Maharashtra Breaking News Live Updates : शहरातील, गावखेड्यातील महत्त्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Live Updates : राज्यासह देशभरात अनेक घडामोडींना वेग आला असून, या घडामोडी कमीजास्त प्रमाणात सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करताना दिसत आहेत. काय आहेत या घडामोडी? पाहा एका क्लिकवर... 

Written BySayali Patil
Published: Jun 02, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 08:06 AM IST
02 June 2026 08:05 AM (IST)

आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर!

पिंपरी चिंचवड मधल्या फुगेवाडीतील विषारी दारूकांडामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांचा रोष सोमवारी सायंकाळी उशिरा पुन्हा एकदा उफाळून आला. या प्रकरणातील आरोपींना तपास आणि पंचनाम्यासाठी सीआयडीच्या पथकाने घटनास्थळी आणल्यानंतर परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते..तपासाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींना परत नेत असताना नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. काहींनी आरोपींकडे धाव घेण्याचाही प्रयत्न केल्याने एकच गोंधळ उडाला. सीआयडीचे पथक सोमवारी आरोपींना घेऊन फुगेवाडीत दाखल झाले होते. घटनास्थळी पंचनामा आणि तपासाची प्रक्रिया सुरू असताना परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी झाली होती. मात्र तपास सुरू असताना कोणताही अनुचित प्रकार घडला नव्हता. 

 

02 June 2026 07:57 AM (IST)

मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायद्याला विश्व हिंदू परिषदेचा आक्षेप

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायदा विरोधात राज्यातील विविध देवस्थान व विश्व हिंदू परिषदेकडून  आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. हा कायदा मंदिरांच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आणणारा असून हजारो प्राचीन देवस्थानांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने करण्यात आला. मंदिरांना पूर्वी समाजहित, पूजा-अर्चा, अन्नदान, धर्मशाळा व धार्मिक उपक्रमांसाठी इनामी जमिनी देण्यात आल्या असून त्या हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचा आधार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रस्तावित कायद्यामुळे मंदिरांचे आर्थिक स्रोत धोक्यात येऊन अनेक धार्मिक व सामाजिक उपक्रम बंद पडू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

02 June 2026 07:56 AM (IST)

अन्न व औषध प्रशासनाची पुणे जिल्ह्यात मोठी कारवाई; १९ लाखांचा साठा जप्त!

पुणे जिल्ह्यातल्या आंबेगाव आणि खेड तालुक्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) ५ ठिकाणी धडक कारवाई केली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या विशेष मोहिमेत तब्बल १९ लाख ३ हजार ३७९ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे
मंचर येथे प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाला विकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, विनापरवाना चालणाऱ्या 'खेमराज फूड इंडस्ट्रीज'मधून साडेदहा लाखांचा मैदा, बेसन आणि आट्याचा साठा जप्त करण्यात आला
दुसरीकडे, खेड तालुक्यातील भांबुरवाडी येथील 'उज्वल सुपारी'  विनापरवाना दुकानातून ८ लाख १६ हजारांची संशयास्पद सुपारी जप्त करण्यात आली, तर नरे येथील 'ओम साई फरसाण'मध्ये हिरव्या वाटाण्यासाठी घातक कृत्रिम रंग वापरल्याचे समोर आले आहे

 

02 June 2026 07:56 AM (IST)

खदानीत बुडालेल्या 17 वर्षीय युवकाचा मृतदेह शोधून काढण्यात यश

अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी पोलीस स्टेशन हद्दीतील कुंभारी-विझोरा मार्गावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खदानीत बुडालेल्या 17 वर्षीय युवकाचा मृतदेह शोधून काढण्यात आला.अकोल्यातील कृषीनगर येथील अनुकल्प सुनील वाघमारे हा युवक शनिवारी खदानीत बुडाला होता.घटनेची माहिती मिळताच पिंजर येथील मानव सेवा आपत्ती व्यवस्थापन फाऊंडेशन संचालित संत गाडगेबाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. सुमारे 60 ते 65 फूट खोल पाण्यात आणि दगडी तळ असलेल्या खदानीत शोधमोहीम राबविण्यात आली. अवघ्या 20 मिनिटांत पथकाने युवकाचा मृतदेह शोधून बाहेर काढत पोलिसांच्या ताब्यात दिला.

 

02 June 2026 07:55 AM (IST)

वादळी वाऱ्याचा सर्वाधिक फटका अकोला रेल्वे स्थानक परिसराला झोडपलं

अकोल्यात काल रात्री वादळी वाऱ्यासह झालेल्या जोरदार पावसाने जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नुकसान झाले. वादळी वाऱ्याचा सर्वाधिक फटका अकोला रेल्वे स्थानक परिसराला बसला. रेल्वे स्थानकाजवळील दुचाकी पार्किंग स्थळाशेजारी असलेल्या मोठ्या झाडाच्या फांद्या तुटून पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या दुचाकींवर कोसळल्या. त्यानंतर काही वेळातच संपूर्ण झाड उन्मळून पडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.या घटनेमुळे पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या अनेक दुचाकींचे नुकसान झाले असून काही वाहनांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने घटना घडली त्यावेळी परिसरात कोणतीही व्यक्ती नसल्याने जीवितहानी टळली आहे. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणा आणि नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत झाड हटविण्याचे काम सुरू केले.दरम्यान, काल रात्रीच्या वादळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे शहरातील विविध भागांत झाडांच्या फांद्या तुटणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि वाहतुकीत अडथळे निर्माण होण्याच्या घटना घडल्या.

 

02 June 2026 07:51 AM (IST)

तांबडी आदिवासी वाडीतील भीषण पाणीटंचाई

उन्हाळा जसजसा पुढे सरकत आहे तशा पाणी टंचाईच्या झळा अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. रायगडच्या माणगाव तालुक्यातील पोटनेर ग्रामपंचायत हद्दीतील तांबडी आदिवासी वाडीतील पाणीटंचाईचे भीषण वास्तव समोर आलं आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी येथील महिलांना दररोज तब्बल दोन किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. वाडीमध्ये पाण्याची कोणतीही कायमस्वरूपी व्यवस्था नसल्याने ग्रामस्थ नदीपात्रात खड्डा खोदून त्यातून झिरपणारे पाणी भरत आहेत. एक हंडा भरण्यासाठी तासभर प्रतीक्षा करावी लागत असून त्यानंतर डोक्यावर पाण्याचे हंडे घेऊन महिलांना डोंगराळ आणि खडतर मार्गाने घरी परतावे लागते. रस्ता, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या या आदिवासी वाडीतील नागरिकांचा घोटभर पाण्यासाठीचा संघर्ष आजही कायम आहे. स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांनंतरही पिण्याच्या पाण्यासाठी अशी वणवण करावी लागत आहे. गेली कित्येक वर्षे पाण्यासाठी झगडणाऱ्या आदिवासी भगिनींनी शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात आपला रोष व्यक्त केलाय. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

