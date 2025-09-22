English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना UBTच्या दसरा मेळाव्याचा टीझर जारी

Todays Breaking News Live Updates : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील.. राजकारण ते समाजकारण या सगळ्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी पहा या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून... 

Tejashree Gaikwad | Sep 22, 2025, 12:17 PM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना UBTच्या दसरा मेळाव्याचा टीझर जारी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 September 2025: आज नवरात्रीचा पहिला दिवस,गणेशोत्सवानंतर बघता बघता नवरात्रीला सुरु झाली असून नवरात्रोत्सव भारतात अगदी मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जाणारा सण आहे. नवरात्री आरंभापासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत ज्यामुळे बचतीची मोठी संधी आहे. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा येथे भेट देणार आहेत. आज  नूतनीकरण केलेल्या शिवाजी पार्क जिमखान्याचे उद्घाटन होणार आहे. ठाणे मेट्रोचा पहिला ट्रायल रन लवकरच पार पडणार असून, त्यासाठी मुहूर्त नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी ठरवण्यात आला आहे. या सारख्या अन्य महत्त्वाच्या घडामोडींकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल. 

 

22 Sep 2025, 12:17 वाजता

एकनाथ शिंदे पक्षाच्या मंत्र्यावर नाराज- सूत्र

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून पक्षातील अकार्यक्षम मंत्र्यांची कानउघडणी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय... काही दिवसांपूर्वी शिंदेंनी कॅबिनेटनंतर शिवसेना मंत्र्यांची एक गुप्त बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर शिंदेनी नाराजी नोंदवल्याचं समजतंय. मंत्र्यांची प्रशासकीय कामाची पद्धत आणि पक्ष संघटनेकडे होणारे दुर्लक्ष यावरून शिंदेंनी मंत्र्यांना खडेबोल सुनावल्याची सूत्रांची माहिती आहे.. 

22 Sep 2025, 12:09 वाजता

दादरच्या शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या नवीन वास्तूचं उदघाटन

दादरच्या शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या नवीन वास्तूचं उदघाटन...सचिन तेंडुलकर आणि राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत उदघाट

22 Sep 2025, 12:02 वाजता

राज्यातील 43 टक्के सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात

राज्यातील 43 टक्के सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात... 9 टक्के महामंडळे 'ना नफा ना तोटा' अशा स्थितीत ... महामंडळांचा तोटा 50 हजार कोटींच्या वर  

22 Sep 2025, 11:56 वाजता

मुंबई मनपा निवडणुकांसाठी  ठाकरे बंधूंचा फॉर्म्युला ठरला- सूत्र 

मुंबई मनपा निवडणुकांसाठी  ठाकरे बंधूंचा फॉर्म्युला ठरल्याची सुत्रांची माहिती... मुंबईत   50-50 फॉर्म्युला, तर इतर ठिकाणी 60-40 फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती ... दिवाळीच्या आसपास युतीची घोषणा होणार असल्याचीही चर्चा 

22 Sep 2025, 11:31 वाजता

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुसळधार पाऊस

संभाजीनगरमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्याने पाचोडच्या गल्हाटी नदीला पूर आलाय. त्यामुळे पाचोड खुर्द आणि पाचोड गावचा संपर्क तुटलाय. अनेक शेतांमध्ये पुराचं पाणी शिरल्यामुळे पिकांचं मोठं नुकसान झालय. नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. 

22 Sep 2025, 11:11 वाजता

रायगडमधील शिवसेना-राष्ट्रवादी संघर्ष काही संपेना 

रायगडमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील संघर्ष काही संपायचं नाव घेत नाही...अशातच आता या वादात थेट मावळचे आमदार सुनील शेळकेंनी उडी घेतलीय...आम्हाला धमक्या देऊन सुनील तटकरे यांना गाठण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल तर त्यांना जशास तसं उत्तर देण्यास मावळातील मावळे तयार आहेत असा गर्भित इशाराच त्यांनी देऊन टाकलाय...तसेच मावळच्या खासदाराचा कार्यक्रम फिक्स असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय... 

22 Sep 2025, 10:55 वाजता

शिवसेना UBTच्या दसरा मेळाव्याचा टीझर जारी 

> शिवसेना UBTच्या दसरा मेळाव्याचा टीझर जारी

> 'गर्जना ठाकरेंची' असा टीझरमध्ये उल्लेख

> दसरा मेळाव्यात ठाकरे बंधू एकत्र येणार?

> शिवाजी पार्कवर धडाडणार उद्धव ठाकरेंची तोफ 

22 Sep 2025, 10:31 वाजता

ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! ठाण्यात लवकरच मेट्रो धावणार 

ठाण्यात लवकरच मेट्रो धावणार आहे.. त्याच पार्श्वभूमीवर मेट्रोची ट्रायल रन थोड्याच वेळात सुरु होणार आहे. या ट्रायल रनसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. घोडबंदर मार्गावरील गायमुख ते विजयनगर असा साडेतीन किमीपर्यंत मेट्रोचं पहिलं ट्रायल रन असेल. डिसेंबरपर्यंत ठाणे शहरातील मेट्रोचा पहिला टप्पा सुरु होणार आहे. गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन मार्गावर ही मेट्रो धावणार आहे. ठाणे मेट्रोची शहरात 10 स्टेशन आहेत. त्यामुळे ठाणेकरांना शहरातील वेगवेगळ्या भागातून या स्टेशनवर जाऊन मेट्रो पकडता येईल आणि त्यांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल. 

22 Sep 2025, 10:22 वाजता

GST 2.0: कार-बाईक, चिप्स-बिस्किट ते कपडे… आजपासून 'या' गोष्टी झाल्या स्वस्त! जीएसटीची नवी दररचना लागू

 

22 Sep 2025, 10:13 वाजता

GST New Rates: किती स्वस्त झाले Smartphones आणि Laptop? अर्धवट नाही तर संपूर्ण सत्य जाणून घ्या

ट्रेंडिंग न्यूज़

उगीच नाही 42 व्या वर्षीही 22 वर्षांची दिसते कतरिना, सकाळच्या खास ड्रिंकमध्ये लपलंय सिक्रेट!

उगीच नाही 42 व्या वर्षीही 22 वर्षांची दिसते कतरिना, सकाळच्या खास ड्रिंकमध्ये लपलंय सिक्रेट!
Beed Crime : धक्कादायक! सातवीतल्या मुलीचं लग्न लावलं, अन् आईचं जावयासोबत अनैतिक संबंध, त्यानंतर दोघांनी मिळून...

Beed Crime : धक्कादायक! सातवीतल्या मुलीचं लग्न लावलं, अन् आईचं जावयासोबत अनैतिक संबंध, त्यानंतर दोघांनी मिळून...
&#039;मर्द असशील तर....&#039; शाहिद आफ्रिदीने दिलं चॅलेंज, इरफान पठाणनेही दिलं चोख प्रत्युत्तर

'मर्द असशील तर....' शाहिद आफ्रिदीने दिलं चॅलेंज, इरफान पठाणनेही दिलं चोख प्रत्युत्तर

IND VS PAK : टीम इंडिया समोर पाकिस्तानी खेळाडूचं फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन; बंदुकी प्रमाणे बॅट रोखली अन्...

IND VS PAK : टीम इंडिया समोर पाकिस्तानी खेळाडूचं फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन; बंदुकी प्रमाणे बॅट रोखली अन्...
‘दशावतार’चा तुफान जलवा! फक्त 10 दिवसांतच बॉलीवूडच्या चित्रपटाला सुद्धा मागे टाकलं

‘दशावतार’चा तुफान जलवा! फक्त 10 दिवसांतच बॉलीवूडच्या चित्रपटाला सुद्धा मागे टाकलं
38000000000 रुपयांची उलाढाल; प्रियंका चोप्राची कंपनी भंगारमधून करते बंपर कमाई; बिजनेस आयडिया पाहून शॉक व्हाल

38000000000 रुपयांची उलाढाल; प्रियंका चोप्राची कंपनी भंगारमधून करते बंपर कमाई; बिजनेस आयडिया पाहून शॉक व्हाल
आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या; धनंजय मुंडे यांची राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याकडे मागणी

आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या; धनंजय मुंडे यांची राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याकडे मागणी
&quot;पाकिस्तानी खेळाडू उगीचच ...&quot; अभिषेक शर्माने हरिस रौफ-शाहीन आफ्रिदी यांच्यातील वादावर केली टीका

"पाकिस्तानी खेळाडू उगीचच ..." अभिषेक शर्माने हरिस रौफ-शाहीन आफ्रिदी यांच्यातील वादावर केली टीका
&#039;दुसरी भारतीय भाषा शिकायला काय हरकत?,शिक्षण मंत्र्यांकडून निधी रोखण्याचा इशारा!

'दुसरी भारतीय भाषा शिकायला काय हरकत?,शिक्षण मंत्र्यांकडून निधी रोखण्याचा इशारा!
5 वर्षांत 25 लाख वाचवण्याचा ‘मास्टर प्लॅन’: ड्रीम मॅरेज साकारेल प्रत्यक्षात!

5 वर्षांत 25 लाख वाचवण्याचा ‘मास्टर प्लॅन’: ड्रीम मॅरेज साकारेल प्रत्यक्षात!