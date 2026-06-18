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Maharashtra Breaking News Today LIVE: पाऊस लांबल्याने 'या' शाळांच्या वेळा बदलणार; शिक्षण विभागाचे आदेश

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 June 2026: राज्यातील राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील ताज्या बातम्यांचे सर्व अपडेट्स जाणून घ्या एका क्लिकवर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 18, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:19 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पाऊस लांबल्याने 'या' शाळांच्या वेळा बदलणार; शिक्षण विभागाचे आदेश
18 June 2026 09:18 AM (IST)

खासदार संजय देशमुख यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलिसांचा दुसऱ्याही दिवशी बंदोबस्त तैनात 

ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या बंडखोरीच्या चर्चेमुळे राजकीय वातावरण तापले असताना,यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यातिल दिग्रस तालुक्यातील चिंचोली येथील निवासस्थाना बाहेर आजही पोलिस बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला आहे. सलग दुसऱ्या दिवशीही देशमुख यांच्या घराबाहेर पोलिसांचा कडेकोट पहारा पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, नेहमी कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या वर्दळीने गजबजलेले निवासस्थान सध्या शांत असून परिसरात शुकशुकाट असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. खासदार संजय देशमुख यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत विविध स्तरांवर चर्चा आणि उत्सुकता कायम आहे. संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांमुळे प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून निवासस्थानाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवली आहे. 

18 June 2026 09:10 AM (IST)

शिंदे सेनेकडून 'मातोश्री'च्या परिसरात बॅनरबाजी; बॅनरवर काय लिहिलंय?

शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त दोन्ही शिवसेनेकडून मातोश्री परिसरात जोरदार बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. शिंदे सेनेकडून, 'जनात शिवसेना मनात शिवसेना', 'वसा शिवसेनेचा ध्यास महाराष्ट्राचा' अशा आशयाचे बॅनर लावण्यात आले आहेत. एकीकडे ऑपरेशन टायगरच्या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे मातोश्रीच्या परिसरात बॅनरबाजी करून ठाकरे गटाला डिवचण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

18 June 2026 09:06 AM (IST)

नांदेडमध्ये महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण? खासदार आष्टीकरांचे नाव ऑपरेशन टायगरमध्ये, मुलगा महाविकास आघाडीचा उमेदवार 

नांदेडमध्ये महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण हा पेच निर्माण झालाय. कारण खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे नाव ऑपरेशन टायगर मधील सहा खासदा्रांमध्ये आहे आणि त्यांचे सुपुत्र कृष्णा पाटील हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारावरच प्रश्नचीन्ह निर्माण झालय. त्यात काँग्रेसचे माघार घेतलेले उमेदवार रामदास पाटील सुमठाणकर यांनी फेसबुक पोस्ट करून काँग्रेसच्या मतदारांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन केलंय. 

18 June 2026 09:02 AM (IST)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शाळांच्या वेळा बदलणार; शिक्षण विभागाचे आदेश

एल निनोच्या प्रादुर्भावामुळे पाऊस लांबला आहे. त्यामुळे  वातावरणात बदल होण्याची शक्यता लाक्षात घेता  विध्यार्थ्यांना उष्माघात किंवा उष्णतेचा कोणताही त्रास होण्याची शक्यता. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळेच्या वेळा बदलण्याचा घेतलाय निर्णय. 19 जून ते 30 जूनपर्यंत शाळा असणार सकाळच्या सत्रात सकाळी 7.30 ते 11.15 या वेळेत भरणार शाळा आहेत. शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत.

18 June 2026 08:54 AM (IST)

भीमाशंकर दर्शनासाठी पास सक्ती रद्द; आजपासून विनामूल्य दर्शन

भीमाशंकर मंदिरातील दर्शनासाठी ऑनलाइन पासची सक्ती प्रशासनाने रद्द केली असून गुरुवारपासून सकाळी 7 ते 11 या वेळेत भाविकांना थेट विनामूल्य दर्शन घेता येणार आहे. तसेच 22 जूनपासून 2500 रुपयांत ‘तत्काळ दर्शन’ सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. भीमाशंकर हेरिटेज वसाहत प्रकल्पाची निविदा 25 जूनला प्रसिद्ध होणार असून जुलैअखेर कार्यादेश देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

18 June 2026 08:34 AM (IST)

बंडखोरी करणाऱ्या खासदारांची मनधरणी करण्यासाठी आणि संपर्क साधण्यासाठी ठाकरेंच्या नेत्याचा प्रयत्न 

ज्या खासदारांच्या नावाची चर्चा सुरु झाल्यापासून संबंधित खासदारांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

यामध्ये मराठवाड्यातील खासदारांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केला असल्याची सूत्रांची माहिती. 

मंगळवारी रात्रीपर्यत मराठवाड्यातील खासदारांचा संपर्क अंबादास दानवे यांच्याशी झाला. 

मात्र कालच्या दिवसात कोणत्याच नेत्यांकडून खासदारांशी संपर्क झाला नसल्याची माहिती.

तर ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दीना पाटील यांना आमदार सचिन अहिर आणि माजी आमदार रमेश कोरगावकर यांच्याकडून वारंवार संपर्क केला जात असल्याची माहिती. 

संपर्क साधत असलेले नेते थेट उद्धव ठाकरेंना संपूर्ण माहिती देत असल्याची देखील सूत्रांची माहिती.

18 June 2026 08:34 AM (IST)

अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीच्या दिवशी नवा ट्विस्ट 

मतदानाला काही तास शिल्लक असताना काँग्रेसने व्हीप जाहीर केला आहे. काँग्रेस पक्षाकडून निवडणुकीत तटस्थ राहण्याचे मतदारांना आदेश देण्यात आलेत. ऐन वेळेवर जाहीर केलेल्या व्हीप चा किती नगरसेवक पालन करतात याकडे लागले सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

18 June 2026 08:34 AM (IST)

पुण्यातील पाणी साठ्याचे गणित पावसामुळे बिघडले! गेल्या वर्षीच्या तुलनेत धरण साठ्यात लक्षणीय घट

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मे महिन्यात पाऊस न झाल्याने आणि शेतीसाठी उन्हाळी आवर्तन सोडावे लागले त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील धरणातील पाणीसाठाचे गणित बिघडले आहे त्यात पुणे जिल्ह्यातील अपेक्षेपेक्षा अधिक पाणी वापरामुळे खडकवासला प्रकल्पातील साठ्यावर अतिरिक्त ताण आला आहे. खडकवासला प्रकल्पात सध्या 4.15 टीएमसी ( 14.23 टक्के) पाणीसाठा असून गेल्यावर्षी याच दिवशी तो 6.28 टीएमसी होता.

18 June 2026 08:29 AM (IST)

मोनोरेल सुरू करण्यास सरकारचा हिरवा कंदील! येत्या 15 दिवसांमध्ये पुन्हा ट्रॅकवर धावणार

गेल्या नऊ महिन्यांपासून बंद पडलेली संत गाडगे महाराज चौक ते चेंबूर मोनोरेल पुन्हा लवकरच ट्रॅकवर येणार आहे. मोनोरेल मार्गिका सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता मोनो मार्गिकेची रंग रांगोटीची आणि बांधकामाच्या दुरुस्तीची किरकोळ कामे पुढील 10-15 दिवसांत पूर्ण करून मोनो पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करण्याच्या हालचाली मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरू केल्या आहेत.

18 June 2026 08:28 AM (IST)

'ड्रोन'मुळे टळणार लोकलचा खोळंबा; ओव्हरहेड बिघाडावर एआय कॅमेऱ्यांची नजर

मुंबई लोकलच्या खोळंब्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक असलेल्या ओव्हरहेड वायर (ओएचई) यंत्रणेतील बिघाडांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पश्चिम रेल्वे ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणार आहे. अहमदाबाद विभागात ड्रोनद्वारे ओएचई तपासणीची चाचणी यशस्वी ठरल्यानंतर हे तंत्रज्ञान संपूर्ण पश्चिम रेल्वे क्षेत्रासह मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कमध्येही टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. रेल्वे रुळांमधील तांत्रिक दोष, ओएचईमधील बिघाड किंवा वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे मुंबई लोकलच्या वेळापत्रकावर परिणाम होतो. सध्या ओएचईची तपासणी आणि देखभाल प्रामुख्याने रविवारच्या ब्लॉकदरम्यान केली जाते. मात्र ड्रोनच्या मदतीने ओएचई यंत्रणेतील किरकोळ त्रुटीही वेळेआधी शोधून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. या ड्रोनमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित विश्लेषण प्रणाली विकसित केली जाणार असून त्यामुळे संभाव्य बिघाडाचा अंदाज आधीच मिळणे शक्य होणार आहे.

18 June 2026 08:28 AM (IST)

मुंबई लोकल अपघातात 5 महिन्यांत 706 मृत्यू, दररोज सरासरी 4 हून अधिक प्रवाशांचा जातोय जीव

मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर जानेवारी ते मे 2026 या पाच महिन्यांत विविध अपघातांमध्ये तब्बल ७०६ प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून 575 जण जखमी झाले आहेत. रेल्वे रूळ ओलांडणे आणि धावत्या लोकलमधून पडल्यामुळे या सर्वाधिक दुर्घटना घडल्या असून, रेल्वे प्रशासनाच्या सुरक्षा उपायांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबईतील रेल्वे अपघातानंतर उपायांची जंत्री प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात ती फळाला आलेली नाही. मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील अपघातांचे सत्र अद्याप थांबले नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जानेवारी ते मे या अवघ्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत विविध रेल्वे अपघातांमध्ये तब्बल 706 जणांचा मृत्यू झाला असून 575 जण जखमी झाले आहेत. दररोज सरासरी चारहून अधिक जणांचा मृत्यू होत असल्याने रेल्वे सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बहुतेक मृत्यू घटना रेल्वे रूळ ओलांडताना आणि धावत्या लोकलमधून पडल्यामुळे घडल्या आहेत.

18 June 2026 08:28 AM (IST)

तेजस एक्स्प्रेस 142 फेऱ्यांपैकी तब्बल 113 फेऱ्या उशिरा

मध्य आणि कोकणातील अतिजलद रेल्वेगाड्यांची वाहतूक संथगतीने होत आहे. तेजस एक्स्प्रेस 142 फेऱ्यांपैकी तब्बल 113 फेऱ्या उशिरा धावल्या आहेत. देशातील प्रीमियम सीएसएमटी ते मडगाव तेजस एक्स्प्रेसचे वेळपत्रक पुरते कोलमडले असून प्रवाशांना जलद, आरामदायी आणि वेळेवर सेवा देण्याच्या उद्देशाने मे 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही गाडी गेल्या काही महिन्यांपासून सात ते आठ तासांपर्यंत उशिराने धावत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत. त्यामुळे प्रीमियम, अतिजलद रेल्वेगाडी वेळखाऊ झाली आहे. मडगाववरून सीएसएमटी येथे येणाऱ्या तेजस एक्स्प्रेसचा वक्तशीरपणा फक्त 20.42 टक्के असल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत येणारी ही सर्वात बेभरवशाची गाडी ठरली आहे.

18 June 2026 08:24 AM (IST)

अकासा एअरची नोएडा-नवी मुंबई थेट विमानसेवा

कासा एअरने नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान दैनंदिन विमानसेवा सुरू केली आहे. या दोन नव्याने कार्यान्वित झालेल्या ग्रीनफिल्ड विमानतळांना थेट जोडणारी ही पहिली विमान कंपनी ठरली आहे. या विमानसेवेमुळे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी मजबूत होण्यासोबतच देशाच्या वाढत्या विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांनाही पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

18 June 2026 08:24 AM (IST)

ठाणे – नवी मुंबईदरम्यानचा प्रवास होणार अतिजलद

ठाण्यातील कोपरी – नवी मुंबईतील ऐरोलीदरम्यानचा प्रवास सुकर आणि अतिजलद करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) एक नवा खाडी पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोपरी – पटनीदरम्यान 1.4 किमी लांबीचा खाडी पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलाचे आरेखन आणि बांधकामासाठी नुकत्याच एमएमआरडीएने निविदा मागविल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रकल्प मार्गी लावल्यास या खाडी पुलामुळे कोपरी – ऐरोली, दिघादरम्यानचे प्रवासाचे अंतर अवघ्या काही मिनिटांवर येणार आहे. तर प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटकाही होणार आहे.

18 June 2026 08:24 AM (IST)

अनधिकृत शाळांवर कारवाईचा बडगा; महापालिकेकडून पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात

महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील अनधिकृत शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून संबंधित शाळांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या एम पूर्व विभागातील 36 शाळांवर नुकतेच पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदविण्यात आले. मालाडमधील शाळांविरोधातही पालिकेने बुधवारी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. दरम्यान, अनधिकृत शाळेतून कोणताही विद्यार्थी प्रवेशासाठी आल्यास त्याला तात्काळ शाळेत प्रवेश देण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने महापालिका शाळा व अनुदानित – विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील 164 अनधिकृत शाळांविरोधात कठोर पाऊल उचलत पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे.

18 June 2026 08:22 AM (IST)

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर आज दोन तासांचा वाहतूक ब्लॉक

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील आडोशी बोगद्याजवळ गुरुवारी रॉकफॉल प्रतिबंधात्मक कामे केली जाणार असल्याने वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) यशवंतराव चव्हाण मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावर राॅकफाॅल प्रतिबंधात्मक कामे हाती घेतली आहेत. या कामाअंतर्गत आडोशी बोगद्याजवळ महामार्गावरील किमी 41/100 येथे जाळींमध्ये अडकलेले दगड काढण्याचे काम गुरूवारी, 18 जून रोजी दुपारी करण्यात येणार आहे. या कामासाठी दुपारी 12 ते 2 या वेळेत वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे.

18 June 2026 08:22 AM (IST)

वाढत्या उकाड्यामुळे शाळा सकाळच्या सत्रातच भरवण्याची मागणी

राज्यातील तापमानात सातत्याने होणारी वाढ आणि पावसाचे लांबलेले आगमन यामुळे राज्यातील नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यातच 15 जूनपासून विदर्भ वगळता राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे सकाळच्या सत्रातील शाळा सुटल्यावर व दुपारच्या सत्राची शाळा भरताना विद्यार्थ्यांना उन्हाच्या तीव्र झळा सहन कराव्या लागत आहेत. उन्हाच्या तडाख्यामुळे विद्यार्थ्यांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांकडून पुढील 15 दिवस दुपारऐवजी फक्त सकाळच्या सत्रात भरविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. राज्यात उन्हाचा तडाखा वाढल्याने विद्यार्थ्यांना उष्णतेचा त्रास होऊ नये म्हणून शाळा सकाळच्या सत्रात भरवण्याची मागणी होत आहे. 

18 June 2026 08:18 AM (IST)

अकरावी प्रवेशाची तिसरी यादी 23 जूनला; आतापर्यंत सहा लाख 35 हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

16 जूनपर्यंत 1 लाख 90 हजार 766 विद्यार्थ्यांनी नियमित फेरीत प्रवेश निश्चित केला, तर विविध कोट्यांमधून 31 हजार 15 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यामुळे एकूण प्रवेशसंख्या 6 लाख 35 हजार 26 वर पोहोचली आहे. राज्यभरातील 13 लाख 76 हजार 449 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर आतापर्यंत तब्बल 6 लाख 35 हजार 26 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. तिसऱ्या नियमित फेरीची प्रवेश यादी 23 जून रोजी सकाळी 10 वाजता जाहीर होणार असून, या फेरीत महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना 25 जून रोजी सायंकाळी 6 पर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याची संधी असेल.

18 June 2026 08:18 AM (IST)

मुंबईकरांना भेसळयुक्त सॉसचा धोका; साकीनाका येथील सॉस कंपनीवर तुकाराम मुंढे यांची कारवाई

अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मुंबईतील साकीनाका भागात भेसळयुक्त चिली आणि सोया सॉस बनवणाऱ्या कंपनीवर धडक कारवाई केली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरोधात धडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार एफडीएने साकीनाका परिसरातील मे. रती एंटरप्राइजेस या सॉस उत्पादन करणाऱ्या आस्थापनेवर कारवाई केली. या कारवाईमध्ये भेसळ असलेला, तसेच गुणवत्तेबाबत संशय निर्माण करणारा चिली आणि सोया सॉस जप्त करण्यात आला. या कारवाईत 2 हजार 510 लिटर सॉसचा साठा जप्त करण्यात आला.

18 June 2026 08:18 AM (IST)

सांगली-सातारा विधानपरिषद निवडणुकीसाठी आज मतदान

सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील एकूण 895 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. या निवडणुकीसाठी महायुतीचे धैर्यशील कदम, महाविकास आघाडीचे अभय जगताप अशी दुरंगी लढत होत असून अपक्ष उमेदवार किशोर धुमाळ हे देशील आपले नशीब आजमावत आहेत.

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pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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