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Maharashtra Breaking News Today LIVE: पीएम आवास अंतर्गत 4 कोटी घरं बांधली - फडणवीस

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यामध्ये सध्या अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. याशिवाय राज्यातील अनेक भाग हे अजूनही मान्सूनच्या प्रतीक्षेत आहे. या आणि या अशा सर्वच प्रकारच्या घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून एक क्लिकवर... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 12, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:17 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पीएम आवास अंतर्गत 4 कोटी घरं बांधली - फडणवीस
12 June 2026 12:16 PM (IST)

अमरनाथ यात्रेच्या तयारीसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत महत्त्वाची आढावा बैठक सुरू आहे. या बैठकीला जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, लष्करप्रमुख, सीआरपीएफचे महासंचालक (DG CRPF), जम्मू-काश्मीरचे डीजीपी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत. अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षा व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा आणि यात्रेच्या एकूण तयारीचा या बैठकीत सविस्तर आढावा घेतला जात आहे.

12 June 2026 12:05 PM (IST)

नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळाला नुकतीच 12 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद घेणार असून पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून ते मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील कामांवर भाष्य करतील. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, सरचिटणीस निरंजन डावखरे व इतर नेते उपस्थित असतील..

12 June 2026 11:45 AM (IST)

साताऱ्यातील घडामोडींना वेग 

साताऱ्यात विधानपरिषद निवडणुकीच्या घडामोडींना वेग आला आहे. मंत्री शंभूराज देसाई देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला दरे गावात येणार आहेत. धैर्यशील कदमांच्या भेटी नंतर देसाई देखील शिंदेच्या भेटीला येणार

12 June 2026 11:31 AM (IST)

पेट्रोल भरण्यावरून पंप कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण; घटना सीसीटीव्हीत कैद

माजलगाव शहरातील अशोक कुमार पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी आलेल्या तीन तरुणांनी कर्मचाऱ्याला अमानुष मारहाण केल्याची घटना घडली. संबंधित बाजूचे नोजल बंद असल्याने कर्मचाऱ्याने दुचाकी दुसऱ्या बाजूने आणण्यास सांगितले. याचा राग आल्याने तिघांनी कर्मचाऱ्याला लाथाबुक्यांनी बेदम मारहाण केली. ही संपूर्ण घटना पंपावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या प्रकरणी माजलगाव शहर पोलीस ठाण्यात तीन आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

12 June 2026 10:56 AM (IST)

काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद तीव्र; नाना पटोले दिल्लीत

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याविरोधातील तक्रारी घेऊन नाना पटोले हायकमांडच्या भेटीला. विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवारांच्या माघारी, पक्षांतर्गत नाराजीबाबत पटोलेंकडून दिल्लीत चर्चा होण्याची शक्यता. सपकाळ यांच्या नेतृत्वशैलीवर स्थानिक नेत्यांकडून आक्षेप; पटोले हायकमांडसमोर मांडणार असल्याची चर्चा. 

12 June 2026 10:52 AM (IST)

पवना बंद पाइपलाइन योजनेचा मार्ग मोकळा....?

पिंपरी चिंचवड शहराला नियमित आणि सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा या उद्देशाने करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 2011 मध्ये पवना बंद पाइपलाइन योजना सुरू केली होती. पण मावळ मधल्या शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केले होते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 3 शेतकरी मृत्युमुखी ही पडले होते.. त्यानंतर बंद पडलेली पावना बंद पाईप लाईन योजनेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. बंद पाईपलाईन योजनेत संदर्भात नुकतीच महापालिका पदाधिकारी मावळ मधील स्थानिक शेतकरी यांच्यात बैठक झाली असून त्यात या योजनेला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर बैठक होणार असून त्यात योजना सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याच संदर्भात माहिती देत आहे आमचे प्रतिनिधी कैलास पुरी यांनी...!

 

12 June 2026 10:43 AM (IST)

श्रीरामपूर - अवैध गर्भलिंग निदान प्रकरणात आणखी डॉक्टर अटकेत

लोणी पोलिसांनी सुरू केलेल्या तपासात पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या गर्भलिंग निदान रॅकेटचे मोठे जाळे समोर आले आहे. निफाड येथील डॉक्टर कुणाल वलटे, मेडिकल चालक सागर उन्हाळ, घोगरगाव येथील मेडिकल चालक जालिंदर बोरुडे, एजंट राम पवार उर्फ तपोश शिबू सरकार तसेच पुण्यातील डॉ. अतुल जाधव यांना अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान आरोपींकडून गर्भलिंग निदानासाठी वापरली जाणारी पाच सोनोग्राफी मशीन, चार चारचाकी वाहने आणि एक दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्या 21 आरोपींपैकी तब्बल 7 डॉक्टरांचा समावेश आहे. या रॅकेटचे आणखी धागेदोरे शोधण्यासाठी पोलिसांचा तपास वेगाने सुरू आहे. 

 

12 June 2026 10:30 AM (IST)

साताऱ्यात मद्यधुंद ट्रक चालकाचा थरार; भरधाव ट्रक थेट हॉटेलमध्ये घुसला

साताऱ्यातील वाई-पाचवड रस्त्यावर एका मद्यधुंद ट्रक चालकाने घातलेल्या धिंगाण्यामुळे भीषण अपघात घडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वाईकडून पाचवडच्या दिशेने अत्यंत भरधाव वेगात येणाऱ्या एका ट्रकवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले.आणि हा अनियंत्रित ट्रक रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या एका हॉटेलमध्ये आत शिरला. या भीषण अपघातात एका व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अन्य दोन जण गंभीररी्या जखमी झाले आहेत. या घटनेची नोंद वाई पोलिस ठाण्यात करण्यात आले आहे.

 

12 June 2026 10:26 AM (IST)

मुरबाड तालक्याताल मानिवली परिसरात बिबटयाचे पिल्लू सापडले 

मुरबाड तालक्याताल मानिवली परिसरात बिबटयाचे पिल्लू सापडले आहे. भुकेलेल्या या पिल्लाला स्थानिक ग्रामस्थांनी दूध पाजले आणि नतर ते वनविभागाच्या ताब्यात दिले. हे पिल्लू ताब्यात घेतल्यानंतर वनविभागाने त्याच्या आईचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. मानिवली येथील बाळ मुकणे या आदिवासी तरुणाला गावाबाहर झुडपात काही तरी तडफडत असल्याचे दिसले तो झुडपाजवळ गेला असता त्या ठिकाण बिबट्याचे छोटे पिल्ल् दिसले. त्याने ते घरी आणल असता पिल्लू बघण्यासाठी संपूर्ण गाव जमा झाले. 

त्यांनी तात्काळ वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता वनपाल महेंद्र साबळे हे घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बिबट्याची पिल्लू ताब्यात घेऊन वैद्यकीय उपचार करून सुरक्षित ठिकाणी हलविले , बिबट्या मादीचा शोध घेण्यासाठी मुंबई येथील दोन पथके मुरबाड मध्ये पोहचले आहेत.

12 June 2026 10:24 AM (IST)

धुळे : शहादा बर्हाणपूर महामार्गावर ट्रकचा स्फोट

अपघात होऊन ट्रक रस्त्याच्या कडेला पलटल्यानंतर स्फोट होऊन ट्रक आगीत जळून खाक. ट्रक मध्ये थिनर केमिकल असल्याची प्राथमिक माहिती. जवळच पेट्रोल पंप असल्याने सुदैवाने मोठी दुघटना टळली. शिरपूर तालुक्यातील सावेर फाट्याजवळ घडली घटना. घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी. स्फोटचा आवाज आल्याने परिसरातील नागरिक भयभीत. घटनेनंतर लांबपर्यंत आगीचे आणि धुराचे लोट. सुदैवाने ट्रक चालक आणि क्लिनर बचावले

12 June 2026 10:02 AM (IST)

हार्बर मार्गावरील रेल्वे वाहतुक खोळंबली 

हार्बर मार्गावरील अप लाईनवर सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या मार्गावर तांत्रिक बिघाड 

चेंबूर स्थानकाजवळ बिघाड झाल्याची माहिती

सकाळी 9.10 वाजल्यापासून रेल्वे प्रशासनाकडून दुरुस्तीचे काम सुरू.

या घटनेमुळे हार्बर मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम

12 June 2026 09:25 AM (IST)

तृणमूलपाठोपाठ शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या विलिनीकरणाची चर्चा

तृणमूलपाठोपाठ शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या विलिनीकरणाची चर्चा... काँग्रेसनं राष्ट्रवादीला प्रस्ताव दिल्याची सूत्रांची माहिती, याआधीही प्रस्ताव दिला होता, नाना पटोलेंचं वक्तव्य

12 June 2026 09:24 AM (IST)

तृणमूलपाठोपाठ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा

तृणमूलपाठोपाठ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा... काँग्रेसकडून प्रस्तावाची प्रतीक्षा असल्याचं संकेत देणारं सुप्रिया सुळेंचं सुचक विधान..

12 June 2026 09:23 AM (IST)

वर्धापन दिन मेळाव्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची खेळांवरुन टोलेबाजी

वर्धापन दिन मेळाव्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची खेळांवरुन टोलेबाजी... खेळामध्ये राजकारण आणि राजकारणात खेळ आणू नका.. भुजबळांचा तटकरेंना टोला तर पुन्हा बॅटिंगची संधी मिळेल,.... पटेलांचा मुंडेंना शब्द... 

12 June 2026 09:23 AM (IST)

पक्षात कोणाचाही अनावश्यक हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही

पक्षात कोणाचाही अनावश्यक हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही…उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा इशारा…पक्षाची बदनामी टाळण्याचीही तंबी... वर्धापन दिन मेळाव्यात अजितदादांच्या आठवणीने भावूक

12 June 2026 09:19 AM (IST)

हिंगोलीत कर्जमाफीसाठी शेतकरी आक्रमक

हिंगोलीत कर्जमाफीसाठी शेतकरी आक्रमक...जिंतूर-कन्हेरगाव मार्गावर रास्तारोको...डीएपी खत देण्याची शेतक-यांची मागणी..

12 June 2026 09:18 AM (IST)

'पक्षात कोणाचाही अनावश्यक हस्तक्षेप सहन करणार नाही'- सुनेत्रा पवार

पक्षात शिस्तभंग, गटबाजी किंवा पक्ष प्रतिमा मलिन करणा-या कोणत्याही प्रकाराला थारा दिला जाणार नाही... तसेच पक्षात कुणाचाही अनावश्यक हस्तक्षेप सहन करणार नाही...असा थेट इशारा सुनेत्रा पवारांनी दिलाय...सोबतच पक्षाला कोणी वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अजितदादांप्रमाणे कठोर निर्णय घेण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही असा सज्जड दम सुनेत्रा पवारांनी दिलाय...राष्ट्रवादीच्या 27व्या वर्धापनदिनानिमित्त गुरुवारी मुंबईत कार्यक्रम झाला यावेळी त्या बोलत होत्या.. 
 

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
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About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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