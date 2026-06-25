Breaking News Live Updates : कल्पना खरातला सशर्त जामीन मंजूर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय नागरी विमानाचालन मंत्री नायडू व मिहान इंडिया लिमिटेड आणि जीएमआर समूहाचे अध्यक्ष जी एम राव यांच्या उपस्थितीत हा हस्तांतरण सोहळा नागपूर विमानतळावर होणार आहे. त्यामुळे आता नागपूर विमानतळाचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. जागतिक दर्जाची सुविधा नागपूर विमानतळावर तयार होणार आहे. पुढील काही वर्षात नवीन टर्मिनल सह अत्याधुनिक सुविधा नागपूर विमानतळावर उभारल्या जाणार आहे.
नसरापूर अत्याचार खटल्याचा आज निकाल लागणार असून याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. आरोपीला कोर्ट रूम बाहेर आणून ठेवलं असून मोक्का न्यायाधीश एस आर साळुखे निकाल देणार आहेत. विशेष सरकारी वकील अजय निसर यांनी युक्तीवाद केला. पीडितेची आई आज्जी कोर्टात आलेत निकाल ऐकण्यासाठी आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय नागरी विमानाचालन मंत्री नायडू व मिहान इंडिया लिमिटेड आणि जीएमआर समूहाचे अध्यक्ष जी एम राव यांच्या उपस्थितीत हा हस्तांतरण सोहळा नागपूर विमानतळावर होणार आहे. त्यामुळे आता नागपूर विमानतळाचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. जागतिक दर्जाची सुविधा नागपूर विमानतळावर तयार होणार आहे. पुढील काही वर्षात नवीन टर्मिनल सह अत्याधुनिक सुविधा नागपूर विमानतळावर उभारल्या जाणार आहे.
सत्तास्थापनेनंतर जवळपास चार महिन्यानंतर महापौर रितू तावडे यांचा महापौर निवासस्थानी गृहप्रवेश. भायखळा येथील राणीची बाग येथील येथे असलेल्या सुसज्ज महापौर निवासस्थानी अखेर गृहप्रवेश पार पडला. महापौर निवासाच्या खर्चावरून वाद झाला होता. महापौर निवासस्थानाच्या खर्चावरून विरोधकांनी टीका केली होती. महापौर निवासस्थानाचा खर्च, इटालियन मार्बल, फर्निचर अशा कारणाने महापौर निवास होता चर्चेत. महापौर निवासाला जवळपास 3 कोटी नव्याने खर्च झाला होता.
निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेल्या मावळ तालुक्यातील पुरातन घोरावडेश्वर डोंगरावर पुन्हा एकदा वन्यजीवांचे मनमोहक दर्शन घडले आहे. सकाळच्या मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या देहूरोड-विकासनगर येथील नागरिकांना अवघ्या १५ फुटांच्या अंतरावर हायना अर्थात तरस हा वन्यप्राणी दिसला. नागरिकांची चाहूल लागताच या वन्यप्राण्याने कोणतीही आक्रमकता न दाखवता शांतपणे जंगलाच्या दिशेने मार्गक्रमण केले. दरम्यान, प्राणीमित्र अरविंद सांडभोर यांनी या दुर्मीळ क्षणाचा सुंदर व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये टिपला असून, घोरावडेश्वर परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे. तर वनविभागाने नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले असून कोणत्याही वन्यप्राणी यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये.
ईशान्य मुंबईतील शिवसेना ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते संजय राऊत यांच्या भांडुप या निवासस्थानी मोठ्या संख्येने दाखल. संजय राऊत यांना समर्थन देण्यासाठी हे सर्व शिवसैनिक संजय राऊत यांच्या भांडुप निवासस्थानी दाखल झाले आहेत.
कल्पना खरातला सशर्त जामीन मंजूर. देवशक्तीचा धाक दाखवून जमीन हडप केल्याच्या कथित प्रकरणात संशयित भोंदू बाबा अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातला जामीन मंजूर. नाशिकरोड अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश केदार कोपळकर यांनी कल्पना खरातला दिला सशर्त अटकपूर्व जामीन. एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेचा जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर. कथित व्यवहार २००४ मधील असून, तक्रारदार शिवराम माळी यांनी तब्बल २२ वर्षांनंतर २०२६ मध्ये गुन्हा केला दाखल. प्रदीर्घ कालावधीत फिर्यादी किंवा त्यांच्या भावांनी खरेदीखत रद्द करण्यासाठी किंवा जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी कधीही दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली नाही. करार करताना फसवणुकीचा कोणताही अप्रामाणिक हेतू असल्याचे तपासात समोर आले नसल्याचे न्यायालयाचे स्पष्ट मत
काल अमरावतीत जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात पावसाने हजेरी लावत संपूर्ण शहरात दाणादान उडवून दिली आहे. अशातच काँग्रेस नगर परिसरात संध्याकाळच्या सुमारास घरी जाताना एक युवक दुचाकीसह खड्ड्यात पडल्याने परिसरात काही वेळ गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांनी युवकाला व त्याच्या दुचाकीला खड्ड्यातून बाहेर काढत त्या युवकाचे प्राण वाचवले आहे. मात्र पहिल्याच शहरात दना दन उडून दिली असून शहरातील अनेक ठिकाणी पाणी शिरल्याचं पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नालेसफाईची पोलखोल झाल्याचा दिसून येत आहे. या अपघातात सुदैवाने कुठलीही जीवित हानी झाली नसली तरी रस्त्यावरील नागरिकांच्या सतर्कतेने एका युवकाचे प्राण वाचल्याच दिसून येत आहे.
मिरा-भाईंदर परिसरातील आदिवासी जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात भाजपचे स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या कंपनीवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. सर्व नियम पायदळी तुडवून आदिवासींच्या जमिनी मेहता आणि त्यांच्या कंपनीने ताब्यात घेतल्याचे या अहवालात म्हटले आहे
महाराष्ट्र दिनी नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करुन खून करण्यात आल्यानंतर राज्यभरात संतप्त पडसाद उमटले. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या पावणेदोन महिन्यात या खटल्याचा निकाल गुरुवारी (२५ जून) लागणार आहे.
राज्यातील न्यायालयीन इतिहासात जलदगतीने सुनावणी झालेला नसरापूर अत्याचार प्रकरण हा पहिला खटला ठरणार आहे. सकाळपासून या बातमीवर रहा.
महाविकास आघाडी म्हणून आपण खरंच एकत्र आहोत का?, महाविकास आघाडी म्हणून आपण सभागृहात एकत्र आहोत का ? यापुढे एकत्र राहूनच काम करावं लागेल, पक्षातील सहा खासदार फुटी नंतर उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या एकी संदर्भात व्यक्त केली खंत व्यक्त केली. आपण एकत्रित मुद्दे मांडतो का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. महाविकास आघाडीच्या बैठकीला एकूण साठ आमदारांपैकी 37 आमदार उपस्थित होते तर 23 आमदार अनुपस्थित राहिले.
बीड- विलास घुले हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह काल अटक झालेल्या आरोपींना 30 जुनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. काल दिवसभरात आणि रात्रीतून अटक केलेल्या इतर आरोपींना न्यायालयासमोर थोड्या वेळापूर्वी हजर करण्यात आले.
Breaking News Live Updates : राज्याच्या राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत घडणाऱ्या अनेक घडामोडींसह सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या घटनासुद्धा संपूर्ण दिवसाला वेगळं वळण देणं अपेक्षित आहे. एकिकडे हवामानात सातत्यानं होणारे बदल आणि पावसात होणारे चढ- उतार यंत्रणांच्या आव्हानांमध्ये वाढ करत आहेत. तर तिथं राजकारणात विधान भवन परिसरात राजकीय वादाला तिलांजली, नितेश राणे, आदित्य ठाकरे समोरासमोर आल्यानं सर्वांच्या नजरा वळल्या. राज्यात सध्या धाडसत्रामुळं भेसळखोरांना धक्का देणाऱ्या तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी फिल्डिंग, "बदलीसाठी 250 कोटी रुपये गोळा केलेत" आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स लॉबीकडून 250 कोटी जमा, जितेंद्र आव्हाडांनी धक्कादायक दावा केला आहे. याव्यतिरिक्त आणखी कोणत्या घटना लक्ष वेधणार? पाहा...