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Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना उबाठातून हकालपट्टी केलेल्या बाळ माने यांचे 'ते' दोन स्टेस्टस चर्चेत

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 June 2026: महाराष्ट्राबरोबरच देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी जाणून घेऊ शकता. अपडेट्स पाहण्यासाठी पेज रिफ्रेश करत राहा.

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 05, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:25 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना उबाठातून हकालपट्टी केलेल्या बाळ माने यांचे 'ते' दोन स्टेस्टस चर्चेत
05 June 2026 09:24 AM (IST)

'कोकण, छ.संभाजी नगर, पुणे येथे झालेले व्यवहार लोकशाहीला घातक', राऊतांची टीका 

'वि.परिषद निवडणूक: काल दिवसभर बिनविरोधची धडपड आणि त्यासाठीचे माघार नाट्य यावर एका दिवसात किमान १५० कोटी रुपये खर्च झाले! विरोधी पक्षाचे घोडे स्वतःच बाजारात आपला भाव ठरवून आले महाराष्ट्रात यासाठी प्रचंड पैसा आहे, कोकण, छ.संभाजी नगर, पुणे येथे झालेले व्यवहार लोकशाहीला घातक', असल्याचं म्हणत सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर राऊतांची टीका. 

 

05 June 2026 09:02 AM (IST)

नीट परीक्षेतील पेपर फुटी नंतर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः नीट परीक्षेबाबतचा घेणार आढावा. या संदर्भात नीट परीक्षा पूर्व तयारीची आज महत्त्वाची बैठक असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवास्थानी दुपारी 12.30 वाजता बैठकीचे आयोजन केले आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसह गृह विभागाचे अधिकारीही बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. 

05 June 2026 08:54 AM (IST)

 रत्नागिरी- कोकण विधान परिषद निवडणुकीतून ऐनवेळी माघार घेणाऱ्या बाळ माने यांचे दोन स्टेस्टस चर्चेत 

कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार बाळ माने यांनी घेतलेल्या नाट्यमय माघारी नंतर आता कोकणाच्या राजकीय वर्तुळातून आणखी एक मोठी आणि खळबळ जनक बातमी समोर येत आहे.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून हकालपट्टी झालेले ज्येष्ठ नेते बाळ माने हे लवकरच भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. मनाच्या ज्या दरवाज्यातून संशय आत प्रवेश करतो, त्याचवेळी त्या दरवाज्यातून प्रेम आणि विश्वास दोन्ही बाहेर पडतात. रिव्हेंज इज जस्ट वेस्ट आँफ टाईम म्हणजे बदला हा वेळेचा अपव्यय आहे. बाळ माने यांच्या स्टेस्टसचा रोख कुणाकडे याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तर दुसऱ्या स्टेस्टसमधून बाळ माने यांनी स्टेट्स ठेवून संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांना पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन केलं आहे. कोकण विधान परिषद निवडणुकीत माघारीनंतर उद्धव ठाकरे सेनेतून बाळ माने यांची  हकालपट्टी झाली होती. 

05 June 2026 08:46 AM (IST)

पुण्यात पाळीव कुत्रा चावल्याने तिघांवर गुन्हा दाखल पर्वती परिसरातील घटना

पाळलेला कुत्रा वारंवार परिसरातील नागरिकांना चावा घेत असूनही कोणती उपाययोजना न केल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी कुटुंबाने गेल्या सहा वर्षांपासून शराबी नावाचा कुत्रा पाळला आहे हा कुत्रा परिसरातील नागरिकांना चावत असल्याचा आरोप केला आहे. नागरिकांनी संबंधित कुटुंबाला वारंवार कुत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या विनंती करू नये उपाययोजना न केल्याने गुन्हा दाखल केला आहे. दोन जून रोजी एका व्यक्तीच्या मांडीला या कुत्र्याने चावा घेतला असून त्याच्यावर त्या सुरू आहेत आतापर्यंत दहा ते बारा जणांना चावा घेतल्याचा दावा तक्रारदाराने केला

05 June 2026 08:37 AM (IST)

नेत्यांची आम्ही माफी मागितली आणि उमेदवारी कायम ठेवली - रेशमा काळे

जळगाव मध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर रेशमा काळे यांनी आपल्या उमेदवारी कायम ठेवल्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केले आहे. माघारासाठी नेत्यांची खूप फोन आले,  नेत्यांची आम्ही माफी मागितली आणि उमेदवारी कायम ठेवली असे रेशमा काळे यांनी म्हटले आहे. नाशिकच्या जागेवर भाजपचे माघार घेतली असती तर आम्ही देखील माघार घेण्याच्या विचारत होतो मात्र तसं काही घडलं नाही. नेत्यांनी त्यांची देखील खूप समजूत घातली ते जर नेत्यांचा ऐकत नसतील तर मग आम्ही देखील नेत्यांची माफी मागून उमेदवारी कायम ठेवली असं रेशमा काळे म्हणाले.जी कारवाई होईल त्या कारवाईला सामोरे जाणार असल्याचे देखील रेश्मा काळे यांनी म्हटले आहे. सर्व मतदार हे लाडकेबाई नात्याने माझ्यासोबत राहतील व आम्ही ही निवडणूक जिंकू असा विश्वास देखील रेश्मा काळे यांनी व्यक्त केला आहे. नाशिक मध्ये सर्व अटी शर्तीवर देखील त्या उमेदवाराने माघार घेतली नाही तर आम्ही का माघार घ्यायची असा सवाल शिवसेना शिंदे गट महिला आघाडीच्या जिल्हाप्रमुख सरिता माळी कोल्हे यांनी व्यक्त केला. 

05 June 2026 08:35 AM (IST)

नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खानाल आजपासून भारताच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर

परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या निमंत्रणावरून नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खानाल भारत भेटीवर आले आहेत. दोन्ही नेते व्यापार, गुंतवणूक, संपर्क व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र आणि जनतेतील परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्यासंबंधी विविध परस्पर हिताच्या विषयांवर चर्चा करणार. भारत–नेपाळ मैत्री आणि सहकार्याला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा असणार आहे. 

05 June 2026 08:33 AM (IST)

नाशिक मधील नंदिनी नदी महास्वच्छता अभियान 

उन्नत नाशिक अभियानाच्या अंतर्गत नाशिकमध्ये पर्यावरण आणि स्वच्छता मोहीम महापालिका प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आली आहे. आज नाशिक मधील नंदिनी नदी महास्वच्छता अभियान राबवण्यात येत आहे.... कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत नाशिक महानगरपालिका,विविध सामाजिक संस्था यांच्या माध्यमातून नदी संवर्धन,पर्यावरण आणि स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहे.... कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीमध्ये मोहिमेच उद्घाटन झालं आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिकमध्ये हरित कुंभ अभियान राबवले जात आहे. या अभियानात साधू महंत देखील सहभागी झाले आहे. नंदनी नदीची स्वच्छता करण्यासाठी स्वतः गिरीश महाजन हे स्वच्छता करण्यासाठी नदी परिसरात उतरले असून कार्यकर्त्यांसह नंदनी नदी परिसर  स्वच्छ करत आहेत...

05 June 2026 08:28 AM (IST)

हिंगोली जिल्ह्यातील 15 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

हिंगोली जिल्ह्यातील 15 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत,या बदल्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन यांनी काढले असून बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याच्या आदेश देण्यात आले आहेत जिल्ह्यामध्ये पोलीस प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांनी हिंगोलीत मोठे फेरबदल केले आहेत.

05 June 2026 08:26 AM (IST)

जरांगे पाटील यांना रुग्णालयातून मिळाला डिस्चार्ज 

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना रुग्णालयातून घरी जाण्याची परवानगी दिली. डिस्चार्जनंतर मनोज जरांगे पाटील हे छत्रपती संभाजीनगरहून त्यांच्या शहगड येथील निवासस्थानी रवाना झाले. दरम्यान, डॉक्टरांनी त्यांना पुढील आठवडाभर पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

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About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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