. विधान परिषद निवडणुकीत काही नगरसेवकांनी 5 ते 6 लाख रुपये घेऊन भाजप उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केल्याचा दावा त्यांनी केला. काँग्रेसच्या निर्देशानुसार कोऱ्या मतपत्रिका जमा करण्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्यात केवळ पाचच कोरे फॉर्म जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जनतेने काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी पैशासाठी पक्षाशी गद्दारी केल्याची टीका करत अशा पदाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांची पक्षपदे काढून घेण्यात येतील असा इशाराही देशमुख यांनी दिला. या आरोपांमुळे जिल्हा काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली. आता वरिष्ठ नेतृत्वाची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

15 July 2026 11:04 AM (IST)

कर्जमधील प्रसिद्ध तासगावकर कॉलेजवर बँकेने मिळवला ताबा

कर्जत तालुक्यातील चांदई येथील तासगावकर कॉलेज आणि भिवपुरी येथील रायगड हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेजच्या मालमत्तेवर बँक ऑफ इंडियाने सारफेसी कायद्यांतर्गत प्रतीकात्मक ताबा घेतला आहे. तब्बल 78 कोटी 21 लाख रुपयांच्या थकबाकीप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून संबंधित ठिकाणी ताबा नोटीस लावण्यात आली आहे.

15 July 2026 09:50 AM (IST)

.धनंजय मुंडेंचं मंत्रिमंडळात कमबॅक होणार असल्याची चर्चा

लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची सूत्रांची माहिती.... सरकारमधील वादग्रस्त मंत्र्यांना डच्चू देऊन नव्या चेह-यांना संधी मिळण्याची शक्यता....धनंजय मुंडेंचं मंत्रिमंडळात कमबॅक होणार असल्याची चर्चा...

15 July 2026 09:30 AM (IST)

पावसाच्या लपंडावामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला सरकारचा मोठा दिलासा

पावसाच्या लपंडावामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतक-याला सरकारचा मोठा दिलासा, दुबार पेरणीसाठीचा खर्च डीपीडीसीच्या निधीतून देणार, सरकारची घोषणा

15 July 2026 09:29 AM (IST)

एस्सेल समूह चेअरमन डॉ.सुभाष चंद्रांना पितृशोक

नंदकिशोर गोयंका यांचं मुंबईत निधन,उद्या हिसारमध्ये पार्थिवावर अंत्यसंस्कार,एस्सेल समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांना पितृशोक झालाय.त्यांचे वडील नंदकिशोर गोयंका यांचं वयाच्या 96व्या वर्षी सोमवारी निधन झालंय.दरम्यान त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी हिसारमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.हिसारमधील गोयंका उद्यान अग्रोहा इथं उद्या नंदकिशोर गोयंका याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

15 July 2026 09:28 AM (IST)

बलुचिस्तानने स्वतःला घोषित केले ‘स्वतंत्र देश

बलुचिस्तानने स्वतःला घोषित केले ‘स्वतंत्र देश… ८५ टक्के भूभागावर ताबा मिळवल्याचा दावा… घोषणेचं निवदेन सोशल मीडियावर व्हायरल…

15 July 2026 09:28 AM (IST)

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय… 

होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील २० टक्के सुरक्षा शुल्क २४ तासातच रद्द..आखाती देशांच्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात नवा करार…डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय… 

15 July 2026 09:28 AM (IST)

वनडे मालिकेत 1-0ने आघाडी

इंग्लंड दौऱ्यात टीम इंडियाचा पहिला विजय, शुभमन गिलची दमदार कामगिरी, अक्षर-वॉशिंग्टन ठरले विजयाचे शिल्पकार, वनडे मालिकेत 1-0ने आघाडी

15 July 2026 09:27 AM (IST)

स्पेनची फुटबॉल वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये धडक

फ्रान्सला 2-0ने नमवत स्पेनची फुटबॉल वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये धडक, सलग तिस-यांदा फायनल गाठण्याचं एम्बाप्पेच्या संघाचं स्वप्न भंगलं... 

15 July 2026 09:27 AM (IST)

पालखी आज सोमेश्वरनगर येथे विसावणार

तुकोबांचा पालखी सोहळा आज शारदा प्रांगणात विसावणार… तर या सोपान काकांचा पालखी सोहळ्याचं आज वाघळवाडी येथे पहिले गोल रिंगण… पालखी आज सोमेश्वरनगर येथे विसावणार... 

15 July 2026 09:26 AM (IST)

पालखीचा आजचा मुक्काम लोणंदमध्ये

संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचा आज सातारा जिल्ह्यात प्रवेश… माऊलींच्या पालखी सोहळ्याचे आज पवित्र निरा स्नान… पालखीचा आजचा मुक्काम लोणंदमध्ये…

15 July 2026 09:25 AM (IST)

नेस्को ड्रग्ज प्रकरणात आरोपपत्र दाखल

नेस्को ड्रग्ज प्रकरणात आरोपपत्र दाखल... पार्टीसाठी जर्मनीतून एक्स्टसी गोळ्यांची तस्करी... कॉन्सर्टमध्ये गर्दीची मर्यादा ओलांडल्याचं आरोपपत्रात नमूद... 

15 July 2026 09:25 AM (IST)

नाशिकच्या सावळघाटात भीषण अपघात

नाशिकच्या सावळघाटात भीषण अपघात…ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकने इको कारला चिरडले… दोन ट्रकांच्या मध्ये इको कारचा चक्काचूर…चार जणांचा मृत्यू एक गंभीर जखमी

15 July 2026 09:24 AM (IST)

3 दिवसांपासून श्रीरामपुर शहर कडकडीत बंद

श्रीरामपुर शहरात आज भव्य निषेध मोर्चा..सर्वपक्षीय नेते, विवीध संघटना मोर्चात सहभागी होणार..हॉटेल व्यवसायिकाच्या हत्येच्या निषेधार्थ 3 दिवसांपासून श्रीरामपुर शहर कडकडीत बंद…

15 July 2026 09:24 AM (IST)

मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर

कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील आरोपी मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर.... आरोग्याचं कारण देत 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन....

15 July 2026 09:23 AM (IST)

कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांची घोषणा

बोगस बियाणे प्रकरणात 18 कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा... 30 जुलैपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात... कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांची घोषणा...

15 July 2026 09:22 AM (IST)

दुबार पेरणीसाठीचा खर्च डीपीडीसीच्या निधीतून देणार

पावसाच्या लपंडावामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतक-याला सरकारचा मोठा दिलासा, दुबार पेरणीसाठीचा खर्च डीपीडीसीच्या निधीतून देणार, सरकारची घोषणा

15 July 2026 09:22 AM (IST)

ठाकरेंच्या ६ फुटीर खासदारांनी घेतली अमित शाहांची भेट

ठाकरेंच्या ६ फुटीर खासदारांनी घेतली अमित शाहांची भेट… मतदारसंघातील विकासकामांसाठी केंद्राकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अमित शाहाचं आश्वासन…

15 July 2026 09:21 AM (IST)

राजकीय वर्तुळात चर्चा

राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल यांच्यासह राष्ट्रवादी SPचे नेते जयंत पाटील यांनी वर्षावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची घेतली भेट, राजकीय वर्तुळात चर्चा, तर मतदारसंघातील कामांसलाठी भेट, जयंत पाटलांचं स्पष्टीकरण

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TAGS:
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maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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