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Breaking News Live Updates : कल्पना खरातला सशर्त जामीन मंजूर

Breaking News Live Updates : महाराष्ट्रातील अनेक घडामोडी सध्या नागरिकांचं लक्ष वेधलं असून, काही महत्त्वाच्या घटना दिवसभरात राजकारणासह अनेक मुद्द्याना नवं वळण देताना दिसतील. 

Written BySayali Patil
Published: Jun 25, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:40 AM IST
Breaking News Live Updates : कल्पना खरातला सशर्त जामीन मंजूर
25 June 2026 10:39 AM (IST)

नागपूर विमानतळाचा धुरा आज जीएमआर ग्रुप कडे सोपवला जाणार 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय नागरी विमानाचालन मंत्री नायडू व मिहान इंडिया लिमिटेड आणि जीएमआर समूहाचे अध्यक्ष जी एम राव यांच्या उपस्थितीत हा हस्तांतरण सोहळा नागपूर विमानतळावर होणार आहे. त्यामुळे आता नागपूर विमानतळाचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. जागतिक दर्जाची सुविधा नागपूर विमानतळावर तयार होणार आहे. पुढील काही वर्षात नवीन टर्मिनल सह अत्याधुनिक सुविधा नागपूर विमानतळावर उभारल्या जाणार आहे. 

25 June 2026 10:30 AM (IST)

नसरापूर अत्याचार खटल्याचा आज निकाल

नसरापूर अत्याचार खटल्याचा आज निकाल लागणार असून याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. आरोपीला कोर्ट रूम बाहेर आणून ठेवलं असून मोक्का न्यायाधीश एस आर साळुखे निकाल देणार आहेत. विशेष सरकारी वकील अजय निसर यांनी युक्तीवाद केला. पीडितेची आई आज्जी कोर्टात आलेत निकाल ऐकण्यासाठी आले आहेत. 

25 June 2026 10:30 AM (IST)

नागपूर विमानतळाची धुरा आज जीएमआर ग्रुप कडे सोपवली जाणार आहे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय नागरी विमानाचालन मंत्री नायडू व मिहान इंडिया लिमिटेड आणि जीएमआर समूहाचे अध्यक्ष जी एम राव यांच्या उपस्थितीत हा हस्तांतरण सोहळा नागपूर विमानतळावर होणार आहे. त्यामुळे आता नागपूर विमानतळाचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. जागतिक दर्जाची सुविधा नागपूर विमानतळावर तयार होणार आहे. पुढील काही वर्षात नवीन टर्मिनल सह अत्याधुनिक सुविधा नागपूर विमानतळावर उभारल्या जाणार आहे. 

25 June 2026 10:22 AM (IST)

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांचा अखेर महापौर निवासस्थानी गृहप्रवेश

सत्तास्थापनेनंतर जवळपास चार महिन्यानंतर महापौर रितू तावडे यांचा महापौर निवासस्थानी गृहप्रवेश. भायखळा येथील राणीची बाग येथील येथे असलेल्या सुसज्ज महापौर निवासस्थानी अखेर गृहप्रवेश पार पडला. महापौर निवासाच्या खर्चावरून वाद झाला होता. महापौर निवासस्थानाच्या खर्चावरून विरोधकांनी टीका केली होती. महापौर निवासस्थानाचा खर्च, इटालियन मार्बल, फर्निचर अशा कारणाने महापौर निवास होता चर्चेत. महापौर निवासाला जवळपास 3 कोटी नव्याने खर्च झाला होता. 

25 June 2026 10:16 AM (IST)

मावळ तालुक्यातील पुरातन घोरावडेश्वर डोंगरावर तरस प्राण्यांचे दर्शन

निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेल्या मावळ तालुक्यातील पुरातन घोरावडेश्वर डोंगरावर पुन्हा एकदा वन्यजीवांचे मनमोहक दर्शन घडले आहे. सकाळच्या मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या देहूरोड-विकासनगर येथील नागरिकांना अवघ्या १५ फुटांच्या अंतरावर हायना अर्थात तरस हा वन्यप्राणी दिसला. नागरिकांची चाहूल लागताच या वन्यप्राण्याने कोणतीही आक्रमकता न दाखवता शांतपणे जंगलाच्या दिशेने मार्गक्रमण केले. दरम्यान, प्राणीमित्र अरविंद सांडभोर यांनी या दुर्मीळ क्षणाचा सुंदर व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये टिपला असून, घोरावडेश्वर परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे. तर वनविभागाने नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले असून कोणत्याही वन्यप्राणी यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये.

 

25 June 2026 09:58 AM (IST)

शिवसेना ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी 

ईशान्य मुंबईतील शिवसेना ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते संजय राऊत यांच्या भांडुप या निवासस्थानी मोठ्या संख्येने दाखल. संजय राऊत यांना समर्थन देण्यासाठी हे सर्व शिवसैनिक संजय राऊत यांच्या भांडुप निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. 

 

25 June 2026 09:58 AM (IST)

कल्पना खरातला सशर्त जामीन मंजूर 

कल्पना खरातला सशर्त जामीन मंजूर. देवशक्तीचा धाक दाखवून जमीन हडप केल्याच्या कथित प्रकरणात संशयित भोंदू बाबा अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातला जामीन मंजूर. नाशिकरोड अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश केदार कोपळकर यांनी कल्पना खरातला दिला सशर्त अटकपूर्व जामीन. एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेचा जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर. कथित व्यवहार २००४ मधील असून, तक्रारदार शिवराम माळी यांनी तब्बल २२ वर्षांनंतर २०२६ मध्ये गुन्हा केला दाखल. प्रदीर्घ कालावधीत फिर्यादी किंवा त्यांच्या भावांनी खरेदीखत रद्द करण्यासाठी किंवा जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी कधीही दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली नाही. करार करताना फसवणुकीचा कोणताही अप्रामाणिक हेतू असल्याचे तपासात समोर आले नसल्याचे न्यायालयाचे स्पष्ट मत

25 June 2026 09:42 AM (IST)

अमरावती शहरात पहिल्याच पावसाने उडवली दाणादाण

काल अमरावतीत जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात पावसाने हजेरी लावत संपूर्ण शहरात दाणादान उडवून दिली आहे. अशातच काँग्रेस नगर परिसरात संध्याकाळच्या सुमारास घरी जाताना एक युवक दुचाकीसह खड्ड्यात पडल्याने परिसरात काही वेळ गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांनी युवकाला व त्याच्या दुचाकीला खड्ड्यातून बाहेर काढत त्या युवकाचे प्राण वाचवले आहे. मात्र पहिल्याच शहरात दना दन उडून दिली असून शहरातील अनेक ठिकाणी पाणी शिरल्याचं पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नालेसफाईची पोलखोल झाल्याचा दिसून येत आहे. या अपघातात सुदैवाने कुठलीही जीवित हानी झाली नसली तरी रस्त्यावरील नागरिकांच्या सतर्कतेने एका युवकाचे प्राण वाचल्याच दिसून येत आहे.

 

25 June 2026 09:42 AM (IST)

भाईंदरमधील आदिवासी जमीन व्यवहारांत अनियमितता

मिरा-भाईंदर परिसरातील आदिवासी जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात भाजपचे स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या कंपनीवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. सर्व नियम पायदळी तुडवून आदिवासींच्या जमिनी मेहता आणि त्यांच्या कंपनीने ताब्यात घेतल्याचे या अहवालात म्हटले आहे

25 June 2026 09:36 AM (IST)

नसरापूर हत्येचा निकाल

महाराष्ट्र दिनी नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करुन खून करण्यात आल्यानंतर राज्यभरात संतप्त पडसाद उमटले. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या पावणेदोन महिन्यात या खटल्याचा निकाल गुरुवारी (२५ जून) लागणार आहे. 
राज्यातील न्यायालयीन इतिहासात जलदगतीने सुनावणी झालेला नसरापूर अत्याचार प्रकरण हा पहिला खटला ठरणार आहे. सकाळपासून या बातमीवर रहा. 

 

25 June 2026 09:36 AM (IST)

महाविकास आघाडीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, जयंत पाटील गैरहजर 

महाविकास आघाडी म्हणून आपण खरंच एकत्र आहोत का?, महाविकास आघाडी म्हणून आपण सभागृहात एकत्र आहोत का ?  यापुढे एकत्र राहूनच काम करावं लागेल, पक्षातील सहा खासदार फुटी नंतर उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या एकी संदर्भात व्यक्त केली खंत व्यक्त केली.  आपण एकत्रित मुद्दे मांडतो का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. महाविकास आघाडीच्या बैठकीला एकूण साठ आमदारांपैकी 37 आमदार उपस्थित होते तर 23 आमदार अनुपस्थित राहिले. 

25 June 2026 09:35 AM (IST)

आरोपींना 30 जुनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली

बीड- विलास घुले हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह काल अटक झालेल्या आरोपींना 30 जुनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.  काल दिवसभरात आणि रात्रीतून अटक केलेल्या इतर आरोपींना न्यायालयासमोर थोड्या वेळापूर्वी हजर करण्यात आले.

 

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About the Author

Sayali Patil

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर या पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 12 वर्षांचा अनुभव आहे. 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांपासून त्यांनी पत्रकारितेतील कारकिर्दीस सुरुवात केली. जिथं विविध विषय हाताळत त्यांनी भाषेवर प्रभुत्त्वं मिळवलं. 'इंडियन एक्स्प्रेस' समुहाच्या 'लोकसत्ता' वृत्तपत्रातील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं याशिवाय लोकप्रभा या मासिकासाठीसुद्धा त्यांनी लेखन केलं. पुढे लोकसत्ता डिजीटलसाठी (Loksatta.com) काम केलं. जिथं मनोरंजन, चित्रपट समीक्षण आणि देश- विदेश क्षेत्रातील बातम्यांसाठी त्यांनी योगदान दिलं.

कारकिर्दीची सुरुवात

लोकसत्तानंतर त्यांनी झी 24तासच्या डिजिटल टीममध्ये नव्या कारकिर्दीची सुरुवात करत राजकारण आणि महाराष्ट्रासह इतर विषयांवरील पकड मजबूत केली. 'एबीपी माझा' वाहिनीच्या संकेतस्थळासाठीसुद्धा त्यांनी काम केलं. ज्यानंतर 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत या अनुभवाचा वापर त्यांनी कारकिर्दीच्या नव्या टप्प्यासाठी केला. विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. 

शैक्षणिक पात्रता 

मुंबई विद्यापीठाच्या BMM अर्थात बॅचलर ऑफ मास मिडीयाचं पदवी शिक्षण असणाऱ्या सायली पाटील यांनी, प्रामुख्यानं मराठी पत्रकारितेत योगदान दिलं. मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या प्रभुत्त्वासह हिंदी भाषेवरही त्यांचं प्रभुत्वं आहे.

अनुभव आणि हातखंड

प्रवास, मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत.

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