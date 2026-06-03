Maharashtra Breaking News Today LIVE: काळजी घ्या! मुंबई पश्चिम द्रूतगतीमहामार्गावर बस आणि दोन कारचा अपघात

काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा अर्ज सूचक नागेश भोसले यांनी आपली सही नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले यामुळे अवैध झाला. आता काँग्रेस या निकाल विरोधात न्यायालयात जाणार आहे. उमेदवारी अर्जावरील सही आणि नंतर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्र वरील सही एकच आहे. या बाबत सहीची फॉरेन्सिक तपासणी करावी यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करणार आहे.
मुंबईच्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर वाकोला उड्डाण पुलावर दोन कार आणि एक बस मध्ये मोठा अपघात झाला आहे. सकाळी साडेसातच्या सुमारास हा मोठा अपघात झाला आहे. अंधेरी कडून वांद्रेच्या दिशेने जाणारा मार्गावर वाकोला ब्रिजवर हा मोठा अपघात झाला आहे. सुदैवाने यामध्ये कुठल्याही मोठी जीवित हानी झालेले नसून किरकोण काहीजण दुखापत झाले आहेत. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर हा अपघात झाल्यामुळे वाकोला, विलेपार्ले,अंधेरी, जोगेश्वरी दरम्यान वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. तर दुसरी बाजू वाकोला ट्रॅफिक पोलिसांकडून क्रेनच्या साह्याने दोन्ही कार आणि बस बाजूला काढून वाहतूक सुरळीत सुरू करण्याचे युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहे
वाशिम जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गावरील चॅनल क्रमांक 223 जवळ संजय ट्रॅव्हल्सच्या बसची एका ट्रकला जोरदार धडक बसल्याची घटना घडली. या अपघातात बस चालक,क्लिनरसह दोन प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून अन्य चार प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.बस चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडला.अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला.महामार्ग पोलीस आणि मदत पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना बाहेर काढले.सर्व जखमींना उपचारासाठी वाशिम येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
14 वर्षीय अल्पवयीन मुलाकडून आठ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची घटना पालघरमध्ये घडली आहे. पालघरच्या कासा पोलीस ठाणे हद्दीतील हळदपाडा येथे ही घटना घडली आहे. मामाकडे राहत असलेल्या आठ वर्षीय चिमुकलीवर 14 वर्षीय अल्पवयीन मामाकडून लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. राहत्या घराच्या बाजूला असलेल्या जुन्या घरात लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती समोर आली आहे. कासा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता 64 आणि 65 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लैंगिक अत्याचार करणारा 14 वर्षीय अल्पवयीन आरोपी पीडीतेचा मामा असल्याची माहिती मिळत आहे.
पुणे येथे विषारी दारू पिण्यामुळे गोरगरिब कुटुंबातील मजूर कामगार यांचा मृत्यू झाला. हातावर पोट असणारा समाज हातभट्टीची दारू पितो. माझं वैयक्तिक मत आहे की, हातभट्टीची दारू शासनमान्य अधिकृत करा. ज्यामुळे हातभट्टी ही सर्वसामान्य मजूर वर्गाला परवडणारी असेल. त्यावर शासनाचे हातभट्टीवर नियंत्रण राहील. शासनाला महसूल मिळेल व गोरगरिब मजूर वर्गातील लोक जगतील. किती ही कारवाया केल्यानंतर हातभट्टीची दारू सहज उपलब्ध होते. त्यासाठी हातभट्टी दारू अधिकृत करा, शासनाचे नियंत्रण राहिल्याने महसूल ही मिळेल, असं केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी भिवंडीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना म्हटलं.
भीमाशंकर मंदिर परिसरातील विकास आराखड्याच्या कामामुळे गेल्या 5 महिन्यांपासून भाविकांना दर्शनासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकरच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येत आहेत, मात्र मंदिर बंद असल्याने त्यांना विनादर्शनच माघारी फिरावे लागत आहे. मुख्य महामार्गावर किंवा सोशल मीडियावर मंदिर बंद असल्याबाबतचे कोणतेही सूचना फलक लावण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे लांबून आलेल्या भाविकांचा मोठा हिरमोड होत असून प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शिवराज्याभिषेक सोहळ्यादरम्यान किल्ले रायगडावर गॅस, स्टोव्ह किंवा चूल यासारख्या वस्तूच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाडचे प्रांताधिकारी ओमासे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले असून ते 5 व 6 जून असे दोन दिवस लागू राहतील. राज्याभिषेक सोहळ्याला शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने रायगडावर येतात. अशावेळी ठिकठिकाणी खाद्य पदार्थांचे स्टॉल लावलेले असतात. तिथं गॅस , स्टोव्ह, चूल यांचा वापर केला जातो. अशावेळी गरम तेल सांडून किंवा गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन अपघाताची शक्यता असते. हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयामुळे व्यवसायावर परिणाम होणार असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
अंधेरी सब-वेवच्या समस्येवर उपाय म्हणून महापालिकेनं उड्डाणपुल उभारण्याचा विचार केला होता. मात्र सल्लागाराच्या अहवालात उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास ठरला. अंधेरी पूर्व-पश्चिमला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेला अंधेरी सब-वे पण पावसाळा आला की हमखास किमान 20 ते 35 वेळा तुंबतो. मोगरा नाला या समस्येचं मूळ आहे. उगमस्थानापासून अंधेरी सब-वेपर्यंत सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरात नाल्याला तब्बल 13 मीटरचा उतार आहे. त्यामुळे पावसाचं पाणी वेगानं सब-वे परिसरात येतं. अंधेरी भुयारी मार्गासह दाऊद बाग आणि आझादनगर परिसरात पूरसदृश स्थिती निर्माण होते. मात्र, यावर्षी मान्सून पूर्व पावसात अवघ्या काही वेळाचा पाऊस पडल्यानंतरही अंधेरी सबवे तुंबल्यानं मुंबईकरांची चिंता वाढलीय
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, वाहनांच्या महागलेल्या किंमती आणि वाढलेल्या कर्जहप्त्यांनंतरही देशातील ग्राहकांचा कार खरेदीचा उत्साह कायम असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मे महिन्यात देशभरात 4.40 लाख कारची विक्री झाली असून ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी अधिक आहे. वाढत्या मागणीच्या जोरावर मारुती सुझुकीने 2.42 लाखांहून अधिक वाहनांची विक्री करत नवा मासिक विक्रम प्रस्थापित केला, तर टाटा मोटर्सने देशांतर्गत विक्रीत हुंडईला मागे टाकले.
उत्तर दिल्लीतील मुकुंदपूर भागात मंगळवारी सकाळी घरगुती गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला. या स्फोटामुळे भांडी रंगवणाऱ्या एका कारखान्याची एक मजली इमारत कोसळली. ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या 11 कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून, त्यापैकी एका महिलेची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. ही दुर्घटना मुकुंदपूर-2 मधील इशु विहार गल्ली क्रमांक 1 मध्ये सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास घडली.
साकीनाका पोलिसांनी गुजरातमध्ये एका भाड्चाच्या घरात सुरू असलेला मेफेड्रॉन (एमडी) निर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत तब्बल 75.97 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, ड्रग्ज माफियांच्या आंतरराज्य जाळ्याचा मोठा पर्दाफाश झाला आहे. अंधेरी घाटकोपर लिंक रोडवरील पेनीनसुला हॉटेलसमोर 21 मेच्या रात्री पोलिसांनी सापळा रचून ओला उबेर चालवणाऱ्या मुस्कान समीर खान (26) या महिलेला ताब्यात घेतले.
बेंगलुरू- कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून डी. के. शिवकुमार आज शपथ घेतील. दुपारी 4 वाजता हा सोहळा पार पडणार आहे.
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भास्कर जाधवांनी शिवसेना-भाजपला डिवचलं आहे. "कोकणात शिवसेनेचं भाजपकडून खच्चीकरण" "सेनेऐवजी एनसीपीला रायगडची जागा दिली", असं जाधव म्हणालेत. कोकणात शिवसेनेचे निर्विवाद वर्चस्व आहे हेच वर्चस्व शिवसेना शिंदे गटाला अडचणीचं ठरलेलं आहे.
शिर्डीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा जिल्हा कार्यकर्ता मेळाव्यात भाऊसाहेब वाकचौरे यांची मेळाव्याला दांडी असल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे. वाकचौरेनी चुकीचे वागू नये. मेळाव्यात शिर्डी खासदाराच्या अनुपस्थिती वरून चंद्रकांत खैरे यांनी सूचक वक्तव्य केलं आहे.
शेतकरी कर्जमाफीला कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. 65 लाखांहून अधिक कर्जखात्यांना 36,585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. मात्र आचारसंहितेच्या नावाखाली कर्जमाफी लांबवली जात असल्याचा किसान सभेचा आरोप आहे.
ठाण्यामध्ये महायुतीत कुठेही अंतर्गत नाराजी नाही. ठाणे विधान परिषदेच्या जागेवर भाजपचा दावा होता. जागा शिवसेनेला मिळाली असली तरी आमचा पूर्ण पाठींबा असल्याचं निरंजन डावखरे म्हणाले. ठाण्याची जागा बिनविरोध होईल असा विश्वास डावखरे यांनी व्यक्त केलाय.
अमरावतीत बाजोरिया पिता-पुत्रांना मोठा धक्का बसला आहे. विप्लव बाजोरिया यांचा अर्ज बाद करण्यात आला आहे. संपत्तीच्या माहितीत तफावत आढळल्याने अर्ज बाद झाल्याची माहिती मिळत आहे.
सोलापुरातील काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला आहे. विधान परिषद उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद झालाय. आदित्य फत्तेपूरकर निवडणुकीतून बाहेर पडले असून उमेदवारी अर्जावर आपली सहीच केली नाही असा खळबळजनक दावा नगरसेवक नागेश भोसलेंनी केला आहे.
अब्दुल सत्तार यांच्यावर शिंदेंच्या सेनेबरोबरच भाजपमधील वरिष्ठ नेते नाराज आहेत. आधीही महायुतीत खडा पडेल असे वागू नाका किंवा बोलू नका असा सल्ला सर्व नेत्यांना व मंत्र्यांना शिंदे यांनी दिला होता. तरीही भाजप विरोधात भूमिका सत्तार यांनी घेतली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संभाजीनगर- जालना संदर्भात शिवसेनेच्या मराठवाड्यातील नेत्यांची रात्री उशिरा ठाण्यात शिंदेंच्या निवासस्थानी बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंच्या भेटीला मराठवाड्यातील नेते संजय शिरसाठ ठाण्याच्या घरी दाखल झाले होते. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह शिवसेनेचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंची भेट घेऊन बैठकित बंडखोरी विषयी चर्चा केल्याचे समजते. महायुतीला नाशिक, संभाजीनगर आणि रायगड-रत्नागिरीतील बंडखोरांची डोकेदुखी कायम आहे. पुण्यात टिंगरेंच्या बंडोब थंड झालं आहे. अमरावतीत विप्लव बाजोरियांचा अर्ज बाद झाला आहे.
महायुतीतील बंडखोरी शमविण्यासाठी हालचालींना वेग, पत्रकार परिषदेतून विधान परिषदेच्या संदर्भात महायुतीची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांची आज दुपारी 12 वाजता संयुक्त पत्रकार परिषद होणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 June 2026: महाराष्ट्रतील विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापलं असून दुसरीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाणार असून याकडेही आपलं लक्ष असणार आहे. याचबरोबर लाडकी बहीण योजनेमधून अपात्र महिलांना वगळण्याच्या मुद्द्यावरुनही सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. या शिवाय दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे ताजे अपडेट्स या ठिकाणी पाहता येतील. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...