/Maharashtra Breaking News Today LIVE:पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक, पुणे, कोल्हापुरात हजारो परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर

--MPSC पेपरफुटीविरोधात परीक्षार्थींचा आक्रोश मोर्चा
--पुणे, कोल्हापुरात हजारो परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर
--सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांची जोरदार घोषणाबाजी
--दोषींवर कठोर कारवाई, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी
--पुण्यातील मोर्चात सुप्रिया सुळे, रोहित पवार सहभागी
पुण्यातील MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी ट्वीट केलंय. पाहुया काय ट्वीट आहे.
MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव पेपरफुटी आणि महाघोटाळ्याला जबाबदार आहेत! हे अत्यंत भ्रष्ट असून, सरकारच्या थेट वरदहस्ताशिवाय हा घोटाळा झालेला नाही. सरकार पुरस्कृत पेपरफुटी झाली आहे.या व्यवस्थेने प्रामाणिकपणे काम केले असते, तर पेपरफुटी झालीच नसती. महायुती सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळून त्यांचा विश्वासघात केला आहे! त्यांच्यावर झालेला हा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही.MPSC च्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आणि सरकारविरोधात विद्यार्थी करत असलेल्या आंदोलनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होणार आहोत.
MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव पेपरफुटी आणि महाघोटाळ्याला जबाबदार आहेत! हे अत्यंत भ्रष्ट असून, सरकारच्या थेट वरदहस्ताशिवाय हा घोटाळा झालेला नाही. सरकार पुरस्कृत पेपरफुटी झाली आहे.या व्यवस्थेने प्रामाणिकपणे काम केले असते, तर पेपरफुटी झालीच नसती.
महायुती सरकारने प्रामाणिक… pic.twitter.com/2RHm2H1S1k
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) September 7, 2026
कोल्हापूरच्या दसरा चौकात ठिय्या आंदोलन
MPSC पेपरफुटीविरोधात परीक्षार्थी आक्रमक
मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रेच्या जामिनावर आज सुप्रीम फैसला… जामिनातील अटीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी…तर म्हात्रेला पुन्हा कोठडीची हवा खावी लागण्याची शक्यता…
धनगर समाजाच्या विविध मागण्यासाठी आक्रोश मोर्चा काढला जाणार आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, श्री संत बाळूमामा देवस्थानासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, लोणावळा मिसिंग लिंक ला वीर सिंगरोबा धनगर यांचे नाव द्यावे आणि मुंबईतील चर्चगेटला अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव द्यावे प्रमुख मागण्या आहेत
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवालीत मनोज जरांगेंचं गेल्या 9 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे...सरकारने आश्वासन पाळलं नसल्याचा आरोप करत जरांगेंनी शनिवारपासून पुन्हा पाणी सोडलं आहे...तसेच कालपासून वैद्यकीय उपचार घेण्यासही नकार दिलाय...त्यामुळे आता सरकार पुढे काय भूमिका घेणार...आंदोलनावर तोडगा निघणार की तिढा वाढत जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे...
पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक झालेत. पुण्यात राज्यभरातील MPSC विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढलाय. हा मोर्चा आता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलाय. ओंकारेश्वर मंदिरापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. दरम्यान आमदार रोहित पवारही या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. MPSC अध्यक्ष आणि सचिवांचा राजीनामा घ्यावा या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आलाय.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता मराठा संघटनांमध्येच उभी फूट पडल्याचं चित्र आहे... मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या मागणीला मराठा क्रांती मोर्चाने विरोध केला आहे...मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक सुनील नागणे यांनी जरांगेंच्या मागण्यांवर सवाल उपस्थित केलाय...कुणबी प्रमाणपत्र द्या, सगेसोयरे आणि सरसकट आरक्षण द्या, मात्र नेमकी मागणी काय आहे, हे जरांगे पाटलांनी करावा,अशी मागणी नागणे यांनी केली आहे
पेपरफुटी रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा…मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ग्वाही…विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन…
पुण्यात MPSC परीक्षार्थींचा आक्रोश मोर्चा…विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक…आमदार रोहित पवारही मोर्चात सहभागी होणार…
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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 September 2026: अंतरवाली उद्या जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा 10 वा दिवस आहे. तर एकीकडे अंतरवाली सराटीमध्ये ओबीसींचं आंदोलन सुरु आहे. त्यामुळं अंतरवालीत तणावाचं वातावरण असून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर विद्यानंद बापट यांनी उपस्थित केलेला डीजे बंदीचा मुद्दाही चांगलाच गाजत असून याला आता राजकीय वळण लागलं आहे. आज चौथा आणि शेवटचा श्रावण सोमवार असल्याने राज्यात सर्वच शिव मंदिरात मोठी गर्दी उसळली आहे. या सह देशभरातील सर्व अपडेट्सवर या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून ठळक घडामोडी जाणून घेऊयात.