Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभराच्या महत्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा झटपट

जनतेच्या रुपानं विष्णूचा अवतार पहायला मिळाला असं उद्धव ठाकरे म्हणालेत.. लोकांना आता बंदुका,तुरुंगवासाची भीती राहिली नाही असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. तरुणांच्या आंदोलनामुळे लोकशाहीला ऑक्सिजन मिळाल्याचं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलय... उद्धव ठाकरेंनी तरुणांच्या आंदोलनाचं कौतुक केलंय..
शिवसेना UBTचे माजी खासदार राजन विचारे, ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे आणि मनसे नेते अविनाश जाधव, मनसे ठाणे शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे यांच्या नेतृत्वात शेकडो कार्यकर्ते ठाणे रेल्वे स्थानकावर लोकल ट्रेनने एकत्र प्रवास करत मुंबईक़डे रवाना
छत्रपती शिवाजी पार्क येथे सुरु असलेल्या विजयी रॅलीमध्ये राज ठाकरे यांनी भाषण केलं आणि नीट पेपर लीकमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन मिनिटांचे मौन ठेवण्यात आलं.
राज आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवाजी पार्क येथे सावरकर सभागृह समोर ठाकरे बंधूंनी हाक दिलेल्या विजयी रॅलीला सुरुवात झाली असून यासाठी दोन्ही बंधू पोहचलेले आहेत. राज ठाकरे यांचं भाषण सुरु झालं आहे.
विजय जल्लोष करत शिवाजी पार्कवर लाडू आणि इतर मिठाईचं वाटप केलं जात आहे.
-जल्लोष साजरा करण्यासाठी कार्यकर्ते मुंबईकडे
-जल्लोष सभेसाठी कार्यकर्ते शिवतीर्थावर निघाले
लढलो आणि जिंकलो! असं म्हणत ठाकरे बंधूंची विजयी रॅली शिवाजी पार्कवर
लढलो आणि जिंकलो! pic.twitter.com/o4miEtOaOd
— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) July 26, 2026
-उद्धव ठाकरे मातोश्रीवरुन रवाना
--विजयी जल्लोष सभेसाठी उद्धव ठाकरे रवाना
--राज ठाकरेही थोड्याच वेळात रवाना होणार
शिवाजी पार्कात ठाकरेंच्या विजयी जल्लोषात मनसे नेते संदीप देशपांडे यांच्या टी-शर्टने लक्ष वेधलं. हिटलर का बेटा झुटलर आशा आशयाचे टिशर्ट संदीप देशपांडे यांनी परिधान केले आहे.
मुंबईत आज ठाकरेंचा विजयी जल्लोष असणार आहे..धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर युवाशक्तीचं अभिनंदन करण्यासाठी तिरंगा मार्च काढला जाईल...आधी शिवाजी पार्क ते सिद्धिविनायक मंदिर असा तिरंगा मार्च काढला जाणार होता...मात्र आता राजीनामा झाल्याने शिवाजी पार्कातच हा अभिनंदन सोहळा पार पडेल...या सोहळ्यात जनतेसह सर्वच राजकीय पक्षांना
पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा कहर...अनेक रस्ते वाहून गेले, जनजीवन विस्कळीत.. बोर्डी, घोलवडसह अनेक गावांचा तालुक्याशी संपर्क तुटला
--पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने ट्रेकर्स वाहून गेले
--काळू धबधबा परिसरात पर्यटकांना बंदी
--खबरदारी म्हणून धबधबा परिसरात जाण्यास बंदी
मुंबईकरांना पाणी दिलासा…मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे धरणं ८३ टक्के भरली…पुढील २९५ दिवसांची पाणी चिंता मिटली…
राज्यात पावसाचा जोर कायम...घाटमाथ्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात अतिमुसळधारेचा इशारा...विदर्भातही तीन दिवस वादळी पावसाची शक्यता...
अमरावतीच्या मेळघाटात 30 ते 40 आदिवासी विद्यार्थ्यांना विषबाधा...रात्रीच्या जेवणातून विषबाधा झाल्याची माहिती..विद्यार्थ्यांवर धरणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु
धर्मेंद्र प्रधानांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा…आदित्य ठाकरेंची टू द पॉईंट मागणी… पेपरफुटीनंतर झालेल्या 20 मुलांच्या आत्महत्येला प्रधानच जबाबदार असल्याचा आरोप…
झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए.. आपण करुन दाखवलं...धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपकेंची प्रतिक्रिया…
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केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे आता शिक्षण मंत्रालयाची धुरा...धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर जोशींकडे अतिरिक्त कार्यभार...
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हिटलरला झुकवल्याच्या आनंदासारखा...जसे वागाल तसाच अंत होणार, संजय राऊतांचा सत्ताधारी भाजपला इशारा...जंतरमंतरवरील आंदोलनातून बोध घेण्याचा सल्ला
देशातील तरुणाईसमोर केंद्र सरकार झुकलं….३६ दिवसांचं आंदोलन, बेमुदत उपोषण आणि संसदेवरील मोर्चानंतर अखेर धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा…सीजेपीच्या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य...जंतरमंतरसह देशभरात तरुणांची विजयी जल्लोष…
देशातील जनतेचा राजकारण्यांवरील विश्वास उडालाय...उद्धव ठाकरेंनी राजकीय पक्षांचे टोचले कान...सीजेपीचं दिल्लीतील आंदोलन हे सर्वच राजकीय पक्षांचं अपयश असल्याचं मत...
तरुणाईच्या विजयी आंदोलनामुळे लोकशाहीला ऑक्सिजन मिळालाय... उद्धव ठाकरेंकडून दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं कौतुक..
मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आज ठाकरेंचा विजयी जल्लोष…प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलक तरुणांच्या अभिनंदनासाठी ठाकरे बंधूंचा तिरंगा मार्च...जनतेसह राजकीय पक्षांना सहभागी होण्याचं आवाहन...
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 July 2026: CJPच्या आंदोलनाला मोठं यश-36 दिवसांच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मिळाला. CJPच्या तिन्ही मागण्या सरकारकडून मान्य झाल्या. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलनला अखेर यश आलं आहे. केंद्र सरकारची मोठी घोषणाधर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आता मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी,धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJPचं आंदोलन मागे.सरकारने मागण्या मान्य केल्याची पत्रकार परिषदेत माहिती.. जंतरमंतरवरुन विद्यार्थ्यांनी घरी परतण्याचंही आवाहन करण्यात आलं आहे. राज आणि उद्धव ठाकरे यांची आज १० वाजता शिवाजी पार्क येथे सावरकर सभागृह समोर ठाकरे बंधूंची सभा असणार आहे. यामध्ये अनेक लोक सहभागी झाले आहेत. हे आणि राजकारण ते हवामान सगळ्याचे अपडेट्स एका क्लिकवर बघा...