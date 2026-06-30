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Todays Breaking News 30 June 2026 : लासलगाव येथील दिगंबर जैन मंदिरातभिंत तोडून लाखो रुपयांच्या ऐवज चोरीला

Todays Breaking News 30 June 2026 :  जग, देश आणि राज्यातील सर्व बातम्यांचा वेगवान आढावा आजच्या लाईव्ह ब्लॉगमधून घेऊ शकता. 

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 30, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:36 AM IST
Todays Breaking News 30 June 2026 : लासलगाव येथील दिगंबर जैन मंदिरातभिंत तोडून लाखो रुपयांच्या ऐवज चोरीला
30 June 2026 09:36 AM (IST)

पावसामुळे कुडाळ तालुक्यात डोंगराचा भाग खचला; माती आणि दगड कोसळल्याने घराचे नुकसान

सिंधुदुर्गात मागील दोन दिवस कोसळणाऱ्या पावसामुळे कुडाळ येथील वालावल गावात डोंगर खचण्याची घटना घडलीय. वालावल मुहूर्तळी वाडीत रात्री पासून डोंगराची माती कोसळत होती. मात्र पावसाची संततधार सुरू असल्याने डोंगरातील एक दगड थेट घरावर आला. त्यामुळे घरच्या भिंतीला तडे गेले. सुदैवाने कोणती जीवित हानी अथवा कोणी जखमी झाले नाही. मात्र ज्या घरावर दगड आदळला त्या घरातील रहिवासी मात्र भयभीत झालेत. पावसामुळे डोंगर भाग खचत चालला असून त्यामुळे येथील रहिवाश्यांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लागलीच उपाययोजना करावी अशी मागणी केली जात आहे

30 June 2026 09:17 AM (IST)

अकोला स्त्री रुग्णालयात महिला सुरक्षारक्षकावर हल्ला,घटना CCTV मध्ये कैद

अकोला शहरातील जिल्हा स्त्री रुग्णालयात कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला सुरक्षारक्षकावर एका व्यक्तीने कथित हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही संपूर्ण घटना रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, यामुळे रुग्णालयातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.अकोला जिल्हा स्त्री रुग्णालयात प्रसूतीसाठी मोठ्या संख्येने महिला रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक येत असतात. याचदरम्यान एका महिला रुग्ण आणि तिच्या पतीमध्ये काही कारणावरून वाद झाला. हा वाद शांत करण्यासाठी ड्युटीवर असलेल्या महिला सुरक्षारक्षकानी मध्यस्थी केली.मात्र, या हस्तक्षेपाचा राग मनात धरून काही वेळानंतर संबंधित व्यक्तीने एनआयसी कक्षाजवळ ड्युटीवर असलेल्या महिला सुरक्षारक्षकावर हात उगारला. हा संपूर्ण प्रकार रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाला आहे.घटनेनंतर एनआयसी कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने 112 क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती दिली.दरम्यान, सुरक्षा रक्षकांनी आरोपीला ताब्यात घेतले होते. मात्र, पोलिस घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच आरोपी तेथून पसार झाला.या घटनेमुळे रुग्णालयातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, कर्तव्य बजावत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर हल्ला करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

30 June 2026 09:16 AM (IST)

जामदया पंचायतच्या ग्रामसेवकावर निलंबनाच्या कार्यवाहीसाठी महिलांचे ठिय्या आंदोलन

हिंगोलीच्या सेनगाव तालुक्यातील जामदया ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक गावातील प्रलंबित कामे न करता गावकरी महिलांना अरेराई धमकीची भाषा वापरत असल्याने ग्रामसेवकावर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी महिलांनी जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन केला आहे जामदया गावांमध्ये ग्रामसेवक ग्रामसभा घेत नाहीत गावकऱ्यांची कामे करत नाहीत ग्रामसभा का घेतली नाही या कारणावरून महिलांनी कॉल केला असता महिलांना कॉल वर धमकी दिल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे ग्रामसेवक आर जी मोरे या ग्रामसेवकावर निलंबनाची कारवाई करावी या मागणीसाठी महिलांनी ठिय्या आंदोलन केला आहे.

30 June 2026 09:14 AM (IST)

संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखी आज नाशिक शहरात होणार दाखल

संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचे आज दुसऱ्या दिवशी त्र्यंबकेश्वर परिसरात असलेल्या महानिर्वाणी आखाड्यातून प्रस्थान करण्यात आलं आहे. काल त्र्यंबकेश्वरातून पालखीने पंढरपूरकडे प्रस्थान केले होते. पहिल्या दिवशी पालखीचा मुक्काम त्र्यंबकेश्वर येथील महानिर्वाणी आखाड्यात झाला. आज दुसऱ्या दिवशी पालखीचा मुक्काम नाशिकच्या सातपूर परिसरात होणार आहे. संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांसोबत पंढरपूर वारीसाठी राज्यभरातून वारकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. भक्तिमय वातावरणात ज्ञानोबा-तुकारामच्या जयघोषात पालखीचा प्रवास सुरू आहे. 

30 June 2026 09:13 AM (IST)

शिरूर मध्ये अजगराला रेस्क्यू करण्यात यश

शिरूर तालुक्यातील गुनाट गावातील गुणवंतवाडी परिसरात एक भलामोठा अजगर आढळून आला. या अजगरामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, स्थानिक सर्पमित्र संदीप गव्हाणे यांनी जीवाची परवा न करता अत्यंत शिताफीने या अजगराला पकडले आहे. सध्या या अजगराला सुखरूपपणे वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आले असून, त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे. 

30 June 2026 09:12 AM (IST)

लासलगाव येथील दिगंबर जैन मंदिरातभिंत तोडून लाखो रुपयांच्या ऐवज चोरीला 

नाशिकच्या लासलगाव मध्ये चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत मध्यरात्रीच्या सुमारास दिगंबर जैन मंदिराची भिंत तोडून आत मध्ये प्रवेश केला यावेळी चोरट्यांनी मंदिरातील मौल्यवान वस्तू चांदीची छत्रे व दानपेटीतील रक्कम चोरून नेले असून या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे दरम्यान ला सर्व पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असून पुढील तपास सुरू केला आहे. 

30 June 2026 09:11 AM (IST)

पाच स्वयंचलित वायू गुणवत्ता सर्वेक्षण केंद्रे

मुंबईतील विविध ठिकाणच्या हवेच्या गुणवत्तेची माहिती आणि वायु गुणवत्ता निर्देशांकांबाबतची अचूक माहिती मिळावी यासाठी मुंबई महापालिकेच्यावतीने आणखी पाच ठिकाणी स्वयंचलित वायू सर्वेक्षण केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. दादर, मुलुंड, गोरेगाव, दहिसर आणि खार अशा पाच ठिकाणी ही केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे. मुंबईत सध्या २८ वायू सर्वेक्षण केंद्रे असून एकूण ६० केंद्रे मुंबईत स्थापन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे हो केंद्रे स्थापन केल्यानंतरही २७केंद्राची आवश्यकता राहणार आहे. मुंबईत दरवर्षी हिवाळ्यात हवेचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यावर उपाय योजण्यासाठी हवेतील प्रदूषणाचे मोजमाप करणारी सक्षम यंत्रणा कार्यरत असणे गरज असते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार साधारणतः १ ते५ लाख लोकसंख्येमागे ४ बागू गुणवत्ता सर्वेक्षण केंद्रे असणे आवश्यक आहे. 

30 June 2026 09:10 AM (IST)

उच्च शिक्षणाची अशीही घसरगुंडी ! राज्यभरातील विद्यापीठांत प्रवेशाचा टक्का घसरला

महाराष्ट्रातील ११ अकृषक सार्वजनिक विद्यापीठांसमोर सध्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या 'आयश' अहवालासह राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, विद्यापीठांच्या मुख्य कॅम्पसमधील पारंपरिक KHE RIVER अभ्यासक्रमांमध्ये सरासरी ३२ ते ३५ टक्क्यांनी प्रवेश घटले आहेत. रखडलेली प्राध्यापक भरती, कालबाह्य अभ्यासक्रम आणि बदलत्या रोजगाराच्या गरजा यामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर मोठे संकट ओढवले आहे.

30 June 2026 09:10 AM (IST)

जे. जे. रक्तपेढीप्रकरणी दोषींवर फौजदारी गुन्हे

मुंबईतील सर जे. जे. महानगर सरकारी रक्तपेढीतील कथित रक्तचोरी, आर्थिक गैरव्यवहार व प्रशासकीय अनियमिततेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांचे विशेष ऑडिट केले जाईल. प्रत्येक रक्तपिशवीचा मागोवा घेण्यासाठी 'क्यूआर कोड' आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करण्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.

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ब्रेकिंग न्यूज

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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