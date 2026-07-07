Breaking News Live 7 July 2026 : सातारा घाट माथ्यावर पावसाचा रेड अलर्ट

पालघरच्या पश्चिम किनारपट्टीला मुसळधार पावसाने झोडपलं . सफाळे साखरे मुख्य रस्त्यावर पाणी साचल्याने रुग्णाला घेऊन जाणारी खाजगी कार पुराच्या पाण्यात अडकून पडली . साखरे आणि नावझे येथील तरुणांनी घटनास्थळी धाव घेत गाडीसह प्रवासी आणि रुग्णाला सुखरूप बाहेर काढलं . रस्सीच्या मदतीने रुग्णांनी नातेवाईकांसह पाण्यात अडकलेल्या गाडीला बाहेर काढण्यात तरुणांना यश. पाण्यातून बाहेर आल्यावर रुग्णवाहिकेतून रुग्णाला पर्यायी मार्गाने रुग्णालयाकडे रवाना
भारतीय हवामान विभागाने सातारा जिल्ह्यातील घाटमाथा आणि दुर्गम भागांसाठी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाबळेश्वर, पाटण, जावळी, वाई आणि सातारा या पाच तालुक्यांतील सर्व अंगणवाड्या, बालवाड्या, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच महाविद्यालयांना आज एक दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे
त्र्यंबकेश्वर, सप्तशृंगी मंदिर आज बंद, अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून खबरदारी म्हणून निर्णय. तर अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर घराबाहेर न पडण्याचे नागरिकांना आवाहन…
लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढत्या महागाईनुसार वाढवा...पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीची शिफारस...योजनेचं मूल्यमापन करुन बदल करण्याच्याही सूचना...
आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या वाहनांना टोलमाफी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय. एसटी बसेसलाही टोलमधून मिळणार सूट
संत तुकोबारायांच्या पालखीचं आज देहूतून प्रस्थान, पाऊस, पुराच्या पार्श्वभूमीवर मोजक्या वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रस्थान सोहळा… उर्वरित वारकऱ्यांना पुणे शहरातून वारीत सहभागी होण्याची आवाहन. तर माऊलींची पालखी उद्या मार्गस्थ होणार
मुंबईतील लोकभवनात SRPF जवानाची आत्महत्या... गार्ड ड्युटीवर असताना कौस्तुभ सांगळेंनी रायफलमधून गोळी झाडून संपवलं जीवन. आत्महत्येचे कारण मात्र अस्पष्ट
रायगड जिल्ह्याच्या बहुतांश भागातील पूरस्थिती ओसरली आहे मात्र महाडमध्ये अद्यापही पुराचे पाणी कायम आहे. महाबळेश्वर मध्ये कोसळणाऱ्या पावसाचा हा परिणाम असल्याचं सांगितलं जातं. महाबळेश्वर इथं उगम पावणाऱ्या सावित्री नदीवरील रानबाजीरे धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. हे पाणी महाड कडे येत असल्याने महाड शहर आणि परिसरात पूरस्थिती कायम असल्याचं सांगितले जात आहे. महाडमध्ये सावित्री नदी अजूनही धोका पातळीवरून वाहत आहे.
जिल्ह्यात अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाचा अंदाज. मागील दोन दिवस पालघरच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टी भागाला पावसाने अक्षरशा झोडपून काढलं. खबरदारी म्हणून जिल्ह्यातील शाळा, विद्यालय, अंगणवाड्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून सलग दुसऱ्या दिवशी सुट्टी जाहीर. सूर्या प्रकल्पाच धामणी धरण 40% टक्क्याने भरलं. धरून क्षेत्रात आतापर्यंत 1230 mm पावसाची नोंद. सूर्या नदीला पूर नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर पडण्याच जिल्हा प्रशासनाच नागरिकांना आवाहन.
गेल्या 24 तासांपासून मुसळधार पावसामुळे कल्याण ग्रामीण भागातील काळू नदीला पूर आला होता. नदीचं पाणी थेट पुलावरून वाहत होतं, त्यामुळे वाहतूक बंद झाली होती. पण आता दिलासादायक बातमी! पावसाने उघडीप घेतल्याने गेल्या 10 तासांपासून पाणी हळूहळू खाली उतरू लागलंय. पुलावरील पाणी कमी झाल्याने नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. पुन्हा वाहतूक सुरू झाली आहे. पूर काही विनाकारण गेला नाही. पुलाच्या संरक्षक कड्याला मोठा फटका बसला आहे. पुलाचे संरक्षक पाईप तुटले आहेत, काही ठिकाणी पूर्ण वाहून गेले आहेत. कड्यावर झाडं, फांद्या आणि प्लास्टिकचा कचरा अडकला आहे
वसई विरार मध्ये पाणी ओसरायला सुरुवात. विस्कळीत झालेले जनजीवन पूर्वपदावर. पावसामुळे वीज , इंटरनेट , मोबाईल नेटवर्क आदि सुविधांची अडचण. रस्त्यांवर साचलेल्या पाण्याचा निचरा होण्यास सुरुवात. लोकल सेवा १५ ते २० मिनिटांनी उशिरा
सातारा जिल्ह्याला तीन दिवसापासून रेड अलर्ट हवामान खात्याकडून दिला आहे. कराड आणि पाटण तालुक्यात मुसळधार पाऊस पडत असल्याने 28 जवानांची एनडीआरएफ टीम दाखल झाली आहे. आपतकालीन परिस्थितीत तालुका नियंत्रण कक्ष कार्यरत करण्यात आला असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन प्रातांधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर धोकादायक असणाऱ्या पर्यटन स्थळावर जाऊ नये असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी इथल्या श्री दत्त मंदिरात चालू वर्षातील पहिला दक्षिण द्वार सोहळा आज पहाटे साडेतीन वाजता संपन्न झाला. कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत झालेल्या वाढीमुळे हा धार्मिक सोहळा पार पडताच भाविकांनी श्री गुरुदेव दत्तांच्या जयघोषात पवित्र स्नान करून दर्शनाचा लाभ घेतला. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या दमदार पावसामुळे कृष्णा नदीला मोठा पूर आला आहे. सोमवारी सायंकाळीच नदीचे पाणी श्री दत्त मंदिर परिसरात पोहोचले होते. रात्रीभर पाण्याची पातळी सुमारे पाच फूट वाढल्याने आज पहाटे 3:30 वाजता पहिला दक्षिण द्वार सोहळा संपन्न झाला.
अतिवृष्टीमुळे संभाव्य दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन वरंधा घाट रस्ता ३१ ऑगस्टपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद,करण्याचे,आदेश पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी जारी केले आहेत.राष्ट्रीय महामार्ग 965 डीडीवरील राजेवाडी–वरंधा–भोर–महाड मार्गावरील घाट परिसरात खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या विशेष फेरीस ८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ,राज्यातील काही भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आल्याने इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील विशेष फेरी-१ चे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी ८ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची ९ जुलै रोजी विशेष महासभा आयोजित करण्यात आली आहे. या महासभेला सर्व नगरसेवक उपस्थित राहणार असून, गेल्या काही दिवसांत मुंबईत घडलेल्या विविध दुर्घटनांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.मुसळधार पाऊस, झाडे कोसळणे, इमारतींचे भाग कोसळणे, पाणी साचणे आणि इतर दुर्घटनांमुळे काही मुंबईकरांना जीव गमवावा लागला. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
रविवार, दिनांक ५ जुलै २०२६ आणि सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ या दोन दिवसांत मुंबईत झालेल्या जोरदार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांमुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी झाडे व झाडांच्या फांद्या पडण्याच्या घटना घडल्या. या कालावधीत महानगरपालिका क्षेत्रात (खासगी हद्दीतील झाडे आणि झाडांच्या फांद्यांसह) एकूण ४०० झाडे आणि ६०० फांद्या पडल्याची नोंद झाली आहे.
Breaking News Live 7 July 2026 : महाराष्ट्रात सध्या पावसानं धुमाकूळ घातला असून, फक्त कोकण आणि मुंबई- पुणे नव्हे तर नाशकातसुद्धा जोरदार पाऊस सुरू आहे. दरम्यान, पावसाचा इशारा पाहता मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई,नाशिक,पालघर,रत्नागिरी शाळांना सुट्टी- विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षततेसाठी प्रशासनाचा निर्ण- नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचा सूचना- कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन- नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आल्यानं दिवसभरात पावसासह इतर कोणत्या घडामोडींवर लक्ष असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.