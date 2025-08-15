Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोलापुरात मुसळधार पावसानं थैमान

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 Aug 2025: आज, 15 ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात उत्साह असणार आहे. महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यांमध्ये 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्री बंदी घालण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन आज राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त (Independence Day 2025) आज पंतप्रधान मोदींचे भाषण (Narendra Modi Speech) होणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्रात मागील दोन दिवसांपासून सर्वदूर पाऊस असून त्याबद्दलच्या बातम्याही चर्चेत आहेत. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा या ठिकाणी घेऊ शकता...
15 Aug 2025, 13:23 वाजता
नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलंय... 26 जानेवारी, 1 मेनंतर आता तिसऱ्यांदा गिरीश महाजनांना झेंडावंदनाचा मान मिळालाय... महायुतीतील तीनही पक्षांना हा मान दिला जाईल अशी अपेक्षा असताना यामध्ये भाजपने बाजी मारलीय..
15 Aug 2025, 12:59 वाजता
सोलापुरात मुसळधार पावसानं थैमान
सोलापुरात मुसळधार पावसानं थैमान घातलंय.. पावसाचा जोर ओसरला असला तरी गेल्या चार ते पाच दिवस झालेल्या अतिवृष्टीचा मोठा फटका खरिपाच्या पिकांना बसलाय. अजूनही अनेक शेतक-यांच्या शेतात पाणी साचलंय. तूर, मूग, उदीड, सोयाबीन आणि कांद्याची पिकं भुईसपाट झालीत.. त्यामुळे तातडीनं पंचनामे करुन नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी इथल्या शेतक-यांनी केलीये.
15 Aug 2025, 12:15 वाजता
दिवाळीत नागरिकांना दुहेरी भेट मिळणार; पंतप्रधान मोदींनी केली मोठी घोषणा, तरुणांसाठीही नवी योजना...
15 Aug 2025, 11:46 वाजता
Independence Day 2025: लाल किल्ल्यावरून क्रीडाक्षेत्राबद्दल पंतप्रधान मोदींनी सांगितली 'ही' मोठी गोष्ट
Independence Day 2025: लाल किल्ल्यावरून क्रीडाक्षेत्राबद्दल पंतप्रधान मोदींनी सांगितली 'ही' मोठी गोष्ट
15 Aug 2025, 11:15 वाजता
नाशिक शहरात बंदी झुगारुन मटणाची दुकानं आणि कत्तलखाने सुरुच
दरम्यान नाशिक शहरात बंदी झुगारुन मटणाची दुकानं आणि कत्तलखाने सुरुच ठेवण्यात आलेत. देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र दिनानिमित्त नाशिक महापालिकेने आज शहरातील सर्व खतरखाने बंद ठेवावेत असे लेखी आदेश दिले होते. मात्र मनपाचे या आदेशांना केराची टोपली दाखवत शहरातील 800 पेक्षाही अधिक कत्तलखाने आणि मटन विक्री दुकाने सर्रास सुरू आहेत.
15 Aug 2025, 11:01 वाजता
जम्मूच्या किश्तवाडमधील ढगफुटीत 46 जणांचा मृत्यू
जम्मू काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये गुरुवारी झालेल्या ढगफुटीत आतापर्यंत 46 जणांचा मृत्यू झालाय.167 जणांना वाचवण्यात प्रशासनाला यश आलं असून त्यामधील 38 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहेतय...दरम्यान परिसरात अजूनही मदत आणि बचावकार्य सुरू आहे. पाऊस आणि पुरामुळे या मदतकार्यात अडथळे येत आहेत.
15 Aug 2025, 10:36 वाजता
कल्याणमध्ये मटण विक्रीबंदीच्या विरोधात आंदोलन
कल्याण-डोंबिवलीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि खाटीक समाजानं आंदोलन केलंय. मटण विक्रीबंदीच्या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलंय. महानगरपालिकेसमोर आंदोलकांनी कोंबड्या आणून निषेध व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
15 Aug 2025, 10:03 वाजता
मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्याची राजधानी मुंबईत मंत्रालय येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं... यावेळी महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश पोलिसांकडून सलामी देण्यात आली..
15 Aug 2025, 09:31 वाजता
PM Modi Red Fort Speech LIVE: 2035 पर्यंत देशातील प्रत्येक महत्त्वाची जागा सुरक्षित असेल - PM Modi
लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच ‘सुदर्शन चक्र’ची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, 2035 पर्यंत देशातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांना या सुरक्षा कवचाखाली आणले जाईल. पुढील दहा वर्षांत या कवचाचा व्याप सतत वाढवत नेला जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षिततेची खात्री वाटेल. श्रीकृष्णापासून प्रेरणा घेत आम्ही ‘सुदर्शन चक्र’ ही दिशा निवडली आहे. हा सुदर्शन चक्र मिशन एक अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली असेल, जी शत्रूचा हल्ला निष्फळ करून अनेक पटीने प्रत्युत्तर देईल. पुढील दहा वर्षांत या मोहिमेला वेगाने आणि दृढतेने पुढे नेण्याचा संकल्प सरकारने व्यक्त केला आहे.
15 Aug 2025, 08:40 वाजता
PM Modi Speech: पंतप्रधान मोदींकडून विकसित भारत रोजगार योजनेची घोषणा
स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत रोजगार योजना’ची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, सरकार तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करणार आहे. या योजनेअंतर्गत, मुलगा असो वा मुलगी, पहिली नोकरी लागल्यावर प्रत्येकीला 15 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.