Breaking News Live 13 June 2026 : सत्ताधाऱ्यांचे अनेक नगरसेवक संपर्कात असल्याचा मविआचा दावा

आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर वारकऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत देहू-आळंदी येथील आषाढी वारी पालखी प्रस्थान सोहळ्याच्या नियोजनाबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. यावेळी श्रीक्षेत्र देहू आणि आळंदी येथे येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी पाणी, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा आणि अन्य मूलभूत सुविधांच्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संबंधित विभागांशी समन्वय साधून वारी सोहळा सुरळीत, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त पार पडावा यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.
मावळ तालुक्यातील शिरगाव-परंदवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध गावठी हातभट्टी दारू निर्मिती व विक्री करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत ९ आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा व भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत ८ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..पोलिसांनी सुमारे १० लाख ५६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट केला असून त्यामध्ये ३० हजार लिटरहून अधिक गावठी हातभट्टी दारू व दारू निर्मितीचे साहित्य समाविष्ट आहे. तसेच जेसीबीच्या सहाय्याने अवैध दारू निर्मितीची ठिकाणेही उद्ध्वस्त करण्यात आली. शिरगाव-परंदवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अशा अवैध व्यवसायांविरोधात यापुढेही नियमित कारवाई सुरू राहणार असून, वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांवर तडीपार व इतर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विशाल पाटील यांनी दिली.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार हिरामण खोसकर यांची महायुतीच्या उमेदवाराबाबतच उघड उघड नाराजी. उमेदवाराने सुधरावे, 5 वर्ष त्याने एकही काम केले नाही. इलेक्शन झाल्यावर उमेदवाराने जमिनीवर रहावे असा देखील खोसकर यांनी नरेंद्र दराडे यांना दिला खोचक सल्ला. महायुतीचा धर्म आम्ही पाळू, मतदान देखील 100 टक्के महायुतीच्या उमेदवारालाच करू असेही खोसकर यांचे आश्वासन.
घरफोडी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला शहर गुन्हे शाखेकडून अटक. सोलापुरात घरफोडी करणारा रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगाराला शहर गुन्हे शाखेने केले जेरबंद. दीपक वैकुंठ श्रीगण असं अटक केलेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव. सदरच्या आरोपीकडून सोन्याचे दागिने आणि लॅपटॉप असा सव्वा लाख रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त. चोरीचे सोने विकण्यासाठी आल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या पथकाने घेतले ताब्यात. श्रीगण याच्यावर सोलापूरसह अन्य जिल्ह्यात घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत.
हिंगोलीच्या जयपूरमध्ये ओबीसी जनजागृती सभेत सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्यात आला आहे सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय करतं असल्याचा आरोप ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमारे आणि प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे मराठा आंदोलनात आत्महत्या करणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार 10 लाख रुपये मदत देतं, मग ओबीसी आरक्षण बचावासाठी बलिदान देणाऱ्या 30 ओबीसी बांधवांच्या कुटुंबियांना मदत कधी देणार मराठा समाजातील लोकं माणसं आणि ओबीसी काय जनावरं आहेत का असा संतप्त सवाल करत त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे या गंभीर मुद्द्यावर उपसमितीचे अध्यक्ष बावनकुळे काहीच बोलत नाहीत यामुळे ओबीसी समाज रस्त्यावर येणार असून मुंबई जाम करणार असल्याचा इशारा ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमारे यांनी हिंगोलीत दिला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील माथाडी कामगार नेत्याच्या,नातूच्या हत्या प्रकरणी आता आयआरएस अधिकारी सचिन मोटे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.संशयित हल्लेखोर निलेश गडदे याच्या विरोधात घटनेच्या दिवशी गुन्हा दाखल करू नये,यासाठी जत पोलिसांवर,आयआरएस अधिकारी सचिन मोटे यांच्याकडुन फोन करून दबाव टाकण्यात आला.त्यामुळे पाच तास गुन्हा दाखल करण्यासाठी विलंब झाला, परिणामी जत मधून येऊन सांगलीत संशयित निलेश गडदे यांनी गोळीबार करत आपल्या नातूला मारल्याचा आरोप,मृत वेदांत बंडगर, याचे आजोबा व माथाडी कामगार नेते बाळासाहेब बंडगर यांनी केला आहे.त्याच बरोबर निलेश गडदे याच्याकडून धमकी देत,दहा लाखांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी जत पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेले असता,आयआरएस अधिकारी सचिन मोटे यांनी जत पोलीस निरीक्षक दादासाहेब कोळेकर यांच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप लक्ष्मण खरात यांनी केला आहे.तर बाळासाहेब बंडगर यांनी जत पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दादासाहेब कोळेकर यांना निलंबित करून संशयित हल्लेखोर निलेश गडदे याचा एन्काऊंटर करावा,अशी मागणी देखील केली आहे.
जळगावमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार संपर्कात असल्याचा मोठा दावा भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दाव्यावर महाविकास आघाडीचे शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार शरद तायडे, ठाकरे गटाच्या जिल्हाप्रमुखांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिला आहे. उलट सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षातले अनेक नगरसेवक आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा महाविकास आघाडीचे उमेदवार शरद तायडे यांनी केला आहे. माघारीचा प्रश्न येतच नाही शेवटपर्यंत निवडणूक लढू आणि जिंकू असा विश्वास देखील शरद तायडे यांनी व्यक्त केला आहे.
अतिशय नाराजी नगरसेवकांची सत्ताधाऱ्यांवर तसेच मंत्र्यांवर असून जळगाव विधान परिषदेचा आश्चर्यकारक निकाल लागेल असा दावा जिल्हाप्रमुख कुलभूषण पाटील यांनी केला आहे.
जळगाव विधान परिषद निवडणुकीतील शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर रेश्मा काळे यांची पहिली प्रतिक्रिया झी 24 तास वर. जळगाव विधान परिषद निवडणुकीतील शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर उमेदवार रेश्मा का यांनी महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली असून त्यांच्या आदेशानुसार महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देत असल्याची रेश्मा काळे यांची भूमिका स्पष्ट.
मुंबईतील लोकल रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर या वीकेंडला मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेवरील रेल्वे रुळ, ओव्हर हेड वायर, सिग्नल यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी शनिवारी आणि रविवारी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तसेच शीव येथील उड्डाणपुलाच्या कामाशी संबंधित ब्लॉकमुळे शनिवारी मध्यरात्री १२.१० ते पहाटे ४.१० पर्यंत सीएसएमटी – कुर्लादरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाही.
‘भारतीय जहाजांवरील ड्रोन हल्ले अस्वीकार्य’, डोनाल्ड ट्रम्प यांचं वक्तव्य; भारतीय जहाजांवरील हल्ल्यांसाठी इराणला धरलं जबाबदार. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टच्या माध्यमातून डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणवर चांगलेच भडकले आहेत.
मुंबईतील शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनो सावधान परळ, ताडदेव, वडाळ्यात शाळांवर होणार कारवाई ; अनधिकृत वर्ग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश. परळ, ताडदेव, वडाळा, धारावी आणि क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील शाळांना शिक्षण निरीक्षकांकडून कठोर नोटिसा. मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई हाती घेतली असून, काही शाळा तसेच शाळांमधील अनेक वर्ग आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईतील संबंधित शैक्षणिक संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळा आणि वर्ग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश शिक्षण निरीक्षकांनी दिले आहेत.
Breaking News Live 13 June 2026 : ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर परिसरातील विकास आराखड्याच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती. याशिवाय राज्याच्या राजकारणातील आरोप प्रत्यारोपांच्या सत्रात आता कोणाची नावं चर्चेत? एकनाथ शिंदेंच्या दरे गावातील दौऱ्यावर अनेकांचच लक्ष. तिथं नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणारा मान्सून कुठं रेंगाळला हाच अनेकांना पडलेला प्रश्न... कुठं काय घडतंय? मेगा ब्लॉकचा परिणाम नेमका कोणत्या रेल्वे मार्गावर होणार? गल्ली ते दिल्ली आणि राज्य, राष्ट्र सर्वच ठिकाणच्या महत्त्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर.