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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभराच्या महत्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा झटपट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 July 2026: आज युवा शक्तीची ताकद जगाला दिसणार असून राज आणि उद्धव ठाकरे यांची  शिवाजी पार्क येथे सावरकर सभागृह समोर ठाकरे बंधूंची सभा असणार आहे. याशिवाय इतरही अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 26, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:59 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभराच्या महत्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा झटपट
26 July 2026 11:30 AM (IST)

जनतेच्या रुपानं विष्णूचा अवतार पहायला मिळाला - उद्धव ठाकरे 

जनतेच्या रुपानं विष्णूचा अवतार पहायला मिळाला असं उद्धव ठाकरे म्हणालेत.. लोकांना आता बंदुका,तुरुंगवासाची भीती राहिली नाही असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. तरुणांच्या आंदोलनामुळे लोकशाहीला ऑक्सिजन मिळाल्याचं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलय... उद्धव ठाकरेंनी तरुणांच्या आंदोलनाचं कौतुक केलंय.. 

26 July 2026 11:21 AM (IST)

ठाण्यातून ठाकरेंचे शिवसैनिक आणि मनसैनिक मुंबईकडे

शिवसेना UBTचे माजी खासदार राजन विचारे, ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे आणि मनसे नेते अविनाश जाधव, मनसे ठाणे शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे यांच्या नेतृत्वात शेकडो कार्यकर्ते ठाणे रेल्वे स्थानकावर लोकल ट्रेनने एकत्र प्रवास करत मुंबईक़डे रवाना 

26 July 2026 11:18 AM (IST)

विजयी रॅलीमध्ये दोन मिनिटांचे मौन, कारण....

छत्रपती शिवाजी पार्क येथे सुरु असलेल्या विजयी रॅलीमध्ये राज ठाकरे यांनी भाषण केलं आणि नीट पेपर लीकमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन मिनिटांचे मौन ठेवण्यात आलं. 

26 July 2026 11:18 AM (IST)

शिवाजी पार्कवर राज ठाकरेंचे भाषण सुरु 

राज आणि उद्धव ठाकरे यांची  शिवाजी पार्क येथे सावरकर सभागृह समोर ठाकरे बंधूंनी हाक दिलेल्या विजयी रॅलीला सुरुवात झाली असून यासाठी दोन्ही बंधू पोहचलेले आहेत. राज ठाकरे यांचं भाषण सुरु झालं आहे. 

26 July 2026 11:08 AM (IST)

शिवाजी पार्कवर मिठाईचं वाटप 

विजय जल्लोष करत शिवाजी पार्कवर लाडू आणि इतर मिठाईचं वाटप केलं जात आहे. 

mithai at sp

26 July 2026 10:50 AM (IST)

विजयी रॅलीसाठी कल्याण-डोंबिवलीहून मनसैनिक-शिवसैनिक मुंबईकडे रवाना

-जल्लोष साजरा करण्यासाठी कार्यकर्ते मुंबईकडे
-जल्लोष सभेसाठी कार्यकर्ते शिवतीर्थावर निघाले

26 July 2026 10:43 AM (IST)

लढलो आणि जिंकलो!

लढलो आणि जिंकलो! असं म्हणत ठाकरे बंधूंची विजयी रॅली शिवाजी पार्कवर 

26 July 2026 10:34 AM (IST)

विजयी जल्लोष सभेसाठी उद्धव ठाकरे रवाना

-उद्धव ठाकरे मातोश्रीवरुन रवाना
--विजयी जल्लोष सभेसाठी उद्धव ठाकरे रवाना
--राज ठाकरेही थोड्याच वेळात रवाना होणार

26 July 2026 10:32 AM (IST)

ठाकरेंचा विजयी जल्लोष, संदीप देशपांडेंच्या टी-शर्टने लक्ष वेधलं

शिवाजी पार्कात ठाकरेंच्या विजयी जल्लोषात मनसे नेते संदीप देशपांडे यांच्या टी-शर्टने लक्ष वेधलं. हिटलर का बेटा झुटलर आशा आशयाचे टिशर्ट संदीप देशपांडे यांनी परिधान केले आहे. 

sandeep deshpande

26 July 2026 10:23 AM (IST)

मुंबईत आज ठाकरेंचा विजयी जल्लोष सुरु 

 

मुंबईत आज ठाकरेंचा विजयी जल्लोष असणार आहे..धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर युवाशक्तीचं अभिनंदन करण्यासाठी तिरंगा मार्च काढला जाईल...आधी शिवाजी पार्क ते सिद्धिविनायक मंदिर असा तिरंगा मार्च काढला जाणार होता...मात्र आता राजीनामा झाल्याने शिवाजी पार्कातच हा अभिनंदन सोहळा पार पडेल...या सोहळ्यात जनतेसह सर्वच राजकीय पक्षांना 

26 July 2026 10:22 AM (IST)

पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा कहर

पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा कहर...अनेक रस्ते वाहून गेले, जनजीवन विस्कळीत.. बोर्डी, घोलवडसह अनेक गावांचा तालुक्याशी संपर्क तुटला

26 July 2026 10:22 AM (IST)

ठाणे- काळू धबधबा परिसरात दोन जण वाहून गेले

--पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने ट्रेकर्स वाहून गेले
--काळू धबधबा परिसरात पर्यटकांना बंदी 
--खबरदारी म्हणून धबधबा परिसरात जाण्यास बंदी 

26 July 2026 10:21 AM (IST)

मुंबईकरांना पाणी दिलासा

मुंबईकरांना पाणी दिलासा…मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे धरणं ८३ टक्के भरली…पुढील २९५ दिवसांची पाणी चिंता मिटली…

26 July 2026 10:21 AM (IST)

विदर्भात तीन दिवस वादळी पावसाची शक्यता... 

राज्यात पावसाचा जोर कायम...घाटमाथ्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात अतिमुसळधारेचा इशारा...विदर्भातही तीन दिवस वादळी पावसाची शक्यता... 

26 July 2026 10:20 AM (IST)

अमरावतीच्या मेळघाटात 30 ते 40 आदिवासी विद्यार्थ्यांना विषबाधा

अमरावतीच्या मेळघाटात 30 ते 40 आदिवासी विद्यार्थ्यांना विषबाधा...रात्रीच्या जेवणातून विषबाधा झाल्याची माहिती..विद्यार्थ्यांवर धरणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु

26 July 2026 10:20 AM (IST)

आदित्य ठाकरेंची टू द पॉईंट मागणी

धर्मेंद्र प्रधानांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा…आदित्य ठाकरेंची टू द पॉईंट मागणी… पेपरफुटीनंतर झालेल्या 20 मुलांच्या आत्महत्येला प्रधानच जबाबदार असल्याचा आरोप…

26 July 2026 10:19 AM (IST)

झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए

झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए.. आपण करुन दाखवलं...धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपकेंची प्रतिक्रिया…

26 July 2026 10:16 AM (IST)

खासदार संजय राऊतांचा खोचक सवाल

नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशींना नीटचा अर्थ माहित आहे का...खासदार संजय राऊतांचा खोचक सवाल..प्रल्हाद जोशी जास्तीत जास्त कोळसा मंत्री होऊ शकतात, राऊतांचा टोला... 

26 July 2026 10:16 AM (IST)

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर जोशींकडे अतिरिक्त कार्यभार... 

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे आता शिक्षण मंत्रालयाची धुरा...धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर जोशींकडे अतिरिक्त कार्यभार... 

26 July 2026 10:15 AM (IST)

संजय राऊतांचा सत्ताधारी भाजपला इशारा

धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हिटलरला झुकवल्याच्या आनंदासारखा...जसे वागाल तसाच अंत होणार, संजय राऊतांचा सत्ताधारी भाजपला इशारा...जंतरमंतरवरील आंदोलनातून बोध घेण्याचा सल्ला 

26 July 2026 10:15 AM (IST)

सीजेपीच्या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य

देशातील तरुणाईसमोर केंद्र सरकार झुकलं….३६ दिवसांचं आंदोलन, बेमुदत उपोषण आणि संसदेवरील मोर्चानंतर अखेर धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा…सीजेपीच्या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य...जंतरमंतरसह देशभरात तरुणांची विजयी जल्लोष…

26 July 2026 10:14 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंनी राजकीय पक्षांचे टोचले कान

देशातील जनतेचा राजकारण्यांवरील विश्वास उडालाय...उद्धव ठाकरेंनी राजकीय पक्षांचे टोचले कान...सीजेपीचं दिल्लीतील आंदोलन हे सर्वच राजकीय पक्षांचं अपयश असल्याचं मत... 

26 July 2026 10:14 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंकडून दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं कौतुक

तरुणाईच्या विजयी आंदोलनामुळे लोकशाहीला ऑक्सिजन मिळालाय... उद्धव ठाकरेंकडून दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं कौतुक.. 

26 July 2026 10:13 AM (IST)

आज ठाकरेंचा विजयी जल्लोष

मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आज ठाकरेंचा विजयी जल्लोष…प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलक तरुणांच्या अभिनंदनासाठी ठाकरे बंधूंचा तिरंगा मार्च...जनतेसह राजकीय पक्षांना सहभागी होण्याचं आवाहन...

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TAGS:
LIVE UPDATE
 Breaking News Maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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