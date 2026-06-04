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Maharashtra Breaking News Today LIVE: समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री भीषण अपघाताची घटना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 June 2026: महाराष्ट्राबरोबरच देश विदेशातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी जाणून घेऊ शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 04, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:23 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री भीषण अपघाताची घटना
04 June 2026 09:22 AM (IST)

समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री भीषण अपघाताची घटना 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. सावंगी इंटरचेंजवरून नागपूरच्या दिशेने जात असताना  दोन कंटेनरची जोरदार धडक झाली. रात्री बारा वाजेच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात दोन्ही कंटेनरचा अक्षरशः चुराडा झाला. अपघातामुळे काही काळ समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. मात्र, सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच ॲम्बुलन्ससह आरोग्य विभाग, अग्निशमन दल आणि महामार्ग सुरक्षा विभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पुढील तपास सुरू आहे.

 

04 June 2026 09:15 AM (IST)

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी जळगाव मध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी

जळगाव मध्ये महायुतीविरोधात बंड करून भाजपचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन यांच्यासमोर आव्हान उभे करणाऱ्या शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेविका रेश्मा काळे या जिल्ह्याबाहेर सहलीवर गेल्याची चर्चा रंगली आहे. रेश्मा काळे यांचा सप्तशृंगी गडावर दर्शन नाशिक घेतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे आणि महिला जिल्हाप्रमुख सरिता कोल्हे हे देखील आहेत. आज उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा अखेरचा दिवस असताना रेश्मा काळे या उमेदवारी अर्ज मागे घेणार नसल्याने त्या सहलीला गेल्याचे त्यांच्या समर्थकांकडून सांगण्यात येत आहे.

 

04 June 2026 09:13 AM (IST)

सोलापूर विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण याबाबत आज निर्णय होणार

सोलापूर विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण याबाबत आज निर्णय होणार. काँग्रेसच्या आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण होणार याकडे लक्ष. राष्ट्रवादी SP गटातर्फे वसंत देशमुख यांनी पक्षाच्या AB फॉर्मवर तर जीवन जानकर यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केलाय. तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते धनंजय डिकोळे आणि नागेश अक्कलकोटे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. त्यामुळे महाविकास आघाडीतर्फे उमेदवार कोण होणार याबाबत काल अकलूज येथे बैठक पार पडली असून आज उमेदवार जाहीर होणार. 

04 June 2026 08:40 AM (IST)

गणेश गीते मुंबईहून नाशिकसाठी रवाना 

गणेश गीते मुंबईहून नाशिक साठी रवाना झाले असून गीते आज अर्ज मागे घेण्याची शक्यता आहे. नाशिकमधील नाराजांची समजूत काढताना महायुतीची दमछाक  होतेय. बंडखोरी थोपवण्यासाठी गिरीश महाजन नाशिकच्या दिशेने रवाना झाले असून गणेश गीते माघार घेण्याची शक्यता मात्र गोकुळ गीते निवडणूक लढण्यावर ठाम आहेत. 

04 June 2026 08:23 AM (IST)

मखमलाबाद येथील प्लॉट विक्री प्रकरणात ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मखमलाबाद येथील प्लॉट विक्री प्रकरणात नाशिक येथील प्रसिद्ध बिल्डर जितेंद्र ठक्करसह ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. जितेंद्र ठक्कर , काश्मीरा शहा, अनघा गुजर, बाबूलाल  शहा, राजेश शहा, रोहित शहा, सुरेंद्र शहा, आश्चिन जसपरा, राजेंद्र शहा, भास्कर  पवार, शरद कुटे यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल झाले असून बनावट खरेदीखत तयार करून प्लॉटची परस्पर विक्री केल्याचा आरोप आहे. वकील नगर सोसायटीतील प्लॉट क्र. १२५ संदर्भात फसवणुकीचा प्रकार उघड झालाय.  १९९८ मध्ये प्लॉटसाठी ६१ हजार रुपये भरल्याचा दावा करण्यात आलाय. मूळ मालकाला खरेदीखत न देता २०२० मध्ये दुसऱ्या व्यक्तीला प्लॉट विकल्याचा आरोप आहे. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

04 June 2026 08:21 AM (IST)

विधान परिषद निवडणुकीसाठी पुण्यातील महायुती आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार जाहीर 

विधान परिषद निवडणुकीसाठी आज माघारीचा शेवटचा दिवस असून पुण्यात महायुतीकडून विक्रम काकडे तर महाविकास आघाडीकडून श्रीकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर भाजपमधून बंडखोरी करत प्रदीप कंद यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला आहे. पुणे विधान परिषदेचे जागा बिनविरोध होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. अपक्ष उमेदवार प्रदीप कंद माघार घेण्याची शक्यता आहे. 

04 June 2026 08:18 AM (IST)

नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याची ग्रामस्थांनी साक्ष

नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याची ग्रामस्थांनी साक्ष दिली आहे. लैंगिक अत्याचार करून पसरलेल्या आरोपीला ग्रामस्थांनी पकडले होते. दोन ग्रामस्थांनी त्याला पकडल्यानंतर त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली साक्षीदारांची न्यायालयात माहिती दिली. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी आत्तापर्यंत सत्तावीस साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली आहे. 

04 June 2026 08:12 AM (IST)

बिहारच्या मुजफ्फरपुरमधील खाजगी रुग्णालयाला आग 

बिहारच्या मुजफ्फरपुरमधील खाजगी रुग्णालयाला आग लागली असून यात जवळपास २ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय. ब्रम्हपुरा येथील प्रसाद हॉस्पिटलमध्ये सकाळी 3 वाजता ही आग लागली. आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. 

04 June 2026 08:11 AM (IST)

पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणी दोन जणांना सी आय डी कडून अटक

पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणी दारूसाठी लागणारा रासायनिक पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या दोन जणांना सी आय डी कडून अटक करण्यात आली आहे. 
अरुण जगदंब चौबे (५९) आणि अभिषेक अरुण चौबे (३४) असे अटक केलेल्या आरोपींची नाव असून भिवंडी येथील रेक्स इंटरनॅशनल कंपनी चे दोघे मालक आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील विषारी दारू मध्ये मिसळण्यात आलेले मिथेनॉल याच कंपनी मधून आले होते. ठाणे एफ डी ए ने भिवंडी येथून जप्त केलेल्या ६ टन मिथेनॉल प्रकरणात या दोघांना अटक करण्यात आली. भिवंडी येथील रेक्स इंटरनॅशनल कंपनी मध्ये होता साठा तर नवी मुंबईत कॉर्पोरेट कार्यालय  होते. दोन्ही आरोपींना चार दिवसांची सी आय डी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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