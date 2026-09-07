Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Maharashtra Breaking News Today LIVE:पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक, पुणे, कोल्हापुरात हजारो परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE:पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक, पुणे, कोल्हापुरात हजारो परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 September 2026:  मराठा आरक्षण ते पुण्यातील ध्वनिप्रदुषणाचा मुद्दा ते राज्यासह देश-विदेशातील लाइव्ह अपडेट्स जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:01 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE:पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक, पुणे, कोल्हापुरात हजारो परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर
07 September 2026 11:18 AM (IST)

पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक, पुणे, कोल्हापुरात हजारो परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर

--MPSC पेपरफुटीविरोधात परीक्षार्थींचा आक्रोश मोर्चा

--पुणे, कोल्हापुरात हजारो परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर 
--सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांची जोरदार घोषणाबाजी 
--दोषींवर कठोर कारवाई, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी 
--पुण्यातील मोर्चात सुप्रिया सुळे, रोहित पवार सहभागी 

07 September 2026 11:11 AM (IST)

पुण्यातील MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी ट्वीट केलंय

पुण्यातील MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी ट्वीट केलंय. पाहुया काय ट्वीट आहे.

MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव पेपरफुटी आणि महाघोटाळ्याला जबाबदार आहेत! हे अत्यंत भ्रष्ट असून, सरकारच्या थेट वरदहस्ताशिवाय हा घोटाळा झालेला नाही. सरकार पुरस्कृत पेपरफुटी झाली आहे.या व्यवस्थेने प्रामाणिकपणे काम केले असते, तर पेपरफुटी झालीच नसती. महायुती सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळून त्यांचा विश्वासघात केला आहे! त्यांच्यावर झालेला हा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही.MPSC च्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आणि सरकारविरोधात विद्यार्थी करत असलेल्या आंदोलनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होणार आहोत.

07 September 2026 10:25 AM (IST)

कोल्हापुरातही MPSC परीक्षार्थींचं आंदोलन

कोल्हापूरच्या दसरा चौकात ठिय्या आंदोलन
MPSC पेपरफुटीविरोधात परीक्षार्थी आक्रमक

07 September 2026 10:23 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रेच्या जामिनावर आज सुप्रीम फैसला

मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रेच्या जामिनावर आज सुप्रीम फैसला… जामिनातील अटीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी…तर म्हात्रेला पुन्हा कोठडीची हवा खावी लागण्याची शक्यता…

07 September 2026 10:20 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरात आज धनगर समाजाचं आंदोलन

धनगर समाजाच्या विविध मागण्यासाठी आक्रोश मोर्चा काढला जाणार आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, श्री संत बाळूमामा देवस्थानासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, लोणावळा मिसिंग लिंक ला वीर सिंगरोबा धनगर यांचे नाव द्यावे आणि मुंबईतील चर्चगेटला अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव द्यावे प्रमुख मागण्या आहेत 

07 September 2026 10:03 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा दहावा दिवस, जरांगेंचा वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवालीत मनोज जरांगेंचं गेल्या 9 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे...सरकारने आश्वासन पाळलं नसल्याचा आरोप करत जरांगेंनी शनिवारपासून पुन्हा पाणी सोडलं आहे...तसेच कालपासून वैद्यकीय उपचार घेण्यासही नकार दिलाय...त्यामुळे आता सरकार पुढे काय भूमिका घेणार...आंदोलनावर तोडगा निघणार की तिढा वाढत जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे...

07 September 2026 10:02 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE:MPSC परीक्षार्थींचा आज पुण्यात आक्रोश मोर्चा

पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक झालेत. पुण्यात राज्यभरातील MPSC विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढलाय. हा मोर्चा आता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलाय. ओंकारेश्वर मंदिरापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. दरम्यान आमदार रोहित पवारही या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. MPSC अध्यक्ष आणि सचिवांचा राजीनामा घ्यावा या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आलाय.

07 September 2026 09:52 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: जरांगेंच्या मागणीला मराठा क्रांती मोर्चाचा विरोध

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता मराठा संघटनांमध्येच उभी फूट पडल्याचं चित्र आहे... मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या मागणीला मराठा क्रांती मोर्चाने विरोध केला आहे...मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक सुनील नागणे यांनी जरांगेंच्या मागण्यांवर सवाल उपस्थित केलाय...कुणबी प्रमाणपत्र द्या, सगेसोयरे आणि सरसकट आरक्षण द्या, मात्र नेमकी मागणी काय आहे, हे जरांगे पाटलांनी करावा,अशी मागणी नागणे यांनी केली आहे

07 September 2026 09:51 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पेपरफुटी रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा

 

पेपरफुटी रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा…मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ग्वाही…विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन…

07 September 2026 09:51 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यात MPSC परीक्षार्थींचा आक्रोश मोर्चा

पुण्यात MPSC परीक्षार्थींचा आक्रोश मोर्चा…विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक…आमदार रोहित पवारही मोर्चात सहभागी होणार…

07 September 2026 09:50 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मराठीच्या मुद्यावरुन आमदार नरेंद्र मेहतांना मंत्री सरनाईकांना डिवचलं

मराठीच्या मुद्यावरुन आमदार नरेंद्र मेहतांना मंत्री सरनाईकांना डिवचलं कलाकार मराठी येत नाही सांगतो, तेव्हा हसता आणि रिक्षाचालकांना मात्र दमदाटी करता, हा कोणता न्याय?...दहीहंडीतील अभिनेता संजय दत्तच्या संभाषणाचा दाखला देत खोचक टोला..

 

07 September 2026 09:49 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई महापालिकेत ठाकरेंना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता

शिवसेना UBTच्या 16 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार...जात प्रमाणपत्र, संपत्तीची माहिती लपवल्याचा आरोप करत थेट नगरसेवकपदाला आव्हान

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Vidyanand Bapat
pune news
maratha reservation
Maratha Reservation news
Manoj Jarange
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
Maharashtra Weather Updates
Political News in Maharashtra
Marathi breaking news
mumbai news today
लेटेस्ट मराठी न्यूज
महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज टुडे
मराठी ताज्या बातम्या
मराठी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट
मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ताज्या बातम्या

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: ₹945 कोटी, 22 वर्षीय तरुण अन्...; हा डेंजर घटनाक्रम वाचूनच तुमच्या अंगावर येईल काटा
2
3
4
5