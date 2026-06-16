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Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाकरेंच्या बैठकीला काही खासदारांची दांडी,संजय राऊत दिल्लीला; काय घडलंय नेमकं?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 June 2026: उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीवर खासदारांची नाराजी दिसते. 5 खासदार वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असून यामुळे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत खळबळ उडालीय. मेळघाटातील मोरगड गावात येथे गेल्या 8 दिवसांपासून गावात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 16, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:49 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाकरेंच्या बैठकीला काही खासदारांची दांडी,संजय राऊत दिल्लीला; काय घडलंय नेमकं?
16 June 2026 09:49 AM (IST)

आवादा सोलर कामगारांच्या प्रश्नांवर चौकशीचे आदेश 

यवतमाळ मध्ये अवादा सोलर प्रकल्पांवर कार्यरत सुरक्षा रक्षकांचे प्रलंबित वेतन, वेतनामध्ये कपात आणि नियुक्तीपत्र न देणे या ईतर कामगार हक्कांच्या प्रश्नांवर जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. बैठकीनंतर जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांनी आवादा सोलर प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील विविध आवादा सोलर प्रकल्पांवर कार्यरत सुरक्षारक्षकांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून कामगार हक्कांच्या प्रश्नांवर शासन दरबारी निवेदने दिली आहेत, तरीदेखील त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला.

16 June 2026 09:47 AM (IST)

'निलेश घायवळशी संपर्कासाठी आयफोनची व्यवस्था'

कुख्यात गुंड निलेश घायवळचा भाऊ सचिन घायवळ याला दोन आयफोन उपलब्ध करून देणारा गोवंडी-देवनार परिसरातील रेकॉर्डवरील आरोपी सुमित कांबळे असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. या फोनवर फेस आयडीची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याद्वारे सचिनने निलेश घायवळशी दोन वेळा संपर्क साधल्याचे उघड झाले आहे. चौकशीतून निलेश घायवळ सध्या लंडनमध्ये असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

16 June 2026 09:43 AM (IST)

मुंबईतील बोरीवलीसह देशातील प्रमुख रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बोरीवली, अंबाला आणि मंगळुरू यांसारख्या व्यस्त स्थानकांच्या पुनर्विकासाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. प्रवाशांना कोणतीही अडचण न होता आणि रेल्वे वाहतूक विस्कळीत न करता ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. रेल्वे पायाभूत सुविधांना 'फ्युचर-रेडी' करण्यावर त्यांचा भर आहे.

16 June 2026 09:41 AM (IST)

शिवसेनेच्या 60 व्या वर्धापन दिनाची तयारी, उद्धव ठाकरे करणार मार्गदर्शन

शिवसेना यंदा ६० वर्षे पूर्ण करत आहे. शिवसेनेचा हा हिरकमहोत्सवी वर्धापन दिन १९ जून रोजी मुंबईत साजरा होणार आहे. या सोहळ्याची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात सायंकाळी ५ वाजता होणाऱ्या या सोहळ्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे प्रमुख मार्गदर्शन करणार आहेत.

16 June 2026 09:38 AM (IST)

विधान परिषदेला मिळणार नवे उपसभापती

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी न अधिवेशनाला पुढील आठवड्यात २२ जूनपासून सुरुवात होत असून तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात विधान परिषदेच्या नव्या उपसभापतींची निवड केली जाणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे निकाल लागून त्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर उपसभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

16 June 2026 09:35 AM (IST)

'अंतिम अहवाल येईपर्यंत...', अजित पवार मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी विमान अपघात तपास विभागाचा अंतिम चौकशी अहवाल येत नाही, तोपर्यंत यासंदर्भात कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने  स्पष्ट केले. त्यानंतर या दुर्घटनेच्या सखोल चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन स्वतंत्र जनहित याचिका मागे घेण्यात आल्या.मुख्य मागण्या पूर्ण झाल्याने सध्या या याचिकांची गरज नसल्याचे  प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले व याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर, दोन्ही याचिका मागे घेत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

16 June 2026 09:32 AM (IST)

शरद पवारांना रद्द, महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची संलग्नता रद्द

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगर परिषद यांची भारतीय कुस्ती महासंघाने केलेली संलग्नता रद्द करण्याची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ जून २०२६) कायम ठेवली. महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, संघटनेची संलग्नता रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यकारी समितीने न घेता निरीक्षण समितीने घेतला होता आणि हा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा होता.

16 June 2026 09:28 AM (IST)

गोरेगावच्या नेस्को कॉन्सर्टमध्ये दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

'द टॉक्सिकोलॉजी'च्या अहवालानुसार, नेस्को येथील एका कॉन्सर्ट दरम्यान आजारी पडल्यानंतर दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. एप्रिलमध्ये गोरेगाव येथे मृत विद्यार्थ्यांच्या (एक पुरुष आणि एक महिला) शरीरात एमडीएमए (एक्स्टसी) आढळल्याने, तपास अधिकाऱ्यांच्या संशयाला दुजोरा मिळाला आहे की, मृत विद्यार्थ्यांमध्ये एमडीएमएचा समावेश होता. अंमली पदार्थ तपासणी विभागाने सांगितले की, अंमली पदार्थांचे तस्कर अनेकदा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना चकमा देण्यासाठी कायदेशीर मालामध्ये प्रतिबंधित वस्तू लपवतात. "जर एक्स्टसीच्या गोळ्या लहान रबरी गोळ्यांमध्ये भरून रंगाच्या डब्यांमध्ये लपवल्या असतील, तर नियमित तपासणीदरम्यान त्यांना ओळखणे कठीण होते."

16 June 2026 09:19 AM (IST)

बैठकीला काही खासदारांची दांडी,संजय राऊत दिल्लीला; काय घडलंय नेमकं?

उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीला काही खासदारांनी दांडी मारल्यानंतर मात्र उबाठा मधील नेते अलर्ट झाले आहेत. शिवाय दुस-याच दिवशी उबाठा खासदार संजय देशमुख यांनी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्याशी भेट घेतली. उबाठा खासदार वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी तातडीनं संजय राऊत यांना दिल्लीला पाठवलं आहे. संजय राऊत दिल्ली दौ-यात महत्त्वाच्या गाठीभेटी घेऊ शकतात. त्यामुळे संजय राऊत यांच्या भेटीकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान आजच उबाठा खासदार राजाभाऊ वाजे दिल्लीत दाखल होणार आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील हालचालींचा परिणाम उबाठा पक्षावर होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

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About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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