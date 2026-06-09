Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईकरांची 'पाणी कोंडी'! टँकरचालकांचा संप सुरूच

--टँकरचालकांचा संप सुरूच, प्रशसनाबरोबर चर्चा निष्फळ
--टँकर असोसिएशनच्या संपाचा आजचा दुसरा दिवस
--आज मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत बैठकीची शक्यता
--टँकर बंदमुळे बांधकाम व्यावसायाला फटका
--हॉटेल, रुग्णालयांमध्येही पाणी समस्या
--अनेक टँकर चालकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीस
जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील मंगरूळ येथे तिहेरी अपघातात जण सहा ठार घटना..कार , एस टी आणि मोटरसायकल अशा तीन वाहनांमध्ये अपघात झाल्याची माहिती. अमळनेर धुळे रस्त्यावर मंगरूळच्या पुढे हॉटेल वृंदावन जवळ अपघात झाल्याची घटना.. या अपघातात दुचाकीस्वार स्वार जागीच तसेच चार चाकीतील महिला आणि पुरुष अशा एकूण सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. गावकरी , पोलीस आणि एस टी कर्मचारी यांच्या मदतीने त्याला बाहेर काढण्यात आले. मृतांचे शव विच्छेदनसाठी ग्रामीण रुग्णालयात रवाना करण्यात आले.
अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत मेघराज भोसले यांचं समर्थ पॅनल विजयी
समर्थ पॅनलचे सर्व सदस्य निवडून आल्याने विरोधी चित्रकर्मी पॅनलला मोठा धक्का
निकाल घोषित झाल्यानंतर मेघराज भोसले आणि सर्व सभासदांकडून जल्लोष
राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम पुढे ढकललाय... 10 जूनला होणारा वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम हा 11 जून ला होणार आहे.. 10 तारखेला दिल्लीत एनडीएची महत्वाची बैठक असल्याने वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती..राष्ट्रवादीचे नेते खासदार सुनील तटकरे यांनी दिलीये..
पुण्यातील भिडे पूल तीन महिने वाहतुकीसाठी बंद असणार आहे...आजपासून 5 सप्टेंबरपर्यंत हा पूल बंद असणार आहे... भिडे पुलाजवळ सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.... महामेट्रोच्या माहितीनुसार, डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्थानकाशी जोडणारा पादचारी पूल उभारण्यात येत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पुलावरील वाहतूक काही काळासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे....
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हलकर्णी मध्ये मुसळधार पावसामुळे नव्याने तयार केलेला पर्यायी रस्ता काल सायंकाळी पुन्हा वाहून गेला आहे. गडहिंग्लज तालुक्यातील हलकर्णी इथल्या ओढ्यावर नव्या पुलाचे बांधकाम सुरू असल्याने ओढलगत नागरिकांच्या सोयीसाठी पर्यायी रस्ता बांधण्यात आला होता. दोन दिवसांपूर्वी पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे हा रस्ता वाहून गेला. त्यामुळे ठेकेदाराने दुसऱ्यांदा हा रस्ता वाहतुकीसाठी तयार केला, पण पुन्हा हा रस्ता मुसळधार पावसामुळे वाहून गेल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे..
पुरात रस्त्यावरील अनेक वाहने वाहून गेली
अमरावती शहराला वादळी पावसाने चांगलंच झोडपलंय..वादळी पावसामुळे अमरावतीत अनेक ठिकाणी झाडं कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत..यामुळे वीजेच्या तारा तुटून वीज पुरवठा खंडित झाला होता.. रात्री उशिरापर्यंत कोसळलेली झाडं हटवून विज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला..आमदार रवी राणा यांनी रात्री उशिरापर्यंत नुकसानीची पाहणी केली असून प्रशासनाला योग्य त्या सूचना केल्या आहेत..
हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली...पावसामुळे जिल्ह्यातल्या ईसापुर रमणा गावाच्या शिवारामध्ये असलेल्या ओढ्याला मोठ्या प्रमाणात पूर आला.... पुराचे पाणी रस्त्यावरून वाहत असल्यामुळे या ठिकाणची वाहतूक पूर्णपणे खोळंबली आहेत आहे... कामानिमित्त गेलेले शेतकरी पुरामुळे रस्त्याच्याकडेला अडकलेत.. या ठिकाणी पुराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरून वाहत असल्याने पुढील तीन ते चार गावांचा संपर्क तुटलेला आहे......
रायगडच्या काही भागात मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी बरसल्यात.....माणगाव, महाड, म्हसळा, श्रीवर्धन तालुक्यात मान्सूनपूर्व पाऊस बरसलाय....हवामान खात्याकडून पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.....पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला.....उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा मिळालाय.....
--मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाच्या सरी
--सोलापूर, हिंगोली, बीडमध्ये पाऊस
मान्सूनची राज्यातील वाटचाल चांगली सुरू आहे... सोमवारी पावसाने दक्षिण कोकणासह मध्य महाराष्ट्रातील आणखी काही भागात आपली हजेरी लावली...15 जूनपर्यंत मान्सून संपूर्ण राज्यात दाखल होईल...दरम्यान पुढील काही दिवस कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार आहे...हवामान विभागाने 25 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट दिलाय...
दरवाढीचे चटके बसत असतानाच मोदी सरकारने आता उज्ज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांनासुद्धा झटका दिलाय...मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे...यानुसार अनुदानित एलपीजी सिलिंडिरची वार्षिक संख्या 9 वरून 4 वर आणली आहे.... याचा अर्थ, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना वर्षाला केवळ चार सिलिंडरलाच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे... गरीब कुटुंबांना स्वच्छ इंधन मिळावे या उद्देशाने 2016 मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली होती..सुरुवातीला या योजनेत वर्षाला 12 सिलिंडर मिळत होते...मात्र गेल्या वर्षी ही संख्या 9 वर आणण्यात आली होती...
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 09 June 2026: मान्सून आज महाराष्ट्रात आणखी पुढे सरकल्याचं भारतीय हवामान विभागानं जाहीर केलं असून, कोकणात तुरळक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार सरी बरसल्या आहेत. तर राज्यात इतर भागांतही काही ठिकाणी मान्सूनपूर्व वादळी पावसानं हजेरी लावली आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत बंडखोरीचा तिढा सोडवण्याच्या महायुतीच्या हालचाली अजूनही सुरूच आहेत... यामध्ये महायुतीच्या नेत्यांना काहीअंशी यशही मिळाल्याचं पाहायला मिळतंय... भाजप बंडखोर प्रसाद हिरे यांनी माघार घेत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा दिलाय... दुसरीकडे गोकुळ गीते मात्र निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहेत...या आणि अशा सगळ्याच घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा. नवीन अपडेट्स साठी पेज सतत रिफ्रेश करत राहा....